Gcore Radar-rapport avslöjar 56 % fler DDoS-attacker från år till år

DDoS-attacker har nått en aldrig tidigare skådad omfattning och störningar under 2024, och företag måste agera snabbt för att skydda sig mot detta växande hot. Rapporten avslöjar en betydande eskalering av det totala antalet DDoS-attacker och deras omfattning, mätt i terabit per sekund (Tbps).

Viktiga höjdpunkter från Q3-Q4 2024

● Jämfört med Q3–Q4 2023 har antalet DDoS-attacker ökat med 56 %, vilket visar på en brant långsiktig tillväxttrend.

● Spelindustrin fortsätter att vara den mest utsatta för DDoS-attacker och står för 34 % av alla attacker.

● Under Q3-Q4 2024 upplevde den finansiella tjänstesektorn en betydande ökning, och stod för 26 % av alla DDoS-attacker, upp från 12 % under föregående period.

● Det totala antalet attacker ökade med 17 % jämfört med Q1-Q2 2024.

● Den största attacken nådde en topp på 2Tbps under Q3-Q4 2024, vilket är en ökning med 18 % från Q1-Q2 2024.

● DDoS-attacker blir kortare i varaktighet men kraftfullare.

Angripare byter fokus

Sektorerna som riktades in under Q3-Q4 2024 återspeglar ett förändrat fokus bland DDoS-angripare. Teknikindustrin har sett en stadig ökning av sin andel av DDoS-attacker, och ökat från 7 % till 19 % sedan Q3-Q4 2023. Detta beror på att DDoS-angripare inser den omfattande störningspotentialen hos attackerande tekniktjänster.





En enda framgångsrik attack kan ta ut en tjänst som otaliga organisationer är beroende av - vilket orsakar betydande skada på människor och företag. En annan anledning till att teknikplattformar har sett en ökning av DDoS-attacker är på grund av deras enorma beräkningskraft, som illvilliga aktörer kan utnyttja för att intensifiera sina attacker.





Spelindustrin fortsätter att vara den mest attackerade industrin, även om det var 31 % färre attacker jämfört med Q1-Q2 2024. Nedgången i attacker kan tillskrivas flera faktorer. Till exempel stärker spelbolag sina DDoS-försvar som svar på pågående attacker, vilket kan resultera i färre framgångsrika attacker.





En annan förklaring är att angripare kan flytta sitt fokus mot andra högvärdiga sektorer, såsom finansiella tjänster, som såg en ökning med 117 % av antalet attacker. Sektorns kritiska onlinetjänster och mottaglighet för lösensumma-baserade attacker gör den till ett främsta mål.





Andrey Slastenov, säkerhetschef på Gcore, kommenterade: "Den senaste Gcore-radarn borde vara en väckarklocka för företag inom alla branscher. Inte bara ökar antalet och intensiteten av attacker, utan angripare utökar omfattningen av sina attacker för att nå ett allt bredare utbud av sektorer. Företag måste investera i robust DDoS-detektering, begränsning och skydd för att förhindra den ekonomiska och anseende effekten av en attack."

Den geografiska fördelningen av DDoS-attacker

Med en närvaro som sträcker sig över sex kontinenter kan Gcore exakt spåra de geografiska källorna till DDoS-attacker. Gcore hämtar dessa insikter från angriparnas IP-adresser och de geografiska platserna för de datacenter där skadlig trafik riktas mot.





Gcores resultat har lyft fram Nederländerna som en viktig källa till attacker; ledande applikationslagsattacker med 21 % och andra plats för nätverksattacker med 18 %. USA rankades högt över båda skikten, vilket återspeglar dess enorma internetinfrastruktur för hackare att utnyttja.





Brasilien var en framträdande plats i nätverksattacker med 14 %. Brasiliens växande digitala ekonomi och anslutning gör det till en framväxande källa till attacker. Kina och Indonesien var också framträdande, med Indonesien som visade en ökning av attacker i applikationslager med 8 %, vilket speglar en bredare trend av ökad attackaktivitet i Sydostasien.

Korta men potenta attacker fortsätter att ta tag

DDoS-attacker blir kortare i varaktighet, men inte mindre störande. Den längsta DDoS-attacktiden under Q3-Q4 2024 var fem timmar, vilket är en signifikant minskning från 16 timmar under första halvåret. Detta återspeglar en ökande trend mot kortare men mer intensiva attacker. Dessa "burst attacker" kan vara svårare att upptäcka eftersom de kan smälta in med normala trafikstoppar. Fördröjningen i upptäckten ger angripare en möjlighet att störa tjänster innan cyberförsvar kan slå in.





Trenden med kortare DDoS-attackvaraktighet kan delvis tillskrivas förbättringar av cybersäkerhet. I takt med att säkerheten skärps har angripare lärt sig att anpassa sig med korta attacker som är utformade för att kringgå försvar. En kort DDoS-attack kan också fungera som en rökskärm för att dölja en sekundär attack, såsom utplacering av ransomware. För att komma åt hela rapporten kan användare besöka https://gcore.com/library/gcore-radar-ddos-attack-trends-q3-q4-2024

Gcore är en global leverantör av AI-, moln-, nätverks- och säkerhetslösningar. Med huvudkontor i Luxemburg, med ett team på 600 verksamma från tio kontor över hela världen, tillhandahåller Gcore lösningar till globala ledare inom många branscher. Gcore hanterar sin globala IT-infrastruktur på sex kontinenter, med en av de bästa nätverksprestanda i Europa, Afrika och LATAM tack vare den genomsnittliga svarstiden på 30 ms världen över.





Gcores nätverk består av 180 närvaropunkter världen över i pålitliga Tier IV och Tier III datacenter, med en total nätverkskapacitet som överstiger 200 Tbps. Användare kan lära sig mer på gcore.com eller följ dem vidare LinkedIn , Kvittra , och Facebook .

