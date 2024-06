Rencontrez Ikius, lauréat des startups de l'année en Finlande, Misc.

Ce qui suit est une interview de Max Ikaheimo, PDG et fondateur d'Ikius.

Je suis honoré de recevoir le prix Startup de l’année 2023 pour Ikius. Gagner n'est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi une reconnaissance de tout le travail acharné que toutes les personnes impliquées chez Ikius et moi-même avons consacré à la construction d'Ikius à partir d'absolument rien pour devenir l'une des sociétés pionnières du développement Web moderne.

Même si la technologie de nouvelle génération est au cœur de nos activités, les personnes constituent notre plus grand atout. Nous avons toujours valorisé l’interaction humaine dans chaque partie de nos opérations. Nous fournissons un service hautement personnalisé combiné à une approche obsessionnelle de la technologie moderne. Cela nous a permis de nous démarquer sur le marché très concurrentiel du développement web.

J’aime le fait que nous ayons une équipe si talentueuse sur laquelle je peux compter. Beaucoup d'entre nous ont une formation universitaire en informatique, ce qui nous aide beaucoup à résoudre des problèmes techniques complexes pour nos clients.

Haha, c'est une excellente question ! Je serais probablement un capital-risque ou le fondateur d'une autre entreprise. Construire Ikius est une bonne combinaison des deux axes de travail.

Pour Ikius ; le succès, c'est voir nos clients réussir. Une liste remarquable de clients satisfaits d’Helsinki à San Francisco est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Bien entendu, les indicateurs financiers sont également des indicateurs clés de notre réussite. Nous avons été rentables avec des bénéfices et des revenus croissants depuis que j'ai fondé Ikius en 2019.

Quand Ikius a été fondé, ce que nous faisions était assez obscur et ésotérique, mais maintenant, c'est de facto la norme. Je constate que nous avons déjà changé le monde en tant qu'agence pionnière en matière de développement Web moderne et que nous continuons de le faire en utilisant avec succès les technologies émergentes, bien avant tout le monde.

Nous continuons à travailler avec des technologies et des méthodes modernes pour minimiser notre impact environnemental interne et créer des solutions durables pour nos clients.

Nous continuons de croître et de nous développer aux États-Unis et dans l'UE.

Je suis impatient de voir où évolueront les technologies Web modernes en 2024 et au-delà.

Je m'inquiète pour la sécurité mondiale et la politique mondiale.

Mon plus grand succès a été de construire Ikius jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. Tout a commencé depuis ma chambre dans un appartement partagé, avec juste moi et mon PC. Je venais de quitter mon emploi de développeur Web et d'abandonner mes études universitaires. Je ne peux pas dire que c'était facile, mais c'est la chose la plus réussie que j'ai faite.

HackerNoon a toujours été une publication très intéressante et je suis un lecteur depuis longtemps. Continuez votre bon travail.

Continuez à broyer.

Startups of The Year est l'événement communautaire phare de HackerNoon célébrant les startups qui ont survécu et prospéré en 2023. 30 000 startups dans plus de 4 200 villes et six continents ont participé cette année pour être couronnées meilleure startup de leur ville. Consultez l'annonce des gagnants mondiaux ici .





Les entreprises qui bloguent davantage obtiennent 67 % de prospects en plus - Démarrez le parcours de blogging de votre entreprise en achetant notre forfait de blogs d'entreprise .





Le Startups Of The Year 2023 est sponsorisé par : . Domaines TECH . Les gagnants recevront un domaine .Tech gratuit, un HackerNoon NFT et une page d'actualités de l'entreprise technologique.