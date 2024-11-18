Гейміфікований Launchpad наступного покоління LaunchPunks починає працювати з Ghosty Cash

ВАЛЛЕТТА, Мальта, 18 листопада 2024 р./Chainwire/--LaunchPunks офіційно запущено, запроваджуючи гейміфікований та орієнтований на спільноту підхід до ландшафту панелі запуску криптовалюти. Створена на базі біткойнів через протокол TAP, платформа підкреслює справедливість, прозорість і масштабованість, кидаючи виклик традиційним моделям панелі запуску.
Лідером з них є Ghosty Cash. Ghosty Cash представляє інноваційний підхід до анонімних міжланцюжкових обмінів, розроблений, щоб кинути виклик звичайним моделям DeFi і підвищити автономію користувачів.
З обсягом обміну понад 50 мільйонів доларів США та щомісячним зростанням загальної вартості обміну (TVS) на 200% Ghosty Cash і його корисний токен Spooky ($SPKY) створюють присутність у розширеній екосистемі Bitcoin DeFi.
Основні особливості утиліти $SPKY Token:
LaunchPunks відходить від фіксованих рівнів, прихованої токеноміки та пасивної участі та використовує новий підхід, орієнтований на спільноту:
Завдяки Ghosty Cash LaunchPunks прагне запропонувати революційний підхід до запуску токенів, який напевно налякає конкуренцію.
«Старі правила зникли — ми робимо панелі запуску цікавими та доступними», — каже співзасновник LaunchPunks Марк. «Ми робимо все по-своєму, і кожен отримує шанс».
Збір у спільноті Ghosty Cash ексклюзивно транслюється на LaunchPunks у понеділок, 18 листопада.
Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати
LaunchPunks
Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму