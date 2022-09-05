狂野西部加密世界：Skycoin 对欺诈者提起诉讼的故事

自区块链问世以来，加密货币公司经常被视为与犯罪有关的阴暗企业。当它首次出现时，比特币被广泛认为是洗钱和贩运非法物质和武器的工具。 臭名昭著的暗网黑市丝绸之路于 2011 年推出，被指控协助销售 10 亿美元的非法毒品，比特币是首选的支付方式。密歇根州的一个人是 购买枪支部件并将其运送给海外买家以换取比特币。 ，一个声称由阿尔巴尼亚黑手党经营的骗局网站，以浮动的规模向心怀不满的配偶提供雇佣杀手服务：标准谋杀案价值 5,000 美元的比特币，使其看起来像一场车祸的 6,000 美元，以及12,000 美元的狙击手命中。 抓住 贝萨黑手党 与此同时，在 2017-2018 年 ICO 泡沫的高峰期，数以千计的投资者被试图利用加密货币热潮的骗子所欺骗。例如， （一）创始人曾在温布利大球场举办过一场炫目的活动，被爆出是40亿美元的庞氏骗局。 CoinMarketCap 表现最好的硬币之一， (BCC)，在它崩溃之前被证明是另一个金字塔计划，它的代币持有者一无所有。就像估计 90% 到 95% 的笑话标记一样， (ZZZ) 发布后甚至没有持续一年，并承诺不会有戏剧性、没有炒作、没有暴涨和暴跌。 维卡币 比特连接 无聊币 从那时起很多年过去了，政府监管机构更容易接受加密货币，因为他们现在明白，虽然加密货币表面上提供匿名性，但它们的使用仍然可以追踪。而执法机构一直在利用这种能力取得良好的效果。举几个例子：丝绸之路于 2013 年被关闭，其创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）， ;一个美国人叫 承认在第一起比特币证券欺诈案中实施了 1.5 亿美元的庞氏骗局；和一个名叫 被捕并被指控从现已关闭的比特币货币交易所 Mt. Gox 欺诈和挪用 3.9 亿美元。 被定罪并被判处无期徒刑 Trendon 剃须刀 马克·卡佩莱斯 尽管关于加密世界中犯罪活动的大部分关注点仍然在于其在非法贩运和洗钱中的使用，但还有另一个问题基本上没有引起注意：邪恶的机会主义者和勒索主义者对合法的区块链公司及其创始人的攻击，他们看到加密货币世界中看似容易获得的巨额资金，是唾手可得的果实，已经成熟了。 加密世界：充满机遇和危险的土地 针对加密参与者的犯罪清单非常庞大：已知拥有大量代币的人遭到殴打、折磨，甚至被杀害。 2018 年，当加密货币勒索犯罪达到流行程度时，比特币开发商 一张表格列出了所有已知的涉及身体暴力的针对数字货币高管和交易员的攻击案例。今天，它包含了 105 个数字货币持有者遭受甚至死亡的案例。 jlopp 开始编译 受害者中有知名博主，他们公开披露了他们的收入。例如，23 岁 ，当他的家被突袭，计算机设备被盗时，他被殴打并抢劫了 425,000 美元的加密货币。这位成功的博主和加密货币交易员后来被发现死在他的公寓里。调查发现，他很可能因债务而自杀，因为大部分赃款是他无法偿还的投资者的钱，但不排除谋杀。 帕维尔·尼亚辛 加密货币交易所和大型项目的所有者成为犯罪分子的先验目标，因为他们可以从在线和离线钱包访问密码，这些钱包不仅存储他们自己的代币，还存储他们整个项目的代币，以及网站用户的代币。令人惊讶的是，在大多数情况下，针对加密货币企业所有者的犯罪行为都不会受到惩罚。 如今，加密货币在公众眼中已经获得了一定程度的合法性，并且越来越被接受为一种支付方式。 和 甚至宣布比特币为其国家的官方法定货币。然而，尽管它越来越受人尊敬，但对于欺诈者和骗子来说，加密世界仍然是一种狂野的西部——一个充满机会的地方，任何事情都可以发生，狡猾的人可以为所欲为，只要他们在平局上更快比警长。 中非共和国 萨尔瓦多 不法分子如何攻击合法的区块链公司 此类诈骗者的一个值得注意的受害者是一家名为 Skycoin 的新加坡区块链公司，该公司开发的硬件和软件将有助于期待已久的去中心化 Web 3.0 的出现。它还可以帮助公司优化和保护他们在区块链上的网络和数据存储，并帮助个人收回对其个人信息的控制权。 Skycoin 是一个绝对独特的项目，其历史可以追溯到加密行业的最初阶段。它最初是由区块链先驱 Brandon Smietana 为解决比特币和以太坊算法的去中心化问题而推出的，他甚至与中本聪一起为世界上第一个加密货币编写了一些原始代码 该公司的代币 SKY 作为项目生态系统中的货币。