Bir Robot Aşk Düşleri





Alisha yalan söyleyemezdi. Programında bu yoktu. Ayrıca ailesini savunmak için bile kimseye zarar veremezdi. Bu onun programındaydı. Bir robot, komut verilmiş olsa bile bir insana zarar veremez.





Savaş alanı için tasarlanmış, doğru insanlar oldukları sürece insanları öldürmekten çekinmeyen robotların olduğu doğru. Ama Alisha değil, çünkü o evcil bir androiddi - android çünkü mekanik doğası sentetik et tarafından akıllıca gizlenmişti, modeli kışkırtıcı olacak şekilde tasarlanmamasına rağmen şekli çok insani, hatta çekici olacak şekilde tasarlanmıştı. Sadece sade, yaşlı Alisha, onu yapabildikleri kadar göze çarpmayan.





McKinley ailesinin bir parçası olduğu yıllarda, dadı, bebek bakıcısı, hizmetçi, aşçı ve hatta genç asistan gibi birçok rolde hizmet etmişti. Çocukların annelerinin aksine Alisha asla yaşlanmaz, asla yorulmaz, asla şikayet etmez veya Bayan McKinley'in deyimiyle "kendime zaman ayırmaya" ihtiyaç duymazdı.





Zamanla çocuklar ona karşı bir bağ geliştirdiler ve doğruyu söylemek gerekirse o da onlara bağlandı, ancak programcıları bunu öğrendiğinde şok oldular. Çocuklarla kurduğu ilişki, çocukların herhangi bir andaki ihtiyaçlarına bağlı olarak çok yönlü hale gelmişti. Çayını yudumladı, çamurdan pasta yaptı, bebeklerle oynadı, güreşti, ağaçlara tırmandı, top oynadı, bir çocukluk arkadaşının yapacağı her şeyi yaptı. Amanda ve Alex'in ihtiyacı olan şey buysa, o da buydu.





Onlar büyüdükçe ilişkileri çarpıklaştı ve değişti. Model uçaklar ve arabalar üzerinde çalışmak, giyinmek ve erkekler hakkında dedikodu yapmak. Belirli bir akşam, Bay ve Bayan McKinley dışarıdayken, Amanda annesinin kibritini bastı ve Alisha'yı da yanında sürükledi. Geceyi birbirlerine makyaj yaparak geçirdiler. Elbette Alisha yaptığı her işte uzmandı, bu yüzden Amanda harika ve yetişkin görünürken diğer yandan Alisha da pek adil değildi, bu Amanda'nın ilk makyaj denemesiydi.





"Çok güzel görünüyorsun Amanda. Çarpıcı, gerçekten.” Alisha ona söyledi.





Amanda aynada ona gülümsedi. "Öyle yapıyorum, değil mi?" o güldü.





“Korkarım bu konuda pek iyi değilim. Pek doğru görünmüyorsun,” diye itiraf etti Amanda. "Tamir edebilir misin?"





"Yapmamı istiyor musun?" Alişa sordu.





"Lütfen! Bu adil bir davranış.”





"Sonra yapacağım."





Beceriksizce uyguladığı göz kalemi ve maskarayı ve ağır allığı hızla çıkardı. Alisha çok geçmeden inceleme için Amanda'ya döndü.





"Nasıl görünüyorum?"





"AMAN TANRIM! Mükemmel görünüyorsun. Kesinlikle güzel!"





Sarıldılar ve Amanda ekledi, “Alisha, her gün makyaj yapmalısın. Bu sana çok iyi şeyler katar. Neden elinden gelenin en iyisini yapmayasın, değil mi?





"İstersen Amanda."





Ve öyle de yaptı. O günden itibaren Alisha ustalıkla makyaj yapmaya başladı ve bu başlangıçta Amanda'nın ebeveynlerini biraz heyecanlandırdı, ancak Bayan McKinley bunun bir sakıncası olmadığına karar verdi ve buna izin verdi.





Aynı zamanda Alex ergenliğe giriyordu, vücudu sayısız değişimden geçiyordu; boy ve kas kazanıyor, bir şekilde dolgunlaşıyor, bir yandan da zayıflıyordu. Sesi alçaldı ve yüzünde, göğsünde, kollarında ve bacaklarında kıllar çıkmaya başladı.





Şu ana kadar Alisha bir arkadaştı, birlikte oynanacak, takılacak ve "erkeksi şeyler" yapılacak bir arkadaştı. Ama şimdi işler yeniden değişti.





Kendini Alisha'ya bakarken, onun ev işlerini yapmasını izlerken buluyordu. Eğer onu bakarken yakalarsa kızarır ve başka tarafa bakardı, sıcaklık ve nefes darlığı hissederdi.





Sonra kendini onun hakkında fanteziler kurarken buldu; bir erkeğin bir kadınla olduğu gibi, sanki gerçek bir insanmış gibi onunla birlikte olmayı hayal etti. Öyle olmadığını biliyordu ama eğer hayal ediyorsa neden olmasın?

Alisha'nın tüm hayatı boyunca ve Dünya'da geçirdiği zamana böyle baktı, rolünü McKinley'lerin ihtiyaç duyduğu şey olarak gördü ve böylece Alex'in ihtiyaçları gelişmeye başladıkça o da gelişmek, onun ihtiyaç duyduğu şey olmak istedi. Onun kendisine olan sinsi ilgisini fark etti, onun varlığına verdiği fiziksel tepkiyi fark etti ve bu onu şaşırttı. Şimdi onun rolü neydi?





