في سياق معقد من التكنولوجيا المالية حيث تعتمد الملايين من الأمريكيين على منصات آمنة ومستقرة لإنقاذ حياتهم السنوية، فإن تحديثاً ناجحاً لسياسات إدارة الخطة الأساسية يشكل نجاحاً حاسماً في تحول الرقمي.Viswanath Mucheli Chenchu أعلن عن تصميم وإطلاق منصة تحول في مؤسسة خدمات المالية الرائدة، وتحديد معايير جديدة لإدارة الخطة السنوية الذاتية وتثبيت كيفية تعزيز القيادة التقنية الاستراتيجية بشكل مباشر ثقة العملاء والسلامة المالية. التحدي: تحديث إدارة الخطة السنوية للشركات الصغيرة وكان التحدي الذي تواجهه هذه المؤسسة المالية المعروفة مهمًا جدًا ومهمًا استراتيجيًا.الشركات الصغيرة التي تدير خطط Roth Self-Employed 401 (k) الحاصلة على أدوات الرقمية المبتكرة لإدارة الحسابات المشاركة بشكل فعال دون التكلفة والقدرة على التحكم في أنظمة الشركات التقليدية.تعرف المؤسسة على فرصة لتغيير إدارة الخطة من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتخفيض العمليات اليدوية في الوقت ذاته، فضلاً عن ضمان التوافق مع القواعد المالية والقواعد الأمنية الصارمة. وكان Viswanath Mucheli Chenchu يُدير هذه المبادرة المهمة كمدير أبحاث البرمجيات العليا والمدير التقني، الذي كان يتمتع بتوزيع أجزاء من منصة Plan Admin Hub. كان مسؤوليته تتضمن مجموعة كاملة من توزيع البرمجيات للشركة، من تصميم الأكاديمية والمتطلبات التجارية إلى تطبيق تقني وإطلاق الإنتاج. القيادة التقنية الاستراتيجية والتكامل المؤسسي في قلب هذا التغيير كان نهج Viswanath شامل للتصميم المؤسسى والتعاون بين الوظائف، وقد كتب قصصًا مفصلة ومعلومات مستخدمة تتحول إلى متطلبات الأعمال المعقدة إلى التخصصات التقنية المعمول بها، وتحديد معايير قبول دقيقة تضمن التوازن بين أهداف الأعمال والتوزيع التقني. وطلبت الهيكلية التقنية من المنصة دمج ثلاث تطبيقات API مهمة للشركة: حسابات V2 لإدارة الحسابات المتكاملة، وإدارة التحكم في الوصول الآمن، وإدارة الضرائب لتلبية متطلبات خطة التقاعد.تصميم Viswanath لتنسيق تطوير Front-end Angular مع الخدمات الخلفية، مما يضمن فعالية متكاملة في جميع أنواع التطبيقات.تطبيقها لـ Adobe Analytics و Datadog Real User Monitoring تمكن من إنشاء القدرات المبتكرة للتنبؤ، مما يسمح بإدارة الأداء الإبداعي وتحسين تجربة العملاء. وطلب من Viswanath القدرة على دمج متطلبات الأعمال مع التطبيق التقني من خلال توفير منصة تلبية معايير السلامة والتوافق والقدرة على التكيف مع المعايير التقنية والتصميمية الممتازة. الابتكار في تصميم منصة مستهدفة المستخدم واعتبرت Viswanath أن إدارة الخطة الفعالة تحتاج إلى إزالة الانزعاج من تدفقات العمل المعقدة، وأكدت أنه تم تصميم مركز إدارة الخطة مع التركيز على تجربة المستخدم والفعالية التشغيلية. من خلال إنشاء رابط مثالي يدعم التكامل المؤسسى القوي، تمكنت Viswanath من إنتاج آلاف مستشاري خطة الأعمال الصغيرة لإدارة الوظائف المهمة في التكليف مع الحفاظ على السياسات الأمنية والتوافق الكامل في الخلفية. التأثير المحدود على عمليات الأعمال والخبرة العملاء وقد جاءت النتائج من إطلاق هذه المنصة المتكاملة على الفور ومتنوعة.