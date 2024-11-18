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Гейміфікований Launchpad наступного покоління LaunchPunks починає працювати з Ghosty Cashза@chainwire

Гейміфікований Launchpad наступного покоління LaunchPunks починає працювати з Ghosty Cash

за Chainwire2m2024/11/18
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Надто довго; Читати

LaunchPunks офіційно запущено, представляючи гейміфікований та орієнтований на спільноту підхід до ландшафту панелі запуску криптовалют. Платформа, створена на основі біткойнів через протокол TAP, наголошує на справедливості, прозорості та масштабованості. Ghosty Cash представляє інноваційний підхід до анонімних міжланцюжкових обмінів, розроблений, щоб кинути виклик звичайним моделям DeFi і підвищити автономію користувачів.
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ВАЛЛЕТТА, Мальта, 18 листопада 2024 р./Chainwire/--LaunchPunks офіційно запущено, запроваджуючи гейміфікований та орієнтований на спільноту підхід до ландшафту панелі запуску криптовалюти. Створена на базі біткойнів через протокол TAP, платформа підкреслює справедливість, прозорість і масштабованість, кидаючи виклик традиційним моделям панелі запуску.

Ghosty Cash “Spooky” - надприродна утиліта

Лідером з них є Ghosty Cash. Ghosty Cash представляє інноваційний підхід до анонімних міжланцюжкових обмінів, розроблений, щоб кинути виклик звичайним моделям DeFi і підвищити автономію користувачів.


З обсягом обміну понад 50 мільйонів доларів США та щомісячним зростанням загальної вартості обміну (TVS) на 200% Ghosty Cash і його корисний токен Spooky ($SPKY) створюють присутність у розширеній екосистемі Bitcoin DeFi.

Основні особливості утиліти $SPKY Token:


  • Щомісячні винагороди за BTC: власники $SPKY без блокування можуть отримувати щомісячні винагороди за біткойни та зберігати контроль над своїми активами
  • Дефляційне спалювання: на кожні 100 доларів, обмінених, спалюється 0,5 $SPKY, що зменшує загальну пропозицію
  • Корисність та відповідність реальним активам: $SPKY сумісний із MiCAR на SOL/TAP і врівноважує потреби конфіденційності та регулювання

https://www.youtube.com/embed/gTr1eF2jYKg

Нова ера для Launchpads: чесно, весело та створено для спільноти

LaunchPunks відходить від фіксованих рівнів, прихованої токеноміки та пасивної участі та використовує новий підхід, орієнтований на спільноту:

  • Масштабований і прозорий: динамічний розподіл винагороджує участь і обіцяє справедливість на нестабільних ринках. Токеноміка представлена простими для розуміння графіками.
  • Соціальні та гейміфіковані: профілі, таблиці лідерів і соціальна інтеграція перетворюють кожен запуск на цікавий і веселий досвід.
  • Inclusive & Anti-Establishment LaunchPunks підтримує панк-цінності робити речі по-своєму та саморозширення.

Більше немає привидів у машині

Завдяки Ghosty Cash LaunchPunks прагне запропонувати революційний підхід до запуску токенів, який напевно налякає конкуренцію.

«Старі правила зникли — ми робимо панелі запуску цікавими та доступними», — каже співзасновник LaunchPunks Марк. «Ми робимо все по-своєму, і кожен отримує шанс».


Збір у спільноті Ghosty Cash ексклюзивно транслюється на LaunchPunks у понеділок, 18 листопада.

Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати launchpunks.com .

Про LaunchPunks

LaunchPunks це перша у своєму роді гейміфікована соціальна панель запуску, яка має на меті переписати код запуску криптовалюти. LaunchPunks, що працює на базі біткойнів за допомогою протоколу TAP, забезпечує прозорий, масштабований і веселий досвід, який ставить спільноту на перше місце. LaunchPunks відкидає застарілі норми, підтримує прозорість і прагне руйнувати.

контакт

LaunchPunks

[email protected]

Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут


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