أصبحت عملية البيع المسبق للعملات المشفرة من Rexas Finance (RXS) أكبر نجاح في عام 2024 مع بيع المرحلة السادسة من عملية البيع المسبق

تعتبر شركة Rexas Finance (RXS) لاعباً فريداً في مجال العملات المشفرة، لكنها تركز على رمزية الأصول الحقيقية. لقد كان البيع المسبق للمشروع ممتازاً بالتأكيد، حيث تم بيع المرحلة السادسة مؤخراً في وقت قياسي، مما يدل على أن المشروع يحظى بقدر كبير من الطلب وثقة المستثمرين بسعره.

ريكساس المالية

تأسست شركة Rexas Finance بهدف إنشاء جسر بين الأصول التقليدية وتقنية blockchain، ورمزية الأصول في العالم الحقيقي بما في ذلك العقارات والذهب والسلع.





هذا هو نهج جديد للملكية الجزئية يتيح لعدد أكبر من الناس أن يكونوا جزءًا من الاستثمار عالي القيمة. من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على فرص الاستثمار من خلال تزويد الأفراد بالقدرة على الاستثمار في الأصول قبل الحاجة إلى مثل هذا رأس المال المرتفع، تأمل المنصة في جعل الاستثمار في متناول مجموعة واسعة من الناس.

نجاح البيع المسبق

ومن الجدير بالذكر بشكل خاص المرحلة السادسة من البيع المسبق لشركة ريكساس فاينانس . تم بيع هذه المرحلة بمبلغ 0.08 دولار أمريكي لكل رمز RXS مقابل مبلغ مذهل قدره 11,521,416 دولارًا أمريكيًا / 12,200,000 دولارًا أمريكيًا تم جمعها. إن الحماس حول هذا المشروع ملموس، حيث تم بيع 191,515,431 رمزًا من أصل 200,000,000.





الخطوة التالية هي زيادة سعر الرمز إلى 0.09 دولار، وهو ما يرمز إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والقيمة المتوقعة لرمز RXS.





https://twitter.com/rexasfinance/status/1859638290359410793





تم الترحيب بالبيع المسبق لشركة Rexas Finance باعتباره أسرع بيع مسبق في عام 2024، مما يكشف عن الدعم المجتمعي القوي للمشروع واستراتيجيات التسويق الناجحة. إن حقيقة أن مراحل البيع المسبق تنفد بسرعة كبيرة تشير إلى وجود طلب كبير على رموز RXS ومستوى قوي من الثقة من المستثمرين في رؤية وتنفيذ المنصة.





دعم قوي للمجتمع والفريق

كان فريق Rexas Finance ومجتمعه المخلص عاملاً رئيسيًا في نجاحه. وفي المقابل، تبنى مجتمع العملات المشفرة المشروع وأصبحوا داعمين جدًا لمهمته.





تم بناء علاقة جيدة مع المستثمرين من خلال التواصل الشفاف ومبادرات المشاركة المجتمعية. كما تدعم شركة Rexas Finance فريقًا محترفًا يتمتع بخبرة سنوات في مجال التمويل وتكنولوجيا blockchain.





إن مثل هذه الخبرة ضرورية لتسهيل عملية ترميز RWA بكفاءة داخل RWA بالإضافة إلى ضمان استمرارية عمل المنصة. لقد قطعت Rexas Finance شوطًا طويلاً في جعل المستثمرين يثقون بها من خلال استخدام تدابير أمنية صارمة.





سيرتيك تعد شركة RXS من الشركات المعروفة في مجال أمن البلوك تشين والتي خاضت المشروع، مما يجعلها أكثر مصداقية في بيئة التشفير الشحيحة. علاوة على ذلك، يتم إدراج رموز RXS على CoinMarketCap وcoingecko، مما يعزز شرعيتها ويجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها لأي شخص يتطلع إلى الاستثمار.





https://twitter.com/rexasfinance/status/1857692542290059502

توقعات السوق

وفقًا للمحللين، فإن شركة Rexas Finance في طريقها إلى مستقبل مشرق. ومن المتوقع أن تصل قيمة رمز RXS إلى زيادة بنسبة 3594% في الربع الثاني من عام 2025.





يستند التوقع إلى الاهتمام المتزايد برمزية RWA جنبًا إلى جنب مع النمو غير المحدود تقريبًا لسوق العملات المشفرة. أصبح المستثمرون الأفراد والمؤسسات مهتمين بالقدرات التحويلية لرمزية RWA وكمية العائدات المحتملة التي يمكن الحصول عليها. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى تضمين الأصول الملموسة في محافظهم من خلال تقنية blockchain، فإن Rexas Finance في وضع رائع للاستفادة من هذا الاتجاه. سرعان ما أصبحت Rexas Finance (RXS) رائدة في عالم رمزية الأصول الواقعية سريع النمو.





تستعد شركة Rexas لمرحلة البيع المسبق السابعة، بعد أن بيعت بالفعل على الفور تقريبًا في مرحلة البيع المسبق السادسة مع وجود مجتمع قوي يدعم رؤيتها. ومع وجود فريق متمرس وأمان قوي وتوقعات طموحة للسوق، فهذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مستقبل العملات المشفرة.





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تم توزيع هذه القصة كإصدار من قبل Btcwire ضمن برنامج التدوين التجاري الخاص بـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا







