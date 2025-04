Pego ya Radar ya Gcore e Utolla Koketšego ya Ngwaga ka Ngwaga ya 56% ya Ditlhaselo tša DDoS

** LUXEMBOURG, Luxembourg, February 11th, 2025 / CyberNewsWire /--** Gcore, lefatše lohle bohale AI, leru, marangrang, le tšireletso ditharollo mofani wa, kajeno o tsebisitse diphetho tsa lona Q3-Q4 2024 Radar tlaleho ka DDoS tlhaselo mekhoa.





Ditlhaselo tša DDoS di fihleletše tekanyo yeo e sa kago ya bonwa le tšhitišo ka 2024, gomme dikgwebo di swanetše go gata mogato ka lebelo go itšhireletša tšhošetšong ye yeo e fetogago. Pego e utolla go oketšega mo gogolo ga palomoka ya ditlhaselo tša DDoS le bogolo bja tšona, tšeo di lekantšwego ka diterabit ka motsotswana (Tbps).

Dintlhakgolo tše bohlokwa go tšwa go Q3-Q4 2024

● Ge go bapetšwa le Q3–Q4 2023, palo ya ditlhaselo tša DDoS e hlatlogile ka 56%, yeo e laetšago tshekamelo ya kgolo ya nako ye telele ye e phagamego.

● Intaseteri ya dipapadi e tšwela pele go ba yeo e lebantšwego kudu ke ditlhaselo tša DDoS, e dira 34% ya ditlhaselo ka moka.

● Ka Q3-Q4 2024, lekala la ditirelo tša ditšhelete le bile le koketšego ye kgolo, yeo e nago le 26% ya ditlhaselo ka moka tša DDoS, go tloga go 12% nakong ye e fetilego.

● Go bile le koketšego ya 17% ya palomoka ya ditlhaselo ge e bapetšwa le Q1-Q2 2024.

● Tlhaselo ye kgolo e fihlile tlhoreng ya 2Tbps ka Q3-Q4 2024, yeo e lego koketšego ya 18% go tšwa go Q1-Q2 2024.

● Ditlhaselo tša DDoS di thoma go ba tše kopana ka nako eupša e le tše matla kudu.

Bahlasedi Ba Fetoša Tsepamiso ya Bona

Makala ao a bego a nepišitšwe ka Q3-Q4 2024 a laetša nepo ye e fetogago gare ga bahlasedi ba DDoS. Intasteri ya theknolotši e bone koketšego ye e sa fetogego ya karolo ya yona ya ditlhaselo tša DDoS, e oketšega go tloga go 7% go ya go 19% go tloga ka Q3-Q4 2023. Se ke ka lebaka la gore bahlasedi ba DDoS ba lemoga bokgoni bja tšhitišo bjo bo fihlago ka bophara bja go hlasela ditirelo tša theknolotši.





Tlhaselo e tee ye e atlegilego e ka ntšha tirelo yeo mekgatlo ye e sa balegego e ithekgilego ka yona - ya hlola kotsi ye kgolo go batho le dikgwebo. Lebaka le lengwe leo ka lona diforamo tša thekinolotši di bonego koketšego ya ditlhaselo tša DDoS ke ka baka la matla a tšona a magolo a go diriša dikhomphuthara, ao batšeakarolo ba kotsi ba ka a dirišago go gakatša ditlhaselo tša bona.





Intasteri ya dipapadi e tšwela pele go ba intasteri yeo e hlasetšwego kudu, le ge e le gore go bile le ditlhaselo tše mmalwa tša 31% ge di bapetšwa le Q1-Q2 2024. Go fokotšega ga ditlhaselo go ka bakwa ke mabaka a mmalwa. Ka mohlala, dikhamphani tša dipapadi di matlafatša ditšhireletšo tša tšona tša DDoS e le go arabela ditlhaselong tše di tšwelago pele, tšeo di ka feleletšago ka ditlhaselo tše sego kae tše di atlegilego.





Tlhaloso ye nngwe ke gore bahlasedi ba ka ba ba šuthišetša tsepamiso ya bona go mafapha a mangwe a boleng bjo bo phagamego, go swana le ditirelo tša ditšhelete, ao a bonego koketšego ya 117% ya palo ya ditlhaselo. Ditirelo tše bohlokwa tša inthanete tša lekala le le go hlaselega gabonolo ga ditlhaselo tše di theilwego godimo ga topollo di dira gore e be nepišo ye kgolo.





