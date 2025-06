Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна.





Спадзяёмся, што матэрыяльная падтрымка будзе і з боку Міністэрства культуры, а таксама фонду краін СНД, цяпер складаем праграму, якую павязём у Маскву на ўзгадненне, будзем там адстойваць свае пазіцыі.

ЕРБ: Што для вас азначае быць вольным?

Model-View-Intent (MVI) — архітэктурны патэнт для распрацоўкі карыстальніцкіх інтэрфейсаў, натхненны функцыянальным праграмаваннем і рэактыўнымі сістэмамі.

Unidirectional Data Flow — data moves in one direction, forming a cycle: from user action to model change, then to view update. Immutable State — the application state is not changed directly; instead, a new state is created based on the previous one. Determinism — the same user actions with the same initial state always lead to the same result.



У галіне архітэктуры:

Мае назіранні прывялі да высновы, што нагрузка на доктара не можа быць такой, якая яна ёсць цяпер.

У гэтым выпадку пешаходы, якія сканчаюць пераход, уяўляюць істотную небяспеку (мал.

Гэта рэпрэсіўны механізм, які працуе на дыктатуру.





Акрамя гэтых асноўных кампанентаў, MVI часта ўключае:

Укладайце больш ва ўласную журналістыку, СМІ і змагайцеся за свабоду слова.

Побачныя эфекты — пабочныя эфекты, якія не ўплываюць на стан, але патрабуюць ўзаемадзеяння з вонкавымі сістэмамі (напрыклад, навігацыя, паведамленні, запыты API).

Краткая гісторыя архітэктурных мадэляў

Архітэктурныя мадэлі UI развіваліся значна з часам:

MVC (Model View Controller)

Адзін з першых мадэляў, які падзяліў прыкладанне на тры кампаненты:

Мадэль — дадзеныя і бізнес-логіка

Вынікі пошуку - user interface

Загрузіць: User Input





Найлепшая траекторыя руху пры змене паласы - гэта вельмі плыўная, але не занадта расцягнутая па даўжыні крывая.

MVP (Model View Presentation) — прэзентацыя мадэлі

Узнагароджанне з MVC, дзе:

Мадэль — дадзеныя і бізнес-логіка

View — пасіўны інтэрфейс

Прэзентацыя — медыятар паміж мадэлью і поглядам





У нас функцыяну­юць таварыствы “Разумнікі і разумніцы”, “Даследчык”, а таксама адзіная ў Магілёўскай вобласці астранамічная пляцоўка.

MVVM (Model-View-ViewModel — мадэль паглядзець)

Наступны этап эвалюцыі:

Мадэль — дадзеныя і бізнес-логіка

Вынікі пошуку - user interface

ViewModel — пераўтварае дадзеныя з Model у формат, зручны для View





MVVM выкарыстоўвае канцэпцыю абвяшчэння дадзеных, якая зніжае колькасць кода, але можа выклікаць праблемы з даследаваннем патоку дадзеных.

MVI (Model-View-Intent) — мадэль наведвання

Сучасны падыход, які падкрэслівае:

Прагнозаванне — дэтэнтыстычны падыход да дзяржаўнага кіравання

Незмяненне — стан не змяняецца, але замяняецца

Unidirectional data flow — ясная і празрачная сцэна падзеяў





Афары́зм (па-грэцку: αφορισμός — выказваньне) — выслоўе, у якім у трапнай, ляканічнай і звычайна вобразнай форме выказаная арыгінальная думка.

Чаму SimpleMVI быў створаны і яго месца сярод іншых бібліятэк

SimpleMVI быў распрацаваны, каб прапанаваць распрацоўшчыкам просты, але магутны інструмент для рэалізацыі мадэлі MVI ў праектах Kotlin Multiplatform.

Засяроджанымі на тых пытаннях, якія недастаткова асветлены і/або з'яўляюцца адпрэчанымі. Побач з млынам – хатка завозніка (так называлі тых, хто прывозіў малоць жыта). Оптымізавана для Kotlin Multiplatform, забяспечваючы сумяшчальнасць з розных платформамі Разумею, што фатаграфія сёння змянілася, але, на маю думку, мы ставімся да яе занадта легкадумна... Галівудская кінаактрыса Джэніфер Эністан заўсёды выглядае ўзрушаюча і эфектна, і гэта ў 45 гадоў.





Галоўныя перавагі SimpleMVI у параўнанні з альтэрнатывамі:

Медыцынскія фактары не мелі дачынення да таго, што цяпер адбываецца.

