فك شفرة الحمض النووي الريادي: سبارش ميهتا يتحدث عن الطموح والاستثمار الملائكي والتوجيه





إن المشهد الريادي واسع ومتنوع ويتطور باستمرار بمعدل سريع. وفي كثير من النواحي، يشكل المستثمرون المحفز للاقتصاد العالمي. فهم يمتلكون رأس المال اللازم لإنفاقه والاستعداد لاستثماره في الشركات التي يؤمنون بنجاحها حقًا.





بدونهم، لم تكن العديد من الشركات والصناعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد لتخرج من مرحلة الشركات الناشئة. السمات الرئيسية التي تقود مستثمرًا ناجحًا في الشركات الناشئة هي القدرة على تحديد الفرص الكبيرة وفرق التأسيس الواعدة في وقت مبكر، والالتزام بدعم نجاحهم قبل أن يصبح واضحًا.





في عالم الاستثمار، هناك نوع محدد من المستثمرين يُطلق عليه اسم "المستثمر الملائكي". وهؤلاء هم المستثمرون الذين ساعدوا في بناء الشركات وتمويلها وتوسيع نطاقها بأنفسهم، وهم الآن يستخدمون رأس مالهم وخبراتهم لدفع الشركات الناشئة الأخرى إلى الأمام. ويلعب هؤلاء المستثمرون الملائكيون والمرشدون دورًا حيويًا في رعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، مما يجعلهم جزءًا لا غنى عنه من الاقتصاد العالمي.





لحسن الحظ، فإن المستثمرين المشغلين الناجحين مثل سبارش ميهتا يخوض رئيس النمو في شركة Belong Home، Inc.، وهي منصة إدارة المنازل التي تساعد في تسهيل الإيجارات السهلة، معركة شريفة وينقلون رؤاهم حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستمرار في الازدهار من خلال إرشاداتهم ورؤاهم.

القضايا التي تواجه الشركات الناشئة الشابة

يواجه مؤسسو التكنولوجيا في مراحلها المبكرة العديد من التحديات في المناخ الاقتصادي الحالي. قد يكون إطلاق مشروع ما أمرًا صعبًا، ناهيك عن الحفاظ عليه لفترة كافية ليصبح نجاحًا حقيقيًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.





من الوصول إلى رأس المال إلى الحاجة إلى التوجيه الاستراتيجي، تحتاج الشركات الناشئة الشابة إلى يد المساعدة من المستثمر أو المستشار الذي مر بهذه الصعوبات من قبل وخرج منها نظيفًا.





وفي الوقت نفسه، يشكل الجهل ميزة أساسية للمؤسسين الشباب. وعندما يجتمع الاثنان معًا تحدث السحر. كما يقترح ميهتا على الشركات الناشئة الصغيرة على الرغم من أنه من المفيد أن تبدأ مشروعك بعيون مفتوحة، فإن العكس صحيح أيضًا، وأحيانًا يكون القليل من الجهل المتعمد مفيدًا للغاية، خاصة عندما يكون مدعومًا بمستشارين ومستثمرين ذوي خبرة يمكنهم مساعدة المؤسسين على تجنب الأخطاء الكارثية.

تاريخ نجاح سبارش ميهتا





يتمتع سبارش ميهتا بخبرة واسعة في توسيع نطاق الأعمال وتاريخ حافل كمستثمر ملائكي، مع توزيعات على رأس المال المدفوع (DPI) تبلغ 3 أضعاف ومعدل عائد داخلي (IRR) يبلغ 83%. بصفته مستثمرًا ملائكيًا يتمتع بخبرة في بناء وتشغيل وتوسيع نطاق الشركات التقنية، فإن توجيهه للمؤسسين في المراحل المبكرة يقدم خارطة طريق لمساعدة رواد الأعمال الطموحين على النجاح والمساهمة في نمو النظام البيئي.





