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የትምህርት ባይት፡ Sidechain ምንድን ነው እና እንዴት ነው የሚሰራው?@obyte
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የትምህርት ባይት፡ Sidechain ምንድን ነው እና እንዴት ነው የሚሰራው?

Obyte4m2024/11/28
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

Sidechains ከዋናው ጋር የተገናኙ የተለያዩ ሰንሰለቶች ሲሆኑ ተጠቃሚዎቻቸው ንብረቶችን እና መረጃዎችን ወደ ኋላ እና ወደ ፊት "እንዲያስተላልፉ" ያስችላቸዋል። የጎን ሰንሰለት ከዋናው ሰንሰለት ጋር አብሮ የሚሄድ የተገናኘ ግን በአብዛኛው ራሱን የቻለ ትራክ እንደሆነ ያስቡ። በዚህ መንገድ, sidechains አዲስ ችሎታዎችን ለመጨመር እና ዋናውን ሳይለውጥ ማሻሻልን ሊያሻሽል ይችላል.
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Blockchains እና ሌሎች የተከፋፈለ ሌጅገር ቴክኖሎጂ (DLT) አወቃቀሮች አልተገናኙም፣ ይህም ለመጨረሻ ተጠቃሚዎች አንዳንድ ተግባራትን ሊያደናቅፍ ይችላል። በመሃል ላይ ያለ ተጨማሪ ስርዓት ወይም በጣም ትልቅ እና አደገኛ ለውጦች ሳይሆኑ የአንድ የተወሰነ ሰንሰለት ባህሪያትን እና ምልክቶችን በሌላ ብቻ መጠቀም አይቻልም። ለዚህም ነው የጎን ሰንሰለት የተፈጠሩት።


Sidechains ከዋናው ጋር የተገናኙ የተለያዩ ሰንሰለቶች ናቸው (እንደ Bitcoin ወይም Obyte) ተጠቃሚዎቻቸው ንብረቶችን እና መረጃዎችን ወደ ኋላ እና ወደ ፊት "እንዲያስተላልፉ" ያስችላቸዋል። የጎን ሰንሰለትን እንደ የተገናኘ ነገር ግን በአብዛኛው ራሱን የቻለ ትራክ ከዋናው ሰንሰለት ጋር የሚሄድ እንደሆነ ያስቡ፣ ይህም በተለያዩ ባህሪያት እንዲሞክር ያስችለዋል-እንደ ፈጣን ግብይቶች ወይም ዝቅተኛ ክፍያዎች—የዋናው ሰንሰለት አፈጻጸም ወይም ደንቦች ላይ ተጽእኖ ሳያስከትል። በዚህ መንገድ, የጎን ሰንሰለቶች አዲስ ችሎታዎችን ይጨምራሉ እና ዋናውን ሰንሰለት እራሱ ሳይቀይሩ ማሻሻል ይችላሉ.


በሌላ በኩል, ምንም ትክክለኛ "ማስተላለፎች" አይከሰቱም. በምትኩ፣ በዋናው ሰንሰለት ላይ ያሉ ንብረቶች በዘመናዊ ውል ወይም ልዩ አድራሻ ተዘግተዋል፣ ይህም ለጊዜው እንዳይገኙ ያደርጋቸዋል። በምላሹ፣ ተመጣጣኝ መጠን ያላቸው ንብረቶች ተከፍተዋል ወይም በጎን ሰንሰለት ላይ ይፈጠራሉ፣ ለተጠቃሚዎች የሚገኙ ይሆናሉ። ተቃራኒው የሚሆነው ንብረቶቹን ወደ ኋላ ሲያንቀሳቅሱ ነው፡ እነሱ በጎን ሰንሰለት ላይ ወድመዋል፣ እና የመጀመሪያዎቹ ንብረቶች በዋናው ሰንሰለት ላይ ተከፍተዋል። ይህ የመቆለፍ እና የመክፈቻ ስርዓት (ሁለት-መንገድ ፔግ ተብሎ የሚጠራው) ንብረቶች በሁለቱም ሰንሰለቶች ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ በሚፈቅድበት ጊዜ አጠቃላይ አቅርቦቱን ቋሚ ያደርገዋል።

