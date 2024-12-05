تتعاون Ceffu مع EOS لتقديم فرص الحراسة المتقدمة وCeDeFi

كالجاري، ألبرتا، 5 ديسمبر 2024/تشين واير/--يسر مؤسسة شبكة EOS (ENF) أن تعلن أن Ceffu، الشريك المؤسسي للحراسة في Binance، يدعم الآن الشبكة الرئيسية لـ EOS.





توفر هذه الشراكة خدمات الحفظ على مستوى مؤسسي مع فتح فرص CeDeFi الجديدة لحاملي رمز EOS من خلال تكامل MirrorX مع Binance.





بفضل البنية التحتية المتقدمة للحراسة التي تقدمها Ceffu، يمكن للمؤسسات تأمين أصول EOS الخاصة بها بثقة باستخدام الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) وخطط الموافقة القابلة للتخصيص.





خلال مرآةX يمكن لمديري الصناديق المؤسسية نشر استراتيجيات CeDeFi التي تستفيد من أفضل ما في عالمي CEX وDeFi. من خلال الاستفادة من سيولة Binance وآليات التداول المتقدمة، يحصل حاملو رمز EOS على إمكانية الوصول إلى حلول عائد مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات.





إن إدراج EOS في مؤشر Coinbase COIN50، وهو معيار عالمي يمثل أفضل 50 أصلًا رقميًا مدرجًا في بورصة Coinbase، يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد والشعبية التي يتمتع بها النظام البيئي تجاه المؤسسات. ويؤكد هذا الاعتراف على مكانة EOS كمنصة رائدة في مجال blockchain ولاعب رئيسي في اقتصاد التشفير.





قال إيف لا روز، مؤسس ورئيس تنفيذي لمؤسسة شبكة EOS: "يمثل تكامل Ceffu مع EOS خطوة مهمة في بناء البنية التحتية اللازمة لدعم المشاركة المؤسسية على نطاق واسع".





"من خلال الشراكة مع Ceffu، فإننا نعمل على إنشاء مسارات جديدة للمؤسسات للمشاركة بشكل آمن في نظام EOS والاستفادة من الفرص المتطورة التي يوفرها."





شهدت EOS تحسينات كبيرة في الأداء بفضل تحسينات التوكنوميكس المعتمدة من المجتمع. الاستراتيجية يتضمن دلو تمويل مخصص للبرامج الوسيطة مع تنفيذ Unicove منفذ تبسيط عملية التكامل وتحسين تجربة المستخدم.





بالإضافة إلى ذلك، كان برنامج مكافآت المراهنة الذي يوزع 450 مليون دولار من عملات EOS نشطًا لأكثر من خمسة أشهر وقد زاد من مشاركة المراهنة على عملات EOS بمقدار 4 أضعاف مع تمديد وقت قفل الرمز المميز في نفس الوقت من 4 إلى 28 يومًا. تعمل مبادرات التوكنوميكس هذه بشكل جماعي على تعزيز نظام EOS البيئي، مما يُظهر قوته وجاذبيته المتزايدة.

شبكة EOS

شبكة EOS عبارة عن منصة blockchain من الجيل الثالث مدعومة بـ EOS VM، وهو محرك WebAssembly منخفض الكمون وعالي الأداء وقابل للتوسعة للتنفيذ الحتمي للمعاملات الخالية من الرسوم تقريبًا؛ مصمم خصيصًا لتمكين تجارب المستخدم والمطور Web3 المثلى.





EOS هي المركز المالي وسلسلة الكتل الرائد لإطار عمل Antelope، حيث تعمل كقوة دافعة وراء التعاون متعدد السلاسل وتمويل السلع العامة للأدوات والبنية التحتية من خلال مؤسسة شبكة EOS (ENF).

مؤسسة شبكة EOS

تأسست مؤسسة شبكة EOS (ENF) من خلال رؤية لمستقبل مزدهر ولامركزي. ومن خلال مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، والبرامج المجتمعية، وتمويل النظام البيئي، ودعم النظام البيئي للتكنولوجيا المفتوحة، تعمل مؤسسة ENF على تحويل Web3.





تأسست ENF في عام 2021، وهي مركز لشبكة EOS، وهي منصة مفتوحة المصدر رائدة تضم مجموعة من الأطر والأدوات والمكتبات المستقرة لنشر تقنية البلوك تشين. معًا، نقدم ابتكارات يبنيها مجتمعنا ونلتزم بمستقبل أقوى للجميع.

نبذة عن سيفو

Ceffu هي منصة حفظ متوافقة على مستوى المؤسسات تقدم حلول الحراسة والسيولة المعتمدة وفقًا لمعايير ISO 27001 و27701 والمعتمدة وفقًا لمعايير SOC2 النوع 1 والنوع 2.





توفر تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع مخطط الموافقة المتعددة القابل للتخصيص، حلولاً مخصصة تسمح للعملاء المؤسسيين بتخزين وإدارة أصولهم الرقمية بأمان. قد تستفيد المؤسسات أيضًا من بوابة Ceffu الآمنة لمجموعة واسعة من منتجات السيولة داخل أنظمة بيئية للبورصات الأخرى.





يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من بوابة Ceffu الآمنة إلى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من خلال MirrorX، وهو حل التسوية خارج البورصة.

اتصال

تريستان ديكينسون

مؤسسة شبكة EOS

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