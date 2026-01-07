በገንዘብ ቴክኖሎጂ ውስጥ ሚሊዮን የአሜሪካዎች ለስላሳ እና ተንቀሳቃሽ መድረኮች ለስላሳ መጋቢት መፍጠር የሚፈልጉትን የገንዘብ ቴክኖሎጂ አካባቢ ውስጥ, አስፈላጊ የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓቶች ለማሻሻል በዲጂታል ልማት ውስጥ አስፈላጊ ውጤት ነው. Viswanath Mucheli Chenchu በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከፍተኛ የገንዘብ አገልግሎቶች ተቋም ውስጥ የፈጠራ መድረኮች ንድፍ እና መጀመር ጀመረ, የግል የገንዘብ ፕሮግራሞች አስተዳደር ላይ አዲስ ደረጃዎችን ለመፍጠር እና የቴክኒካዊ ትራንስፖርት በባህር ደንበኞች ፍላጎት እና የገንዘብ ደህንነት እንዴት ማሻሻል ሊሆን ይችላል. የገንዘብ አጠቃቀም: የገንዘብ አጠቃቀም አጠቃቀም የገንዘብ አጠቃቀም አጠቃቀም የ Roth Self-Employed 401 (k) ፕሮግራሞች መቆጣጠሪያዎች የዲጂታል መሣሪያዎች በዋነተኛ የንግድ ስርዓቶች መካከል ጥንካሬ እና ከባድነት አይሆንም በማስተካከል የዲጂታል መሣሪያዎችን ያስፈልጋቸዋል. የዲጂታል መሣሪያዎች በዋነተኛ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የፕሮጀክት አስተዳደር ንድፍ ለማስተካከል የፕሮጀክት ስርዓቶችን ለማስተካከል በዋነተኛ የንግድ ስርዓቶች ጥንካሬ እና ደህንነት መደበኛነት ለማረጋገጥ. Viswanath Mucheli Chenchu, የ Plan Admin Hub የፕላስቲክ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበ የቴክኒካዊ መሪነት እና የንግድ መተግበሪያ የ Viswanath የንግድ መሐንዲት እና የኮርፖሬሽኖች አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም የፕሮግራም የቴክኒካዊ መዋቅር የሦስት አስፈላጊ የንግድ APIs የተቀናጀ መተግበሪያዎችን ያስፈልጋል: መለያዎች V2 ለሁሉም መለያ አስተዳደር, ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ መቆጣጠሪያ ማረጋገጫ ማረጋገጫ, እና የፕሮግራም ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ. Viswanath የ Front-end Angular ልማት እና የ backend አገልግሎቶች መተግበሪያዎች ላይ ተስማሚ ተግባራዊነት ለማረጋገጥ ተስማሚ ነበር. የ Adobe Analytics እና Datadog Real User Monitoring መተግበሪያዎችን በመተግበሪያው ጠንካራ ትኩረት ችሎታዎችን ለመፍጠር እና ደንበኞች ልምድ ለማሻሻል ይቻላል. በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴት የ User-Centric Platform Design ንድፍ በ Viswanath የተሰራ የ Plan Admin Hub የተጠቃሚ ልምድ እና የሥራ ውጤታማነት ላይ ተመሠረተ ነው. ይህ የፈጠራ መተግበሪያ ተመሠረተ የቴክኒካዊ ሂደቶች በፈጠራ የዲጂታል የሥራ ሂደቶች ውስጥ ተመሠረተ ነው, በ Plan Admin Hub የተጠቃሚ መለያዎችን በከፍተኛ ፍጥነት እና ደህንነት በመቆጣጠር ይችላሉ. የፕላስቲክ ልማት የፕላስቲክ አገልግሎቶች ቴክኖሎጂ ውስጥ ታዋቂ ልማት ያደርጋል. በከፍተኛ የንግድ መተግበሪያ ጋር የተመሠረተ ተስማሚ መተግበሪያ በመፍጠር, Viswanath ለስላሳ የንግድ ፕሮጀክቶች አስተዳዳሪዎች ቻይና ውስጥ አስፈላጊ የፕላስቲክ አገልግሎቶች ውጤታማነት መቆጣጠሪያ ይቻላል, እንዲሁም የፕላስቲክ ለስላሳ ደህንነት እና ትክክለኛነት መቆጣጠሪያዎች መተግበሪያዎች ይጠበቅ. የንግድ አጠቃቀም እና ደንበኞች ልምድ ላይ መጠበቅ ተጽዕኖ የ Plan Admin Hub በ Viswanath የቴክኒካዊ መመሪያ ላይ በ Sprint 53/54 ወቅት በከፍተኛ ፍላጎት የ 25 ሰኔ 2025 ትክክለኛ ቀን ለማሟላት ውጤታማ ተጀመረ ፡፡ ይህ በከፍተኛ ፍላጎት የገንዘብ አገልግሎት ቴክኖሎጂ መስመሮች ውስጥ ልዩ ፕሮጀክቶች መተግበሪያዎችን ያደርጋል ፡፡ የፕሮግራም የንግድ ውጤታማነት ከሁለቱም የሚፈልጉትን ያደርጋል ፡፡ የፕሮግራም መተግበሪያ መተግበሪያ መሳሪያዎች ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ከሁለቱም ጊዜ ከሁለቱም በእርግጥ በጣም አስፈላጊ ነው, የ Plan Admin Hub ለወንዶች ደህንነት አገልግሎቶች ኢንቨስትመንት ለወንዶች ደህንነት ፕሮግራሞች ገበያ ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅራቢ እንደ ተቋም ለመፍጠር እና በባህር ማረጋገጫ ለወንዶች ደህንነት እና ለወንዶች ደህንነት ለማሻሻል. የቴክኒክ Excellence እና የኢንዱስትሪ ውጤት Viswanath የዚህ የንግድ-ጥራት የፕላስቲክ ስኬታማ መላኪያ ተስማሚ የንግድ ስኬታማነት, የ regulatory compliance, እና የቴክኒካዊ መተግበሪያ ተስማሚ የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ-ጥራት የንግድ የፕሮጀክት Viswanath የላቀ የቴክኒካዊ ልምድ, እንደ Angular, Enterprise API መተግበሪያ ሞዴሎች, Cloud-native Architecture, እና observability tooling በመጠቀም የሥራ ልምድ ይሰጣል. የፋይናንስ ቴክኖሎጂ Leadership መስፈርቶች ይህ የፕሮፕላስቲክ ንድፍ ከባድ ቴክኖሎጂ ፕሮጀክቱ በላይ ነው – ይህ የቴክኒካዊ ጥራት በግልጽ ደንበኞች ውጤቶችን ለማሻሻል እና የሥራ ውጤታማነት ለማስተዋወቅ እንዴት ያደርጋል ፡፡ Viswanath መተግበሪያው የአካል ብራንድ ቪዥን እና የክፍያ ግምገማ እና የኮምፒውተር-ኮምፒውተር-ኮምፒውተር-ኮምፒውተር ንድፍ ግምገማዎችን ያካትታል ፡፡ የ Plan Admin Hub የዲጂታል የመተግበሪያ መተግበሪያዎች እና የዲጂታል የመተግበሪያ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር የቴክኖሎጂን እና የዲጂታል የመተግበሪያ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር የዲጂታል የመተግበሪያ መተግበሪያዎች እና የዲጂታል የመተግበሪያ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር በ Viswanath ውስጥ የተመሠረተ መዋቅር እና ልማት ሂደቶች በከፍተኛ ደረጃ ላይ የዲጂታል አገልግሎቶች ቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት ለመፍጠር ጠንካራ መዋቅር ያደርጋል. ይህ የፕሮግራም መጀመር ፍጥነት የፋይናንስ አገልግሎቶች የማምረቻ ውስጥ የቴክኒካዊ የቴክኒካዊ ትራንስፖርት አስፈላጊነት ያረጋግጣል. በ Viswanath Mucheli Chenchu የተመሠረተ, ይህ መሪ ተቋም ብቻ አዲስ የፕሮግራም ብቻ አይደለም, ነገር ግን የፋይናንስ ቴክኖሎጂ ውስጥ የቴክኒካዊ ትራንስፖርት አዲስ ደረጃዎችን ለመፍጠር የፕሮግራም አገልግሎቶች ችሎታዎች ውስጥ ዋናው ልማት ያደርጋል. በ Viswanath Mucheli Chenchu Viswanath Mucheli Chenchu ከ SRM ዩኒቨርሲቲ ከ የኮምፒውተር መተግበሪያዎች ዲግሪ እና Sri Venkateswara ዩኒቨርሲቲ ከ የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ዲግሪ ጋር የኮምፒውተር መተግበሪያዎች ዲግሪ ዲግሪ ከ SRM ዩኒቨርሲቲ ከ SRM ዩኒቨርሲቲ ከ የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ዲግሪ መተግበሪያዎች ዲግሪ መተግበሪያዎች ዲግሪ መተግበሪያዎች ዲግሪ መተግበሪያዎች ዲግሪ መተግበሪያዎች ዲግሪ መተግበሪያዎች የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲግሪ ዲ የ Cloud-native ልማት, Angular እና ReactJS, Node.js, AWS አገልግሎቶች, እና የንግድ መዋቅር ሞዴሎች ያካትታሉ የንግድ ልምድ በኮምፒውተር መዋቅር ውስጥ ልዩ ልምድ በኮምፒውተር መዋቅር እና የንግድ ምርጥ ዘ