የቡድንዎን የአፈፃፀም ፍጥነት እንዴት እንደሚጨምሩ እነሆ

አብዛኛዎቹ አስተዳዳሪዎች ቡድናቸው የገቡትን ቃል መወጣት ሲሳነው ወይም ቃል የተገባለትን የማድረስ ጊዜን ማሟላት ካልቻለ ምን ያደርጋሉ?
ውጫዊ ምክንያቶችን ወይም ጥፋቶችን ለመመደብ እና ለምን ነገሮች በጠበቁት መንገድ እንዳልተጠናቀቁ ያረጋግጣሉ.
በቂ ሰው የለንም።
የጊዜ ሰሌዳዎች በጣም ኃይለኛ ነበሩ።
ቡድን xyz ስራቸውን በሰዓቱ አልጨረሱም።
የቡድኑን ውድቀት ከቁጥጥር ውጪ በሆኑ ነገሮች ላይ ማድረጉ እና ሃላፊነትን ለመውሰድ ፈቃደኛ አለመሆን እነዚህ አስተዳዳሪዎች በቡድናቸው አፈፃፀም እና አፈፃፀም ላይ የሚያደናቅፉትን እውነተኛ መሰናክሎች እንዳይረዱ ያደርጋቸዋል።
የቆዩ አስተሳሰቦች፣ አሮጌ ልምዶች እና የድሮ የአሰራር ዘዴዎች ባለድርሻ አካላትን እና ሌሎች በውጤት ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎችን ተስፋ ማድረሳቸው ቀጥለዋል።
ጥሩ ስልት ለመፈፀም ጥሩ ቡድን ያስፈልገዋል, እና ለቡድናቸው የአፈፃፀም ፍጥነት ትኩረት የማይሰጡ አስተዳዳሪዎች መጨረሻው መካከለኛ አፈፃፀም እና አቅም ማጣት ነው. አንድ ቡድን እንዴት መጠቀም እንዳለበት ካላወቀ የተራቀቁ እቅዶች ምንም ፋይዳ የላቸውም።
አፈፃፀም የኩባንያው ስትራቴጂ እና ግቦቹ አካል መሆን አለበት። በምኞት እና በውጤቶች መካከል የጎደለ ግንኙነት ነው. እንደዚያው ፣ እሱ ዋና - በእውነቱ ፣ ዋና - የንግድ ሥራ መሪ ሥራ ነው። እንዴት መፈጸም እንዳለብህ ካላወቅክ እንደ መሪ የምታደርገው ጥረት ሁሉ ሁልጊዜ ከክፍሎቹ ድምር ያነሰ ይሆናል።
- ላሪ ቦሲዲ
ብዙ ጊዜ ችላ የተባሉ ነገር ግን ለቡድንዎ የአፈፃፀም ፍጥነት ወሳኝ ለሆኑት ለእነዚህ 5 ልምዶች ትኩረት ይስጡ፡
በአፈፃፀም ደረጃ ላይ ያለ ቡድን እንዲያቀርብ የተጠየቀው ብዙ ጊዜ ከእቅድ ሂደቱ ጋር ያለው ግንኙነት ይቋረጣል።
አንድ ነገር ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ላይ ያለምንም አውድ እና ግልጽነት ለመገንባት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች ተሰጥቷቸዋል. በዕቅድ ውስጥ መሳተፍ የማያስፈልጋቸው የቡድን አባላትን እንደ ፈጻሚዎች ማከም የሚከተሉትን ያግዳቸዋል፡-
አንድን ነገር ለማድረግ 'ለምን' እንደሆነ ማወቅ ከፍተኛ ተነሳሽነት ብቻ ሳይሆን ቡድኖች በጉዞ ላይ የሚያጋጥሙትን እንቅፋቶች እና ተግዳሮቶች እንዲፈቱ ያስችላቸዋል። በእቅድ ሂደቱ ውስጥ መሳተፍ ለመረዳት እና ለመግባባት አስቸጋሪ ወደሆኑ ግንዛቤዎች ይመራል።
በየደረጃው ያሉ ሰራተኞች ድርጅቱ ወዴት እያመራ እንደሆነ፣ስኬቱ ምን እንደሚመስል፣ተፎካካሪዎቻቸው እነማን እንደሆኑ እና ድል ለመጠየቅ ምን መደረግ እንዳለበት የጋራ መግባባት ሲፈጥሩ በሚያስደንቅ ሁኔታ የሚባክነው ጊዜ እና ጉልበት ዝቅተኛ ደረጃ እና ሃይለኛ ነው። የመሳብ ስሜት.
