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    狂野西部加密世界：Skycoin 对欺诈者提起诉讼的故事经过@adam-stieb
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    狂野西部加密世界：Skycoin 对欺诈者提起诉讼的故事

    2022/09/05
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    经过 @adam-stieb 1,512 讀數
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    太長; 讀書

    当它首次出现时，比特币被广泛认为是洗钱和贩运非法物质和武器的工具。臭名昭著的暗网黑市丝绸之路于 2011 年推出，被指控协助销售 10 亿美元的非法毒品。在 2017-2018 年 ICO 泡沫的高峰期，数以千计的投资者被试图利用加密热潮的骗子所欺骗。 CoinMarketCap 表现最好的硬币之一，BitConnect，在它倒闭之前原来是另一个金字塔计划，它的代币持有者一无所有。

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    #defi#skycoin-lawsuit#skycoin
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