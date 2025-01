Ceffu Yi Hlanganisa Mavuthu Na EOS Ku Tisa Vuhlayisi bya le Henhla Na Minkarhi Ya CeDeFi

Calgary, Alberta, December 5th, 2024/Chainwire/--EOS Network Foundation (ENF) yi tsakela ku tivisa leswaku Ceffu, mutirhisani wa vuhlayisi bya nhlangano wa Binance, sweswi u seketela EOS mainnet.





Ntirhisano lowu wu nyika vukorhokeri bya muhlayisi wa giredi ya nhlangano loko wu ri karhi wu pfula swivandlanene leswintshwa swa CeDeFi eka vakhomi va tithokini ta EOS hi ku tirhisa ku hlanganisiwa ka MirrorX ka Binance.





Hi switirhisiwa swa vuhlayisi swa xiyimo xa le henhla swa Ceffu, swivandlanene swi nga sirhelela hi ku tiyiseka nhundzu ya swona ya EOS hi ku tirhisa xibalo xa mavandla yo tala (MPC) na swikimi swa mpfumelelo leswi nga cinciwaka.





Hileka XivoniX , vafambisi va nkwama wa nhlangano va nga tirhisa tindlela ta CeDeFi leti tirhisaka leswinene eka misava ya CEX na DeFi. Hi ku tirhisa mali ya Binance na tindlela ta mabindzu ta xiyimo xa le henhla, vakhomi va tithokini ta EOS va kuma mfikelelo eka swintshuxo swa mbuyelo swa vutumbuluxi leswi lulamisiweke ku ya hi swilaveko swa nhlangano.





Ku katsa EOS eka Coinbase COIN50 Index, xikombiso xa misava hinkwayo lexi yimelaka nhundzu ya le henhla ya 50 ya xidijitali leyi xaxametiweke eka Coinbase Exchange swi kombisa ku tsakela loku kulaka na ku duma ka ikhosisteme eka swivandlanene. Ku lemuka loku ku kandziyisa xiyimo xa EOS tanihi pulatifomo ya blockchain leyi rhangelaka na mutlangi wa nkoka eka ikhonomi ya crypto.





“Ku hlanganisiwa ka Ceffu na EOS swi yimela goza ra nkoka eku akeni ka switirhisiwa leswi lavekaka ku seketela ku nghenelela ka swivandlanene hi xikalo,” ku vula Yves La Rose, Musunguri & CEO, EOS Network Foundation.





“Hi ku tirhisana na Ceffu, hi tumbuluxa tindlela letintshwa eka swivandlanene ku nghenelela hi ku hlayiseka eka ikhosisteme ya EOS na ku vuyeriwa eka swivandlanene swa yona leswi cincaka.”





EOS yi vile na ku antswisiwa lokukulu ka matirhelo loku fambiwaka hi ku antswisiwa ka tokenomics loku pfumeleriweke hi vaaki. Ti- tokenomics letintshwa endlelo ku katsa bakiti ra mali leri tinyiketeleke ra middleware na Unicove leyi dlayiweke portal ku olovisa endlelo ra onboarding na ku antswisa ntokoto wa vatirhisi.





Ku engetela kwalaho, nongonoko wa hakelo ya ku veka mali lowu hangalasaka $450 wa timiliyoni ta tirhandi ta EOS wu tirhile ku tlula tin’hweti ta ntlhanu naswona wu engetele ku nghenelela ka EOS ku veka hi 4x loko hi nkarhi wun’we wu engetela nkarhi wo pfalela swikombiso ku suka eka masiku ya 4 ku ya eka 28. Masungulo lawa ya tokenomics hi ku hlangana ya tiyisisa ikhosisteme ya EOS, ku kombisa ku tiya ka yona loku kulaka na ku tsakisa.

Netiweke ya EOS

Netiweke ya EOS i pulatifomo ya blockchain ya xitukulwana xa vunharhu leyi fambiwaka hi EOS VM, njhini ya WebAssembly ya nkarhi wa le hansi, leyi tirhaka swinene, na ku andlariwa ya ku hetisisiwa loku tiyimiseleke ka mabindzu lama nga kusuhi na ku titwa; yi akiwile hi xikongomelo xo endla leswaku ku va na ntokoto lowunene wa mutirhisi na vaendli va Web3.





EOS i blockchain ya xiyimo xa le henhla na senthara ya swa timali ya rimba ra Antelope, leyi tirhaka tanihi matimba lama susumetaka endzhaku ka ntirhisano wa tikheteni to tala na ku nyikiwa ka mali ya nhundzu ya mani na mani eka switirhisiwa na switirhisiwa hi ku tirhisa EOS Network Foundation (ENF).

Xiseketelo xa Netiweke ya EOS

EOS Network Foundation (ENF) yi vumbiwile hi ku tirhisa xivono xa vumundzuku lebyi humelelaka na ku hangalasiwa. Hi ku nghenelela ka hina va nkoka va vakhomaxiave, minongonoko ya vaaki, mali ya ikhosisteme, na nseketelo wa ikhosisteme ya thekinoloji leyi pfulekeke, ENF yi hundzula Web3.





Yi simekiwile hi 2021, ENF i ntsindza wa EOS Network, pulatifomo ya xihlovo lexi pfulekeke leyi rhangelaka leyi nga na nxaxamelo wa swivumbeko leswi tiyeke, switirhisiwa, na tilayiburari ta ku tirhisiwa ka blockchain. Hi ri swin’we, hi tisa vutumbuluxi lebyi vaaki va hina va byi akaka naswona va tinyiketerile eka vumundzuku byo tiya eka hinkwavo.

Malunghana na Ceffu

Ceffu i pulatifomo ya vuhlayisi leyi landzelaka, ya giredi ya nhlangano leyi nyikaka swintshuxo swa vuhlayisi na mali leyi nga na xitifikheti xa ISO 27001 & 27701 naswona yi tiyisisiweke hi SOC2 Type 1 & Type 2.





Thekinoloji ya hina ya xibalo xa mavandla yo tala (MPC), leyi hlanganisiweke na xikimi xa mpfumelelo wo tala lexi nga cinciwaka, yi nyika swintshuxo leswi endleriweke wena leswi pfumelelaka tikhayente ta nhlangano ku hlayisa na ku lawula nhundzu ya tona ya xidijitali hi ku hlayiseka. Swivandla swi nga ha tlhela swi vuyeriwa eka nyangwa lowu sirhelelekeke wa Ceffu eka swikumiwa swo hambana swa mali leyi nga ta tirhisiwa endzeni ka ti-ecosystem ta swin’wana swa ku cincana.





Swivandla swi nga ha tlhela swi vuyeriwa eka nyangwa lowu sirhelelekeke wa Ceffu eka ku cincana lokukulu ka crypto emisaveni hinkwayo hi ku tirhisa MirrorX, xitshunxo xa hina xa ku lulamisa ehandle ka ku cincana.

