የጂኮር ራዳር ዘገባ በDDoS ጥቃቶች ላይ የ56% ከአመት አመት ጭማሪ አሳይቷል

** ሉክሰምበርግ፣ ሉክሰምበርግ፣ ፌብሩዋሪ 11፣ 2025/CyberNewsWire/--**Gcore፣ የአለምአቀፍ ጠርዝ AI፣ ደመና፣ አውታረ መረብ እና የደህንነት መፍትሄዎች አቅራቢ፣ የQ3-Q4 2024 ራዳር ዘገባውን ወደ DDoS የጥቃት አዝማሚያዎች ዛሬ ይፋ አድርጓል።
የDDoS ጥቃቶች በ2024 ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ እና መስተጓጎል ላይ ደርሰዋል፣ እና ንግዶች እራሳቸውን ከዚህ እያደገ ከሚሄደው ስጋት ለመጠበቅ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አለባቸው። ሪፖርቱ በሴኮንድ ቴራቢትስ (Tbps) የሚለካው አጠቃላይ የDDoS ጥቃቶች እና መጠናቸው ከፍተኛ እድገት አሳይቷል።
ቁልፍ ድምቀቶች ከQ3-Q4 2024
● ከQ3–Q4 2023 ጋር ሲነጻጸር፣ የDDoS ጥቃቶች በ56 በመቶ ጨምረዋል፣ ይህም የረዥም ጊዜ የዕድገት አዝማሚያን አጉልቶ ያሳያል።
● የጨዋታው ኢንደስትሪ በዲዶኤስ ጥቃቶች ከፍተኛ ኢላማ ሆኖ ቀጥሏል፣ ይህም ከሁሉም ጥቃቶች 34% ነው።
● በQ3-Q4 2024 የፋይናንስ አገልግሎት ሴክተር ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል፣ ይህም ከ DDoS ጥቃቶች 26 በመቶውን ይሸፍናል፣ ይህም ካለፈው ጊዜ ውስጥ ከ 12 በመቶ ነበር።
● ከQ1-Q2 2024 ጋር ሲነጻጸር ከጠቅላላው የጥቃቶች ቁጥር 17% ጨምሯል።
● ትልቁ ጥቃት በ2Tbps በQ3-Q4 2024 ደርሷል፣ ይህም ከQ1-Q2 2024 በ18% ጨምሯል።
● የ DDoS ጥቃቶች የቆይታ ጊዜ እያጠረ ቢሆንም የበለጠ ኃይለኛ እየሆኑ መጥተዋል።
አጥቂዎች ትኩረታቸውን እየቀየሩ ነው።
በQ3-Q4 2024 ላይ ያነጣጠሩት ዘርፎች በDDoS አጥቂዎች መካከል ያለውን ለውጥ የሚያንፀባርቁ ናቸው። የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪው በDDoS ጥቃቶች ላይ ያለው ድርሻ በየጊዜው እየጨመረ ሲሆን ከQ3-Q4 2023 ጀምሮ ከ7% ወደ 19 በመቶ አድጓል። ይህ የሆነበት ምክንያት የዲDoS አጥቂዎች የቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን የማጥቃት ሰፊ የመስተጓጎል አቅም ስለሚገነዘቡ ነው።
አንድ የተሳካ ጥቃት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ድርጅቶች የተመኩበትን አገልግሎት ሊወስድ ይችላል - በሰዎች እና በንግዶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። የቴክኖሎጂ መድረኮች የ DDoS ጥቃቶች መጨመሩን ያዩበት ሌላው ምክንያት ተንኮል አዘል ተዋናዮች ጥቃታቸውን ለማጠናከር ሊጠቀሙበት በሚችሉት ሰፊ የማስላት ሃይላቸው ነው።
ከQ1-Q2 2024 ጋር ሲነጻጸር 31% ያነሱ ጥቃቶች ቢኖሩም የጨዋታ ኢንዱስትሪው በጣም የተጠቂው ኢንዱስትሪ እንደሆነ ቀጥሏል።የጥቃቱ መቀነስ በበርካታ ምክንያቶች ሊወሰድ ይችላል። ለምሳሌ፣ የጨዋታ ኩባንያዎች ለተከታታይ ጥቃቶች ምላሽ የDDoS መከላከያቸውን እያጠናከሩ ነው፣ ይህም ጥቂት የተሳኩ ጥቃቶችን ሊያስከትል ይችላል።
ሌላው ማብራሪያ ደግሞ አጥቂዎች ትኩረታቸውን ወደ ሌሎች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን እንደ የፋይናንሺያል አገልግሎቶች ላይ እያዞሩ ሊሆን ይችላል ይህም የጥቃቱ ቁጥር 117 በመቶ ጨምሯል። የሴክተሩ ወሳኝ የመስመር ላይ አገልግሎቶች እና ለቤዛ-ተኮር ጥቃቶች ተጋላጭነት ዋነኛ ኢላማ ያደርገዋል።