Andrey Slastenov, Hlogo ya Tšhireletšo go Gcore, o boletše gore: “Radar ya moragorago ya Gcore e swanetše go ba pitšo ya go tsoša dikgwebo go ralala le diintaseteri ka moka. Ga se feela gore palo le bogale bja ditlhaselo di a oketšega, eupša bahlasedi ba katološa bogolo bja ditlhaselo tša bona go fihlelela mafapha a mantši ao a oketšegago. Dikgwebo di swanetše go beeletša go hwetšeng DDoS mo go tiilego, go e fokotša le go šireletša bakeng sa go thibela mafelelo a tša ditšhelete le a botumo a tlhaselo.”

Kabo ya Geographical ya ditlhaselo tša DDoS

Ka go ba gona mo go akaretšago dikontinente tše tshela, Gcore e ka latela ka nepo methopo ya thutafase ya ditlhaselo tša DDoS. Gcore e hwetša ditemogo tše go tšwa go diaterese tša IP tša bahlasedi le mafelo a thutafase a disenthara tša data moo sephethephethe se kotsi se lebantšwego gona.





Dikutollo tša Gcore di tšweleditše Netherlands bjalo ka mothopo wo bohlokwa wa ditlhaselo; go etelela pele ditlhaselo tša legato la tirišo ka 21% le go ba maemong a bobedi bakeng sa ditlhaselo tša legato la netweke ka 18%. US e be e le maemong a godimo go ralala le dikarolo tše ka bobedi, e bontšha mananeokgoparara a yona a magolo a inthanete gore bahlakodi ba di šomiše.





Brazil e ile ya tšwelela kudu ditlhaselong tša legato la netweke ka 14%. Moruo wa dijithale wo o golago wa Brazil le kgokagano di e dira gore e be mothopo wo o tšwelelago wa ditlhaselo. China le Indonesia le tšona di tšweletše kudu, ka Indonesia e bontšha kgolo ya ditlhaselo tša legato la tirišo ka 8%, yeo e laetšago tshekamelo ye e nabilego ya go oketšega ga mošomo wa tlhaselo ka Borwabohlabela bja Asia.

Ditlhaselo tše Kopana Eupša tše Matla di Tšwela Pele go Swara

Ditlhaselo tša DDoS di thoma go ba tše kopana ka nako, eupša ga di šitiše ka fase ga moo. Nako ye telele ya tlhaselo ya DDoS ka nako ya Q3-Q4 2024 e bile diiri tše hlano, e lego phokotšego ye kgolo go tšwa go diiri tše 16 ka seripagare sa mathomo sa ngwaga. Se se laetša tshekamelo ye e oketšegago ya ditlhaselo tše kopana eupša e le tše šoro kudu. ‘Ditlhaselo tše tša go thuthupa’ di ka ba thata go di lemoga ka ge di ka kopana le ditlhaselo tša sephethephethe tše di tlwaelegilego. Go diega ga go utolla go fa bahlasedi lefasetere la sebaka sa go šitiša ditirelo pele ga ge ditšhireletšo tša inthanete di ka tsena.





Tshekamelo ya dinako tše kopana tša tlhaselo ya DDoS ka karolo e itšego e ka bakwa ke dikaonafatšo tša tšhireletšo ya inthanete. Ge tšhireletšego e dutše e gagamala, bahlasedi ba ithutile go tlwaelana le ditlhaselo tše kopana tša go thuthupa tšeo di hlametšwego go tlola ditšhireletšo. Tlhaselo e kopana ya DDoS e ka boela ya ipoeletša gabedi bjalo ka sešireletši sa muši go uta tlhaselo ya bobedi, go swana le go tsenywa tirišong ga ransomware. Go fihlelela pego ka botlalo, badiriši ba ka etela https://gcore.com/bokgobapuku/gcore-radar-ddos-ditshekamelo-tlhaselo-q3-q4-2024

Mabapi le Gcore

Gcore ke mofani wa ditharollo tša AI ya lefase ka bophara, leru, netweke, le ditharollo tša tšhireletšo. Ntlo-kgolo e na le Luxembourg, ka sehlopha sa ba 600 seo se šomago go tšwa diofising tše lesome lefaseng ka bophara, Gcore e fana ka ditharollo go baetapele ba lefase ka bophara ka diintastering tše dintši. Gcore e laola mananeokgoparara a yona a lefase ka bophara a IT go ralala le dikontinente tše tshela, ka e nngwe ya ditiragatšo tše kaone tša netweke ka Yuropa, Afrika, le LATAM ka lebaka la nako ya karabelo ya palogare ya 30 ms lefaseng ka bophara.





Neteweke ya Gcore e na le dintlha tše 180 tša go ba gona lefaseng ka bophara ka disenthara tša datha tša Tier IV le Tier III tše di ka botwago, ka palomoka ya bokgoni bja netweke bjo bo fetago 200 Tbps. Badiriši ba ka ithuta ka botlalo go gcore.com goba o di latele go ya pele LinkedIn , . Twitter , le Facebook .

