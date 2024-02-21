来认识一下 Ikius，芬兰其他领域的年度初创公司获奖者。





本访谈系列旨在表彰年度杰出初创企业获奖者。恭喜！当之无愧的冠军。HackerNoon 社区很高兴了解更多关于您的信息！









以下是对 Ikius 首席执行官兼创始人 Max Ikaheimo 的采访。





赢得这个冠军对你来说意味着什么？

我很荣幸获得 Ikius 2023 年度初创公司奖。获奖不仅是个人成就，也是对我和参与 Ikius 的每个人付出的所有辛勤工作的认可，他们为将 Ikius 从一无所有打造为现代网络开发的先驱公司之一而付出了巨大的努力。

是什么让您在竞争中脱颖而出？

尽管下一代技术是我们工作的核心，但人才是我们最大的资产。我们始终重视运营各个环节中的人与人之间的互动。我们提供高度个性化的服务，并结合现代技术。这使我们能够在竞争激烈的网络开发市场中脱颖而出。

你喜欢你的团队的什么？为什么你是解决这个问题的人？

我喜欢我们拥有一支值得信赖的才华横溢的团队。我们中的许多人都拥有计算机科学的大学背景——这对我们的客户解决复杂的技术问题有很大帮助。

如果你不创办自己的初创公司，你会做什么？

哈哈，这是一个很好的问题！我可能会成为风险投资家或另一家公司的创始人。构建 Ikius 是这两条工作线的良好结合。

目前，您如何衡量成功？您的核心指标是什么？

对于伊基乌斯来说；成功就是看到我们的客户成功。从赫尔辛基到旧金山，我们非常看重大量满意的客户。当然，财务指标也是我们成功的关键指标。自从我在 2019 年创立 Ikius 以来，我们一直在盈利，收入和收入不断增加。

告诉我们您的初创公司如何改变世界。

当 Ikius 成立时，我们所做的事情相当晦涩难懂，但现在，这都是事实上的标准。我看到，作为现代 Web 开发的先驱机构之一，我们已经改变了世界，并将继续通过成功地利用新兴技术来改变世界，远远领先于其他任何人。

您或您的公司打算如何在 2024 年承担这一头衔的责任？

我们继续利用现代技术和方法，尽量减少对内部环境的影响，并为客户构建可持续的解决方案。

您期望在 2024 年实现哪些目标？

我们继续在美国和欧盟发展和扩张。

2024 年您最感兴趣的趋势是什么？分享你的理由。

我很高兴看到现代网络技术在 2024 年及以后的发展。

2023 年又是疯狂的一年，尤其是在科技领域，伴随着裁员和生成式人工智能的接管！您最关注哪种趋势？根据您的喜好，简短或详细。

我担心全球安全和世界政治。

分享您迄今为止最大的成功和/或迄今为止最大的失败。

我最大的成功是将 Ikius 发展到了今天的水平。这一切都是从我在共用公寓的卧室开始的，只有我和我的电脑。我刚刚辞去网络开发人员的工作并从大学退学。我不能说这很容易，但这是我做过的最成功的事情。

我们希望收到您对 HackerNoon 作为技术出版物的反馈！您在我们这里的经历如何？

HackerNoon 一直是一本非常有趣的出版物，我已经阅读了很长时间。保持良好的工作。

您有什么智慧之言想与我们分享吗？

继续磨。





年度初创公司是 HackerNoon 的旗舰社区驱动型活动，旨在庆祝 2023 年幸存并蓬勃发展的初创公司。今年，来自六大洲 4200 多个城市的 30,000 家初创公司参与其中，被授予所在城市最佳初创公司称号。请在此处查看我们的全球获奖者公告。

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2023 年年度初创公司由以下机构赞助： .技术领域。获奖者将获得免费的 .Tech 域名、HackerNoon NFT 和科技公司新闻页面。