Sidechains እንዴት እንደሚሠሩ

Sidechains ልዩ ናቸው ምክንያቱም እነሱ ከተገናኙት ዋና ሰንሰለት ፍጹም የተለየ የጋራ ስምምነት ዘዴን መጠቀም ይችላሉ። እንደ Bitcoin ያለ ዋና ሰንሰለት ቀርፋፋ የሥራ ማረጋገጫ (PoW) ሊጠቀም ቢችልም፣ የጎን ሰንሰለት ፈጣን ዘዴን ሊመርጥ ይችላል፣ እንደ Stake Proof (PoS)። በሌላ በኩል፣ የጎን ሰንሰለት አሁንም በዋና ሰንሰለት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ፣ ያልተማከለ የመሆን ደረጃው ሊለያይ ይችላል። በ ሀ የቀረበ መዋቅር የሚመራ አሲኪሊክ ግራፍ (DAG) ልክ እንደ Obyte የዋናውን ሰንሰለት ተጨማሪ ያልተማከለ ሁኔታ ሊያቀርብ ይችላል፣ እና ስለዚህ፣ የጎን ሰንሰለት፣ ለምሳሌ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የዋና ሰንሰለት ህጎችን ወይም የደህንነት ሞዴልን ሳይቀይሩ እንደ ከፍተኛ የግብይት መጠን ለጨዋታ ወይም ለዲፊ አፕሊኬሽኖች ያሉ ለተወሰኑ አላማዎች የሚበጅ የጎን ሰንሰለት በቂ የመተጣጠፍ ችሎታ ይኖረዋል።


ምስል በ CoinDesk
ገለልተኛ የስምምነት ዘዴ መኖሩ የጎን ሰንሰለትን የበለጠ ለመሞከር እና ለመፈልሰፍ የበለጠ ነፃነት ይሰጣል። ለምሳሌ፣ አንድ sidechain ያልተማከለ የገበያ ቦታን ማካሄድ ከፈለገ፣ ፈጣን፣ ዝቅተኛ ክፍያ ስርዓት ሊጠቅም ይችላል፣ ምንም እንኳን ከዋናው ሰንሰለት የተለየ የደህንነት ደረጃ ማለት ነው። የጋራ ስምምነት ሞዴሎችን በማስተካከል፣ ገንቢዎች የተጠቃሚዎቻቸውን ትክክለኛ ፍላጎት ለማሟላት የጎን ሰንሰለትን ማመቻቸት ይችላሉ፣ ይህም የ crypto መተግበሪያዎችን የበለጠ ተደራሽ እና ቀልጣፋ ያደርገዋል። ይህ መለያየት በተጨማሪም sidechains አዳዲስ ባህሪያትን ወይም ማሻሻያዎችን ከዋና ሰንሰለቶች በበለጠ ፍጥነት እንዲደግፉ ያስችላቸዋል፣ ይህም ደህንነትን ለመጠበቅ ወግ አጥባቂ ይሆናሉ።


Sidechains ስለዚህ ኃይለኛ ሚዛን ይሰጣሉ፡ ገንቢዎች ለተለያዩ የአጠቃቀም ጉዳዮች ልዩ አካባቢዎችን እንዲፈጥሩ ነፃነት ሲሰጡ ከታመነ ዋና ሰንሰለት ጋር ይገናኛሉ። በአስፈላጊ ሁኔታ፣ በsidechain ላይ የሚከሰት ማንኛውም የደህንነት ጉዳይ ወይም ውድቀት በዚያ sidechain ውስጥ የተካተተ ሲሆን በቀጥታ የዋናውን ሰንሰለት ደህንነት ወይም ንብረት አይነካም።