የGcore የደህንነት ኃላፊ Andrey Slastenov አስተያየት ሰጥተዋል፡- “የቅርብ ጊዜው የጂኮር ራዳር በሁሉም ኢንዱስትሪዎች ላሉ ንግዶች የማንቂያ ደወል መሆን አለበት። የጥቃቱ ብዛትና ጥንካሬ እየጨመረ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን አጥቂዎች የጥቃታቸውን አድማስ በማስፋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄደው ዘርፈ ብዙ ናቸው። የንግድ ድርጅቶች የጥቃቱን ፋይናንሺያል እና መልካም ስም ለመከላከል በጠንካራ DDoS ፍለጋ፣ ቅነሳ እና ጥበቃ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው።
የ DDoS ጥቃቶች ጂኦግራፊያዊ ስርጭት
ስድስት አህጉራትን በሚሸፍነው መገኘት፣ Gcore የDDoS ጥቃቶችን ጂኦግራፊያዊ ምንጮች በትክክል መከታተል ይችላል። ጂኮር እነዚህን ግንዛቤዎች ያገኘው ከአጥቂዎቹ አይፒ አድራሻዎች እና ተንኮል-አዘል ትራፊክ ከተነጣጠረባቸው የመረጃ ማእከላት ጂኦግራፊያዊ መገኛ ነው።
የ Gcore ግኝቶች ኔዘርላንድስን እንደ ቁልፍ የጥቃቶች ምንጭ አጉልተው አሳይተዋል; የመተግበሪያ-ንብርብር ጥቃቶችን በ 21% እና በኔትወርክ-ንብርብር ጥቃቶች በ 18% ሁለተኛ ደረጃ. ዩኤስ በሁለቱም እርከኖች ከፍተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ሲሆን ይህም ሰፊውን የኢንተርኔት መሠረተ ልማቷን ሰርጎ ገቦች እንዲበዘበዙ አድርጓል።
ብራዚል በ 14% በኔትወርክ-ንብርብር ጥቃቶች ጎልቶ ይታያል. እያደገ የመጣው የብራዚል ዲጂታል ኢኮኖሚ እና ትስስር ብቅ ብቅ ያለ የጥቃት ምንጭ ያደርጋታል። ቻይና እና ኢንዶኔዥያ እንዲሁ በጉልህ ተለይተዋል፣ ኢንዶኔዥያ በመተግበሪያ-ንብርብር ጥቃቶች በ8% እድገት አሳይታለች፣ ይህ ደግሞ በደቡብ ምስራቅ እስያ ያለውን የጥቃት እንቅስቃሴ ሰፋ ያለ አዝማሚያ ያሳያል።
አጭር ግን እምቅ ጥቃቶች መያዛቸውን ቀጥለዋል።
የDDoS ጥቃቶች የቆይታ ጊዜ እያጠረ ነው፣ ነገር ግን ብዙም የሚያስጨንቁ አይደሉም። በ Q3-Q4 2024 ረጅሙ የDDoS ጥቃት ቆይታ አምስት ሰአት ሲሆን ይህም በዓመቱ የመጀመሪያ አጋማሽ ከ16 ሰአታት በእጅጉ ቀንሷል። ይህ ወደ አጭር ግን የበለጠ ኃይለኛ ጥቃቶች እየጨመረ ያለውን አዝማሚያ የሚያንፀባርቅ ነው። እነዚህ 'የፍንዳታ ጥቃቶች' ከመደበኛ የትራፊክ መጨናነቅ ጋር ሊጣመሩ ስለሚችሉ ለመለየት የበለጠ ከባድ ይሆናል። የፍለጋው መዘግየት አጥቂዎች የሳይበር መከላከያዎች ወደ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት አገልግሎቶችን እንዲያስተጓጉሉ እድል ይሰጣቸዋል።
የአጭር የ DDoS ጥቃት ቆይታ አዝማሚያ በከፊል በሳይበር ደህንነት መሻሻሎች ምክንያት ሊሆን ይችላል። የጸጥታ ጥበቃው ሲጠናከር፣ አጥቂዎች መከላከያን ለማለፍ በተዘጋጁ አጫጭር ፍንዳታ ጥቃቶች መላመድን ተምረዋል። አጭር የ DDoS ጥቃት እንደ ራንሰምዌር ማሰማራትን የመሰለ ሁለተኛ ደረጃ ጥቃትን ለመደበቅ እንደ ጭስ ማያ ገጽ በእጥፍ ሊጨምር ይችላል። ሙሉውን ዘገባ ለመድረስ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ።
ስለ Gcore
የGcore አውታረመረብ በአለም አቀፍ ደረጃ 180 የመገኘት ነጥቦችን በአስተማማኝ ደረጃ IV እና ደረጃ III የመረጃ ማእከላት ያቀፈ ሲሆን አጠቃላይ የአውታረ መረብ አቅም ከ200 Tbps በላይ ነው። ተጠቃሚዎች በ ላይ የበለጠ መማር ይችላሉ።
ተገናኝ
የጂኮር ፕሬስ ዕውቂያ
ይህ ታሪክ በCbernewswire እንደተለቀቀ በ HackerNoon የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