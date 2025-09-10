JuCoin Evolves To Ju.com - Дзе Point, Click, Trade Звяртаецца Бесконечная магчымасць

Dubai, September 10, 2025 – JuCoin, one of the cryptocurrency industry's longest-operating exchanges, established in 2013, today announces its evolution to Ju.com. This comprehensive rebrand represents the platform's transformation from a regional crypto exchange to a global ecosystem focused on making crypto trading as intuitive as basic computer interactions. The rebrand introduces revolutionary visual identity, user-centric philosophy, and breakthrough features that make crypto trading as intuitive as basic computer interactions. From Regional Exchange to Global Ecosystem Since new leadership took over in 2024, the platform has undergone remarkable transformation, reaching 50 million registered users across 100+ countries, $5 billion in daily trading volume, and 26 million global community members.

"The transition to Ju.com reflects our fundamental belief that technology should disappear into simple interactions," said Sami Lee, CEO and Co-founder of Ju.com. "Over the past year, we've proven that crypto platforms can prioritize user success over technical complexity." Revolutionary Visual Identity System The new Ju.com brand is anchored by an innovative J-symbol that functions as both logo and transformation tool. The geometric design serves as a comma, apostrophe, or connection point, literally transforming "IMPOSSIBLE" into "I'M POSSIBLE" through the campaign slogan "Rewrite I[J]mpossible". This visual philosophy extends throughout the platform's "Point.Click.Trade" approach, which makes crypto trading as familiar as basic computer operations. Users can now trade any blockchain token without external wallet connections. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions simple. Proven Platform Foundation The rebrand is built on demonstrated success metrics that validated the user-first approach:

Scale: 50M registered users, $5B daily transaction volume, $50B+ cumulative volume
Innovation: JU token growth from $0.10 to $20+, representing 20,000% gains for early supporters
Technology: JuChain Layer 1 blockchain delivers 1-second block times with 1M+ on-chain addresses
Compliance: US MSB license, Thai currency license, Korean currency license and Stablecoin license, with VARA and EU MiCA Framework applications

Comprehensive Ecosystem Ju.com operates as a unified ecosystem connecting multiple products through a consistent user experience:

Ju.com Exchange: Central platform with CeDeFi integration for seamless on-chain access
JuChain: High-performance blockchain infrastructure supporting ecosystem applications
xBrokers: Global RWA brokerage and liquidity network
JuCard: Payment solutions bridging crypto and traditional spending
JumpFi Payment: Bridging TradFi and Web3 with seamless infrastructure
PayFi Labs: $100M innovation fund supporting 50+ AI and blockchain projects

Global Expansion and Regulatory Leadership Ju.com maintains operations in 30+ countries with 500+ team members, positioning for continued growth as regulatory frameworks mature worldwide.

"We're building the infrastructure for crypto's mainstream future," said Sami, CEO and Co-founder of Ju.com. "Every feature we develop reduces barriers between users and blockchain capabilities." Mission and Vision The platform's philosophy: technology should disappear into simple interactions. Every touchpoint should feel familiar and secure, regardless of the sophisticated blockchain infrastructure operating behind the scenes.

About Ju.com Founded in 2013, Ju.com (formerly JuCoin) has evolved into a global crypto ecosystem serving 100 countries with more than 50 million users. The platform combines exchange services with JuChain blockchain infrastructure, xBrokers RWA brokerage, JuCard systems, JumpFi payments, and innovative features that reduce traditional barriers between centralized and decentralized finance.

Media Contacts
Name: Antonio Wu
Title: CMO
Email: marketing@jucoin.com

This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision.