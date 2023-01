Wild West Crypto World: L'histoire du procès de Skycoin contre les fraudeurs

Lorsqu'il est apparu pour la première fois, le Bitcoin était largement considéré comme un moyen de blanchir de l'argent et de faire le trafic de substances et d'armes illégales. Le célèbre marché noir du dark web, Silk Road, qui a été lancé en 2011, a été accusé de faciliter la vente de 1 milliard de dollars de drogues illégales. Au plus fort de la bulle ICO de 2017-2018, des milliers d'investisseurs ont été escroqués par des escrocs essayant de capitaliser sur l'engouement pour la cryptographie. L'une des pièces les plus performantes de CoinMarketCap, BitConnect, s'est avérée être un autre système pyramidal avant de s'effondrer, laissant ses détenteurs de jetons sans rien.

Depuis l'aube de la blockchain, les sociétés de crypto-monnaie ont souvent été considérées comme des entreprises louches associées d'une manière ou d'une autre au crime. Lorsqu'il est apparu pour la première fois, le Bitcoin était largement considéré comme un moyen de blanchir de l'argent et de faire le trafic de substances et d'armes illégales.





Le célèbre marché noir du dark web, Silk Road, qui a été lancé en 2011, a été accusé d'avoir facilité la vente d'un milliard de dollars de drogues illégales, avec le Bitcoin comme mode de paiement préféré. Un homme du Michigan était attrapé acheter et expédier des composants d'armes à feu à des acheteurs à l'étranger en échange de Bitcoin. Besa Mafia , un site Web d'escroquerie prétendant être géré par la mafia albanaise, propose des services Hit-Man-For-Hire aux conjoints mécontents sur une échelle mobile : 5 000 $ de Bitcoin pour un meurtre standard, 6 000 $ pour le faire ressembler à un accident de voiture, et 12 000 $ pour un coup de tireur d'élite.





Pendant ce temps, au plus fort de la bulle ICO de 2017-2018, des milliers d'investisseurs ont été escroqués par des escrocs essayant de capitaliser sur l'engouement pour la cryptographie. Par exemple, OneCoin (One), dont le fondateur a déjà organisé un événement fastueux au stade de Wembley, s'est révélé être un stratagème de Ponzi de 4 milliards de dollars. L'une des pièces les plus performantes de CoinMarketCap, BitConnect (BCC), s'est avéré être un autre système pyramidal avant de s'effondrer, laissant ses détenteurs de jetons sans rien. Comme environ 90 à 95 % des jetons de plaisanterie, EnnuyeuxCoin (ZZZ) n'a même pas duré un an après son lancement avec la promesse qu'il n'y aurait pas de drame, pas de battage médiatique et pas de pompes et de décharges.





De nombreuses années se sont écoulées depuis lors, et les crypto-monnaies sont devenues plus acceptables pour les régulateurs gouvernementaux, car ils comprennent maintenant que, bien que les crypto-monnaies fournissent ostensiblement l'anonymat, leur utilisation peut toujours être tracée. Et les forces de l'ordre ont utilisé cette capacité à bon escient. Pour citer quelques cas : Silk Road a été fermée en 2013, et son fondateur, Ross Ulbricht, a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie ; un Américain nommé Rasoirs Trendon a plaidé coupable d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi de 150 millions de dollars dans la première affaire de fraude sur les valeurs mobilières Bitcoin; et un Français nommé Marc Karpeles a été arrêté et accusé de fraude et de détournement de fonds de 390 millions de dollars du bureau de change Bitcoin, désormais fermé, Mt. Gox.





Bien que l'essentiel de l'attention en ce qui concerne l'activité criminelle dans le monde de la cryptographie reste sur son utilisation dans le trafic illicite et le blanchiment d'argent, il y a un autre problème qui passe largement inaperçu : les attaques contre les sociétés de blockchain légitimes et leurs fondateurs par des opportunistes et des extorqueurs infâmes, qui voient l'argent gros et apparemment facile dans le monde de la cryptographie comme un fruit à portée de main, mûr pour la prise.





