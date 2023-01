Une brève introduction au métaverse en 2022

L'industrie du commerce électronique a connu sa plus grande transformation à ce jour, mais elle est loin d'être terminée. Voici ce qui s'est passé dans le monde du commerce électronique au cours de l'année et où cela devrait aller en 2022. Après l'explosion des ventes du commerce électronique en 2020, le ralentissement de la croissance était à prévoir en 2021. Pour une majorité d'acheteurs, tout ce qui compte est le point de service du dernier kilomètre. Par exemple, les consommateurs américains sont prêts à pardonner les retards de service pour les retards et les incohérences.

Le métaverse est un univers parallèle ou plusieurs univers fonctionnant sur Internet, prenant en charge des environnements virtuels 3D en ligne persistants et la réalité augmentée.

Imaginons que ce fut une journée fatigante pour vous. Vous rentrez chez vous, prenez une douche incroyable et relaxante et mettez des vêtements confortables. Vous êtes seul et souhaitez simplement vous déconnecter du monde. De plus, vous mettez ensuite vos écouteurs avec cette musique qui éteint votre cerveau.

Vous allumez le dernier jeu vidéo auquel vous avez joué et il y a Mario, qui redémarre ce niveau auquel vous n'avez pas pu gagner la dernière fois que vous avez joué. Chaque ennemi est au même endroit, tu te rappelles même quelles briques frapper et lesquelles éviter, car cela pourrait être un piège. Rien ne change, et si tout se passe bien, la princesse sera finalement récupérée. De la même manière même après avoir joué 10 fois à ce jeu.

Cet univers de jeu est statique. Il n'existe que lorsque vous l'allumez et peu importe le nombre de fois que vous interagissez avec, les phases et les personnages suivront l'algorithme écrit par quelqu'un d'autre.

Mais imaginez que lorsque vous avez allumé le jeu vidéo pour jouer à Mario, le temps s'est écoulé tout comme pour vous. Mario est déshydraté et très affamé, il ne peut pas affronter les ennemis avec vous aujourd'hui, après tout, vous l'avez laissé deux jours sans aucune interaction. Espérons qu'aucun autre ennemi du jeu n'ait fait quoi que ce soit à votre personnage, mais nous ne savons pas si la princesse est toujours en vie.

Bien sûr, c'est un exemple très stupide. Il mélange fantaisie et seconde vie, et le jeu en question n'avait pas beaucoup d'intelligence artificielle. Mais c'est une bonne démonstration qu'un univers parallèle arrive toujours (toujours en parallèle, évidemment) avec un autre univers ou avec le monde réel.

En 1992, le roman « Snow Crash » de Neal Stephenson a inventé le terme « métavers », dans lequel il imaginait des avatars réalistes qui se rencontraient dans des bâtiments 3D réalistes et d'autres environnements de réalité virtuelle. Depuis lors, différents développements ont marqué la voie vers un véritable métaverse, un monde virtuel en ligne qui intègre la réalité virtuelle augmentée, les avatars holographiques 3D, la vidéo et d'autres méthodes de communication. Au fur et à mesure que le métaverse se développera, il vous offrira un monde alternatif hyper-réel dans lequel vous pourrez coexister.

Certaines itérations du métaverse impliquent l'intégration entre les espaces virtuels et physiques et les économies virtuelles, et sous une forme limitée, ont déjà été mises en œuvre dans des jeux vidéo tels que Second Life et se produisent actuellement dans des univers de jeux en ligne tels que Fortnite, Minecraft et Roblox. , et les entreprises à l'origine de ces jeux ont l'ambition de faire partie de l'évolution du métaverse.

Mondes parallèles ou univers parallèles ou univers multiples ou univers alternatifs ou métavers, mégavers ou multivers - ils sont tous synonymes, et ils font tous partie des mots utilisés pour embrasser non seulement notre univers, mais un éventail d'autres qui peuvent être sortis là.

Les partisans du métaverse envisagent que ses utilisateurs travaillent, jouent et restent connectés avec des amis à travers tout, des concerts et des conférences aux voyages virtuels à travers le monde.

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta (anciennement Facebook) , estime qu'il pourrait s'écouler 5 à 10 ans avant que les fonctionnalités du métaverse ne deviennent courantes. Mais des aspects du métaverse existent actuellement. Des vitesses à large bande ultra-rapides, des casques de réalité virtuelle et des mondes en ligne permanents et persistants sont déjà opérationnels, même s'ils ne sont peut-être pas accessibles à tous.

Le géant de la technologie anciennement connu sous le nom de Facebook a déjà réalisé d'importants investissements dans la réalité virtuelle, notamment l'acquisition d'Oculus en 2014. Meta envisage un monde virtuel où les avatars numériques se connectent via le travail, les voyages ou les divertissements à l'aide de casques VR. Zuckerberg a été optimiste sur le métaverse, estimant qu'il pourrait remplacer Internet tel que nous le connaissons.

Il est important de noter que le « métaverse » n'appartient pas à une seule personne ou entreprise. Il n'y a pas de créateur ou de développeur unique.

Selon Forbes , les gens investissent massivement dans l'espace, et plus de 400 millions de dollars ont été lâchés sur la devise choisie par le métaverse, le jeton non fongible (ou NFT). Ces dollars bougent tous les mois maintenant, et toutes les transactions NFT les plus chères de l'histoire n'ont eu lieu qu'au cours des deux derniers mois en 2021. Les plates-formes Blockchain poussent partout, conçues pour être l'épine dorsale de leur propre monde virtuel, où les gens jouent à des jeux ou quoi que ce soit, échangent des NFT et des crypto-monnaies.

Un total de 106 millions de dollars a été dépensé en propriété virtuelle au cours des premières semaines de décembre (2021), avec des achats de terrains numériques, de yachts de luxe et d'autres actifs, selon les données de DappRadar .

Au fur et à mesure que le concept de métaverse évolue, il y aura des espaces en ligne où les interactions deviendront encore plus multidimensionnelles que dans la technologie existante d'aujourd'hui. Ainsi, au lieu de simplement regarder le contenu numérique, vous pourriez vous immerger dans un endroit où les mondes physique et numérique fusionnent. Il faudra simplement la technologie la plus récente pour le prendre en charge.

Quelques faits intéressants :

10 milliards de dollars ont déjà été investis dans le Metaverse par Meta

Environ 10 000 emplois seront créés en cinq ans.

Le marché mondial du Metaverse devrait atteindre 280 milliards de dollars d'ici 2025.

Toute cette idée de Metaverse pourrait fondamentalement réinventer toute la culture du monde à grande échelle, et elle arrive, peu importe ce que les gens en pensent.

D'accord, qu'est-ce que le métaverse en un paragraphe ?

Le métaverse est une combinaison de plusieurs éléments technologiques, y compris la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la vidéo, où les utilisateurs « vivent » dans un univers numérique où il n'y a ni pause ni fin puisque le mot « métaverse » signifie « au-delà de l'univers » et il n'a pas de propriétaire.