Yerli bir model olduğundan zevk için tasarlanmamıştı, ancak bazı modeller tam da bu amaç için piyasadaydı. Her ne kadar doğru yerlerdeki tüm doğru kıvrımlarla bir kadın gibi görünmek üzere tasarlanmış olsa da, anatomik olarak tam değildi. Alex için yapamayacağı şeyler vardı. Ve yükseltmenin ya da eksik olanı eklemenin bir yolu yoktu. Üstelik bu onun yetki alanına giren bir şey değildi ve öyle olsa bile böyle bir değişikliğin bedelini ödeyemezdi.





Konu üzerinde çok düşündükten ve araştırdıktan sonra, Alex için yapabileceğinin onu bir kadınla romantik ilişkiler kurmaya alıştırmak olduğuna karar verdi. Onun kız arkadaşı olacağına karar verdi. Sonsuza kadar değil, sadece yeteneğine güven verecek kadar uzun. Doğrudan bir yaklaşım sergilemek, sadece çıkıp şunu söylemek muhtemelen işe yaramaz: "Alex, izin ver kız arkadaşın olayım ki kızlarla daha iyi anlaşabilesin." Bu biraz incelik, daha dolaylı bir şey gerektirir.





Bu amaçla Alisha biraz daha kışkırtıcı giyinmeye başladı, çok fazla değil, evdeki yetişkinlerin bir şeylerden şüphelenmesi daha az ama Alex'in dikkatini çekecek kadar. Eteklerini biraz daha kısa, yakasını biraz daha aşağıda giymişti. Makyajını ofiste bir gün geçirmek yerine randevuya çıkan bir kıza göre değiştirdi. Ve son direnişi, Bayan McKinley'nin özel günlerde kullandığı parfüm sürmeye başladı ve kokusunun çok çekici olduğu söyleniyordu.





Alex'i tek başına yakalayabildiğinde, daha alçak bir perde ve daha nefesli bir ses kullanarak sesini değiştiriyordu. Ona bir tabak yemek teklif ettiğinde tabağı vermek için kollarını uzatmıyordu; eğilerek göğüs dekoltesinin iştah açıcı görüntüsünü ortaya çıkarıyordu. Ev ödevinde yardıma ihtiyacı olduğunda, vücudunun onunkine değeceği kadar yakın dururdu.





Alex'in vücudundaki fiziksel tepkiyi - artan kalp atış hızı, hızlı nefes alma, yüksek kan basıncı ve terleme - hissedebildiği için bu büyük bir başarıydı. Ancak Alex konuyu ona asla açmadı ve o da konuyu ona nasıl açacağını, bunun onun fikri olduğuna inanmasına neden olacak şekilde çözemedi.





Alisha, Alex'e yardım etmeye yönelik çeşitli yaklaşımları test etmek için simülasyonlar (korumalı alan programları) çalıştırmaya başladı. Onların birlikte olduklarını hayal ettiği söylenebilir. Zamanla işlem alanının giderek daha fazlasını bu spekülasyonlara ayırdı.





Adam onun yanındayken, işlemcileri ısınıyor ve cümlenin ortasında hata yapmasına, "kekelemesine" veya çekmeceye bir ayakkabı ya da buzdolabına dondurma koymak gibi yanlış eylemlerde bulunmasına neden oluyordu.

Sonra Alex'in edebiyat dersinde tanıştığı tatlı bir kız olan Mezunlar Günü'yle randevusu olduğunu duyurduğu gün geldi. Adı Stephanie'ydi. Noel tatili geldiğinde Cuma günü Aile Eğlencesi gecesine davet edildi ve onlarla bir akşam paylaştı.





Alisha, Alex'in kızda ne bulduğunu göremiyordu. O tam bir kız çocuğuydu, Alisha'nınki gibi kıvrımları yoktu. Durmaksızın konuşuyordu ve Alisha'ya bir mührü hatırlatan gülünç bir kahkaha atıyordu.





Bir noktada, Alisha, Alex'in yakınlığını ve Stephanie'ye olan ilgisini algılarken, işlemcileri bir anlığına kapandı ve Alisha, kızın üzerine bir içki döktü. Yeniden başlatılması gerekiyordu, bu yüzden döndü ve aniden odadan çıktı.





McKinley'ler Alisha'yı şarj istasyonunun önünde yere yığılmış halde buldu. Bay McKinley, Alisha'nın kafasının arkasında bulunan durdurma düğmesine bastı.





Amanda, "Biliyor musun, son zamanlarda gerçekten tuhaf davranıyor" diye şikayet etti.





"Evet," diye onayladı Alex. "Eğer daha iyisini bilmiyorsam, sanırım benimle flört etmeye çalışıyor."

“Vay canına! Bu iğrenç!" dedi Stephanie. "Bir robot?"





Bay McKinley, "Onu bir sistem analizi yapmaları için göndereceğiz, belki onu temizleyip temiz bir başlangıç yapacağız" dedi.





"Biliyorsun tatlım, o oldukça yaşlı. Belki de onu emekli edip yerine başkasını almanın zamanı gelmiştir. Yeni modellerin sunabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum.”





“Evet, muhtemelen haklısın. Yarın araştıracağız."





Bunun üzerine ışıkları söndürüp kapıyı kapattılar.





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