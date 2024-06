Un robot rêve d'amour

Alisha ne pouvait pas mentir. Ce n'était pas dans sa programmation. Elle ne pouvait pas non plus faire de mal à qui que ce soit, pas même pour défendre sa famille. C'était dans son programme. Un robot ne peut pas nuire à un humain, même si on lui ordonne de le faire.





Or, il est vrai qu’il existait des robots conçus pour le champ de bataille qui n’hésitaient pas à tuer des humains, à condition qu’ils soient les bons humains. Mais pas Alisha, car c'était une androïde domestique – androïde parce que sa nature mécanique était intelligemment cachée par de la chair synthétique, sa forme était conçue pour être très humaine, voire jolie, même si son modèle n'était pas conçu pour être provocateur. Tout simplement la vieille Alisha, aussi discrète que possible.





Au cours de ses années au sein de la famille McKinley, elle a occupé de nombreux rôles : nounou, baby-sitter, femme de ménage, cuisinière et même lutteuse pour adolescents. Contrairement à la mère des enfants, Alisha ne vieillirait jamais, ne se fatiguerait jamais, ne se plaindrait jamais et n'aurait jamais besoin de « temps pour moi », comme l'appelait Mme McKinley.





Au fil du temps, les enfants ont développé un attachement envers elle, et à vrai dire, elle envers eux, même si ses programmeurs seraient choqués de le savoir. La relation qu'elle entretenait avec les enfants était devenue multiforme, dépendant des besoins des enfants à un moment donné. Elle sirotait du thé et préparait des tartes à la boue, jouait avec des poupées, luttait, grimpait aux arbres, jouait au ballon, tout ce qu'une amie d'enfance ferait. Si c'était ce dont Amanda et Alex avaient besoin, c'était ce qu'elle était.





À mesure qu’ils grandissaient, sa relation s’est déformée et a changé. Je modélisais des avions, je travaillais sur des voitures, je me déguisais et je bavardais sur les garçons. Un soir en particulier, alors que M. et Mme McKinley étaient sortis, Amanda a fouillé la vanité de sa mère et a entraîné Alisha avec elle. Ils ont passé la soirée à se maquiller. Bien sûr, Alisha a toujours été une experte dans tout ce qu'elle faisait, alors même si Amanda avait l'air superbe et très adulte, Alisha, en revanche, n'était pas aussi juste, car c'était la première tentative d'Amanda de se maquiller.





"Tu es magnifique, Amanda. Superbe, vraiment. Alisha lui a dit.





Amanda lui sourit dans le miroir. "Oui, n'est-ce pas !" elle a ri.





« Mais j'ai bien peur de ne pas être très bon dans ce domaine. Vous n'avez pas l'air tout à fait bien", a avoué Amanda. "Peux-tu le réparer?"





"Veux-tu que je le fasse?" » s'enquit Alisha.





"S'il te plaît! C'est juste.





"Alors je vais."





Elle retira rapidement l'eye-liner et le mascara maladroitement appliqués, ainsi que le rouge à lèvres épais. En un rien de temps, Alisha se tourna vers Amanda pour son inspection.





"A quoi je ressemble?"





"OH MON DIEU! Tu as l'air parfait. Absolument magnifique!"





Ils se sont embrassés et Amanda a ajouté : « Alisha, tu dois te maquiller tous les jours. Cela vous fait beaucoup de bien. Pourquoi ne devriez-vous pas être à votre meilleur, n'est-ce pas ?





"Si tu le souhaites, Amanda."





Et c’est ce qu’elle a fait. À partir de ce jour, Alisha se maquillait de manière experte, ce qui a d'abord fait sensation auprès des parents d'Amanda, mais Mme McKinley a décidé qu'il n'y avait aucun mal et l'a autorisé.





Au même moment, Alex entrait dans la puberté, son corps subissant une myriade de changements – gagnant en taille et en muscle, se remplissant d'une manière ou d'une autre, tout en s'amincissant. Sa voix baissa et il commença à avoir des poils sur son visage, sa poitrine, ses bras et ses jambes.





Jusqu’à présent, Alisha était une copine, une amie avec qui jouer, passer du temps et faire des « trucs de gars ». Mais maintenant, les choses ont encore changé.





Il se retrouvait à regarder Alisha, à la regarder pendant qu'elle accomplissait ses tâches. Si elle le surprenait en train de regarder, il rougit et détournait le regard, ressentant de la chaleur et un essoufflement.





Puis il se retrouva à fantasmer sur elle, à s'imaginer être avec elle comme un homme avec une femme, comme si elle était une véritable humaine. Il savait que ce n'était pas le cas, mais s'il l'imaginait, pourquoi pas ?

Toute la vie d'Alisha, et c'est ainsi qu'elle considérait son séjour sur Terre, elle considérait son rôle comme étant celui dont les McKinley avaient besoin, et donc, à mesure que les besoins d'Alex commençaient à évoluer, elle voulait évoluer également, pour devenir ce dont il avait besoin. Elle remarqua l'attention furtive qu'il lui portait, nota sa réaction physique à sa présence et cela la rendit perplexe. Quel devait être son rôle désormais ?





