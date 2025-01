Next-Gen Gamified Launchpad LaunchPunks Yi Ya Hanya Hi Mali Ya Xipoko

VALLETTA, Malta, November 18th, 2024/Chainwire/--LaunchPunks yi sungurile ximfumo, yi nghenisa endlelo ra gamified na leri kongomisiweke eka vaaki eka ndhawu ya crypto launchpad. Yi akiwile eka Bitcoin hi ku tirhisa TAP Protocol, pulatifomo yi kandziyisa ku lulama, ku va erivaleni, na ku ringaniseriwa loko yi ri karhi yi tlhontlha timodeli ta ndhavuko ta launchpad.

Ghosty Cash “Spooky” - Vukorhokeri lebyi tlulaka bya ntumbuluko

Ku rhangela nandzu na vona i Ghosty Cash. Ghosty Cash yi yimela endlelo ra vutumbuluxi eka ku cincana loku nga tiviwiki, loku tsemakanyaka tikheteni, loku endleriweke ku tlhontlha timodeli ta ntolovelo ta DeFi na ku ndlandlamuxa ku tifuma ka vatirhisi.





Hi ku tlula $50 wa timiliyoni ta vholumo leyi cinciweke na ku kula ka 200% wa n’hweti na n’hweti Total Value Swapped (TVS), Ghosty Cash na xikombiso xa yona xa vukorhokeri Spooky ($SPKY) va simeka vukona eka ikhosisteme ya Bitcoin DeFi leyi andzaka.

$SPKY Token Utility Tinhla-nkulu:





N’hweti na N’hweti ya BTC Rewards: $SPKY holders stake with no lock-up, va nga kuma hakelo ya Bitcoin ya n’hweti na n’hweti na ku hlayisa vulawuri bya nhundzu ya vona

Ku Hisiwa ka Deflationary: Eka $100 yin’wana na yin’wana leyi cinciweke, 0.5 $SPKY ya hisiwa, leswi hungutaka mphakelo hinkwawo

Real-Asset Utility & Compliance: $SPKY yi fambisana na MiCAR eka SOL/TAP naswona yi ringanisela swilaveko swa vuhlayiseki bya xihundla na milawu

https://www.youtube.com/embed/gTr1eF2jYKg

Nguva Leyintshwa Ya Ti-Launchpad: Ku Lulama, Ku Tsakisa, Na Ku Akiwa Ka Vaaki

LaunchPunks yi hambana na swiyimo leswi nga cinciki, tithokenomics leti fihliweke na ku nghenelela loku nga tirhiki naswona yi teka endlelo lerintshwa, leri kongomisiweke eka vaaki:

Scalable & Transparent: Dynamic Allocation yi hakela ku nghenelela naswona yi tshembisa ku lulama eka timakete leti cinca-cincaka. Tokenomics yi nyikeriwa hi tigirafu leti twisisekaka hi ku olova.

Social & Gamified: Tiprofayile, tibodo ta varhangeri na ku hlanganisiwa ka swa ntshamiseko swi hundzula ku simekiwa kun’wana na kun’wana ku va ntokoto wo nghenelela no tsakisa.

Inclusive & Anti-Establishment LaunchPunks yi amukela mimpimanyeto ya punk yo endla swilo hi ndlela ya vona na ku tinyika matimba.

Ku Nga Ha Ri Na Swipoko Eka Muchini

Hi Ghosty Cash, LaunchPunks yi kongomisa ku tisa endlelo ra ndzhundzunuko eka ku simekiwa ka token sure ku spook mphikizano.

“Milawu ya khale yi herile - hi endla leswaku ti launchpads ti tsakisa no fikeleleka,” ku vula musunguri-kulobye wa LaunchPunks Mark. “Hi endla swilo hi ndlela ya hina, naswona un’wana ni un’wana u kuma nkarhi.”





Ku hlengeletiwa ka vaaki ka Ghosty Cash ku famba hi ku kongoma eka LaunchPunks, hi Musumbhunuku, 18th Nyenyankulu.

Ku kuma vuxokoxoko byo tala, vatirhisi va nga endzela launchpunks.com .

Malunghana na LaunchPunks

Ku sungula ka Punks i ntokoto wo sungula wa muxaka wa wona, wa gamified, social launchpad eka vurhumiwa byo tsala hi vuntshwa khodi ya ku simekiwa ka crypto. Hi ku fambisiwa hi Bitcoin hi TAP Protocol, LaunchPunks yi tisa ntokoto lowu nga erivaleni, lowu ringaniseriwaka, na ku tsakisa lowu rhangisaka vaaki emahlweni. LaunchPunks yi ala mimpimanyeto leyi hundzeriweke hi nkarhi, yi amukela ku va erivaleni, naswona yi lava ku kavanyeta.

Hlanganisa

Ku sungula ka Punks

[email protected]

Xitori lexi xi hangalasiwile tani hi nkandziyiso hi Chainwire ehansi ka HackerNoon’s Business Blogging Program. Dyondza swo tala hi nongonoko lowu laha