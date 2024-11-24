Rexas Finance (RXS) 加密货币预售成为 2024 年最大的成功，第六阶段预售已售罄

Rexas Finance (RXS) 是加密货币领域的独特参与者，但它专注于现实世界资产 (RWA) 代币化。该项目的预售无疑非常出色，第六阶段最近以创纪录的速度售罄，表明该项目以高昂的价格获得了大量需求和投资者信心。

瑞克斯金融

Rexas Finance 成立的宗旨是建立传统资产与区块链技术之间的桥梁，将房地产、黄金和商品等现实世界资产代币化。





这是一种新的部分所有权方法，可让更多人参与高价值投资。该平台希望通过让个人在需要如此高额资本之前投资资产，从而实现投资机会的民主化，让广大民众都能参与投资。

预售成功

特别值得注意的是第六阶段 Rexas Finance 的预售 。本阶段以每 RXS 代币 0.08 美元的价格售出，共筹集了 11,521,416 美元 / 12,200,000 美元。该项目的热情显而易见，200,000,000 枚代币中 191,515,431 枚售罄。





下一步是将代币价格提高到 0.09 美元，这象征着投资者兴趣的不断增长和 RXS 代币的预计价值。





https://twitter.com/rexasfinance/status/1859638290359410793





Rexas Finance 的预售被誉为 2024 年最快的预售，彰显了该项目强大的社区支持和成功的营销策略。预售阶段如此快速售罄的事实意味着对 RXS 代币的需求很大，投资者对该平台的愿景和执行具有很强的信任度。





强大的社区和团队支持

Rexas Finance 的团队及其敬业的社区是其成功的关键因素。反过来，加密货币社区也接受了该项目，并大力支持其使命。





通过透明的沟通和社区参与计划与投资者建立了良好的关系。Rexas Finance 还拥有一支在金融和区块链技术领域拥有多年经验的专业团队。





此类专业知识对于有效促进 RWA 内的 RWA 代币化以及确保平台的持续可行性至关重要。Rexas Finance 通过采用严格的安全措施，在赢得投资者信任方面取得了长足进步。





切尔蒂克 是一家知名的区块链安全公司，该公司已经完成了该项目，目前正使其在加密货币领域更具可信度。除此之外，RXS 代币还在 CoinMarketCap 和 coingecko 上市，进一步巩固了其合法性，并使任何想要投资的人都可以更容易地获得它们。





https://twitter.com/rexasfinance/status/1857692542290059502

市场预测

分析师认为，Rexas Finance 前景光明。预计 RXS 代币在 2025 年第二季度期间的涨幅可达 3594%。





这一预测是基于人们对 RWA 代币化的兴趣日益高涨以及加密货币市场近乎不受限制的增长。散户和机构投资者对 RWA 代币化的变革能力以及可以获得的潜在回报金额越来越感兴趣。随着越来越多的人希望通过区块链技术将有形资产纳入投资组合，Rexas Finance 处于有利地位，可以从这一趋势中受益。Rexas Finance (RXS) 已迅速成为快速增长的现实世界资产代币化领域的领导者。





Rexas 正在为第七阶段预售做准备，第六阶段的预售几乎立即售罄，强大的社区支持其愿景。凭借经验丰富的团队、强大的安全性和雄心勃勃的市场预测，现在是投资加密货币或投资加密货币未来的好时机。





网站

白皮书

推特/X

电报

这篇文章由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里