Étant un modèle domestique, elle n'a pas été conçue pour le plaisir, même si certains modèles étaient sur le marché précisément dans ce but. Bien qu’elle ait été conçue pour ressembler à une femme, avec toutes les bonnes courbes aux bons endroits, elle n’était pas anatomiquement complète. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait tout simplement pas faire pour Alex. Et il n'y avait aucun moyen de mettre à niveau ou d'ajouter ce qui lui manquait. De plus, ce n'était pas quelque chose qui relevait de sa compétence, et même si c'était le cas, elle ne pourrait pas payer pour un tel changement.





Après mûre réflexion et recherche sur le sujet, elle a décidé que ce qu'elle pouvait faire pour Alex, c'était l'habituer à avoir des relations amoureuses avec une femme. Elle a décidé qu'elle deviendrait sa petite amie. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour lui donner confiance en ses capacités. Il ne serait probablement pas bon d'adopter une approche directe, de simplement dire : « Alex, laisse-moi être ta petite amie pour que tu puisses être meilleur avec les filles. » Cela demanderait un peu de tact, quelque chose de plus indirect.





À cette fin, Alisha a commencé à s'habiller de manière un peu plus provocante, pas trop, moins les adultes de la maison se doutent de quelque chose, mais juste assez pour attirer l'attention d'Alex. Elle portait ses jupes un peu plus courtes, ses décolletés un peu plus bas. Elle a modifié son maquillage pour être moins une journée au bureau qu'une fille en rendez-vous. Et sa dernière pièce de résistance, elle a commencé à porter du parfum, certains que Mme McKinley portait lors d'occasions spéciales, son parfum était considéré comme très séduisant.





Chaque fois qu'elle pouvait attraper Alex seule, elle modifiait sa voix, en utilisant un ton plus grave et un débit plus haletant. Si elle lui offrait une assiette de nourriture, elle ne tendait pas les bras pour lui tendre l'assiette, elle se penchait bas, révélant une vue excitante de son décolleté. Lorsqu'il avait besoin d'aide pour faire ses devoirs, elle se tenait suffisamment près pour que son corps frôle le sien.





Ce fut un énorme succès, dans la mesure où elle pouvait ressentir la réponse physique du corps d'Alex : accélération du rythme cardiaque, respiration rapide, tension artérielle élevée et transpiration. Mais Alex n'a jamais abordé le sujet avec elle, et elle n'a pas trouvé comment aborder le sujet avec lui d'une manière qui l'amène à croire que c'était son idée.





Alisha a commencé à exécuter des simulations – des programmes en bac à sable – pour tester diverses approches pour aider Alex. On pourrait dire qu'elle les imaginait ensemble. Au fil du temps, elle a consacré de plus en plus de son espace de traitement à ces spéculations.





Lorsqu'il était près d'elle, ses processeurs chauffaient, ce qui la faisait bégayer au milieu d'une phrase, la faire « bégayer » ou faire une mauvaise action, en mettant une chaussure dans le tiroir ou une glace dans le réfrigérateur.

Puis le jour est arrivé où Alex a annoncé qu'il avait rendez-vous à Homecoming, une jolie fille qu'il avait rencontrée dans son cours de littérature. Elle s'appelait Stéphanie. Pendant les vacances de Noël, elle a été invitée à une soirée Family Fun un vendredi et a partagé une soirée avec eux.





Alisha ne pouvait pas voir ce qu'Alex voyait chez la fille. Elle n'était qu'une petite fille, sans courbes comme celles d'Alisha. Elle parlait sans cesse et avait un rire ridicule qui rappelait à Alisha un phoque.





À un moment donné, alors qu'Alisha prenait conscience de la proximité d'Alex et de son attention sur Stéphanie, ses processeurs ont raccroché un instant et Alisha a renversé un verre sur la fille. Elle avait besoin de redémarrer, alors elle se tourna et quitta brusquement la pièce.





Les McKinley ont trouvé Alisha affalée au sol devant sa station de recharge. M. McKinley a appuyé sur le coupe-circuit situé à l'arrière de la tête d'Alisha.





"Vous savez, elle se comporte vraiment bizarrement ces derniers temps", se plaignit Amanda.





"Ouais," acquiesça Alex. "Si je ne le savais pas mieux, je pense qu'elle a essayé de flirter avec moi."

«Euh! C'est dégoutant!" dit Stéphanie. "Un robot?"





M. McKinley a déclaré : « Nous l'enverrons et les laisserons faire une analyse du système, peut-être l'effacer et lui donner un bon départ. »





"Tu sais chérie, elle est assez vieille. Il est peut-être temps de la mettre à la retraite et de lui trouver un remplaçant. Je pense que les nouveaux modèles ont beaucoup à offrir.





« Ouais, tu as probablement raison. Nous examinerons la question demain.





Sur ce, ils éteignirent les lumières et fermèrent la porte.





