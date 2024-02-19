



艾丽莎不能撒谎。这不在她的编程中。她也不能伤害任何人，甚至不能保护她的家人。那是她的节目中的内容。即使接到命令，机器人也不能伤害人类。





现在，确实有一些专为战场设计的机器人，只要他们是合适的人，它们就会毫不犹豫地杀死人类。但艾丽莎不是，因为她是一个家用机器人——机器人因为她的机械本性被合成肉体巧妙地隐藏了，她的形状被设计得非常人性化，甚至很漂亮，尽管她的模型并不是被设计成具有挑衅性的。只是普通的老艾丽莎，尽他们所能地让她低调。





在麦金利家族的岁月里，她担任过许多角色——保姆、保姆、管家、厨师，甚至青少年的争论者。与孩子们的母亲不同，艾丽莎永远不会变老，永远不会疲倦，永远不会抱怨，也不需要麦金利夫人所说的“自我时间”。





随着时间的推移，孩子们对她产生了依恋，说实话，她也对他们产生了依恋，尽管她的程序员知道这一点会感到震惊。她与孩子们的关系变得多方面，取决于孩子们在任何特定时间的需求。她喝茶、做泥饼、玩布娃娃、摔跤、爬树、打球，一切都是儿时朋友会做的事。如果这就是阿曼达和亚历克斯所需要的，那么她就是这样的。





随着他们年龄的增长，她的关系发生了扭曲和变化。制作飞机模型、修汽车、打扮、谈论男孩的八卦。在一个特定的晚上，当麦金利先生和夫人外出时，阿曼达袭击了她母亲的虚荣心，并拖着艾丽莎一起去。他们花了一晚上的时间互相化妆。当然，艾丽莎在任何事情上都是专家，所以虽然阿曼达看起来很棒而且很成熟，但另一方面，艾丽莎也不太公平，这是阿曼达第一次尝试化妆。





“你看起来很漂亮，阿曼达。令人惊叹，真的。”艾丽莎告诉她。





阿曼达对着镜子里的她微笑。 “我愿意，不是吗！”她笑了。





“不过，恐怕我不太擅长这个。你看上去不太对劲，”阿曼达承认道。 “你能修好它吗？”





“你想要我这么做吗？”艾丽莎问道。





“请！这才公平。”





“接着我会。”





她很快就卸掉了笨拙地涂的眼线和睫毛膏，还有重手的胭脂。很快，艾丽莎就转身面向阿曼达进行检查。





“我看起来怎么样？”





“我的天啊！你看起来很完美。简直美极了！”





他们拥抱在一起，阿曼达补充道：“艾丽莎，你必须每天化妆。它给你带来了一个美好的世界。为什么你不应该表现出最好的样子，对吧？”





“如果你愿意的话，阿曼达。”





她也这么做了。从那天起，艾丽莎就会熟练地化妆，这最初在阿曼达的父母中引起了一些轰动，但麦金利夫人认为这没有什么害处，并允许这样做。





与此同时，亚历克斯正进入青春期，他的身体正在经历无数的变化——身高和肌肉增加，不知何故变得丰满，同时又变瘦。他的声音压低了，脸上、胸口、胳膊和腿上开始长出毛发。





到目前为止，艾丽莎一直是一个伙伴，一个可以一起玩耍、一起出去玩、做“男人的事情”的朋友。但现在，事情又发生了变化。





他发现自己盯着艾丽莎，看着她做家务。如果她发现他在看他，他就会脸红，移开视线，感到发热和呼吸急促。





然后他发现自己对她产生了幻想，想象着像男人和女人在一起一样和她在一起，就像她是一个真正的人一样。他知道她不是，但如果是他的想象，为什么不呢？

艾丽莎的一生，这就是她如何看待自己在地球上的时光，她认为自己的角色是麦金利家族所需要的，因此，随着亚历克斯的需求开始发展，她也想发展，成为他所需要的人。她注意到他对她的偷偷关注，注意到他对她的存在的身体反应，这让她感到困惑。她现在的角色是什么？





作为一名国内模特，她并不是为了享乐而设计的，尽管市场上有一些模特就是为了这个目的。尽管她被设计成看起来像一个女人，所有正确的曲线都在正确的位置，但她在解剖学上并不完整。有些事情她根本无法为亚历克斯做。而且没有办法升级或添加她所缺少的东西。况且，那也不属于她的职权范围，就算是，她也承担不起这样的改变。





经过对此事的深思熟虑和研究，她决定她能为亚历克斯做的就是让他适应与女人浪漫地相处。她决定，她要成为他的女朋友。不是永远，只是足够长的时间让人们对他的能力充满信心。采取直接的方式可能行不通，只是出来说：“亚历克斯，让我成为你的女朋友，这样你就可以更好地与女孩相处。”这需要一点机智，一些更间接的东西。





为此，艾丽莎开始穿得更挑衅一点，不要太多，也不要让家里的大人们怀疑什么，但足以引起亚历克斯的注意。她的裙子短了一点，领口低了一点。她改变了自己的妆容，让自己不再是办公室里的日常妆容，而是约会中的女孩。而她的最后一招，就是开始喷香水，有些是麦金莱夫人在特殊场合用的，据说味道很诱人。





每当她能抓住亚历克斯单独的时候，她就会改变自己的声音，使用更低的音调和更呼吸的声音。如果她给他端一盘食物，她不会伸出双臂把盘子递给他，而是弯下腰，露出诱人的乳沟。当他做作业需要帮助时，她会站得足够近，让她的身体贴近他的身体。





这是一个巨大的成功，因为她可以感觉到亚历克斯身体的身体反应——心率加快、呼吸急促、血压升高和出汗。但亚历克斯从未向她提起过这个话题，而她也不知道如何以一种让他相信这是他的主意的方式向他提出这个话题。





艾丽莎开始运行模拟（沙盒程序）来测试帮助亚历克斯的各种方法。可以说她想象他们在一起了。随着时间的推移，她给这些猜测的处理空间越来越多。





当他靠近她时，她的处理器会变热，导致她在句子中间出现故障，“结巴”或采取错误的行动，将鞋子放入抽屉，或将冰淇淋放入冰箱。

然后有一天，亚历克斯宣布他和返校节有个约会对象，一个他在文学课上认识的可爱女孩。她的名字叫斯蒂芬妮。到了圣诞假期，她受邀参加周五的家庭欢乐之夜，并与他们共度了一个晚上。





艾丽莎看不出亚历克斯在这个女孩身上看到了什么。她只是个小女孩，没有艾丽莎那样的曲线。她不停地说个不停，笑声可笑，让艾丽莎想起了海豹。





有一次，当艾丽莎处理亚历克斯的接近以及他对斯蒂芬妮的注意力时，她的处理器挂断了一会儿，艾丽莎把一杯饮料洒在了女孩身上。她需要重启，于是她转身就猛地离开了房间。





麦金利夫妇发现艾丽莎倒在充电站前的地板上。麦金利先生按下了艾丽莎后脑勺的死亡开关。





“你知道，她最近表现得很奇怪，”阿曼达抱怨道。





“是的，”亚历克斯同意。 “如果我不知道的话，我想她一直在试图和我调情。”

“哎哟！真恶心！”斯蒂芬妮说。 “机器人？”





麦金利先生说：“我们会把她送进去，让他们进行系统分析，也许会消灭她，让她重新开始。”





“亲爱的，你知道，她已经很老了。也许是时候让她退休并找一个替代者了。我认为新型号有很多东西可以提供。”





“是的，你可能是对的。我们明天会调查此事。”





说完，他们关了灯，关上了门。





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