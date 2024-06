Ein Roboter träumt von Liebe

Alisha konnte nicht lügen. Es war nicht in ihrer Programmierung. Sie konnte auch niemanden verletzen, nicht einmal, um ihre Familie zu verteidigen. Das stand in ihrem Programm. Ein Roboter kann einem Menschen keinen Schaden zufügen, selbst wenn er dazu aufgefordert wird.





Nun stimmt es, dass es Roboter gab, die für das Schlachtfeld entwickelt wurden und keine Skrupel hatten, Menschen zu töten, solange es sich um die richtigen Menschen handelte. Aber nicht Alisha, denn sie war ein häuslicher Androide – Androide, weil ihre mechanische Natur geschickt von synthetischem Fleisch verdeckt wurde, ihre Gestalt sehr menschlich, sogar ansprechend gestaltet war, obwohl ihr Modell nicht dazu gedacht war, provokant zu sein. Einfach nur die alte Alisha, so unauffällig, wie sie nur sein konnte.





In ihren Jahren als Teil der McKinley-Familie hatte sie viele Rollen inne – Kindermädchen, Babysitterin, Haushälterin, Köchin und sogar Teenagerin. Im Gegensatz zur Mutter der Kinder würde Alisha niemals altern, niemals müde werden, sich niemals beschweren oder „Zeit für sich selbst“ benötigen, wie Mrs. McKinley es nannte.





Mit der Zeit entwickelten die Kinder eine Bindung zu ihr, und um ehrlich zu sein, sie zu ihnen, obwohl ihre Programmierer schockiert wären, wenn sie das wüssten. Die Beziehung, die sie zu den Kindern hatte, war vielschichtiger geworden, abhängig von den Bedürfnissen der Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie trank Tee und backte Schlammkuchen, spielte mit Puppen, rang, kletterte auf Bäume, spielte Ball, alles, was ein Freund aus Kindertagen tun würde. Wenn Amanda und Alex das brauchten, dann war sie es.





Als sie älter wurden, veränderte sich ihre Beziehung. Modellflugzeuge und an Autos arbeiten, sich verkleiden und über Jungen klatschen. Eines Abends, als Mr. und Mrs. McKinley unterwegs waren, plünderte Amanda den Schminktisch ihrer Mutter und schleppte Alisha mit sich. Sie verbrachten den Abend damit, sich gegenseitig zu schminken. Natürlich war Alisha in allem, was sie tat, immer eine Expertin. Während Amanda großartig und sehr erwachsen aussah, schnitt Alisha andererseits nicht so gut ab, da es Amandas erster Versuch war, Make-up aufzutragen.





„Du siehst wunderschön aus, Amanda. Wirklich umwerfend.“ Alisha erzählte es ihr.





Amanda lächelte sie im Spiegel an. „Das tue ich, nicht wahr?“ Sie lachte.





„Ich fürchte allerdings, dass ich darin nicht besonders gut bin. Du siehst nicht ganz richtig aus“, gestand Amanda. "Kannst du das Reparieren?"





„Willst du, dass ich das tue?“ Alisha erkundigte sich.





"Bitte! Es ist nur fair."





"Dann werde ich."





Sie entfernte schnell den ungeschickt aufgetragenen Eyeliner und die Mascara sowie das schwerfällige Rouge. Im Handumdrehen wandte sich Alisha zur Inspektion wieder an Amanda.





"Wie sehe ich aus?"





"OMG! Du siehst perfekt aus. Wunderschön!"





Sie umarmten sich und Amanda fügte hinzu: „Alisha, du musst dich jeden Tag schminken. Es tut Ihnen sehr gut. Warum solltest du nicht gut aussehen, oder?“





„Wenn du möchtest, Amanda.“





Und das tat sie. Von diesem Tag an trug Alisha fachmännisch Make-up auf, was zunächst für Aufsehen bei Amandas Eltern sorgte, aber Mrs. McKinley entschied, dass es nicht schaden konnte, und ließ es zu.





Zur gleichen Zeit trat Alex in die Pubertät ein und sein Körper durchlief eine Vielzahl von Veränderungen – er nahm an Größe und Muskeln zu, füllte sich irgendwie, während er gleichzeitig dünner wurde. Seine Stimme wurde leiser und ihm begannen Haare auf seinem Gesicht, seiner Brust, seinen Armen und Beinen zu sprießen.





Bis jetzt war Alisha eine Kumpelin gewesen, eine Freundin, mit der man spielen, abhängen und „Männerdinge“ machen konnte. Aber jetzt änderten sich die Dinge erneut.





Er starrte Alisha an und beobachtete sie, während sie ihre Aufgaben erledigte. Wenn sie ihn dabei erwischte, wie er hinschaute, errötete er und wandte den Blick ab, weil er Hitze und Atemnot verspürte.





Dann ertappte er sich dabei, wie er von ihr träumte und sich vorstellte, mit ihr zusammen zu sein, wie ein Mann mit einer Frau, als wäre sie ein echter Mensch. Er wusste, dass das nicht der Fall war, aber wenn er sich das nur einbildet, warum nicht?

Alishas ganzes Leben, und so betrachtete sie ihre Zeit auf der Erde, sie sah ihre Rolle darin, das zu sein, was die McKinleys brauchten, und als sich Alex‘ Bedürfnisse zu entwickeln begannen, wollte sie sich ebenfalls weiterentwickeln, um zu dem zu werden, was er brauchte. Sie bemerkte seine verstohlene Aufmerksamkeit, die er ihr widmete, bemerkte seine körperliche Reaktion auf ihre Anwesenheit und es verwirrte sie. Welche Rolle sollte sie jetzt spielen?





