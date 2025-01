Rexas Finance (RXS) Crypto Presale E ba 2024’s Katleho e Kgolo Ka ge Kgato ya 6th Presale e Rekišwa

Rexas Finance (RXS) ke sebapali se ikhethang ka sebaka sa cryptocurrency, empa e tsepamisa maikutlo ho letlotlo la lefatše la sebele (RWA) tokenization. Thekiso ya pele ya projeke ka sebele e bile ya dinaledi, ka ge kgato ya botshelela e sa tšwa go rekišwa ka nako ya rekoto, e bontšha gore projeke e laela nyakego ye kgolo le tshepo ya babeeletši ka theko.

Rexas Ditšhelete

Rexas Finance e thehiloe ho bopa borokho pakeng tsa matlotlo a setso le theknoloji ea blockchain, tokenizing matlotlo a lefatše la sebele ho akarelletsa le thekiso ea matlo, khauta le thepa.





Ye ke mokgwa wo mofsa wa beng ba karolwana wo o kgontšhago batho ba bantši go ba karolo ya peeletšo ya boleng bjo bo phagamego. Ka go dira gore dibaka tša dipeeletšo e be tša temokrasi ka go fa batho ka bomong bokgoni bja go beeletša ka dithotong pele ba nyaka khapethale ye e phagamego bjalo, sefala se holofela go dira gore dipeeletšo di fihlelelege go batho ba bantši.

Katlego ya Pele ga Thekišo

Se se lemogegago kudu ke kgato ya botshelela ya Rexas Finance ya thekiso ya pele . Mohato ona o ile wa rekiswa ka $ 0.08 ka letšoao la RXS bakeng sa $ 11,521,416 / $ 12,200,000 palo yohle e hlollang. Phišego go dikologa projeke ye e a bonagala, ka ge ditšhupetšo tše 191,515,431 di rekišitšwe go tšwa go tše 200,000,000.





Mogato o latelago ke go oketša theko ya leswao go fihla go $0.09 yeo e swantšhetšago kgahlego ye e golago ya babeeletši le boleng bjo bo akantšwego bja leswao la RXS.





https://twitter.com/rexasfinance/maemo/1859638290359410793





Rexas Finance’s presale e ile ya tumišwa bjalo ka presale ya lebelo kudu ya 2024, e utolla thekgo ye maatla ya setšhaba ya projeke le maano a papatšo ao a atlegilego. Taba ya gore dikgato tša pele ga thekišo di rekiša ka lebelo gakaakaa e bolela gore go na le nyakego ye kgolo ya ditšhupetšo tša RXS le maemo a maatla a go bota go tšwa go babeeletši ponong le phethagatšo ya sefala.





Thekgo e Matla ya Setšhaba le Sehlopha

Sehlopha sa Rexas Finance le setšhaba sa yona seo se ineetšego e bile selo se bohlokwa katlegong ya yona. Setšhaba sa crypto, ka lehlakoreng le lengwe, se amogetše projeke ye gomme se fetogile se segolo go thekga thomo ya sona.





Kamano ye botse le babeeletši e agilwe ka kgokagano ye e lego pepeneneng le maitapišo a go tsenela setšhaba. Rexas Finance e thekgwa gape ke sehlopha sa profešenale seo se nago le maitemogelo a mengwaga ya ditšhelete le theknolotši ya blockchain.





Boitseanape bjo bjalo bo bohlokwa bakeng sa go nolofatša ka bokgoni go tsenywa ga ditšhupetšo tša RWA ka gare ga RWA gammogo le go kgonthišetša go tšwela pele ga go kgonagala ga sefala. Rexas Finance e sepetše kgole go dira gore babeeletši ba ba tshepe ka go thwala magato a tšhireletšo a thata.





Certik ke feme e tsebegago ya tšhireletšo ya blockchain yeo e fetilego ka porojeke ye, ga bjale e dira gore e tshepagale kudu maemong a crypto a tlase. Ka ntle ga seo, ditšhupetšo tša RXS di lokeleditšwe go CoinMarketCap le coingecko, di tiiša gape go ba molaong ga tšona le go di dira gore di fihlelelege kudu go mang le mang yo a nyakago go beeletša.





https://twitter.com / rexasfinance / boemo / 1857692542290059502

Dipolelelopele tša Mmaraka

Rexas Finance e tseleng ya go ya bokamoso bjo bo phadimago, go ya ka basekaseki. Letshwao la RXS le ka fihlelela koketšego ya dipersente tše 3594 ka ponelopele ya lona mo nakong ya Q2 2025.





Tekanyetšo e theilwe godimo ga kgahlego ya go hlatloga ka go RWA tokenization go bapa le kgolo ye e nyakilego go ba yeo e sa thibelwego ya mmaraka wa cryptocurrency. Babeeletši ba mabenkele le ba setheo ba thoma go kgahlegela bokgoni bja phetogo bja RWA tokenization le palo ya dipoelo tšeo di ka bago gona tšeo di ka hwetšwago. Ka batho ba bantši bao ba nyakago go akaretša dithoto tše di bonagalago ka dipotfoliong tša bona ka theknolotši ya blockchain, Rexas Finance e maemong a magolo a go holega go tšwa go tshekamelo yeo. Rexas Finance (RXS) e fetogile moetapele ka pela lefaseng leo le golago ka lebelo la go dira ditšhupetšo tša matlotlo a lefase la kgonthe.





Rexas e itokišeletša legato la yona la bošupa la pele ga thekišo, ka ge e šetše e rekišitšwe mo e nyakilego go ba ka pela mo legatong la yona la botshelela la pele ga thekišo ka setšhaba se se tiilego seo se thekgago pono ya yona. Ka sehlopha se nago le maitemogelo, tšhireletšo ye maatla, le dipolelelopele tša mmaraka tše di nago le maikemišetšo a magolo, ke nako ye botse ya go beeletšwa go, goba go beeletša go, bokamoso bja cryptocurrency.





Webosaete ya

Pampiri ye tšhweu

Twitter / X

Thelekramo

Kanegelo ye e phatlalatšwa bjalo ka tokollo ke Btcwire ka fase ga Lenaneo la HackerNoon la Business Blogging. Ithute ka botlalo ka lenaneo mo