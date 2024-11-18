Гейміфікований Launchpad наступного покоління LaunchPunks починає працювати з Ghosty Cash

ВАЛЛЕТТА, Мальта, 18 листопада 2024 р./Chainwire/--LaunchPunks офіційно запущено, запроваджуючи гейміфікований та орієнтований на спільноту підхід до ландшафту панелі запуску криптовалюти. Створена на базі біткойнів через протокол TAP, платформа підкреслює справедливість, прозорість і масштабованість, кидаючи виклик традиційним моделям панелі запуску.

Ghosty Cash “Spooky” - надприродна утиліта

Лідером з них є Ghosty Cash. Ghosty Cash представляє інноваційний підхід до анонімних міжланцюжкових обмінів, розроблений, щоб кинути виклик звичайним моделям DeFi і підвищити автономію користувачів.





З обсягом обміну понад 50 мільйонів доларів США та щомісячним зростанням загальної вартості обміну (TVS) на 200% Ghosty Cash і його корисний токен Spooky ($SPKY) створюють присутність у розширеній екосистемі Bitcoin DeFi.

Основні особливості утиліти $SPKY Token:





Щомісячні винагороди за BTC: власники $SPKY без блокування можуть отримувати щомісячні винагороди за біткойни та зберігати контроль над своїми активами

Дефляційне спалювання: на кожні 100 доларів, обмінених, спалюється 0,5 $SPKY, що зменшує загальну пропозицію

Корисність та відповідність реальним активам: $SPKY сумісний із MiCAR на SOL/TAP і врівноважує потреби конфіденційності та регулювання

https://www.youtube.com/embed/gTr1eF2jYKg

Нова ера для Launchpads: чесно, весело та створено для спільноти

LaunchPunks відходить від фіксованих рівнів, прихованої токеноміки та пасивної участі та використовує новий підхід, орієнтований на спільноту:

Масштабований і прозорий: динамічний розподіл винагороджує участь і обіцяє справедливість на нестабільних ринках. Токеноміка представлена простими для розуміння графіками.

Соціальні та гейміфіковані: профілі, таблиці лідерів і соціальна інтеграція перетворюють кожен запуск на цікавий і веселий досвід.

Inclusive & Anti-Establishment LaunchPunks підтримує панк-цінності робити речі по-своєму та саморозширення.

Більше немає привидів у машині

Завдяки Ghosty Cash LaunchPunks прагне запропонувати революційний підхід до запуску токенів, який напевно налякає конкуренцію.

«Старі правила зникли — ми робимо панелі запуску цікавими та доступними», — каже співзасновник LaunchPunks Марк. «Ми робимо все по-своєму, і кожен отримує шанс».





Збір у спільноті Ghosty Cash ексклюзивно транслюється на LaunchPunks у понеділок, 18 листопада.

Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати launchpunks.com .

Про LaunchPunks

LaunchPunks це перша у своєму роді гейміфікована соціальна панель запуску, яка має на меті переписати код запуску криптовалюти. LaunchPunks, що працює на базі біткойнів за допомогою протоколу TAP, забезпечує прозорий, масштабований і веселий досвід, який ставить спільноту на перше місце. LaunchPunks відкидає застарілі норми, підтримує прозорість і прагне руйнувати.

контакт

LaunchPunks

[email protected]

Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