- ፓትሪክ Lencioni
የቡድንህ የአፈፃፀም ፍጥነት ከድርጅቱ ትላልቅ ግቦች ጋር ምን ያህል እንደተገናኘ ይወሰናል። ተደራሽነታቸውን አይገድቡ። ከተግባሮች እና የጊዜ ሰሌዳዎች በላይ ታይነትን ያራዝሙ።
በአስፈፃሚው ደረጃ ላይ ያሉ ቡድኖች መስፈርቶቹን ወደ ኋላ እና ወደ ፊት በመሄድ ብዙ ጊዜ ያጠፋሉ. ግልጽነት ማጣት፣ የጠፉ ምሳሌዎች እና የአጠቃቀም ጉዳዮች እና ያልተረጋገጡ ግምቶች ቡድኑን በጥሩ የአፈፃፀም ፍጥነት መንቀሳቀስ ከባድ ያደርገዋል።
ቡድኑን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያዘገየው እና በእጃቸው ካሉት ትልልቅ ግቦች የሚያዘናጋቸው በየጊዜው በሚታዩ የማስታወቂያ ሆክ መስፈርቶች ይሙሉት።
የቡድንህ የማስፈጸሚያ ፍጥነት መስፈርቶቹ ምን ያህል እንደተቀረጹ እና እንደተብራሩበት በቀጥታ ተመጣጣኝ ነው። ትኩረት አለመስጠት ትልቅ የአመራር ስህተት ነው።
ግልጽነት ግራ መጋባትን ያመጣል, ነገር ግን የአስተሳሰብ እና የዓላማ ግልጽነት በንግድ ስራ ውስጥ ትልቅ ጥቅም ነው. ጥሩ አመራር ነገሮችን ወደ አስፈላጊነታቸው የማፍላት ማለቂያ የሌለው ሂደት ይፈልጋል። ምን ለማለት እንደፈለጉ ይፃፉ! ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ከላይ በግልጽ ካልተረዱ ምን ያህል የተዛቡ ይሆናሉ?
- ፍራንክ ስሎትማን
በድርጅቱ ውስጥ ስኬት አሸናፊ ስልት ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ጥሩ የአፈፃፀም ፍጥነት ይጠይቃል. ምን መደረግ እንዳለበት ግልጽ ካልሆነ ቡድንዎ ሊያሳካው አይችልም።
ስብሰባዎች ትልቁ ምርታማነት ገዳይ ናቸው። አብዛኛውን ጊዜያቸውን በስብሰባ ላይ ለመገኘት የሚያሳልፉ የቡድን አባላት ምንም አይነት እውነተኛ ስራ ለመስራት ጊዜ አይኖራቸውም።
በጣም ብዙ ስብሰባዎች ጥልቅ አስተሳሰብን ለመስራት እና በስራ ላይ እድገት ለማድረግ የሚያስፈልጉትን የአዕምሮ ሀብቶች ያደርቃሉ. በትኩረት የሚሰሩ ስራዎችን ለመስራት ጊዜ ማነሱ እንዲሁ የመፍሰሻ ሁኔታን እንዳያሳኩ ያግዳቸዋል—ይህም በአንድ እንቅስቃሴ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በመጠመቅ ጊዜን ሲያጡ ነው። ፍሰት ከፍተኛ ውጤታቸውን ያለምንም ትኩረት የሚከፋፍሉ እና በራስ የመጠራጠር ስራ ላይ በመድረስ የተሻለ ስራቸውን እንዲሰሩ ይረዳቸዋል።
በቀን መቁጠሪያቸው ላይ በሚታዩት ስብሰባዎች ሁሉ ላይ ከመገኘት ይልቅ እነዚህን ጥያቄዎች በመጠየቅ የትኞቹን ስብሰባዎች ጊዜአቸውን እንደሚጠቅሙ እንዲለዩ እርዷቸው፡-
የአእምሮ ስራዎችን ወደ ማንኛውም ጥልቀት ለመከታተል, አንድ ሰው ትኩረትን ማተኮር መማር አለበት. ያለ ትኩረት, ንቃተ ህሊና በግርግር ውስጥ ነው.
