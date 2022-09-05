狂野西部加密世界：Skycoin 对欺诈者提起诉讼的故事

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当它首次出现时，比特币被广泛认为是洗钱和贩运非法物质和武器的工具。臭名昭著的暗网黑市丝绸之路于 2011 年推出，被指控协助销售 10 亿美元的非法毒品。在 2017-2018 年 ICO 泡沫的高峰期，数以千计的投资者被试图利用加密热潮的骗子所欺骗。 CoinMarketCap 表现最好的硬币之一，BitConnect，在它倒闭之前原来是另一个金字塔计划，它的代币持有者一无所有。