Da es sich um ein Haushaltsmodell handelte, war sie nicht zum Vergnügen konzipiert, obwohl einige Modelle genau zu diesem Zweck auf dem Markt waren. Obwohl sie so gestaltet war, dass sie wie eine Frau aussah, mit den richtigen Rundungen an den richtigen Stellen, war sie anatomisch nicht vollständig. Es gab Dinge, die sie einfach nicht für Alex tun konnte. Und es gab keine Möglichkeit, ein Upgrade durchzuführen oder hinzuzufügen, was ihr fehlte. Außerdem lag das nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich, und selbst wenn es so wäre, könnte sie eine solche Veränderung nicht bezahlen.





Nach langem Nachdenken und Recherchieren kam sie zu dem Schluss, dass sie Alex an den romantischen Umgang mit einer Frau gewöhnen konnte. Sie beschloss, seine Freundin zu werden. Nicht für immer, gerade lange genug, um Vertrauen in seine Fähigkeiten zu wecken. Es würde wahrscheinlich nicht genügen, direkt vorzugehen und einfach herauszukommen und zu sagen: „Alex, lass mich deine Freundin sein, damit du besser mit Mädchen umgehen kannst.“ Dies würde ein wenig Fingerspitzengefühl erfordern, etwas Indirekteres.





Zu diesem Zweck begann Alisha, sich etwas provokanter zu kleiden, nicht zu sehr, damit die Erwachsenen im Heim keinen Verdacht schöpften, aber gerade genug, um Alex' Aufmerksamkeit zu erregen. Sie trug ihre Röcke etwas kürzer, ihre Ausschnitte etwas tiefer. Sie änderte ihr Make-up, um weniger wie ein Tag im Büro, sondern eher wie ein Mädchen bei einem Date auszusehen. Und als letztes Glanzstück begann sie, Parfüm zu tragen, einiges davon trug Mrs. McKinley zu besonderen Anlässen, dessen Duft angeblich sehr verführerisch war.





Wann immer sie Alex alleine erwischen konnte, veränderte sie ihre Stimme, indem sie eine tiefere Tonlage und eine atmendere Wiedergabe wählte. Wenn sie ihm einen Teller mit Essen anbot, streckte sie nicht ihre Arme aus, um ihm den Teller zu reichen, sondern beugte sich tief vor und gab einen erregenden Blick auf ihr Dekolleté frei. Wenn er Hilfe bei seinen Hausaufgaben brauchte, stand sie nahe genug, dass ihr Körper seinen berühren konnte.





Es war ein großer Erfolg, da sie die körperliche Reaktion in Alex‘ Körper spüren konnte – erhöhte Herzfrequenz, schnelle Atmung, erhöhter Blutdruck und Schweißausbrüche. Aber Alex hat das Thema nie mit ihr angesprochen, und sie konnte nicht herausfinden, wie sie das Thema mit ihm auf eine Weise ansprechen sollte, die ihn glauben ließ, dass es seine Idee war.





Alisha begann, Simulationen – Sandbox-Programme – auszuführen, um verschiedene Ansätze zur Unterstützung von Alex zu testen. Man könnte sagen, sie stellte sich vor, sie wären zusammen. Im Laufe der Zeit gab sie diesen Spekulationen immer mehr Raum für ihre Verarbeitung.





Wenn er in ihrer Nähe war, liefen ihre Prozessoren heiß, was dazu führte, dass sie mitten im Satz einen Fehler machte, „stotterte“ oder die falsche Aktion ausführte, indem sie einen Schuh in die Schublade oder ein Eis in den Kühlschrank stellte.

Dann kam der Tag, an dem Alex verkündete, dass er mit Homecoming verabredet sei, einem süßen Mädchen, das er in seinem Literaturunterricht kennengelernt hatte. Ihr Name war Stephanie. In den Weihnachtsferien wurde sie an einem Freitag zum Family Fun-Abend eingeladen und verbrachte einen Abend mit ihnen.





Alisha konnte nicht erkennen, was Alex in dem Mädchen sah. Sie war einfach ein hübsches Mädchen, ohne Kurven wie Alisha. Sie redete ununterbrochen und hatte ein lächerliches Lachen, das Alisha an einen Seehund erinnerte.





Irgendwann, als Alisha die Nähe von Alex und seine Aufmerksamkeit für Stephanie verarbeitete, legten ihre Prozessoren einen Moment lang auf und Alisha schüttete einen Drink über das Mädchen. Sie musste neu starten, also drehte sie sich um und verließ abrupt den Raum.





Die McKinleys fanden Alisha zusammengesunken vor ihrer Ladestation auf dem Boden. Mr. McKinley drückte den Notausschalter an Alishas Hinterkopf.





„Weißt du, sie benimmt sich in letzter Zeit wirklich seltsam“, beschwerte sich Amanda.





„Ja“, stimmte Alex zu. „Wenn ich es nicht besser wüsste, glaube ich, dass sie versucht hat, mit mir zu flirten.“

„Eww! Das ist eklig!" sagte Stephanie. "Ein Roboter?"





Herr McKinley sagte: „Wir werden sie reinschicken und sie eine Systemanalyse durchführen lassen, sie vielleicht auslöschen und ihr einen sauberen Start ermöglichen.“





„Weißt du, Schatz, sie ist ziemlich alt. Vielleicht ist es an der Zeit, sie in den Ruhestand zu schicken und einen Ersatz zu finden. Ich denke, die neuen Modelle haben viel zu bieten.“





„Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir werden uns das morgen ansehen.“





Damit machten sie das Licht aus und schlossen die Tür.





