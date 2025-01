Byte Educational: Sidechain ezali nini mpe Esalaka ndenge nini?

Blockchains mpe ba structures mosusu ya Distributed Ledger Technology (DLT) ekangami te, oyo ekoki kopekisa mwa misala mpo na basaleli ya nsuka. Ezali impossible kosalela kaka ba fonctionnalités ya chaîne moko boye mpe ba jetons na mosusu, te sans système supplémentaire na kati to ba changements ya minene mingi mpe ya risque. Yango wana basalaki ba chaînes latérales.





Ba chaînes latérales ezali ba chaînes separates oyo ekangami na moko ya munene (lokola Bitcoin to Obyte) oyo e permettre ba usagers na yango ba « transférer » ba biens na ba données liboso pe sima. Kanisa na ntina ya monyololo ya mopanzi lokola nzela oyo ekangami kasi mingimingi ya lipanda oyo ezali kotambola pembeni ya monyololo monene, oyo etikaka yango komeka makambo ndenge na ndenge —lokola kosala mombongo ya mbangu to mbongo ya nse —kozanga kosala ete monyololo monene ezala na bopusi to mibeko. Na ndenge wana, ba chaînes latérales ekoki kobakisa makoki ya sika mpe kobongisa échelle sans ko changer chaîne principale yango moko.





Epai mosusu, ezali na “ba transferts” ya solosolo te oyo ezali kosalema. Na esika na yango, biloko oyo ezali na monyololo monene ekangamaka na kontra ya mayele to na adresi moko ya sipesiale, mpe yango esalaka ete ezala lisusu te mpo na mwa ntango. Na eyano, motango mokokani ya biloko efungolami to esalemi na molongo ya mopanzi, esika ekomi kozala mpo na basaleli. Inverse esalemaka tango ozali kozongisa ba biens sima: ebebisami na chaîne latérale, mpe ba biens originales e déverrouillé na chaîne principale. Système oyo ya blocage mpe déverrouillage (oyo babengaka pique à deux voies) ebatelaka fourniture mobimba constante tout en permettant que ba biens esalelamaka na ba chaînes nionso mibale.

Ndenge Ba Sidechains Esalaka

Ba chaînes ya mopanzi bazali unique mpo bakoki kosalela mécanisme ya consensus totalement différent na chaîne principale oyo ba connecter na yango. Atako monyololo monene lokola Bitcoin ekoki kosalela Preuve ya Mosala (PoW) ya malembe, chaîne latérale ekokaki kopona lolenge ya mbangu, lokola Preuve ya Enjeux (PoS). Epayi mosusu, soki totali ete chaîne latérale ezali kaka dépendante na chaîne principale, niveau ya décentralisation na yango ekoki kokesana. Ebongiseli oyo epesami na a Graphique Acyclique oyo etambwisami (DAG) lokola Obyte ekokaki kopesa décentralisation mosusu ya chaîne principale, mpe na yango, chaîne latérale, par exemple. Pendant ce temps, chaîne latérale elingaki kobatela flexibilité suffisante mpo na kozala adapté mpo na ba buts spécifiques, lokola ko traité ba volumes ya transaction ya likolo mpo na ba applications ya jeux to DeFi, sans ko changer mibeko ya chaîne principale to modèle ya sécurité.







Kozala na mécanisme ya consensus indépendant epesaka ba chaînes latérales bonsomi mingi ya komeka mpe kosala makambo ya sika. Na ndakisa, soki chaîne ya pembeni elingi kotambwisa zando ya décentralisé, ekoki kozwa litomba na système ya mbangu, ya mbongo moke, ata soki elingi koloba niveau ya sécurité ekeseni na chaîne principale. Na ko ajuster ba modèles ya consensus, ba développeurs bakoki ko optimiser ba chaînes latérales pona ko répondre na ba besoins exacts ya ba usagers na bango, kosala ba applications crypto plus accessibles pe efficaces. Bokabwani oyo epesaka mpe nzela na ba chaînes latérales ko soutenir ba fonctionnalités ya sika to ba mises à niveau noki koleka ba chaînes principales, oyo ezalaka na tendance ya kozala conservateur pona kobatela sécurité.





