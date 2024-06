Conheça Ikius, Vencedor de Startups do Ano na Finlândia, Misc.

Esta série de entrevistas celebra todos os vencedores fenomenais das Startups do Ano . Parabéns! Bem merecido, campeão. A comunidade HackerNoon está animada para saber mais sobre você!









O que se segue é uma entrevista com Max Ikaheimo, CEO e fundador da Ikius.





O que significa para você ganhar este título?

Tenho a honra de receber o prêmio Startup do Ano 2023 para Ikius. Vencer não é apenas uma conquista pessoal, mas também um reconhecimento de todo o trabalho árduo que todos os envolvidos com Ikius e eu dedicamos para transformar a Ikius do nada em uma das empresas pioneiras no desenvolvimento web moderno.

O que o diferencia da concorrência?

Embora a tecnologia da próxima geração esteja no centro do que fazemos, as pessoas são o nosso maior ativo. Sempre valorizamos a interação entre humanos em todas as partes de nossas operações. Oferecemos um serviço altamente personalizado combinado com uma abordagem obsessiva à tecnologia moderna. Isso nos permitiu nos destacar no altamente competitivo mercado de desenvolvimento web.

O que você ama na sua equipe e por que são vocês que resolvem esse problema?

Adoro que tenhamos uma equipe tão talentosa em quem posso confiar. Muitos de nós temos formação universitária em Ciência da Computação - o que ajuda muito na solução de problemas técnicos complexos de nossos clientes.

Se você não estivesse construindo sua startup, o que estaria fazendo?

Haha, essa é uma ótima pergunta! Provavelmente seria um capitalista de risco ou fundador de outra empresa. Construir Ikius tem sido uma boa combinação de ambas as linhas de trabalho.

No momento, como você mede o sucesso? Quais são suas principais métricas?

Para Ikius; sucesso é ver nossos clientes terem sucesso. Uma lista notável de clientes satisfeitos, de Helsinque a São Francisco, é algo que valorizamos muito. É claro que as métricas financeiras também são indicadores-chave do nosso sucesso. Temos sido lucrativos com ganhos e receitas crescentes desde que fundei a Ikius em 2019.

Conte-nos como sua startup está mudando o mundo.

Quando o Ikius foi fundado, o que fazíamos era bastante obscuro e esotérico, mas agora é tudo o padrão de fato. Vejo que já mudamos o mundo como uma das agências pioneiras no Desenvolvimento Web Moderno e continuamos a fazê-lo utilizando tecnologias emergentes com sucesso, muito à frente de qualquer outra.

Como você ou sua empresa pretendem assumir a responsabilidade desse título em 2024?

Continuamos trabalhando com tecnologia e métodos modernos para minimizar nosso impacto ambiental interno e construir soluções sustentáveis para nossos clientes.

Que metas você espera alcançar em 2024?

Continuamos a crescer e a expandir-nos nos EUA e na UE.

Com quais tendências você está mais animado(s) em 2024? Compartilhe seus motivos.

Estou animado para ver onde as tecnologias modernas da web evoluirão em 2024 e no futuro.

2023 foi mais um ano louco, especialmente em tecnologia, com demissões e a aquisição da IA generativa! Com qual tendência você está mais preocupado? Seja tão breve ou detalhado quanto desejar.

Estou preocupado com a segurança global e a política mundial.

Compartilhe seu maior sucesso até agora e/ou seu maior fracasso até agora.

Meu maior sucesso é levar a Ikius ao ponto onde estamos hoje. Tudo começou no meu quarto em um apartamento compartilhado, apenas eu e meu PC. Eu tinha acabado de largar meu emprego como desenvolvedor web e abandonei a universidade. Não posso dizer que foi fácil, mas foi a coisa de maior sucesso que fiz.

Adoraríamos receber seus comentários sobre o HackerNoon como uma publicação de tecnologia! Como tem sido sua experiência conosco?

HackerNoon sempre foi uma publicação muito interessante e sou leitor há muito tempo. Mantenha o bom trabalho.

Alguma palavra de sabedoria que você gostaria de compartilhar conosco?

Continue moendo.





Startups of The Year é o principal evento conduzido pela comunidade do HackerNoon que celebra startups que sobreviveram e prosperaram em 2023. 30.000 startups em mais de 4.200 cidades e seis continentes participaram este ano para serem coroadas como a melhor startup em sua cidade. Veja nosso anúncio dos vencedores globais aqui .

Empresas que blogam mais obtêm 67% mais leads - Inicie a jornada de blog da sua empresa adquirindo nosso pacote de blogs empresariais .

O 2023 Startups Of The Year é patrocinado por: . Domínios TECH . Os vencedores receberão um domínio .Tech gratuito, um HackerNoon NFT e uma página de notícias da empresa de tecnologia.