بايت تعليمي: ما هو Sidechain وكيف يعمل؟





لا ترتبط هياكل تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) وسلاسل الكتل الأخرى ببعضها البعض، مما قد يعيق بعض الوظائف للمستخدمين النهائيين. من المستحيل استخدام ميزات ورموز سلسلة معينة في سلسلة أخرى، ليس بدون نظام إضافي في المنتصف أو تغييرات كبيرة وخطيرة للغاية. لهذا السبب تم إنشاء سلاسل جانبية.





السلاسل الجانبية هي سلاسل منفصلة متصلة بسلسلة رئيسية (مثل Bitcoin أو Obyte) تتيح لمستخدميها "نقل" الأصول والبيانات ذهابًا وإيابًا. فكر في السلسلة الجانبية كمسار متصل ولكنه مستقل في الغالب يعمل جنبًا إلى جنب مع السلسلة الرئيسية، مما يسمح لها بتجربة ميزات مختلفة - مثل المعاملات الأسرع أو الرسوم المنخفضة - دون التأثير على أداء السلسلة الرئيسية أو قواعدها. بهذه الطريقة، يمكن للسلاسل الجانبية إضافة قدرات جديدة وتحسين التوسع دون تغيير السلسلة الرئيسية نفسها.





من ناحية أخرى، لا تحدث أي "تحويلات" فعلية. وبدلاً من ذلك، يتم قفل الأصول على السلسلة الرئيسية في عقد ذكي أو عنوان خاص، مما يجعلها غير متاحة مؤقتًا. واستجابة لذلك، يتم فتح أو إنشاء كمية مكافئة من الأصول على السلسلة الجانبية، حيث تصبح متاحة للمستخدمين. ويحدث العكس عند نقل الأصول مرة أخرى: يتم تدميرها على السلسلة الجانبية، ويتم فتح الأصول الأصلية على السلسلة الرئيسية. يحافظ نظام القفل وفتح القفل هذا (المسمى بالربط ثنائي الاتجاه) على ثبات العرض الإجمالي مع السماح باستخدام الأصول في كلتا السلسلتين.

كيف تعمل السلاسل الجانبية

سلاسل جانبية إن العملات الرقمية فريدة من نوعها لأنها يمكن أن تستخدم آلية إجماع مختلفة تمامًا عن السلسلة الرئيسية التي تتصل بها. في حين أن سلسلة رئيسية مثل Bitcoin قد تستخدم إثبات العمل (PoW) الأبطأ، يمكن للسلسلة الجانبية اختيار طريقة أسرع، مثل إثبات الحصة (PoS). من ناحية أخرى، نظرًا لأن السلسلة الجانبية لا تزال تعتمد على سلسلة رئيسية، فقد يختلف مستوى اللامركزية فيها. الهيكل الذي تقدمه الرسم البياني اللا دوري الموجه يمكن أن توفر (DAG) مثل Obyte مزيدًا من اللامركزية للسلسلة الرئيسية، وبالتالي، السلسلة الجانبية، على سبيل المثال. وفي الوقت نفسه، ستحتفظ السلسلة الجانبية بالمرونة الكافية لتخصيصها لأغراض محددة، مثل التعامل مع أحجام المعاملات العالية للألعاب أو تطبيقات DeFi، دون تغيير قواعد السلسلة الرئيسية أو نموذج الأمان.







إن وجود آلية إجماع مستقلة يمنح السلاسل الجانبية مزيدًا من الحرية للتجريب والابتكار. على سبيل المثال، إذا أرادت سلسلة جانبية تشغيل سوق لامركزية، فقد تستفيد من نظام سريع ومنخفض الرسوم، حتى لو كان ذلك يعني مستوى أمان مختلفًا عن السلسلة الرئيسية. من خلال تعديل نماذج الإجماع، يمكن للمطورين تحسين السلاسل الجانبية لتلبية الاحتياجات الدقيقة لمستخدميهم، مما يجعل تطبيقات التشفير أكثر سهولة في الوصول إليها وكفاءة. يسمح هذا الفصل أيضًا للسلاسل الجانبية بدعم الميزات الجديدة أو الترقيات بشكل أسرع من السلاسل الرئيسية، والتي تميل إلى التحفظ لحماية الأمان.





