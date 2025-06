Die start-up spelboek is 'n leuen. vra beter vrae.

“Ons prioritiseer X omdat dit doeltreffend is.” “Ons media dek Y omdat dit nuuswaardig is.” “Dit is die pad na sukses omdat dit bewezen is.” Vir jare het ek geknoop, probeer om my eie ondernemende reis in hierdie aanvaarde verhalen te pas.





Dit was nie totdat ek 'n ander soort gewoonte gekweek het nie - nie net om "waarom" te vra nie, maar om in die Deep Dialogue betrokke te raak nie - dat ek die onuitgesproke logika, die onsigbare reëls, wat werklik regeer hoe industries werk, begin verstaan nie.Dit was nie oor aggressiewe ondervraging nie; dit was oor 'n ware, amper antropologiese nuuskierigheid wat deur gesprek verken word.





Baie van ons word geleer om skeptiek te wees, om te vra.Maar dikwels lei dit net tot 'n oppervlakkige debat of maak ons "die vervelende persoon."Die ware magie gebeur wanneer jy verder gaan as eenvoudige ondervraging en in 'n dieper gespreksondervraging.





Oorweeg die wêreld van marknavorsing. Dit is algemeen dat besighede net statistieke voorrang gee aan nuantiewe menslike stories wanneer hulle probeer om hul kliënte te verstaan. Die verklaarde rede? ‘State is meetbaar en skaalbaar.’ Maar as jy 'n diep dialoog met marknavorsers en die bestuurders wat hulle rapporteer, begin jy 'n ander laag waarheid te ontdek. Jy beweeg oor die oppervlakke regverdiging om te verstaan dat hierdie voorkeur dikwels gaan oor die intense druk vir verdedigbare sekuriteit in hoë-stake presentasies. Dit gaan oor die ernstig beperkte tydbesluiters wat het, en 'n organisatoriese kultuur waar maklik verteerbare getalle gelyk word aan analitiese strengheid. Die onuitgesproke bestuurder is nie suiwer oor die beste data nie





Of oorweeg die fassinasie van tegnologie media met wie hoeveel geld opgeneem het, wat dikwels beskou dat besighede stabiele, winsgewende groei bereik. 'N diep dialoog onthul dat dit nie net oor "nieuws" gaan nie.Dit gaan oor die rol van die media in 'n ekosisteem wat eenhoornverhaal begeer, hul behoefte om dit eerste te noem" vir status, en 'n definisie van sukses wat sterk beïnvloed word deur die ritme van venturekapitaal.





My eie reis is vol oomblikke waar hierdie gewoonte noodsaaklik was.Toe ek MotivBase, 'n kunsmatige kulturele intelligensieplatform, gebou het, het die venture capital wêreld herhaaldelik vir my gesê dat dit nie sal skaal nie.





As ek net daardie verklarings aanvaar het, of direk teen hulle argumenteer het, sou ek nie ver gekom het nie.In plaas daarvan het ek (soms pynlike) dialooge ingesluit. Ek sou vra, "Help my om te verstaan wat 'skaleerbaar' lyk uit jou perspektief?" of "Wat is die markers wat jy gewoonlik sien in 'n besigheid wat jy glo dat dit massiewe groei sal bereik?"





Dit was nie net oor my besigheidsmodel nie, dit was oor hul modelle. Dit was oor patroon erkenning wat gebaseer is op hul verlede sukses (en mislukkings), die druk wat hulle van hul LP's geconfronteer het om miljard-dollar-uitkomste te vind, en 'n bedryf wat gebaseer is op 'n sekere archetype van "tegnologie-oprichter" en "tegnologie-oplossing."





Dit het my gehelp om te verstaan dat hul "nee" nie altyd 'n weerspieëling van my onderneming se potensiaal was nie, maar dikwels 'n weerspieëling van die onsigbare reëls wat hul wêreld regeer nie. Hierdie begrip het my toegelaat om alternatiewe padne te soek, om te bootstrap, om geloofwaardigheid te bou deur middel van bewyse en kliënt sukses, eerder as bloot deur eksterne validering wat nie ontwerp is vir 'n besigheid soos my nie.





Hierdie gewoonte van diep dialoog gaan nie oor die wen van 'n argument nie. Dit gaan oor die begrip van die terrein. Dit gaan oor die verborge stromings wat vorm wat mense glo dat dit moontlik, waardevol of geloofwaardig is. Dit is 'n hoeksteen van die navigeer van die dikwels ongesproke, onsigbare reëls wat ek in my komende boek, "Invisible Rules: How to Outsmart the Entrepreneurial Game," ondersoek.





Dit is 'n praktyk wat jou toelaat om met empatie te beweeg, om strategieë te bou wat gebaseer is op 'n dieper werklikheid, en uiteindelik om jou eie pad te skeur, selfs wanneer die goedgekeurde mense nie lyk om te lei waarheen jy wil gaan nie.