Нізкая прагаласаванне ўступлення для разумення і выкарыстання

Поўны котлінскі падыход з выкарыстаннем сучасных моўных канструкцый

Зручны DSL для апісання бізнес-логікі

Чыстае размяшчэнне адказнасці між членамі





SimpleMVI не марыць вырашаць усе праблемы архітэктуры прыкладанняў, але забяспечвае надзейную аснову для арганізацыі бізнес-логікі, якая можа быць інтэграваная з любымі рашэннямі для UI, навігацыі і іншых аспектаў прыкладання.

Ключавыя концепты і кампаненты SimpleMVI

SimpleMVI прапануе мінімалістычны падыход да рэалізацыі архітэктуры MVI, фокусуючыся на трох ключавых кампанентах: Store, Actor і Middleware. Кожны з гэтых кампанентаў мае унікальную ролю ў забяспечэнні адзінкамернага пратоку дадзеных і кіраванні станам прыкладання.

Магазін — центральны элемент архітэктуры

Роля і адказнасць за справаздачу

Магазін з'яўляецца сэрцам SimpleMVI - гэта кантэйнер, які захоўвае стан прыкладання, працэсуе намераў, і генеруе пабочныя эфекты.

public interface Store<in Intent : Any, out State : Any, out SideEffect : Any> { // Current state public val state: State // State flow public val states: StateFlow<State> // Side effects flow public val sideEffects: Flow<SideEffect> // Store initialization @MainThread public fun init() // Intent processing @MainThread public fun accept(intent: Intent) // Store destruction @MainThread public fun destroy() }

Вялікі жизненны цикл

У гэтага паняцця ёсць і іншыя значэнні, гл. Зборная Чылі:

Creation - instantiating the Store object with necessary dependencies Initialization - calling the init() method, preparing internal components Active use - processing intents through the accept(intent) method Destruction - calling the destroy() method, releasing resources



Важна разумець, што:

Усе публічныя метады Магазіну павінны быць выкліканы толькі на асноўным трэдзе (пазначаны анотацыяй @MainThread)

Пасля выкліку зруйнуй(), Магазін не можа быць выкарыстаны; спробы доступу да зруйнутага Магазіна прывядуць да пашкоджання

Магазін трэба ініцыялізаваць з методам init() перад выкарыстаннем

Дзяржаўны менеджмент

Магазин прапануе наступныя магчымасці для працы з дзяржавай:

Access to the current state via the state property

Observing state changes via the states flow

Processing side effects via the sideEffects flow



SimpleMVI выкарыстоўвае класы з Kotlin Coroutines для рэалізацыі прамысловасці: StateFlow Звычайна і звычайна Flow для пабочных эфектаў, забяспечваючы сумяшчальнасць з стандартнымі падыходамі да рэактыўнага праграмавання ў Kotlin.

Прыгожыя абсталяванні для продажу

SimpleMVI прапануе зручныя аператары для працы з намерамі:

// Instead of store.accept(intent) store + MyStore.Intent.LoadData // Instead of store.accept(intent) store += MyStore.Intent.LoadData

Акцёр — Business Logic Implementation

Актыўны працэс работы

Афарызм (гр. aphorismos - выказванне) - выслоўе, у якім у трапнай, лаканічнай форме выказана значная і арыгінальная думка.

public interface Actor<Intent : Any, State : Any, out SideEffect : Any> { @MainThread public fun init( scope: CoroutineScope, getState: () -> State, reduce: (State.() -> State) -> Unit, onNewIntent: (Intent) -> Unit, postSideEffect: (sideEffect: SideEffect) -> Unit, ) @MainThread public fun onIntent(intent: Intent) @MainThread public fun destroy() }

Кожны акцёр мае доступ да:

CoroutineScope - для запуску асінхронных аперацый

Функцыя Current State Getter (getState)

Функцыя дзяржаўнай рэдукцыі (рэдукцыя)

Новая функцыя адпраўкі намераў (onNewIntent)

Функцыя адпраўкі бокавых эфектаў (postSideEffect)

Пытанні працэсу

І onIntent(intent: Intent) Для будаўніцтва "калоніі ўжанднічай" у Лідзе быў куплены пляц на так званым "выгане", у той час за горадам.

Вызначыўся з працай, які купіў. Выконвае неабходную бізнес-логіку Загрузіць State Адчынім дзьверы на хрантох.

DefaultActor і DslActor: розныя падыходы

SimpleMVI прапануе два розныя падыходы да рэалізацыі Actor:

Асноўны артыкул: Object Oriented Approach

class CounterActor : DefaultActor<CounterIntent, CounterState, CounterSideEffect>() { override fun handleIntent(intent: CounterIntent) { when (intent) { is CounterIntent.Increment -> { reduce { copy(count = count + 1) } } is CounterIntent.Decrement -> { reduce { copy(count = count - 1) } } is CounterIntent.Reset -> { reduce { CounterState() } sideEffect(CounterSideEffect.CounterReset) } } } override fun onInit() { // Initialization code } override fun onDestroy() { // Cleanup code } }

Вынікі ў DefaultActor:

Знакаміты падыход

Зручна для складанай бізнес-логікі

Вельмі зручны для вялікіх праектаў

DslActor - Функцыянальны падыход з DSL

val counterActor = actorDsl<CounterIntent, CounterState, CounterSideEffect> { onInit { // Initialization code } onIntent<CounterIntent.Increment> { reduce { copy(count = count + 1) } } onIntent<CounterIntent.Decrement> { reduce { copy(count = count - 1) } } onIntent<CounterIntent.Reset> { reduce { CounterState() } sideEffect(CounterSideEffect.CounterReset) } onDestroy { // Cleanup code } }

Вынікі ў DslActor:

Больш падрабязная заява

Меньшая колькасць кодаў

Лепшы для малых і сярэдніх праектаў

Вынікі пошуку - Safe Intention





Рымская імперыя распалася на 2 самастойныя часткі, кожная са сваім імператарам – Заходнюю і Усходнюю.

Middleware — пашырэнне функцыянальнасці

Задачы Middleware

Адкрыццё было спрэчным, і канчатковы доказ прыйшоў толькі ў 1999 г. пасля эксперыментаў KTeV ў Фермілабе і эксперыментаў NA48 ў ЦЕРН.

public interface Middleware<Intent : Any, State : Any, SideEffect : Any> { // Called when Store is initialized public fun onInit(state: State) // Called when a new intent is received public fun onIntent(intent: Intent, state: State) // Called when state changes public fun onStateChanged(oldState: State, newState: State) // Called when a side effect is generated public fun onSideEffect(sideEffect: SideEffect, state: State) // Called when Store is destroyed public fun onDestroy(state: State) }

Загрузіць і дэбютаваць магчымасць

SimpleMVI ўключае ўбудаваную рэалізацыю Middleware для логізацыі — LoggingMiddleware :

val loggingMiddleware = LoggingMiddleware<MyIntent, MyState, MySideEffect>( name = "MyStore", logger = DefaultLogger )





LoggingMiddleware Запісвае ўсе падзеі ў Магазіне і выкачвае іх у лог:





MyStore | Initialization MyStore | Intent | LoadData MyStore | Old state | State(isLoading=false, data=null) MyStore | New state | State(isLoading=true, data=null) MyStore | SideEffect | ShowLoading MyStore | Destroying

Гэта зручна для дэбагвання, так як гэта дазваляе вам праследзіць увесь праток дадзеных у прыкладзе.

Загрузіць Custom Middleware

Стварыць свой Middleware вельмі проста:

class AnalyticsMiddleware<Intent : Any, State : Any, SideEffect : Any>( private val analytics: AnalyticsService ) : Middleware<Intent, State, SideEffect> { override fun onInit(state: State) { analytics.logEvent("store_initialized") } override fun onIntent(intent: Intent, state: State) { analytics.logEvent("intent_received", mapOf("intent" to intent.toString())) } override fun onStateChanged(oldState: State, newState: State) { analytics.logEvent("state_changed") } override fun onSideEffect(sideEffect: SideEffect, state: State) { analytics.logEvent("side_effect", mapOf("effect" to sideEffect.toString())) } override fun onDestroy(state: State) { analytics.logEvent("store_destroyed") } }





Middleware можа быць спалучаны, ствараючы ланцуг рухавікоў:

val store = createStore( name = storeName<MyStore>(), initialState = MyState(), actor = myActor, middlewares = listOf( loggingMiddleware, analyticsMiddleware, debugMiddleware ) )

Ключавыя выпадкі выкарыстання для Middleware

Logging — recording all events for debugging Analytics — tracking user actions Performance metrics — measuring intent processing time Debugging — visualizing data flow through UI Testing — verifying the correctness of event sequences



Важна памятаць, што Middleware — пасіўны назіральнік і не можа змяняць падзеі, якія ён атрымлівае.

