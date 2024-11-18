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Next-Gen Gamified Launchpad LaunchPunks በGhosty Cash በቀጥታ ይሄዳል@chainwire

Next-Gen Gamified Launchpad LaunchPunks በGhosty Cash በቀጥታ ይሄዳል

Chainwire2m2024/11/18
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

LaunchPunks ለ crypto ማስጀመሪያ ደብተር መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ አጋሜ እና ማህበረሰቡን ያማከለ አቀራረብን በማስተዋወቅ በይፋ ጀምሯል። በቲኤፒ ፕሮቶኮል በኩል በBitcoin ላይ የተገነባው መድረክ ፍትሃዊነትን፣ ግልጽነትን እና መስፋፋትን ያጎላል። Ghosty Cash የተለመዱ የDeFi ሞዴሎችን ለመቃወም እና የተጠቃሚ ራስን በራስ የማስተዳደርን ለማጎልበት የተነደፈ ማንነታቸው ያልታወቁ፣ ሰንሰለት ተሻጋሪ የሆነ አዲስ አቀራረብን ይወክላል።
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ቫሌቲታ፣ ማልታ፣ ህዳር 18፣ 2024/Chainwire/--LaunchPunks በይፋ ጀምሯል፣ ይህም ለ crypto ማስጀመሪያ ደብተር መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ጋሜዳ እና ማህበረሰቡን ያማከለ አቀራረብን አስተዋውቋል። በTAP ፕሮቶኮል በኩል በBitcoin ላይ የተገነባው መድረኩ ባህላዊ የማስጀመሪያ ሰሌዳ ሞዴሎችን ሲፈታተኑ ፍትሃዊነትን፣ ግልፅነትን እና ልኬታማነትን ያጎላል።

Ghosty Cash “Spooky” - ከተፈጥሮ በላይ የሆነ መገልገያ

ከእነሱ ጋር ኃላፊነቱን የሚመራው Ghosty Cash ነው። Ghosty Cash የተለመዱ የDeFi ሞዴሎችን ለመቃወም እና የተጠቃሚ ራስን በራስ የማስተዳደርን ለማሻሻል የተነደፈውን ስም-አልባ፣ ሰንሰለት ተሻጋሪ የሆነ አዲስ አቀራረብን ይወክላል።


ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ የድምጽ መጠን በተቀየረ እና 200% ወርሃዊ ጠቅላላ የዋጋ መለዋወጥ (TVS) እድገት፣ Ghosty Cash እና የፍጆታ ማስመሰያው Spooky ($SPKY) እየሰፋ ባለው የBitcoin DeFi ስነ-ምህዳር ውስጥ መገኘትን እየመሰረቱ ነው።

የ$SPKY Token መገልገያ ድምቀቶች፡-


  • ወርሃዊ የBTC ሽልማቶች፡ የ$SPKY ባለቤቶች ያለ ምንም መቆለፊያ፣ ወርሃዊ የBitcoin ሽልማቶችን ማግኘት እና ንብረታቸውን መቆጣጠር ይችላሉ
  • ውድቅ ማቃጠል፡ ለያንዳንዱ $100 ሲለዋወጥ፣ 0.5$SPKY ይቃጠላል፣ ይህም አጠቃላይ አቅርቦትን ይቀንሳል።
  • ሪል-ንብረት መገልገያ እና ተገዢነት፡$SPKY በSOL/TAP ላይ MiCARን የሚያከብር እና የግላዊነት እና የቁጥጥር ፍላጎቶችን ያስተካክላል።

https://www.youtube.com/embed/gTr1eF2jYKg

አዲስ ዘመን ለአስጀማሪ ሰሌዳዎች፡ ፍትሃዊ፣ አዝናኝ እና ለማህበረሰቡ የተሰራ

LaunchPunks ከተስተካከሉ ደረጃዎች፣ ከተደበቁ tokenomics እና ተገብሮ ተሳትፎ ይለያል እና አዲስ፣ ማህበረሰብን ያማከለ አካሄድ ይወስዳል፡

  • ሊሰፋ የሚችል እና ግልጽ፡ ተለዋዋጭ ድልድል ተሳትፎን ይሸልማል እና በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ ፍትሃዊነትን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። Tokenomics በቀላሉ ለመረዳት በሚቻል ግራፎች ቀርቧል።
  • ማህበራዊ እና የተጋለጠ፡ መገለጫዎች፣ የመሪዎች ሰሌዳዎች እና ማህበራዊ ውህደት እያንዳንዱን ጅምር ወደ አሳታፊ እና አዝናኝ ተሞክሮ ይለውጠዋል።
  • አካታች እና ፀረ-ማቋቋም LaunchPunks ነገሮችን በራሳቸው መንገድ እና እራስን ማብቃት የ punk እሴቶችን ይቀበላሉ።

በማሽኑ ውስጥ ምንም ተጨማሪ መናፍስት የለም።

በGhosty Cash፣ LaunchPunks ዓላማው ውድድሩን እንደሚያስፈራሩ እርግጠኛ በሆነ የማስመሰያ ጅምር ላይ አብዮታዊ አቀራረብን ለማምጣት ነው።

LaunchPunks መስራች ማርክ “የቀድሞው ህጎች ጠፍተዋል - የማስጀመሪያ ሰሌዳዎችን አስደሳች እና ተደራሽ እያደረግን ነው” ብሏል። እኛ ነገሮችን በራሳችን መንገድ እናደርጋለን እና ሁሉም ሰው እድል ያገኛል።


የGhosty Cash ማህበረሰብ ጭማሪ በ LaunchPunks፣ ሰኞ፣ ህዳር 18 ላይ ብቻ በቀጥታ ይሰራል።

ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ። launchpunks.com .

ስለ LaunchPunks

Punksን አስጀምር የክሪፕቶ ማስጀመሪያዎችን ኮድ እንደገና ለመፃፍ በተልእኮ ላይ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነ፣ የታገዘ፣ የማህበራዊ ማስጀመሪያ ልምድ ነው። በTAP ፕሮቶኮል በBitcoin የተጎለበተ፣ LaunchPunks ግልጽ፣ ሊሰፋ የሚችል እና አዝናኝ ተሞክሮን ያቀርባል ይህም ማህበረሰቡን ያስቀድማል። LaunchPunks ጊዜ ያለፈባቸውን ደንቦች ውድቅ ያደርጋል፣ ግልጽነትን ይቀበላል፣ እና ማደናቀፍ ይፈልጋል።

ተገናኝ

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ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ እዚህ


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