수백만 명의 미국인이 은퇴 저축을 위해 안전하고 탄력적인 플랫폼에 의존하는 복잡한 금융 기술 풍경에서, 중요한 계획 관리 시스템의 성공적인 현대화는 디지털 변혁의 핵심 성과를 나타냅니다.Viswanath Mucheli Chenchu는 선도적 인 금융 서비스 기관에서 변혁 플랫폼의 설계 및 출시를 주도하여 자영업 은퇴 계획 관리에 대한 새로운 표준을 설정하고 전략적 기술적 리더십이 고객 신뢰와 재정적 보안을 직접 향상시킬 수있는 방법을 보여줍니다. 도전 : 소규모 기업 소유자를위한 은퇴 계획 관리의 현대화 Roth Self-Employed 401(k) 계획을 관리하는 소규모 비즈니스 소유자는 전통적인 기업 시스템의 복잡성과 과도함없이 참가자 계정을 효율적으로 관리하기 위해 단순화된 디지털 도구를 필요로했습니다.이 기관은 현대 기술을 통해 계획 관리를 변화시키고 엄격한 재무 규정 및 보안 표준을 준수하면서 수동 프로세스를 제거 할 수있는 기회를 인식했습니다. Viswanath Mucheli Chenchu는 Senior Software Engineer 및 Technical Lead로 이 중요한 이니셔티브를 이끌었으며 Plan Admin Hub 플랫폼의 end-to-end 배달을 소유했습니다. 그의 책임은 건축 설계 및 비즈니스 요구 사항에서부터 기술 구현 및 생산 출시에 이르기까지 엔터프라이즈 소프트웨어 배달의 전체 스펙트럼을 다루었습니다. 전략적 기술 리더십 및 기업 통합 이 변화의 핵심은 비즈니스 아키텍처와 크로스 기능 협력에 대한 Viswanath의 포괄적 인 접근 방식이었습니다. 그는 복잡한 비즈니스 요구 사항을 실행 가능한 기술 사양으로 번역하고 비즈니스 목표와 기술 전달 사이의 조화를 보장하는 정확한 수용 기준을 정의하는 상세한 에픽과 사용자 이야기를 저술했습니다. 플랫폼의 기술 아키텍처는 세 가지 핵심 엔터프라이즈 API의 정교한 통합을 요구했다: 계정 V2 포괄적 인 계정 관리, 보안 액세스 제어 권한, 은퇴 계획 규정 준수에 대한 세금.Viswanath는 프론트 엔드 Angular 개발과 백엔드 서비스의 조정을 조정하여 응용 프로그램 스택 전체에 걸쳐 일관된 기능을 보장했습니다.Adobe Analytics와 Datadog Real User Monitoring의 그의 구현은 강력한 관찰 능력을 구축하여 선동적인 성능 관리 및 고객 경험 최적화를 가능하게했습니다. 보안, 준수 및 성능 표준을 유지하면서 여러 엔터프라이즈 시스템을 통합하는 복잡성은 뛰어난 기술적 깊이와 건축적 비전을 필요로했습니다.Viswanath의 비즈니스 요구 사항과 기술적 구현을 연결하는 능력은 최종 사용자에게 직관적 인 기능을 제공하면서 기관의 엄격한 표준을 충족시키는 플랫폼을 제공하는 데 중요한 역할을했습니다. 사용자 중심 플랫폼 디자인의 혁신 효율적인 계획 관리가 복잡한 작업 흐름에서 흔들림을 제거해야 한다는 것을 인식하면서 Viswanath는 사용자 경험과 운영 효율성에 초점을 맞춘 Plan Admin Hub를 설계했습니다.이 혁신적인 접근 방식은 전통적으로 까다로운 관리 프로세스를 단순화된 디지털 작업 흐름으로 변환하여 계획 관리자가 참가자 계정을 전례없는 편리함과 신뢰로 관리할 수있게했습니다. 그의 플랫폼 개발은 은퇴 서비스 기술의 중요한 진보를 나타냈다.강력한 엔터프라이즈 통합에 의해 지원되는 직관적 인 인터페이스를 만들면서 Viswanath는 수천 명의 소규모 비즈니스 계획 관리자가 중요한 은퇴 기능을 효율적으로 관리 할 수있게했으며 플랫폼은 포괄적 인 보안 및 준수 제어를 장면 뒤에 유지했습니다. 비즈니스 운영 및 고객 경험에 대한 측정 가능한 영향 이 포괄적 인 플랫폼 출시의 결과는 즉각적이고 상당했다.Viswanath의 기술적 리더십 하에서 Plan Admin Hub는 스프린트 53/54 기간 동안 계획에 따라 성공적으로 출시되었으며 2025년 6월 25일의 야심 찬 목표 날짜를 충족했습니다. 