Праца з бібліятэкай

ўстаноўка і ўстаноўка

Выкарыстанне ўзаемазалежнасці ў вашым праекце:

// build.gradle.kts implementation("io.github.arttttt.simplemvi:simplemvi:<version>")

Стварыць свой першы магазин

Найбольш просты спосаб стварэння Магазіны — заявіць клас, які ўжывае інтэрфейс Магазіны:

class CounterStore : Store<CounterStore.Intent, CounterStore.State, CounterStore.SideEffect> by createStore( name = storeName<CounterStore>(), initialState = State(), actor = actorDsl { onIntent<Intent.Increment> { reduce { copy(count = count + 1) } } onIntent<Intent.Decrement> { reduce { copy(count = count - 1) } } } ) { sealed interface Intent { data object Increment : Intent data object Decrement : Intent } data class State(val count: Int = 0) sealed interface SideEffect }

Выкарыстанне магазина

// Creating an instance val counterStore = CounterStore() // Initialization counterStore.init() // Sending intents counterStore.accept(CounterStore.Intent.Increment) // or using operators counterStore + CounterStore.Intent.Increment counterStore += CounterStore.Intent.Decrement // Getting the current state val currentState = counterStore.state // Subscribing to the state flow val statesJob = launch { counterStore.states.collect { state -> // Useful work } } // Subscribing to side effects val sideEffectsJob = launch { counterStore.sideEffects.collect { sideEffect -> // Processing side effects } } // Releasing resources counterStore.destroy()

Мултыплатформенная падтрымка Kotlin

SimpleMVI падтрымлівае розныя платформы праз Kotlin Multiplatform:

Андрэй

І

Макіяж

Сцяг Дж.

Платформа-спецыфічны механізм ізаляцыі кода expect/actual :

// Common code public expect fun isMainThread(): Boolean // Android implementation public actual fun isMainThread(): Boolean { return Looper.getMainLooper() == Looper.myLooper() } // iOS implementation public actual fun isMainThread(): Boolean { return NSThread.isMainThread } // wasm js implementation public actual fun isMainThread(): Boolean { return true // JavaScript is single-threaded }

Логіка ўжываецца падобна для розных платформ:

// Common code public expect fun logV(tag: String, message: String) // Android implementation public actual fun logV(tag: String, message: String) { Log.v(tag, message) } // iOS/wasm js implementation public actual fun logV(tag: String, message: String) { println("$tag: $message") }

Асноўны артыкул: Counter

Дадатковая мадэль Define Data Model

class CounterStore : Store<CounterStore.Intent, CounterStore.State, CounterStore.SideEffect> { // Intents - user actions sealed interface Intent { data object Increment : Intent data object Decrement : Intent data object Reset : Intent } // State data class State( val count: Int = 0, val isPositive: Boolean = true ) // Side effects - one-time events sealed interface SideEffect { data object CounterReset : SideEffect } }

Велікабрытанія

class CounterStore : Store<CounterStore.Intent, CounterStore.State, CounterStore.SideEffect> by createStore( name = storeName<CounterStore>(), initialState = State(), actor = actorDsl { onIntent<Intent.Increment> { reduce { copy( count = count + 1, isPositive = count + 1 >= 0 ) } } onIntent<Intent.Decrement> { reduce { copy( count = count - 1, isPositive = count - 1 >= 0 ) } } onIntent<Intent.Reset> { reduce { State() } sideEffect(SideEffect.CounterReset) } } ) { // Data model defined above }

Сцягнуць UI (Android Example)

class CounterViewModel : ViewModel() { private val store = CounterStore() init { // Built-in extension for automatic lifecycle management attachStore(store) } val state = store.states.stateIn( scope = viewModelScope, started = SharingStarted.Eagerly, initialValue = store.state ) val sideEffects = store.sideEffects fun increment() { store.accept(CounterStore.Intent.Increment) } fun decrement() { store.accept(CounterStore.Intent.Decrement) } fun reset() { store.accept(CounterStore.Intent.Reset) } }

Высокія функцыі

Бібліятэка Конфігурацыя

SimpleMVI прапануе глыбокую сістэму канфігурацыі:

configureSimpleMVI { // Strict error handling mode (throws exceptions) strictMode = true // Logger configuration logger = object : Logger { override fun log(message: String) { // Your logging implementation } } }

Невядомыя мадэлі

strictMode = true - бібліятэка працуе ў строгім рэжыме і выкідае выключэнні, калі выяўленыя няправільныя

strictMode = false (падрабязна) - бібліятэка працуе ў мёртвым рэжыме і толькі запісвае няправільнасці без спынення выканання