بعد محاولته بدء عمل تجاري أثناء الكلية والتدريب في Bridgewater Associates، أكبر صندوق تحوط في العالم من حيث الأصول قيد الإدارة، أدرك ميهتا أنه لا يزال لديه الكثير ليتعلمه عن التمويل والأعمال، لذلك انضم إلى برنامج الاستراتيجية والتحليلات في LinkedIn.





هذا البرنامج عبارة عن برنامج تدريبي مكثف لمدة عامين مصمم لتحويل 6 إلى 8 محللين أعمال إلى قادة التكنولوجيا الاستراتيجية في المستقبل. من خلال أربع دورات تدريبية مدتها ستة أشهر، ينغمس هؤلاء المحللون في مجموعة واسعة من الوظائف المهمة مثل استراتيجية الأعمال والمنتجات (BizOps)، وتطوير الشركات، وعمليات المبيعات، وتسويق المنتجات، وعلوم البيانات، والمزيد.





ومن خلال هذه العملية، تعلم الكثير وشعر بأنه أكثر استعدادًا لمواجهة عالم التكنولوجيا بفضل توجيهات مرشديه والخبرة المباشرة التي اكتسبها في LinkedIn. وفي ظل حرصه على تعلم ما يلزم لبناء شركة في مرحلة مبكرة وتنميتها، انضم ميهتا إلى Convoy، وهي شبكة شحن رقمية لصناعة النقل بالشاحنات، خلال مرحلة النمو المفرط، حيث ساعد في توسيع نطاق أعمال الإيرادات الديناميكية من نقطة بداية بلغت 50 مليون دولار إلى 200 مليون دولار في الإيرادات الإجمالية.





بعد كونفوي، أراد ميهتا أن يدفع نفسه إلى أبعد من ذلك ويقترب خطوة واحدة من بناء شركته الخاصة من الصفر. وحرصًا منه على العمل في دور تعتمد فيه الشركة على قدرته على تنفيذ استراتيجياته، انضم إلى بيلونج، وهي شركة تهدف إلى مساعدة أصحاب المنازل على تحقيق الاستقلال المالي ومساعدة السكان على التحول إلى أصحاب منازل. وفي بيلونج، بنى ميهتا أسرع سوق نموًا من الصفر.





أدى هذا النجاح الملحوظ إلى ترقيته إلى منصب رئيس التسويق ثم إلى قسم النمو بالكامل (المبيعات والتسويق والشراكات لكل من العرض والطلب). خلال هذا الوقت، بدأ ميهتا عمله كمستثمر ملائكي. "على طول الطريق، بدأت الاستثمار الملائكي لدعم المؤسسين في رحلاتهم. استثمرت في حوالي 40 شركة ناشئة، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة".

الحلول والخبرات

في أدواره في Convoy وBelong، كان ميهتا مسؤولاً عن نمو الأعمال، وبعد أن جلب ابتكارات رائدة في الصناعة، مثل أعمال Dynamic Spot Auction في Convoy وبرنامج Guaranteed Rent في Belong، كان ميهتا جزءًا رئيسيًا في صياغة الابتكارات التكنولوجية ونماذج الأعمال التي أصبحت الآن معيارًا في الصناعة.





وتنبع قدرة ميهتا على تسويق وتوسيع نطاق الحلول المتطورة لمثل هذه المشاكل من تجربة تكوينية في شبابه عندما تعلم درسًا قاسيًا. "عندما كنت لا أزال في الكلية، حاولت بناء منتج تقني موسيقي للمساعدة في إلهام الموسيقيين وربطهم باستخدام عينات مسجلة على هواتفهم. لقد قمت ببناء فريق من ثمانية أفراد ومنتج عملي يستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي الناشئة المسماة استرجاع المعلومات الموسيقية (MIR). على الرغم من أنها كانت قطعة تقنية مثيرة للإعجاب، إلا أن المنتج والأعمال لم تنطلق كما كنت أتمنى".