ሊሆኑ የሚችሉ የአጠቃቀም ጉዳዮች

Sidechains በ crypto ዓለም ውስጥ የተለያዩ እድሎችን ይከፍታሉ ፣ በተለይም ወደ ማስፋፋት እና መስፋፋት ሲመጣ DLT አጠቃቀም ጉዳዮች . አንዱ ዋና አጠቃቀም እንደ ያልተማከለ ፋይናንስ (DeFi) እና ጨዋታ ፍጥነት እና ዝቅተኛ የግብይት ክፍያዎች ወሳኝ በሆኑባቸው ከፍተኛ የግብይት መተግበሪያዎች ላይ ነው። ዋና ሰንሰለቶች ብዙውን ጊዜ ከመጨናነቅ እና ከፍተኛ ክፍያዎች ጋር ይታገላሉ, በተለይም በአጠቃቀም ጊዜ ውስጥ, ይህም አጠቃቀማቸውን ሊገድብ ይችላል. ግብይቶችን ወደ የተገናኘ የጎን ሰንሰለት በማውረድ ተጠቃሚዎች በፍጥነት እና በተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ግንኙነቶች ማግኘት ይችላሉ፣ይህም ተደጋጋሚ ወይም ከፍተኛ መጠን ያለው ግብይት ለሚጠይቁ መተግበሪያዎች ልምድ ያሳድጋል።


ሌላው ተስፋ ሰጪ የጎን ቼይን አጠቃቀም የኢንዱስትሪ-አቋራጭ ትብብር ነው። የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች፣ ከጤና አጠባበቅ እስከ ሰንሰለት አስተዳደር ድረስ፣ የራሳቸው ልዩ የቁጥጥር እና የአሠራር ፍላጎቶችን ለማሟላት የተወሰኑ ሰንሰለት ማቀናበሪያ ያስፈልጋቸዋል። Sidechains ከትልቅ አውታረ መረብ ጋር የተገናኙ ሆነው የሚቀሩ ነገር ግን ለእነዚህ ልዩ መስፈርቶች የሚዘጋጁ ብጁ ስርዓቶችን መገንባት ያስችላል። ለምሳሌ፣ በጤና አጠባበቅ ላይ ያተኮረ የጎን ሰንሰለት ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ያልተማከለ ማከማቻ ከሰፊው አውታረ መረብ ጋር ሲዋሃድ የውሂብ ግላዊነትን እና ደንቦችን ማክበርን ማረጋገጥ ይችላል።


በመጨረሻም፣ በግላዊነት ላይ ያተኮሩ አፕሊኬሽኖች ያልተማከለ ቴክኖሎጂ ጥቅሞችን ሳያሳድጉ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለመጠበቅ የጎን ሰንሰለት እየተጠቀሙ ነው። ግብይቶች በጎን ሰንሰለት ላይ በተሻሻሉ የግላዊነት ፕሮቶኮሎች ሊከናወኑ ይችላሉ፣ እና አስፈላጊ፣ ሚስጥራዊነት የሌለው መረጃ ብቻ ከዋናው ሰንሰለት ጋር ሊመሳሰል ይችላል። ይህ እንደ ፋይናንሺያል ንግድ እና የግል ኮንትራቶች ላሉት አፕሊኬሽኖች የጎን ሰንሰለት ጠቃሚ ያደርገዋል፣ ሚስጥራዊነት በጣም አስፈላጊ ነገር ግን ግልፅነት አሁንም አስፈላጊ ነው።


የ Obyte የቅርብ ጊዜ የመሠረተ ልማት ዝመናዎች ውህደቱን ይበልጥ ቀልጣፋ የሚያደርጉ ባህሪያትን በመጨመር ለጎን ሰንሰለቶች መንገዱን ያመቻቹ። Sidechains አሁን የራሳቸውን የጋራ ስምምነት ዘዴ ሳያስፈልጋቸው ውሂባቸውን ለማደራጀት የ Obyte's DAG-based ስርዓትን መጠቀም ይችላሉ። ይህ ልኬቱን ቀላል ያደርገዋል፣ በተለይም ፈጣን፣ አስተማማኝ የውሂብ አያያዝ ለሚፈልጉ መተግበሪያዎች። በእነዚህ ሁሉ አዳዲስ ጥቅሞች ፣ ኦባይት። ገንቢዎች ሁለገብ፣ ሊለኩ የሚችሉ የጎን ሰንሰለቶችን እንዲገነቡ ኃይል ይሰጣል።


ተለይቶ የቀረበ የቬክተር ምስል በፉልቬክተር / ፍሪፒክ


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