- ሚሃሊ Csikszentmihalyi
ቡድንዎ በስብሰባ ላይ የመገኘት ጊዜን ሊያጠፋ ወይም በተግባራቸው ላይ በመስራት ሊጠቀምበት ይችላል። ሁለቱም አይቻልም።
ስብሰባዎችን በመቀነስ እና ገለልተኛ ስራዎችን በመስራት ወይም በመተባበር የሰዓታት ብዛት በመጨመር የማስፈጸሚያ ፍጥነታቸውን ይጨምሩ።
በእያንዳንዱ ትንሽ ዝርዝር ውስጥ የሚሳተፉ አስተዳዳሪዎች, እያንዳንዱ ትንሽ ችግር እና እያንዳንዱ ጥቃቅን ውሳኔዎች ቡድናቸውን ያቀዘቅዛሉ. ለራሳቸው የማሰብ እና ውሳኔዎችን የማድረግ ስልጣን አለማግኘት ቡድናቸው በተጣበቀ ጊዜ እራሳቸውን የሚያግዱበት መንገዶችን እንዳያገኙ ያግዳቸዋል።
አስተዳዳሪዎች ሥራ የሚበዛባቸው ፍጥረታት ናቸው። ስለዚህ፣ ለቡድናቸው ጥያቄ ምላሽ በሚሰጡበት ወይም በሚሳተፉበት ጊዜ፣ ቡድናቸው ከፍተኛ መጠን ያለው ጊዜያቸውን በማባከን ላይ ይገኛሉ።
አስተዳዳሪዎች ስህተትን በማስወገድ ቡድናቸውን በፍጥነት እንዲሄዱ እየረዱት ነው ብለው ያስቡ ይሆናል፣በእውነቱ ከሆነ፣ ማነቆ ሆነው ቡድናቸው በፍጥነት እንዳይንቀሳቀስ ይከለክላሉ።
ማጎልበት = fn (ቁጥጥር፣ ብቃት፣ ግልጽነት፣ እርማት)
ማበረታቻ ቡድኖች የሚከተሉትን ያጠቃልላል
ቡድኑ በተለያዩ ተግባራት እና ቡድኖች ላይ ትብብር ከሚያስፈልጋቸው ውሳኔዎች ተለይቶ እንዲወስን የሚያስችሉ ዘዴዎችን ማዘጋጀት.
ቡድኑን በሚፈለገው ብቃት በማስታጠቅ ከምቾት ዞናቸው ለመውጣት እና አሁን ያለውን ሁኔታ ለመፈታተን ምቹ እንዲሆን ማድረግ።
በተሰጡት ሁኔታዎች ውስጥ የተሻለውን ውሳኔ ለማድረግ የእሴቶችን እና መርሆዎችን ስብስብ የሚያጠቃልለውን ግልጽነት መስጠት እና ከስር ያሉትን ግምቶች በመግለጽ እና ትልቅ እይታን ሳይስት።
ከሁሉም በላይ ለመማር እና ለማሻሻል ግብረመልስን እንደ አስፈላጊ መሳሪያ መጠቀም።
አንድ ቡድን እንዲሳካ፣ ኃላፊነት ወደ ድርጅቱ፣ እስከ መሠረቱ መውረድ አለበት። ይህ እንዲሆን ለቡድኑ ኃላፊነት እና ሥልጣንን የሚሰጥ መሪ ይጠይቃል። ጥሩ መሪዎች ቡድኖቻቸውን እምብዛም አይገድቡም; ይፈቷቸዋል።
- ጆን ሲ ማክስዌል
እራስዎን ከጥቂት ውሳኔዎች በማራቅ እና ቡድንዎ ከፍ እንዲል እና እነዚያን ውሳኔዎች ለራሱ እንዲወስን በማድረግ ቡድንዎ አስደናቂ የአፈፃፀም ፍጥነት እንዲያገኝ እርዱት።
የአፈፃፀም ዑደቱን በቅርበት የማይከታተሉ አስተዳዳሪዎች የቡድናቸውን የአፈፃፀም ፍጥነት ለመለካት ፣እነሱን የሚቀንሱ ነገሮችን ለመለየት እና እነሱን ለመፍታት እቅድ ለማውጣት እድሉን ያጣሉ ።
በሰዓቱ አለማድረስ ስጋትን ለመቀነስ በጣም ጥሩው መንገድ መካከለኛ ደረጃዎችን ማዘጋጀት ነው። ወሳኝ ክንውኖች ቡድኑ እድገታቸውን እንዲፈትሽ፣አስተያየቶችን እንዲያካተት እና ጊዜው ከማለፉ በፊት ትክክለኛውን ኮርስ እንዲይዝ ያስችለዋል።
በአፈፃፀም ዑደቱ ውስጥ የታዩትን ወሳኝ ክንውኖች መከታተል ግምቶችን በማረጋገጥ፣ ግብዓቶችን በመፈለግ እና የአጭር ጊዜ አቅርቦቶችን ከረጅም ጊዜ ግቦች ጋር በማጣጣም ዳግም መስራትን ይከላከላል።