Le monde de la crypto : terre de grandes opportunités et de dangers

La liste des crimes ciblant les participants à la cryptographie est énorme : des personnes connues pour posséder un grand nombre de jetons ont été battues, torturées et même tuées. En 2018, lorsque les crimes d'extorsion de crypto-monnaie ont atteint un niveau épidémique, le développeur Bitcoin jlopp a commencé à compiler un tableau répertoriant tous les cas connus d'attaques contre des dirigeants et des commerçants de monnaie numérique impliquant des violences physiques. Aujourd'hui, il contient 105 cas dans lesquels des détenteurs de monnaie numérique ont souffert ou même sont décédés.





Parmi les victimes figurent des blogueurs bien connus qui ont divulgué publiquement leurs revenus. Par exemple, 23 ans Pavel Nyashin , a été battu et dépouillé de 425 000 $ en crypto lorsque son domicile a été perquisitionné et du matériel informatique volé. Le blogueur et commerçant de crypto à succès a ensuite été retrouvé mort dans son appartement. L'enquête a révélé qu'il s'était probablement suicidé en raison de ses dettes, car une grande partie de l'argent volé appartenait à des investisseurs qu'il ne pouvait pas rembourser, mais le meurtre n'était pas exclu.





Les propriétaires d'échanges de crypto-monnaies et de grands projets deviennent a priori des cibles pour les criminels puisqu'ils ont accès aux mots de passe des portefeuilles en ligne et hors ligne, qui stockent non seulement leurs propres jetons, mais les pièces de l'ensemble de leur projet, ainsi que celles des utilisateurs du site. Étonnamment, dans la plupart des cas, les crimes commis contre les propriétaires d'entreprises de crypto-monnaie restent impunis.





Aujourd'hui, les crypto-monnaies ont acquis une certaine légitimité aux yeux du public et sont de plus en plus acceptées comme moyen de paiement. La République centrafricaine et Le Salvador ont même déclaré que Bitcoin avait cours légal officiel dans leur pays. Cependant, malgré sa respectabilité croissante, pour les fraudeurs et les escrocs, le monde de la cryptographie est toujours une sorte de Far West - un endroit plein d'opportunités où tout se passe, et les hombres rusés peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils sont plus rapides sur le tirage au sort. que le shérif.





Comment les hors-la-loi attaquent les entreprises légitimes de la blockchain

Une victime notable de ces escrocs a été une société de blockchain basée à Singapour appelée Skycoin, qui développe du matériel et des logiciels qui contribueront à l'émergence du Web 3.0 décentralisé tant attendu. Il aide également les entreprises à optimiser et sécuriser leurs réseaux et leur stockage de données sur la blockchain, et aide les particuliers à reprendre le contrôle de leurs informations personnelles.





Skycoin est un projet absolument unique qui peut retracer son histoire jusqu'au tout début de l'industrie de la cryptographie. Il a été initialement lancé pour résoudre les problèmes avec les algorithmes de Bitcoin et Ethereum qui compromettent leur degré de décentralisation par Brandon Smietana, un pionnier de la blockchain qui a même écrit une partie du code original de la première crypto-monnaie au monde avec Satoshi Nakamoto.





Le jeton de l'entreprise, SKY, sert de monnaie dans l'écosystème du projet. Lors de son lancement en 2012, il valait moins d'un centime. Cependant, avec l'engouement pour la cryptographie de 2017, son prix a atteint un sommet de 53,83 $ - 5 000 fois plus élevé que sa valeur d'origine - portant la capitalisation du projet à 5 milliards de dollars. Malheureusement, ce succès monumental a attiré un certain nombre d'arnaqueurs et de hors-la-loi se faisant passer pour une société de marketing, qui se seraient sentis comme chez eux dans le tristement célèbre gang Clanton de Tombstone.