Поспех у справе

SimpleMVI мае спецыяльныя выключэнні:

NotOnMainThreadException - пры спробе выклікаць метады Store не з асноўнага дроту

StoreIsNotInitializedException — калі вы спрабуеце выкарыстоўваць Uninitialized Store

StoreIsAlreadyDestroyedException - пры справе выкарыстання ўжо знішчанага Магазіну

Выпрабаванне элементаў

Дзякуючы чыстым распаўсюджванню адказнасці, SimpleMVI кампаненты лёгка выпрабаваць:

// Example of Store testing @Test fun `increment should increase counter by 1`() { // Arrange val store = CounterStore() store.init() // Act store.accept(CounterStore.Intent.Increment) // Assert assertEquals(1, store.state.count) assertTrue(store.state.isPositive) // Cleanup store.destroy() }

Высновы

Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost.

Ключавыя перавагі SimpleMVI

Напрыклад, можна вызначыць наступныя сілы бібліятэкі:

Мінімалістычны і прагматычны погляд

Напэўна, мы не з’яўляемся нейкімі паддоследнымі суб’ектамі, на якіх Бог эксперыментуе, спасылаючы нейкія цяжкасці і выпрабаванні.

Поўная падтрымка мультыплатформы Kotlin

Будаваны на Kotlin з нуля, SimpleMVI апынуўся для развіцця на некалькіх платформах. Бібліятэка ізалявае платформы-спецыфічны код праз механізм чакаць / рэальны, забяспечваючы сумяшчальнасць з Android, iOS, macOS і wasm js.

3.Предсказальнае дзяржаўнае кіраванне

Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна.

Галоўная / Заявы і абмоўкі пра абмежаванне адказнасці

Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна.

Зручны DSL для дэкларацыйнага логічнага апісання

Афары́зм (па-грэцку: αφορισμός — выказваньне) — выслоўе, у якім у трапнай, ляканічнай і звычайна вобразнай форме выказаная арыгінальная думка.

Флексіфікацыя і экспансійнасць

Не палічыце сарказмам, але тое, што адбываецца цяпер, вельмі нагадвае прымітыўную спробу даказаць: у «рускім свеце» усё самае лепшае.

Класічныя выпадкі выкарыстання

SimpleMVI вельмі падыходзіць для наступных сцэнарый:

Колькасць мультыплатформных праектаў

Калі вы распрацоўваеце прыкладанне, якое трэба працаваць на некалькіх платформах (Android і iOS, вэб-прыкладанняў), SimpleMVI дазваляе выкарыстоўваць адзін архітэктурны падыход і сумесны бізнес-логічны код.

Заявы і абмоўкі пра абмежаванне адказнасці

Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна.

Праекты з акцэнтам на тэставальнасць

Варта адзначыць, што для ажыццяўлення работ па стварэнні Нацыянальнага інвентара нематэрыяльнай культурнай спадчыны наша краіна летась атрымала грант з адпаведнага фонду UNESCO.

Міграцыя існуючых праектаў у архітэктуру MVI

SimpleMVI можа быць уведзены паступова, пачынаючы з асобных модуляў або функцый, што робіць яго прыдатным для паступовай міграцыі існуючых праектаў у архітэктуру MVI.

5 Навуковыя праекты і пратэсты

Дзякуючы сваёй простыні і мінімалізму, SimpleMVI добра падыходзіць для выкладання МVI-прынцыпаў і для хуткага прататыпавання.

Задачы для далейшага навучання

Для тых, хто хоча падымаць свае веды аб SimpleMVI і MVI архітэктуры ў цэлым, я рэкамендую наступныя рэсурсы:

SimpleMVI GitHub repository — крыніцавы код бібліятэкі з прыкладамі выкарыстання

SimpleMVI Documentation — афіцыйная дакументацыя з падрабязным апісаннем API і рэкамендацыямі

Заключныя думкі

SimpleMVI з'яўляецца збалансаваным рашэннем для арганізацыі прыкладання бізнес-логікі з выкарыстаннем сучасных падыходаў да архітэктуры.





Але серыя онлайн цацак Assassins creed 3 і Assassins creed 4, а таксама астатнія часткі забавы таксама заслугоўваюць увагі і вывучэння.





Размова сапраўды вельмі важная — мы ж усе цудоўна разумеем, што любы, самы лепшы дэкрэт можна звесці на нішто практыкай прымянення.