Dubay, Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Dünyanın ilk dayandırıcı, multi-çin etki platforması olan "Blockchain" bağışçıları ilə geleneksel xeyirxahlıq sistemlərini birləşdirən "Blockchain" şirkəti, 1.57 trilyon dollarlıq etki investisiya bazarını Web3'ün təhlil və genişlənilebilirliyi ilə birləşdirən "Mainnet" ekosisteminin gələcəyini elan edib. Granitlər Granitlər "GrantiX", "Arbitrum" və "Blockchain-Agnostic" (blockchain-agnostika) kimi yaradılmışdır və istifadəçilərin real-dünya sosial zərərli projektləri doğrudan zəncirdə finanse etməsini və izləməsini təmin edir. "GrantiX" "AI-driven" ekosistemi "DeFi", "SocialFi" və "Learn-to-Earn" modelinin birləşdirilməsində verifikasiya edilmiş sosial girişimciləri və kripto investitorları birləşdirir.

"GrantiX, öz həyat kalitəsindən sorğu-sual etmək üçün hazır olan bir dünya üçün doğal bir progresiyadır", - GrantiX-in qurucusu Dr. Konstantin Livshits deyib.

"Blockchain sonunda bizə filantropiyanın müsbət, effektiv və genişlənməli olmasını təmin etmək üçün alətlər verir.GrantiX sosial girişimcilik və investisiya arasında doğulub, dəyişəni yaradan insanları və onu finanse edənləri birləşdirir". "GrantiX" "DeFi" və "CeFi", "impact staking" və "transaction-based donations" (transaction-based donations) ilə özünü qurtarır. "GrantiX" platforması sosial şirkətlər üçün "round-up contributions", "descentralized endowments" və "tokenization" danışma xidmətlərini dəstəkləyir. Xatırladaq ki, "GrantiX" şirkətinin texnologiyası artıq 15 000-dən çox 200 000 dollarlıq bağış işlətmiş, 50 000 dollarlıq dəstək verilmiş və 10 000-dən çox istifadəçi ödənişli marketinq olmadan orijinalləşdirilmişdir. "GrantiX"in uğurunun Web3 və Blockchain-in fəlakətdən çıxmadığına dair ən yaxşı dəlil ola bilər". "Cryptemic FZ-LLC"in qurucusu və "GrantiX" şirkətinin CEO-su, Web3 sektorunda 10 ildan çox deneyimi olan danışıqçıdır. "Biz global resursları ölçülə biləcək bir xeyirə kanalizasiya edən açıq, effektiv və decentralized infrastruktur yaratırıq. Anton Yanukoviç Platformun AI qiymətləndirməsi və Risk Management Layer-i, proqnozun effektivliyini qiymətləndirərək, istifadəçi davranışını istifadə etmək üçün xərclərin çəkilişini təmin etmək üçün analiz edir və fondun yanlış dağılımı və ya reputasiya problemləri kimi ilk riskləri işarə edir. "GrantiX" ekosistemi, 850 000 dollardan çox mələk xərcləyərək, 40-dən çox aktiv proqnozdan ibarətdir ki, katastrofasızlıq və ruh sağlığının səbəblərindən uşaqlar, yaşlılar, heyvanlar və çevrimiçi sürdürülebilirlik üçün problemləri həll edir. Industriya analitikləri "GrantiX"i 2024-ci ildə 592 milyard dollar (Giving USA) keçən "off-chain" filantropiyası" və "Giving Block"in 2025-ci il mövsümü ilə bağlı "1 milyard dollar"dan çox bağışlanan yeni "crypto" filantropiyası arasında əsas köhnə olaraq görürlər. Dekabrın başlanğıcında GrantiX, blockchain, AI və effekt investisiyasının çərşənbəyi dəyişdirib, komandanın "Web3" üçün bir "impact layer" olaraq adlandırdığı şeyi yaratdı – bir modeldir ki, yaxşılıq Digital utility özünün bir hissəsidir. Grantix haqqında "GrantiX" şirkəti bağışçıları, sosial girişimciləri və investisiyalarla bir-birinə bağlayır. "GrantiX" şirkəti "Web3" ekosistemi ilə global efekt investisiya üçün açıqlıq və effektivlik gətirir. GrantiX Granitlər Audit edilmiş, qazanc pozitiv modeli DeFi, SocialFi və DAO valyutası alətlərini real dünyadakı xeyirxahlıq projektlərini finansiyaya və doğrulamak üçün birləşdirir. "GrantiX"in missiyası yaxşılıq etmək üçün Web3 faydalı bir parçası olmaqdır.