En janvier 2018, Skycoin a embauché Smolder LLC pour réorganiser son site Web, effectuer le référencement et générer une publicité positive. Selon le projet crypto, cette décision malheureuse a conduit à une série apparemment sans fin d'attaques criminelles, y compris la fraude, le chantage, la diffamation et même l'enlèvement.





En fait, les prétendues tentatives de couler l'entreprise et de calomnier son fondateur ont créé tout un scandale. Un ' exposer ' de la société est même apparu dans le magazine New Yorker.





J'ai décidé d'aller au fond de l'histoire de Skycoin pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Pour ce faire, j'ai passé au peigne fin Internet toutes les sources ouvertes que j'ai pu trouver et j'ai essayé de joindre Smietana et les agresseurs présumés pour obtenir leurs versions respectives de l'histoire. Alors que j'ai réussi à joindre Smietana et que je lui ai longuement parlé, les assaillants n'ont pas réagi. Voici ce que j'ai réussi à apprendre.





L'histoire de Skycoin

Peu de temps après avoir été embauché, l'équipe marketing dirigée par le co-fondateur de Smolder, Bradford Stephens, a annoncé qu'elle avait découvert un stratagème d'un tiers inconnu pour nuire à la réputation de Skycoin en liant des blogs pornographiques, qui comprenaient de la pornographie pour enfants et d'autres contenus de spam nuisibles. à son site Internet. Stephen a demandé de l'argent supplémentaire pour parer aux attaques, et Skycoin a fourni les fonds.





La première tâche de Stephen dans la promotion de l'entreprise a été de se rendre à une conférence CoinAgenda à Las Vegas pour côtoyer des gros bonnets de la blockchain. Pendant son séjour, il a organisé une soirée promotionnelle de sa propre initiative, qui comprenait des dîners de steak coûteux, de l'alcool haut de gamme et des prostituées à prix élevé. À son retour, il a présenté à Skycoin une facture stupéfiante pour des dépenses s'élevant à 225 000 $.









Parmi les réclamations les plus scandaleuses figuraient un pourboire de 3 550 $ pour un dîner au restaurant de 3 550 $, des « pourboires en espèces pour les hôtesses » et 10 000 $ pour les « cupcake girls ».





Une facture non détaillée de 873 $ en espèces a également attiré l'attention du comptable de Skycoin, car il semble qu'elle ait pu être utilisée pour acheter de la drogue. En bref, presque aucune des « dépenses » n'a pu être justifiée ou ne correspondait réellement aux factures soumises. Pour ajouter l'injure à l'insulte, il s'est avéré qu'aucune des personnes clés de la conférence n'avait réellement assisté à cette « soirée VIP ». En fait, personne d'autre que Stephens et certains de ses amis ne s'y étaient apparemment rendus. Naturellement, Skycoin a refusé de rembourser ces dépenses, car Stephens n'avait même pas informé l'entreprise qu'il avait l'intention d'organiser l'événement.









« Bien sûr, nous avons refusé. Ce n'est pas une dépense d'entreprise. Nous n'avons pas approuvé cela et nous ne le paierons pas. Je ne pense pas qu'il existe une entreprise gérée par des professionnels qui paierait pour quelque chose comme ça », a noté Smietana.





Un mois après la conférence, Smietana dit que Stephens et son partenaire commercial, Harrison Gevirtz, l'ont rencontré à Shanghai. Le couple aurait emmené Brandon dans une chambre d'hôtel, où ils l'ont présenté à un "marketeur de pouvoir" lors d'un appel vidéo. Là, les trois ont déclaré qu'ils voulaient investir 50 millions de dollars en espèces dans Skycoin, ce qui, selon eux, augmenterait la valeur de l'entreprise de plusieurs centaines de fois. Mais il y avait un hic : d'abord, Skycoin devait payer 30 millions de dollars à Smolder LLC en BTC pour prouver que l'entreprise était sérieuse à l'idée de travailler avec son équipe marketing.





