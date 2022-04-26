2022 年元宇宙简介

电子商务行业已经经历了迄今为止最大的转型，但远未结束。以下是电子商务领域一年来发生的事情以及预计在 2022 年将走向何方。在 2020 年电子商务销售额猛增后，预计 2021 年增长放缓。对于大多数买家来说，这一切都很重要是最后一英里的服务点。例如，美国消费者愿意因延误和不一致而原谅服务延误。

Metaverse 是一个平行宇宙或多个通过互联网运行的宇宙，支持持久的在线 3-D 虚拟环境和增强现实。

让我们想象一下，这对你来说是很累的一天。你回到家，洗个舒服的澡，穿上舒适的衣服。你是孤独的，只想与世界脱节。此外，然后你戴上耳机，听那些让你大脑停止运转的音乐。

你打开你玩的最后一个视频游戏，然后有马里奥，重新开始你上次玩时无法赢得的那个关卡。每个敌人都在同一个地方，你甚至记得要击中哪些砖块，要避开哪些砖块，因为它可能是一个陷阱。一切都没有改变，如果一切顺利，公主最终会康复的。即使在玩了 10 次之后也是如此。

这个游戏世界是静态的。只有当你打开它时它才会存在，无论你与它互动多少次，它的阶段和角色都会遵循别人编写的算法。

但是想象一下，当你打开电子游戏玩马里奥时，时间已经过去了，就像你一样。马里奥脱水了，很饿，他今天不能和你一起面对敌人，毕竟你让他两天没有任何互动。希望游戏中没有其他敌人对您的角色造成任何影响，但我们不确定公主是否还活着。

当然，这是一个非常愚蠢的例子。他将幻想与第二人生混合在一起，而有问题的游戏并没有那么多人工智能。但这是一个很好的证明，平行宇宙总是与另一个宇宙或现实世界发生（显然总是平行）。

1992 年，Neal Stephenson 的小说《 Snow Crash 》创造了“metaverse”一词，他在其中设想了在逼真的 3D 建筑和其他虚拟现实环境中相遇的栩栩如生的化身。从那时起，不同的发展在通往真正的元宇宙的道路上留下了印记，这是一个包含增强虚拟现实、3D 全息化身、视频和其他通信方法的在线虚拟世界。随着元宇宙的扩展，它将提供一个超现实的替代世界供您共存。

元宇宙的一些迭代涉及虚拟和物理空间以及虚拟经济之间的整合，并且以某种有限的形式已经在第二人生等视频游戏中实现，并且现在正在 Fortnite、Minecraft 和 Roblox 等在线游戏世界中发生，而这些游戏背后的公司雄心勃勃，希望成为元宇宙进化的一部分。

平行世界或平行宇宙或多个宇宙或交替宇宙或元宇宙、巨型宇宙或多元宇宙——它们都是同义词，它们都是用来不仅包含我们的宇宙，而且包含可能出现的其他宇宙的词之一那里。

Metaverse 的支持者设想其用户通过音乐会和会议到世界各地的虚拟旅行等各种方式工作、玩耍并与朋友保持联系。

Meta（前 Facebook）的 CEO Mark Zuckerberg 估计，metaverse 的功能可能需要 5 到 10 年才能成为主流。但是目前存在元宇宙的各个方面。超快的宽带速度、虚拟现实耳机和持久的永远在线的在线世界已经启动并运行，尽管它们可能并非所有人都可以访问。

这家前身为 Facebook 的科技巨头已经在虚拟现实领域进行了大量投资，包括 2014 年收购 Oculus。 Meta 设想了一个虚拟世界，其中数字化身使用 VR 耳机通过工作、旅行或娱乐进行连接。扎克伯格一直看好元宇宙，相信它可以取代我们所知的互联网。

需要注意的是，“元界”不归个人或公司所有。没有单一的创造者或开发者。

据《福布斯》报道，人们正在大力投资该领域，超过 4 亿美元已经投入到元界选择的货币——不可替代代币（或 NFT）上。这些美元现在每个月都在流动，历史上所有最昂贵的 NFT 交易都发生在 2021 年的最后几个月内。区块链平台在各地如雨后春笋般涌现，旨在成为他们自己虚拟世界的支柱，人们玩游戏或其他什么的地方，交易 NFT 和加密货币。

根据DappRadar的数据，在 2021 年 12 月的前几周，共有 1.06 亿美元用于虚拟财产，包括购买数字土地、豪华游艇和其他资产。

随着元界概念的发展，在线空间的交互将变得比当今现有技术更加多维。因此，您可以沉浸在物理世界和数字世界融合的地方，而不仅仅是查看数字内容。它只需要更新的技术来支持它。

一些有趣的事实：

Meta 已经向元界投资了100亿美元

五年内将创造约10,000个工作岗位。

预计到 2025 年，全球元界市场价值将达到 2800 亿美元。

这整个元界的想法基本上可以大规模地重塑整个世界的文化，而且它正在到来，不管人们如何看待它。

好的，一段中的元宇宙是什么？

元界是多种技术元素的组合，包括虚拟现实、增强现实和视频，用户“生活”在一个没有停顿和没有尽头的数字宇宙中，因为“元界”这个词的意思是“超越宇宙”，它没有所有者。

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