当它在 2012 年推出时，它的价值不到一分钱。然而，随着 2017 年的加密热潮，其价格飙升至 53.83 美元的峰值——是其原始价值的 5,000 倍——使该项目的资本化达到令人难以置信的 50 亿美元。不幸的是，这一巨大的成功吸引了许多冒充营销公司的卑鄙骗子和不法之徒，他们在墓碑臭名昭著的克兰顿帮中会感到宾至如归。 2018 年 1 月，Skycoin 聘请 Smolder LLC 改造其网站、执行 SEO 并产生积极的宣传。根据加密项目的说法，这个不幸的决定导致了一系列看似无休止的犯罪攻击，包括欺诈、勒索、诽谤，甚至绑架。 事实上，据称企图沉没公司并诽谤其创始人的企图造成了相当大的丑闻。一个 ' ' 该公司甚至出现在《纽约客》杂志上。 暴露 我决定深入了解 Skycoin 的故事，找出真正发生的事情。为此，我在互联网上搜索了我能找到的任何开源资源，并试图联系 Smietana 和所谓的攻击者以了解他们各自的故事。当我设法到达 Smietana 并与他详细交谈时，攻击者没有回应。这是我设法学到的。 天币故事 在被聘用后不久，由 Smolder 的联合创始人 Bradford Stephens 领导的营销团队宣布，他们发现了一个未知第三方通过链接色情博客（包括儿童色情和其他有害垃圾邮件内容）损害 Skycoin 声誉的计划到它的网站。斯蒂芬要求额外的资金来抵御攻击，Skycoin 提供了资金。 Stephen 推广公司的第一个任务是参加在拉斯维加斯举行的 CoinAgenda 会议，与一些区块链大佬擦肩而过。在那里，他主动举办了一场促销派对，其中包括昂贵的牛排晚餐、顶级酒和高价妓女。回来后，他向 Skycoin 出示了 225,000 美元的巨额账单。 更离谱的索赔包括 3,550 美元餐厅晚餐的 3,550 美元小费、“给女招待的现金小费”和 10,000 美元给“纸杯蛋糕女孩”的小费。 一张 873 美元现金的未分类发票也引起了 Skycoin 会计师的注意，因为它看起来可能被用来购买毒品。简而言之，几乎没有任何“费用”可以证实或实际与提交的发票相符。雪上加霜，事实证明，会议的关键人物都没有真正参加过这个“贵宾派对”。事实上，除了斯蒂芬斯和他的一些朋友，显然没有人去过那里。当然，Skycoin 拒绝报销这些费用，因为斯蒂芬斯甚至没有通知公司他打算组织这次活动。 “当然，我们拒绝了。这不是商业费用。我们没有批准这个，我们不会付钱的。我认为没有任何一家专业经营的公司会为这样的事情买单，”Smietana 指出。 会议结束一个月后，Smietana 说 Stephens 和他的商业伙伴 Harrison Gevirtz 在上海会见了他。据称，这对夫妇将布兰登带到了一家酒店房间，并在视频通话中将他介绍给了一位“权力营销人员”。在那里，三人表示他们想向 Skycoin 投资 5000 万美元现金，他们声称这将使公司的价值增加数百倍。但有一个问题：首先 Skycoin 需要向 Smolder LLC 支付 3000 万美元的 BTC，以证明该公司与他们的营销团队合作是认真的。 布兰登说他拒绝了这个有问题的提议，并指出在 Zoom 通话后向他从未见过的人发送 3000 万美元将是疯狂的。会议以激烈的方式结束，“有影响力的人”承诺将尽其所能摧毁 Skycoin 项目。 当 Skycoin 的顾问委员会发现这次奇怪的会议时，其一半的成员威胁要退出，除非斯蒂芬斯离开公司，因为他们担心自己的名字会与被广泛认为是世界之王的 Gevirtz 联系起来，又名“Harro”。黑帽营销犯罪黑道。还有人怀疑，Zoom 通话中的神秘人是 Smolder 的另一位合伙人 Ryan Eagle，他在 与 2014 年和 2016 年的非法营销行为有关。 美国政府 FTC 行动 因此，斯蒂芬斯在与 Skycoin 顾问委员会的压力下于 2018 年 2 月 24 日签约后不到两个月就辞职了。 后来发现，对 Skycoin 网站进行垃圾邮件攻击的幕后黑手正是承包商本身。那时，他们要求 Skycoin 每月向他们支付 100,000 美元以停止对 Skycoin 网站的攻击，后来将他们的需求增加到每月 300,000 美元。 Smietana 描述了骗子采用的方案如下： “所以，他们正在运行这个敲诈勒索球拍。发生的事情是他们基本上开始攻击 Siacoin 和 Substratum。他们走到底层并说：'嘿！ Skycoin在攻击你！你想报仇吗？他们每月从 Substratum 和 Siacoin 获得 100,000 美元来攻击我们，但我们与此无关。