Brandon dit qu'il a décliné cette offre douteuse, notant qu'il serait fou d'envoyer 30 millions de dollars à quelqu'un qu'il n'avait même jamais rencontré après un appel Zoom. La réunion s'est terminée dans l'acrimonie, la "personne influente" promettant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour détruire le projet Skycoin.





Lorsque le conseil consultatif de Skycoin a découvert cette réunion bizarre, la moitié de ses membres ont menacé de démissionner à moins que Stephens ne quitte l'entreprise, car ils craignaient que leurs noms ne soient liés à Gevirtz, alias "Harro", qui est largement considéré comme le roi de la blackhat marketing monde souterrain criminel. Il y avait également des soupçons que la personne mystérieuse dans l'appel Zoom était Ryan Eagle, un autre partenaire de Smolder, qui avait été nommé dans un Action du gouvernement américain FTC liées à des pratiques commerciales illégales en 2014 et 2016.





Par conséquent, Stephens a démissionné moins de deux mois après avoir été engagé, le 24 février 2018, sous la pression du conseil consultatif de Skycoin.





Il est apparu plus tard que les personnes à l'origine des attaques de spam sur le site Web de Skycoin n'étaient autres que les sous-traitants eux-mêmes. À ce moment-là, ils ont exigé que Skycoin leur paie 100 000 $ par mois pour cesser leurs attaques sur le site de Skycoin, augmentant plus tard leur demande à 300 000 $ par mois.





Smietana a décrit le schéma utilisé par les escrocs comme suit :

"Alors, ils dirigeaient ce racket d'extorsion. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essentiellement commencé à attaquer Siacoin et Substratum. Et ils sont allés à Substratum et ont dit : 'Hé ! Skycoin vous attaque ! Vous voulez vous venger ? Et ils ont reçu 100 000 $ par mois de Substratum et Siacoin pour nous attaquer, mais nous n'avons rien à voir avec cela. Puis ils sont venus nous voir et nous ont dit : "Hé, payez-nous 300 000 dollars par mois pour l'argent de la protection et nous vous laisserons tranquilles".









Craignant pour l'avenir financier de son entreprise, Smietana dit qu'il a finalement cédé aux demandes des extorqueurs et effectué le premier de trois paiements de protection. Un facteur contributif à cette décision a été les allusions que l'associé de Stephen, Gevirtz, a faites aux gangs criminels d'Europe de l'Est et aux méthodes de « recouvrement de créances non conventionnelles » utilisées par la mafia albanaise.

En fin de compte, cependant, Smietana a décidé que c'en était assez et a refusé de faire d'autres paiements.





À ce moment-là, sachant que Skycoin devait être ajouté à Bittrex fin février, Stephens aurait dit à Smietana qu'il irait à l'échange et leur fournirait des informations préjudiciables qui empêcheraient l'inscription à moins que son équipe ne soit payée 30 000 000 $ en Bitcoin et 1 000 000 USD. Il a averti Brandon que si leurs demandes étaient rejetées, le prix de SKY tomberait à zéro.





Smietana dit avoir tenu bon, refusant de se soumettre au chantage. Par conséquent, Stephens a en fait fourni à Bittrex des informations calomnieuses et fausses qui ont finalement empêché Skycoin d'être coté en bourse.





Mais ce n'était pas la fin.





Selon Smietana, en juin 2020, ce groupe a élaboré un autre stratagème pour extorquer plus d'argent à Skycoin. Les conspirateurs ont menacé de faire retirer le jeton de la société de Binance et de salir sa réputation si elle refusait de leur payer 50 BTC.