بموجب القيادة الفنية لـ Viswanath، تم إطلاق مركز Plan Admin Hub بنجاح على المدى القصير خلال Sprint 53/54، حيث وصلت إلى تاريخ 25 يونيو 2025 المطلوب. أثار التأثير التجاري لبرنامج التقاعد التوقعات، مما أدى إلى زيادة ملموسة بنسبة 27% في استيراد العملاء خلال الربع الأول من العملية، وهذا النمو الكبير تمهيداً لتصميم مركز المستخدم لبرنامج التقاعد وتشير إلى الطلب القوي على أدوات إدارة الخطة التقاعدية المتجددة.إلى جانب التقييمات الاستيرادية، ألغت منصة الخطوات الإدارية اليدوية التي أُجبرت سابقاً على تشغيل التبغ، مما أدى إلى خفض حجم دعم مركز الاتصال بنسبة 15٪. ربما الأهم من ذلك هو أن مركز Plan Admin Hub وضع أساسًا متكاملًا لتسويق الخدمات التقاعدية المستقبلية ، مما وضع المؤسسة كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا في سوق خطط التقاعد الذاتية ، في حين تزايد بشكل مباشر الأمن المالي لآلاف أصحاب الشركات الصغيرة وموظفيها. التميز التقني والتأثير التنظيمي وقد تمكنت Viswanath من إنشاء هذه منصة على نطاق المؤسسة كخطوة رئيسية في مجال الهندسة قادرة على تجميع استراتيجية الأعمال والامتثال القانوني والتنفيذ الفني. وقد أظهرت القدرة على تصميم التكاملات المعقدة مع الحفاظ على سرعة الإرسال أنها كخطوة موثوقة في مبادرات التجديد على نطاق المؤسسة. أظهرت المشروع خبرة Viswanath تقنية شاملة، تتراوح بين إطاريات جاكوارت الحديثة مثل Angular، نموذج التكامل API للشركة، وتاريخه الأصلي في الهواتف الذكية، والخبرات التشغيلية من خلال أدوات التحقق. وضع معايير جديدة لقيادة التكنولوجيا المالية إن هذا التحول إلى منصة يشكل أكثر من مشروع تكنولوجي ناجح، وهو يوضح كيف يمكن للخبرات التقنية أن تحسن بشكل مباشر نتائج العملاء في الوقت الذي تؤدي فيه إلى كفاءة التشغيل. وبالنظر إلى المستقبل، يضع مركز إدارة الخطة أساليب وأساليب تخطيطية تتيح نموذجًا لمبادرات التحول الرقمي المستقبلية. وتؤكد النجاح في إطلاق هذه المنصة أهمية قيادة تقنية استراتيجية في تحديث الخدمات المالية.من خلال توجيه Viswanath Mucheli Chenchu، حصلت هذه المؤسسة الرائدة ليس فقط على منصة جديدة ولكن على تطور أساسي في قدرتها على الخدمات التقاعدية، وتحديد معايير جديدة للتميز التقني في التكنولوجيا المالية. مقاطعة Viswanath Mucheli Chenchu Viswanath Mucheli Chenchu هو مهندس البرمجيات العليا والمدير التقني مع أكثر من 18 عامًا من الخبرة في تصميم تطبيقات الويب و API على نطاق الشركات في مجال التمويل والتأمين والرعاية الصحية.مكافحة ماجستير في تطبيقات الكمبيوتر من جامعة SRM مع درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة Sri Venkateswara ، فقد تطور نهجًا تقنيًا متكاملًا للتغيير الرقمي الذي تم تحسين تجربة العملاء في حين تعزيز القدرات التشغيلية. وقد حققت خبرتها المتخصصة في تطوير الهواتف الذكية، وتقنيات JavaScript الحديثة بما في ذلك Angular و ReactJS، Node.js، وخدمات AWS، وتصاميم الأكاديمية المؤسسية نتائج أعمال قابلة للتقييم في بيئات منظمة معقدة.إلى جانب قيادة ثابتة في تدريب فريقين من المهندسين وتشجيع أفضل الممارسات التنظيمية، فإن Viswanath يتميز في ترجمة متطلبات الأعمال إلى حلول تقنية قابلة للتوسع التي تدفع الابتكار والتميز التشريعي في بيئات التكنولوجيا المالية عالية الدخل. \n \n تم توزيع هذه القصة كجزء من إصدار Sanya Kapoor تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم توزيع هذه القصة كإصدار من Sanya Kapoor تحت . HackerNoon’s Business Blogging Program برنامج مدونات الأعمال HackerNoon