然后他们来找我们说：‘嘿，每月付给我们 300,000 美元的保护费，我们就不用管你了。’” 由于担心公司的财务未来，Smietana 说他最终屈服于勒索者的要求，并支付了三笔保护费中的第一笔。促成这一决定的一个因素是斯蒂芬的同伙 Gevirtz 对东欧犯罪团伙的暗示以及阿尔巴尼亚黑手党使用的“非常规收债”方法。 然而，最终，Smietana 认为已经足够了，并拒绝再支付任何款项。 那时，斯蒂芬斯知道 Skycoin 将在 2 月下旬添加到 Bittrex，据称他告诉 Smietana，他将去交易所并向他们提供破坏性信息，这些信息将阻止其上市，除非他的团队获得了 30,000,000 美元的比特币和 1,000,000 美元的报酬。他警告布兰登，如果他们的要求被拒绝，SKY 的价格将跌至零。 斯米塔纳说他坚持，拒绝屈服于勒索。因此，事实上，斯蒂芬斯确实向 Bittrex 提供了诽谤和虚假信息，最终使 Skycoin 无法在交易所上市。 但这不是结束。 根据 Smietana 的说法，在 2020 年 6 月，该组织策划了另一个从 Skycoin 勒索更多资金的计划。阴谋者威胁说，如果拒绝支付 50 比特币，该公司的代币将从币安退市，并损害其声誉。 公司再次拒绝。斯米塔纳回忆说： “Binance 发生的事情是，我们让这些人来说，‘给我们 50 比特币，否则我们会让你被除名，’然后我告诉他们‘见鬼去吧！我们不会付给你 200 万美元！这是一群攻击我们4年的人。” 随后，该组织据称向其他人付款以对 Skycoin 进行虚假投诉，包括指控 Smietana 从事吸毒和犯罪活动。他们甚至公开讨论了什么样的抹黑可以让 Skycoin 从 Binance 下架。 敲诈者最终成功，Skycoin 于 2021 年 11 月 5 日从币安退市。 之后，其中一名同谋写了公开信息，祝贺所有相关人员。 “Nice work team”和“PARTY TIME”，他们读到。甚至张贴了一张照片，将 Skycoin 描述为纽约世贸中心，就在它被拆除之前。 但这并不仅限于敲诈勒索。在某一时刻，犯罪分子的努力发生了更加猛烈的转变。根据 Smietana 的说法，Stephens 和 Gevirtz 怂恿 Skycoin 的中国营销团队绑架和抢劫他，他们告诉其成员他们没有得到足够的报酬，而且在区块链工作的每个人每年都能赚取 3000 万美元的硬币。因此，Smietana 和他的女朋友被绑匪强行关押在他们上海的公寓里，他们折磨和殴打 Skycoin 的联合创始人六个小时，让他交出包含源代码和其他有价值信息的计算机密码。 Smietana 最终投降，攻击者成功窃取了约 139,000 美元的比特币和 220,000 美元的 Skycoin。 尽管袭击者最终被查明、逮捕、定罪并被判入狱，但策划者从未受到惩罚。他们还没有放松对 Skycoin 及其联合创始人的迫害，他们至今仍是社交媒体上攻击和诽谤的对象。 Smietana 甚至遭到反犹主义的辱骂，被称为“该死的犹太人”。 Skycoin的诉讼 2022 年 2 月 8 日，Skycoin Global Foundation Singapore 提起联邦 RICO 诉讼（ , 美国地方法院, 伊利诺伊州北区, 芝加哥) 针对 2018 年至 2022 年之间发生的诉讼对前承包商以及其他一些方提起诉讼。被告包括 Bradford Stephens、Harrison Gevirtz f/k/a 'HaRRo '，Ryan Eagle、Andrew Young，前 Eagle Web Assets (EWA) 合伙人 Aaron Kunstman 和 Joel Wayne Cuthriell AKA 'Caribou'，以及 Morgen Peck、Tristan Greene、Bryan Clark、Catherine Byerly、Steven Leonard 和 Josh Ogle of Far超前营销。 Skycoin 诉斯蒂芬斯案，22-cv-00708 名单中有两名记者，他们因收受金钱以发布针对该公司的虚假和诽谤性陈述作为敲诈勒索的一部分而被起诉。其中包括为 撰稿的自由记者摩根派克，该诉讼指控被告收受了包括布拉德福德斯蒂芬斯在内的被告的贿赂，她知道她已被 FTC 标记为与他以前的一家公司有关的违规行为。 《纽约客》 Skycoin 希望这一法律行动将成为一种“OK Corral”，一劳永逸地摆脱这些不法之徒，并使其最终能够继续其为未来构建区块链的重要工作而不会受到骚扰。