وبالتالي، توفر السلاسل الجانبية توازنًا قويًا: فهي تظل متصلة بسلسلة رئيسية موثوقة مع منح المطورين حرية إنشاء بيئات متخصصة لحالات استخدام مختلفة. والأمر المهم هو أن أي مشكلة أمنية أو فشل يحدث في سلسلة جانبية يتم احتواؤه داخل تلك السلسلة الجانبية ولن يؤثر بشكل مباشر على أمان السلسلة الرئيسية أو أصولها.





حالات الاستخدام المحتملة

تفتح السلاسل الجانبية مجموعة من الاحتمالات في عالم التشفير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوسع والتوسع حالات استخدام تقنية DLT أحد الاستخدامات الرئيسية هو في التطبيقات ذات المعاملات العالية مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب، حيث تكون السرعة ورسوم المعاملات المنخفضة أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما تكافح السلاسل الرئيسية مع الازدحام والرسوم المرتفعة، خاصة خلال أوقات الذروة، مما قد يحد من قابليتها للاستخدام. من خلال تفريغ المعاملات على سلسلة جانبية متصلة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تفاعلات أسرع وأكثر تكلفة، مما يعزز تجربة التطبيقات التي تتطلب معاملات متكررة أو عالية الحجم.





ومن الاستخدامات الواعدة الأخرى للسلاسل الجانبية التعاون بين الصناعات المختلفة. إذ تحتاج الصناعات المختلفة، من الرعاية الصحية إلى إدارة سلسلة التوريد، إلى إعدادات سلسلة محددة لتلبية احتياجاتها التنظيمية والتشغيلية الفريدة. وتتيح السلاسل الجانبية إمكانية بناء أنظمة مخصصة تظل متصلة بشبكة أكبر ولكن يمكن تصميمها وفقًا لهذه المتطلبات المحددة. على سبيل المثال، يمكن للسلسلة الجانبية الموجهة للرعاية الصحية ضمان خصوصية البيانات والامتثال للوائح مع الاستمرار في التكامل مع شبكة رئيسية أوسع للتخزين الآمن واللامركزي.





أخيرًا، تستخدم التطبيقات التي تركز على الخصوصية بشكل متزايد سلاسل جانبية للحفاظ على أمان المعلومات الحساسة دون التضحية بمزايا التكنولوجيا اللامركزية. يمكن معالجة المعاملات على السلسلة الجانبية باستخدام بروتوكولات خصوصية معززة، ولا يمكن مزامنة البيانات الأساسية غير الحساسة إلا مع السلسلة الرئيسية. وهذا يجعل السلاسل الجانبية قيمة لتطبيقات مثل التداول المالي والعقود الخاصة، حيث تكون السرية ذات أهمية قصوى ولكن الشفافية لا تزال ضرورية.





أحدث أخبار أوبيتي تحديثات البنية التحتية تمهيد الطريق للسلاسل الجانبية من خلال إضافة ميزات تجعل التكامل أكثر سلاسة وكفاءة. يمكن للسلاسل الجانبية الآن الاستفادة من نظام Obyte القائم على DAG لتنظيم بياناتها دون الحاجة إلى آلية إجماع خاصة بها. وهذا يجعل التوسع أسهل، وخاصة للتطبيقات التي تحتاج إلى معالجة سريعة وموثوقة للبيانات. مع كل هذه الفوائد الجديدة، أوبيت يتيح للمطورين إنشاء سلاسل جانبية متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير.





صورة متجهة مميزة بواسطة fullvector / فريبيك



