የትምህርት ባይት፡ Sidechain ምንድን ነው እና እንዴት ነው የሚሰራው?

Blockchains እና ሌሎች የተከፋፈለ ሌጅገር ቴክኖሎጂ (DLT) አወቃቀሮች አልተገናኙም፣ ይህም ለመጨረሻ ተጠቃሚዎች አንዳንድ ተግባራትን ሊያደናቅፍ ይችላል። በመሃል ላይ ያለ ተጨማሪ ስርዓት ወይም በጣም ትልቅ እና አደገኛ ለውጦች ሳይሆኑ የአንድ የተወሰነ ሰንሰለት ባህሪያትን እና ምልክቶችን በሌላ ብቻ መጠቀም አይቻልም። ለዚህም ነው የጎን ሰንሰለት የተፈጠሩት።
Sidechains ከዋናው ጋር የተገናኙ የተለያዩ ሰንሰለቶች ናቸው (እንደ Bitcoin ወይም Obyte) ተጠቃሚዎቻቸው ንብረቶችን እና መረጃዎችን ወደ ኋላ እና ወደ ፊት "እንዲያስተላልፉ" ያስችላቸዋል። የጎን ሰንሰለትን እንደ የተገናኘ ነገር ግን በአብዛኛው ራሱን የቻለ ትራክ ከዋናው ሰንሰለት ጋር የሚሄድ እንደሆነ ያስቡ፣ ይህም በተለያዩ ባህሪያት እንዲሞክር ያስችለዋል-እንደ ፈጣን ግብይቶች ወይም ዝቅተኛ ክፍያዎች—የዋናው ሰንሰለት አፈጻጸም ወይም ደንቦች ላይ ተጽእኖ ሳያስከትል። በዚህ መንገድ, የጎን ሰንሰለቶች አዲስ ችሎታዎችን ይጨምራሉ እና ዋናውን ሰንሰለት እራሱ ሳይቀይሩ ማሻሻል ይችላሉ.
በሌላ በኩል, ምንም ትክክለኛ "ማስተላለፎች" አይከሰቱም. በምትኩ፣ በዋናው ሰንሰለት ላይ ያሉ ንብረቶች በዘመናዊ ውል ወይም ልዩ አድራሻ ተዘግተዋል፣ ይህም ለጊዜው እንዳይገኙ ያደርጋቸዋል። በምላሹ፣ ተመጣጣኝ መጠን ያላቸው ንብረቶች ተከፍተዋል ወይም በጎን ሰንሰለት ላይ ይፈጠራሉ፣ ለተጠቃሚዎች የሚገኙ ይሆናሉ። ተቃራኒው የሚሆነው ንብረቶቹን ወደ ኋላ ሲያንቀሳቅሱ ነው፡ እነሱ በጎን ሰንሰለት ላይ ወድመዋል፣ እና የመጀመሪያዎቹ ንብረቶች በዋናው ሰንሰለት ላይ ተከፍተዋል። ይህ የመቆለፍ እና የመክፈቻ ስርዓት (ሁለት-መንገድ ፔግ ተብሎ የሚጠራው) ንብረቶች በሁለቱም ሰንሰለቶች ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ በሚፈቅድበት ጊዜ አጠቃላይ አቅርቦቱን ቋሚ ያደርገዋል።
ገለልተኛ የስምምነት ዘዴ መኖሩ የጎን ሰንሰለትን የበለጠ ለመሞከር እና ለመፈልሰፍ የበለጠ ነፃነት ይሰጣል። ለምሳሌ፣ አንድ sidechain ያልተማከለ የገበያ ቦታን ማካሄድ ከፈለገ፣ ፈጣን፣ ዝቅተኛ ክፍያ ስርዓት ሊጠቅም ይችላል፣ ምንም እንኳን ከዋናው ሰንሰለት የተለየ የደህንነት ደረጃ ማለት ነው። የጋራ ስምምነት ሞዴሎችን በማስተካከል፣ ገንቢዎች የተጠቃሚዎቻቸውን ትክክለኛ ፍላጎት ለማሟላት የጎን ሰንሰለትን ማመቻቸት ይችላሉ፣ ይህም የ crypto መተግበሪያዎችን የበለጠ ተደራሽ እና ቀልጣፋ ያደርገዋል። ይህ መለያየት በተጨማሪም sidechains አዳዲስ ባህሪያትን ወይም ማሻሻያዎችን ከዋና ሰንሰለቶች በበለጠ ፍጥነት እንዲደግፉ ያስችላቸዋል፣ ይህም ደህንነትን ለመጠበቅ ወግ አጥባቂ ይሆናሉ።
Sidechains ስለዚህ ኃይለኛ ሚዛን ይሰጣሉ፡ ገንቢዎች ለተለያዩ የአጠቃቀም ጉዳዮች ልዩ አካባቢዎችን እንዲፈጥሩ ነፃነት ሲሰጡ ከታመነ ዋና ሰንሰለት ጋር ይገናኛሉ። በአስፈላጊ ሁኔታ፣ በsidechain ላይ የሚከሰት ማንኛውም የደህንነት ጉዳይ ወይም ውድቀት በዚያ sidechain ውስጥ የተካተተ ሲሆን በቀጥታ የዋናውን ሰንሰለት ደህንነት ወይም ንብረት አይነካም።
Sidechains በ crypto ዓለም ውስጥ የተለያዩ እድሎችን ይከፍታሉ ፣ በተለይም ወደ ማስፋፋት እና መስፋፋት ሲመጣ
ሌላው ተስፋ ሰጪ የጎን ቼይን አጠቃቀም የኢንዱስትሪ-አቋራጭ ትብብር ነው። የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች፣ ከጤና አጠባበቅ እስከ ሰንሰለት አስተዳደር ድረስ፣ የራሳቸው ልዩ የቁጥጥር እና የአሠራር ፍላጎቶችን ለማሟላት የተወሰኑ ሰንሰለት ማቀናበሪያ ያስፈልጋቸዋል። Sidechains ከትልቅ አውታረ መረብ ጋር የተገናኙ ሆነው የሚቀሩ ነገር ግን ለእነዚህ ልዩ መስፈርቶች የሚዘጋጁ ብጁ ስርዓቶችን መገንባት ያስችላል። ለምሳሌ፣ በጤና አጠባበቅ ላይ ያተኮረ የጎን ሰንሰለት ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ያልተማከለ ማከማቻ ከሰፊው አውታረ መረብ ጋር ሲዋሃድ የውሂብ ግላዊነትን እና ደንቦችን ማክበርን ማረጋገጥ ይችላል።
በመጨረሻም፣ በግላዊነት ላይ ያተኮሩ አፕሊኬሽኖች ያልተማከለ ቴክኖሎጂ ጥቅሞችን ሳያሳድጉ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለመጠበቅ የጎን ሰንሰለት እየተጠቀሙ ነው። ግብይቶች በጎን ሰንሰለት ላይ በተሻሻሉ የግላዊነት ፕሮቶኮሎች ሊከናወኑ ይችላሉ፣ እና አስፈላጊ፣ ሚስጥራዊነት የሌለው መረጃ ብቻ ከዋናው ሰንሰለት ጋር ሊመሳሰል ይችላል። ይህ እንደ ፋይናንሺያል ንግድ እና የግል ኮንትራቶች ላሉት አፕሊኬሽኖች የጎን ሰንሰለት ጠቃሚ ያደርገዋል፣ ሚስጥራዊነት በጣም አስፈላጊ ነገር ግን ግልፅነት አሁንም አስፈላጊ ነው።
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