L'entreprise a de nouveau refusé. Smietana se souvient :

"Ce qui s'est passé avec Binance, c'est que ces gens sont venus et ont dit : "Donnez-nous 50 Bitcoins ou nous allons vous faire retirer de la liste", et je leur ai dit : "Au diable ! Nous ne vous payons pas 2 millions de dollars ! Et c'est un groupe de personnes qui nous attaque depuis 4 ans maintenant.





Par la suite, le groupe aurait payé d'autres personnes pour déposer de fausses plaintes contre Skycoin, y compris des allégations selon lesquelles Smietana s'était livrée à la consommation de drogue et à des activités criminelles. Ils ont même discuté publiquement du type de frottis qui pourrait faire retirer Skycoin de Binance.









Les extorqueurs ont finalement réussi et Skycoin a été radié de Binance le 5 novembre 2021.





Par la suite, des messages publics sont apparus rédigés par l'un des co-conspirateurs, félicitant toutes les personnes impliquées. "Belle équipe de travail" et "PARTY TIME", lisent-ils. Une photo a même été publiée montrant Skycoin comme le World Trade Center de New York juste avant sa démolition.













Mais cela ne s'est pas arrêté au chantage. À un moment donné, les efforts des criminels ont pris une tournure plus violente. Selon Smietana, Stephens et Gevirtz ont poussé l'équipe marketing chinoise de Skycoin à le kidnapper et à le voler en disant à ses membres qu'ils n'étaient pas assez payés et que tous ceux qui travaillaient dans la blockchain gagnaient 30 millions de dollars par an en pièces. Par conséquent, Smietana et sa petite amie ont été retenus de force dans leur appartement de Shanghai par des ravisseurs qui ont torturé et battu le co-fondateur de Skycoin pendant six heures pour lui faire donner les mots de passe de son ordinateur, qui contenaient le code source et d'autres informations précieuses. Smietana a finalement capitulé et les attaquants ont réussi à voler environ 139 000 $ en Bitcoin et 220 000 $ en Skycoin.





Bien que les assaillants aient finalement été identifiés, arrêtés, reconnus coupables et condamnés à la prison, les orchestrateurs n'ont jamais été punis. Et ils n'ont pas encore cédé dans leur persécution de Skycoin et de son co-fondateur, qui reste l'objet d'attaques et de calomnies sur les réseaux sociaux à ce jour. Smietana a même fait l'objet d'insultes antisémites, étant qualifié de « Juif qui mérite de mourir ».













Le procès de Skycoin

Le 8 février 2022, Skycoin Global Foundation Singapore a déposé une plainte fédérale RICO ( Skycoin contre Stephens, 22-cv-00708 , US District Court, Northern District of Illinois, Chicago) contre les anciens entrepreneurs, ainsi qu'un certain nombre d'autres parties, pour des actions survenues entre 2018 et 2022. Les défendeurs comprennent Bradford Stephens, Harrison Gevirtz f/k/a 'HaRRo ', Ryan Eagle, Andrew Young, les anciens associés d'Eagle Web Assets (EWA) Aaron Kunstman et Joel Wayne Cuthriell AKA 'Caribou', ainsi que Morgen Peck, Tristan Greene, Bryan Clark, Catherine Byerly, Steven Leonard et Josh Ogle de Far Marketing d'avance.





Parmi la liste figurent deux journalistes, qui sont poursuivis pour avoir reçu de l'argent pour publier des déclarations fausses et diffamatoires contre l'entreprise dans le cadre d'un racket d'extorsion. Il s'agit notamment de Morgen Peck, une journaliste indépendante écrivant pour The New Yorker qui, selon le procès, aurait reçu des pots-de-vin des accusés, dont Bradford Stephens, dont elle savait qu'il avait été signalé par la FTC pour des violations liées à l'une de ses précédentes sociétés.





Skycoin espère que cette action en justice servira en quelque sorte d'OK Corral, qui le débarrassera une fois pour toutes de ces hors-la-loi et lui permettra de poursuivre enfin son important travail de construction de la blockchain pour l'avenir sans être harcelé.