دروس تكوينية في الأعمال التجارية

لقد فشلت هذه أول مشروع تجاري له، ولكنها علمته بعض الدروس القيمة. "إن بناء هذه الشركة يظل أكثر ما أمتعني في حياتي المهنية. لقد ذاقت مرارة الصعود والهبوط في ريادة الأعمال وكنت أعلم أنني سأعود إليها ذات يوم. ومع ذلك، كنت أعلم أن أمامي الكثير لأتعلمه. لقد ساعدتني هذه التجربة في تحديد الفجوات في تجربتي. والتزمت بسدها، الأمر الذي أرشدني إلى كل خيار مهني اتخذته منذ ذلك الحين".





تؤكد إرشادات ميهتا للمؤسسين في المراحل المبكرة على أهمية المرونة والقدرة على التكيف والتخطيط الاستراتيجي، والتي تعلمها في وقت مبكر. "أحاول أن أقود من المقدمة. ألتزم بشدة بعملي ووجدت أن القيادة العملية تلهم من حولي. عندما تتاح لي الفرصة، أشارك معرفتي في قيادة وتنمية الأعمال التجارية في السوق من خلال البث الصوتي والمنتديات عبر الإنترنت والاجتماعات الفردية مع المؤسسين والرؤساء التنفيذيين الذين أستثمر فيهم وأقدم لهم المشورة".

جهود ميهتا الإرشادية

ميهتا يشارك بخبراته في بناء وتوسيع الأسواق المعقدة من الناحية التشغيلية من خلال مجتمع Everything Marketplaces، أحد أكبر المجتمعات لمؤسسي ومشغلي الأسواق في جميع أنحاء العالم، ومساهماته في هذا وفي مجلس تطوير الأعمال في فوربس جعلته مرشدًا وقائدًا فكريًا يحظى بالاحترام.





كما تعاون ميهتا بشكل وثيق مع العديد من رواد الأعمال لتقديم المشورة لهم في محاولاتهم توسيع نطاق أعمالهم والتأثير على العالم، وذلك باستخدام خبرته في تقديم المشورة والاستثمار في نمو السوق لمساعدة الشركات الناشئة في مواجهة تحديات التوسع.





يركز نهجه في تقييم شركات التكنولوجيا على تقييم إمكانات الفريق المؤسس المقترن بالسوق الذي يسعون إليه. لقد عالج ميهتا مشكلة نمو الشركة من كل بُعد وظيفي، حيث قاد المنتجات والعمليات والتسويق والمبيعات في نقاط مختلفة من حياته المهنية. كما عمل في العديد من شركات السوق: B2B المعقدة تشغيليًا في Convoy، وB2C في Belong، وB2C للبرمجيات الصرفة في Linkedin. تمنحه هذه التجارب منظورًا فريدًا وساعدته في تطوير خبرة يصعب العثور عليها في الصناعة.

بناء مستقبل أفضل

إن التزام سبارش ميهتا بتعزيز منظومة ريادة الأعمال المزدهرة من خلال الإرشاد والاستثمار المستمرين يوضح إيمانه بمستقبل الاقتصاد العالمي. "إن طموحي المستقبلي يظل العودة إلى رحلة ريادة الأعمال وتأسيس شركة بنفسي. منذ الكلية، اكتسبت خبرة لا تقدر بثمن في بناء وتوسيع نطاق الشركات والفرق التكنولوجية في بعض الشركات الناشئة الأكثر إثارة خلال بعض من أكثر بيئات التشغيل تحديًا."





لا يزال ميهتا يسعى إلى تحقيق طموحاته الكبرى وتثقيف من حوله من خلال الاستثمار الملائكي وبرامج الإرشاد وجهود التوعية. وتتمثل رؤيته النهائية في تمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا وتوسيع تأثير الابتكار عبر الصناعات والعالم.