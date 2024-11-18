Next-Gen Gamified Launchpad LaunchPunks በGhosty Cash በቀጥታ ይሄዳል

ቫሌቲታ፣ ማልታ፣ ህዳር 18፣ 2024/Chainwire/--LaunchPunks በይፋ ጀምሯል፣ ይህም ለ crypto ማስጀመሪያ ደብተር መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ጋሜዳ እና ማህበረሰቡን ያማከለ አቀራረብን አስተዋውቋል። በTAP ፕሮቶኮል በኩል በBitcoin ላይ የተገነባው መድረኩ ባህላዊ የማስጀመሪያ ሰሌዳ ሞዴሎችን ሲፈታተኑ ፍትሃዊነትን፣ ግልፅነትን እና ልኬታማነትን ያጎላል።
ከእነሱ ጋር ኃላፊነቱን የሚመራው Ghosty Cash ነው። Ghosty Cash የተለመዱ የDeFi ሞዴሎችን ለመቃወም እና የተጠቃሚ ራስን በራስ የማስተዳደርን ለማሻሻል የተነደፈውን ስም-አልባ፣ ሰንሰለት ተሻጋሪ የሆነ አዲስ አቀራረብን ይወክላል።
ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ የድምጽ መጠን በተቀየረ እና 200% ወርሃዊ ጠቅላላ የዋጋ መለዋወጥ (TVS) እድገት፣ Ghosty Cash እና የፍጆታ ማስመሰያው Spooky ($SPKY) እየሰፋ ባለው የBitcoin DeFi ስነ-ምህዳር ውስጥ መገኘትን እየመሰረቱ ነው።
የ$SPKY Token መገልገያ ድምቀቶች፡-
LaunchPunks ከተስተካከሉ ደረጃዎች፣ ከተደበቁ tokenomics እና ተገብሮ ተሳትፎ ይለያል እና አዲስ፣ ማህበረሰብን ያማከለ አካሄድ ይወስዳል፡
በGhosty Cash፣ LaunchPunks ዓላማው ውድድሩን እንደሚያስፈራሩ እርግጠኛ በሆነ የማስመሰያ ጅምር ላይ አብዮታዊ አቀራረብን ለማምጣት ነው።
LaunchPunks መስራች ማርክ “የቀድሞው ህጎች ጠፍተዋል - የማስጀመሪያ ሰሌዳዎችን አስደሳች እና ተደራሽ እያደረግን ነው” ብሏል። እኛ ነገሮችን በራሳችን መንገድ እናደርጋለን እና ሁሉም ሰው እድል ያገኛል።
የGhosty Cash ማህበረሰብ ጭማሪ በ LaunchPunks፣ ሰኞ፣ ህዳር 18 ላይ ብቻ በቀጥታ ይሰራል።
ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ።
Punksን አስጀምር
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