Ba chaînes latérales epesaka bongo équilibre ya makasi : etikalaka connecté na chaîne principale ya confiance tout en donnant ba développeurs liberté ya ko créer ba environnements spécialisés pona ba cas d’utilisation différents. Likambo ya ntina, likambo nyonso ya bokengi to bozangi kokoka oyo esalemaka na monyololo ya mopanzi ezali na kati ya monyololo ya mopanzi wana mpe ekozala na bopusi mbala moko te na bokengi to biloko ya monyololo monene.





Makambo oyo ekoki kosalelama

Ba chaînes latérales efungolaka ba possibilités ebele na monde ya crypto, surtout soki etali échelle mpe expansion Ba cas ya usage ya DLT . Moko ya bosaleli monene ezali na ba applications ya transaction ya likolo lokola finance décentralisée (DeFi) mpe jeux, esika wapi vitesse mpe ba frais ya transaction ya nse ezali crucial. Mbala mingi, ba chaînes minene ebundaka na congestion mpe ba frais ya likolo, mingi mingi na tango ya usage ya sommet, oyo ekoki kopekisa usage na yango. Na ko décharger ba transactions na chaîne côté connectée, ba usagers bakoki kozua ba interactions ya mbangu, ya talo moke, ko améliorer expérience pona ba applications oyo esengaka ba transactions mbala na mbala to ya volume makasi.





Utilisation mosusu ya elaka ya ba chaînes latérales ezali collaboration cross-industrie. Ba industries ndenge na ndenge, kobanda na soins de santé tii na gestion ya chaîne d’approvisionnement, esengeli na ba setups spécifiques ya chaîne mpo na ko répondre na ba besoins na bango moko unique ya réglementation mpe ya opération. Ba chaînes latérales epesaka nzela ya kotonga ba systèmes personnalisés oyo etikali connecté na réseau ya munene kasi ekoki kozala adapté na ba exigences spécifiques wana. Ndakisa, chaîne latérale orientée soins de santé ekoki ko assurer vie privée ya ba données mpe kotosa mibeko tango ezali kaka ko intégrer na mainnet ya large mpo na stockage ya sécurité, décentralisé.





Na nsuka, ba applications oyo etali vie privée ezali kosalela mingi ba chaînes latérales mpo na kobatela ba informations sensibles na sécurité sans ko sacrifier ba avantages ya technologie décentralisée. Ba transactions ekoki kosalama na chaîne latérale na ba protocoles ya vie privée oyo ebakisami, mpe kaka ba données essentielles, non sensibles nde ekoki kozala synchronisée na chaîne principale. Yango ekomisaka ba chaînes latérales na valeur mpo na ba applications lokola commerce financier mpe ba contrats privés, esika confidentialité ezali na esika ya liboso kasi transparence ezali kaka na ntina.





Obyte ya sika ba mises à jour ya ba infrastructures kofungola nzela mpo na ba chaînes latérales na kobakisa makambo oyo esalaka ete bosangisi ezala malamu mpe ezala malamu. Ba chaînes latérales ekoki sikoyo ko leverage système ya Obyte basé na DAG pona ko organiser ba données na bango sans que ezala na besoin ya mécanisme ya consensus na bango moko. Yango ekomisaka échelle pete, mingi mingi pona ba applications oyo esengeli na traitement ya ba données ya mbangu, ya kozala na confiance. Na matomba nyonso wana ya sika, . Obyte (Obyte) na epesaka ba développeurs makoki ya kotonga ba chaînes latérales polyvalentes, évolutives.





Image vectorielle oyo elakisami na fullvector / . Freepik na ye