이 상당한 성장은 플랫폼의 사용자 중심 설계를 검증하고 현대화된 은퇴 계획 관리 도구에 대한 강력한 시장 수요를 보여주었습니다.Adoption metrics 이외에, 플랫폼은 이전에 운영 장애를 일으켰던 수동 관리 단계를 제거하여 통화 센터 지원 볼륨을 15 % 감소시켰습니다.이 운영 효율성 향상은 고객 만족도를 향상시키고 기관 운영 비용을 감소시켰습니다. 아마도 가장 중요한 것은 Plan Admin Hub가 미래의 연금 서비스 혁신을위한 확장 가능한 기초를 마련했으며 자영업 연금 계획 시장에서 기술 리더로 자리 잡고 수천 명의 소규모 비즈니스 소유자와 직원의 재정적 보안을 직접 향상시켰습니다. 기술적 우수성 및 조직적 영향 이 기업 규모의 플랫폼을 성공적으로 제공함으로써 Viswanath는 비즈니스 전략, 규제 준수 및 기술 집행을 통합할 수 있는 완전한 엔지니어링 리더로 자리 잡았으며, 배달 속도를 유지하면서 복잡한 통합을 설계할 수 있는 그의 입증된 능력은 기업 전체의 현대화 이니셔티브를 위한 신뢰할 수 있는 리더로 자리 잡았습니다. 이 프로젝트는 Angular, Enterprise API 통합 패턴, 클라우드 네이티브 아키텍처 및 관찰성 도구를 통해 운영 우수성을 포함하는 Viswanath의 포괄적 인 기술 전문 지식을 보여주었습니다.His leadership approach combined hands-on technical contribution with strategic coordination across multiple teams, ensuring cohesive delivery despite the project's complexity. 금융 기술 리더십에 대한 새로운 표준 설정 이 플랫폼 변환은 성공적인 기술 프로젝트 이상의 것이며, 기술적 우수성이 고객의 결과를 직접적으로 향상시킬 수 있는 방법을 보여줍니다.Viswanath의 접근 방식은 건축적 비전과 실행 규율과 사용자 중심의 디자인 사고를 결합하는 중요한 중요성을 보여줍니다. 앞으로, Plan Admin Hub는 미래의 디지털 변환 이니셔티브에 대한 블루프레드를 제공하는 방법론과 건축 패턴을 구축합니다.Viswanath의 리더십 하에 설립된 통합 프레임 워크 및 개발 관행은 은퇴 서비스 기술의 지속적인 혁신을위한 견고한 기초를 만듭니다. 이 플랫폼 출시의 성공은 금융 서비스 현대화에서 전략적 기술적 리더십의 중요한 중요성을 검증합니다.Viswanath Mucheli Chenchu의 지침을 통해이 선도적 인 기관은 새로운 플랫폼뿐만 아니라 은퇴 서비스 능력의 근본적인 진화뿐만 아니라 금융 기술 분야의 기술적 우수성에 대한 새로운 기준을 설정했습니다. Viswanath Mucheli Chenchu 부근의 호텔 Viswanath Mucheli Chenchu는 재무, 보험 및 의료 분야의 기업 규모의 웹 및 API 응용 프로그램을 건축하는 18 년 이상의 경험을 가진 명성 높은 소프트웨어 엔지니어 및 기술 리드입니다. SRM 대학의 컴퓨터 응용 프로그램 석사와 Sri Venkateswara 대학의 컴퓨터 과학 학사 학위를 결합하여 운영 능력을 강화하면서 고객 경험을 향상시키는 디지털 변환에 대한 정교한 기술적 접근 방식을 개발했습니다. 클라우드 네이티브 개발, Angular 및 ReactJS, Node.js, AWS 서비스 및 엔터프라이즈 아키텍처 패턴을 포함한 현대 JavaScript 프레임워크에 대한 전문 지식은 복잡한 조직 환경에서 측정 가능한 비즈니스 결과를 제공했습니다. 엔지니어링 팀을 멘토링하고 조직의 최선의 관행을 이끌어내는 입증 된 리더십을 통해 Viswanath는 금융 기술 환경에서 혁신과 운영 우수성을 이끌 수있는 확장 가능한 기술 솔루션으로 비즈니스 요구 사항을 번역하는 데 우수합니다. \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에서 Sanya Kapoor가 발표 한 릴리스로 배포되었습니다. 이 이야기는 Sanya Kapoor의 릴리스로 배포되었습니다. . HackerNoon’s Business Blogging Program HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램