የወሳኝ ኩነቶችን የማዘጋጀት ሌላው ጠቀሜታ ቡድንዎ ሲመታባቸው እና የተሟላ ምልክት ሲያደርግ የሚያመጡት የእርካታ እና የመነሳሳት ስሜት ነው። በመንገዱ ላይ እንዲቆዩ ብቻ ሳይሆን እንዲቀጥሉም ያበረታቸዋል።
በፕሮጀክቱ ውስጥ ውስጣዊ ክንዋኔዎች ያስፈልጉናል - መደበኛ የፍተሻ መግባቶች ሁሉም ሰው ምርቱ እንዴት እንደተሻሻለ እና ከእሱ ጋር የንግድ ሥራቸውን እንዲያሻሽሉ የምናረጋግጥበት። እና ምርቱ አሁንም ትርጉም ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ. ግብይት አሁንም እንደወደደው ለማየት። ሽያጮች አሁንም እንደወደዱት ለማየት። ድጋፍ አሁንም ማብራራት ይችል እንደሆነ ለማየት። ሁሉም ሰው የሚያደርጉትን እና እሱን የማስጀመር እቅድ እንደሚያውቅ ለማረጋገጥ።
- ቶኒ ፋዴል
አንድ ትልቅ ግብ ወደ ትናንሽ ምእራፎች በመከፋፈል እና በመንገዱ ላይ ግብረመልስ በመፈለግ ቡድንዎን በዑደቱ ውስጥ ታላቅ የአፈፃፀም ፍጥነት እንዲጠብቅ ያስችሉት።
ራዕይ እና ስልት አቅጣጫውን ብቻ ያስቀምጣል። ማስፈጸም የስኬት የረጅም ጊዜ ቁልፍ ነው።
ፍጥነት በንግዱ ውስጥ የመጨረሻው መሳሪያ ነው ምክንያቱም ሀሳቦች ካልተተገበሩ እና በትክክለኛው ጊዜ ጥቅም ላይ ካልዋሉ በስተቀር ምንም ዋጋ የላቸውም።
ቡድንዎን ሊደርሱ በሚችሉ ነገሮች፣ ተግባሮች እና ውጤቶች መገደብ ቡድንዎ ስራቸውን ከድርጅቱ ትላልቅ ግቦች ጋር እንዳያገናኝ ይከለክላል። የአንድ ትልቅ ነገር አካል እንዲሰማቸው ለመርዳት በእቅድ ደረጃ ውስጥ ያሳትፏቸው።
በግማሽ የተጋገሩ መስፈርቶች በፍጥነት መሄድ የሚፈልጉ ቡድኖችን ያበሳጫሉ። ግልጽነት ማጣት፣ የጠፉ ዝርዝሮች እና ያልተፈቀዱ ግምቶች ጊዜያቸውን እና ጉልበታቸውን ያባክናሉ። ለፍላጎቶች ግልጽነት እና ሙሉነት ትኩረት ይስጡ፣ እና ቡድኖችዎ በሚገርም ፍጥነት ሲንቀሳቀሱ ይመልከቱ።
የቡድንዎ አባላት በስብሰባዎች ላይ ያላቸውን ጊዜ ጉልህ የሆነ ክፍል የሚያሳልፉ ከሆነ፣ ጥራት ያለው ስራ ለመስራት ጊዜ አይኖራቸውም። ባነሰ ስብሰባዎች እና ብዙ ሰአታት ውጤታማ እንዲሆኑ ሸክማቸው። ብዙ ስራዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ይከናወናሉ.
ቡድንዎ የራሱን ውሳኔ ማድረግ ካልቻለ በፍጥነት መንቀሳቀስ አይችሉም። የእርስዎ ጣልቃ ገብነት እና የእያንዳንዱ ትንሽ ነገር አካል የመሆን ፍላጎት አይረዳም ፣ ግን እነሱን ይቀንሳል። ግብዓቶችዎ በማይፈለጉበት ቦታ ላይ ጥቂት ውሳኔዎችን በራሳቸው እንዲወስኑ ያስችሏቸው።
ትላልቅ ግቦችን ለመከታተል አስቸጋሪ ናቸው. ቡድኑ እንዴት እየሰራ እንደሆነ ብቻ ሳይሆን እነሱን በጊዜ ማሳካት አለመቻልዎ ላይ ፍንጭ ይሰጡዎታል። ችካሎች የሚረዱበት ቦታ ይህ ነው። ግቦችን ወደ ወሳኝ ደረጃዎች መስበር ግብረመልስን ወደ አፈጻጸም ዑደቱ እና ጊዜው ከማለፉ በፊት በትክክል እንዲያካትቱ ያግዝዎታል።
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