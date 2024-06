Pourquoi les humains sont attirés par les jeux

Prenez-vous souvent les choses trop au sérieux ? Êtes-vous beaucoup anxieux ?





L'anxiété vient d'un manque de perspective.





Si vous manquez de perspective, vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble. La perspective vous donne la clarté de la pensée.





Sans cela, vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes. Vous vous sentez coincé. Les émotions négatives l’emportent sur les expériences positives. Vous avez l’impression qu’un nuage invisible est toujours présent autour de vous, obstruant votre acuité mentale.





Vous le ressentez au fond. Vous voulez vraiment vous libérer, mais cela semble difficile.





On m'a toujours traité de « trop sérieux ». Et pour cause : parce que je l’étais. Je manquais de perspective et me sentais piégé dans la prison mentale que je m'étais créée.





Vous connaissez probablement ce sentiment parce que vous l’éprouvez aussi – nous le connaissons tous. Nous sommes pris dans le stress quotidien. Nous avons l'impression qu'il nous manque quelque chose, mais nous ne parvenons pas à comprendre de quoi il s'agit.





Maintenant oui.





Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je jouais à un jeu depuis le début. Et je le faisais sans connaître les règles.





Si vous ressentez toujours la même chose, c’est parce que vous ne l’avez pas encore compris.





Nous jouons tous à un jeu.





Le jeux de la vie.





Certains diront même que nous vivons dans une simulation. Que vous y croyiez ou non, cela n'a pas d'importance. Le jeu de la vie est là. C'est à vous de choisir d'apprendre les règles ou de vous laisser distancer.





Alors ne soyez pas comme moi et attendez 36 ans pour découvrir cela.





Dès que j’ai fait ce changement, je me suis davantage engagé dans tout ce que je faisais. J’ai 150 % de motivation en plus. Aujourd’hui, je joue toujours à un niveau supérieur. Tout est amusant, facile et excitant.





Lorsque les choses deviennent difficiles, cela ne fait que nourrir une motivation supplémentaire.





La raison pour laquelle je suis capable de faire cela, c'est parce que j'ai enfin compris les règles du jeu de la vie. Et ces règles, je veux vous les apprendre, parce que personne d'autre ne le fera.





Pensez à l’endroit où nous obtenons souvent nos conseils. Si vous êtes comme moi :





Les parents ont été nos premiers professeurs.





Ils voulaient le meilleur pour nous, mais parfois ils n’avaient pas toutes les réponses. Ils nous ont appris ce qu’ils savaient, ce qui n’était peut-être pas suffisant.





L’école était une affaire d’universitaires.





Mathématiques, sciences et plus encore. Mais il a raté les vraies choses, comme gérer les courbes de la vie. Les écoles nous remplissent la tête de faits à retenir, rarement avec une compréhension complète de ce qui se passe après.





Les amis étaient sur leur propre chemin.





Ils allaient dans les mêmes écoles, avaient des parents de la même génération et étaient tout aussi occupés à comprendre les choses.





Deux choses sont essentielles ici : la première est de réaliser que la vie est un jeu, la seconde est de s'armer des règles non écrites.





Une fois que vous l’avez fait, les défis qui semblaient insurmontables se transforment en énigmes passionnantes qui attendent d’être résolues. Le train-train quotidien se transforme en une quête délibérée de croissance et de découverte de soi.





Je veux que vous vous imaginiez vous réveiller chaque matin, non pas avec peur, mais avec une anticipation brûlante des défis de la journée.

Imaginez-vous accepter cette anticipation.





Visualisez chaque obstacle comme un tremplin vers le succès.





Imaginez commander votre destin avec une détermination intrépide et une autorité absolue.





C'est ce que je veux que vous reteniez de cette lettre.





Avant, j'étais stressé. - Tout le temps. J'avais l'impression de vieillir trop vite et je manquais de contrôle sur mon propre destin.





Tout semblait difficile et douloureux.





Maintenant, je m'amuse. Et je gagne la partie.





Alors apprenez les règles avec moi et gagnez le jeu de la vie.





1. La plupart des entreprises l’ont compris. Il est temps que vous le fassiez aussi.





Avez-vous remarqué que les jeux sont partout autour de vous ? Même les entreprises pour lesquelles vous travaillez ou dans lesquelles vous magasinez ?





La gamification est une stratégie éprouvée. Cela transforme notre façon de travailler, d’acheter et d’interagir.





Microsoft a amélioré la productivité et l'engagement des centres de contact en introduisant un système de points, de badges et d'objectifs personnalisés.





Le résultat? Une baisse de 12% de l'absentéisme et une augmentation de la productivité.





Les applications de rencontres ont transformé la recherche d’une correspondance en un jeu engageant, avec des mécanismes tels que :





Décisions de balayage

Récompenses pour les connexions quotidiennes

Insignes de réussite

Systèmes de progression

Quiz de personnalité



Grâce à ces techniques de gamification, ils rendent le processus de recherche d'une correspondance plus divertissant. Vous êtes encouragés à passer plus de temps sur la plateforme et à vous engager plus profondément.





Et cela ne se limite pas aux géants de la technologie.





Les détaillants et les lieux de travail le font également. Ils utilisent des classements, des points et des badges pour motiver et impliquer les employés et les clients.





Vous voyez, la gamification exploite nos désirs naturels de réussite, d’apprentissage et de socialisation.





Ce que j’essaie de dire ici, c’est que de nombreuses entreprises l’ont compris. Ils appliquent la gamification pour impliquer et exploiter les désirs naturels des gens pour des choses telles que :





expression de soi

socialiser

apprentissage

concours

statut



Mais l’attrait pour les jeux va au-delà du simple divertissement ; il puise au cœur de notre être.





Lorsque nous interagissons avec des points, des niveaux, des barres de progression, des objectifs et des commentaires instantanés, nous ne participons pas seulement à un jeu : nous nous engageons dans un élément fondamental de ce qui fait de nous des êtres humains .





2. Pourquoi les humains sont-ils attirés par les jeux ?





La gamification exploite nos motivations les plus profondes, et il y a une raison à cela. Il s’avère qu’il existe 6 principaux facteurs biologiques auxquels nous pouvons retracer.









1 - Libération de dopamine : Jouer à des jeux déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Lorsque vous réussissez un jeu en :





Résoudre une énigme

Terminer un niveau

Gagner contre un adversaire



2 - Apprentissage et Plasticité Cérébrale : Vous avez une envie constante d'apprendre et d'explorer. Ceci est soutenu par la plasticité de votre cerveau. Les jeux stimulent les processus cognitifs tels que :





Résolution de problème

Navigation spatiale

Stratégie

Prise de décision rapide



Lorsque vous vous engagez dans ces activités, cela améliore le fonctionnement et la neuroplasticité de votre cerveau.





3 - Réponse au stress et jeu : Jouer à des jeux réduit les niveaux de stress car la libération d'endorphines est stimulée. Ce sont les analgésiques naturels et les élévateurs d’humeur de votre corps. Les animaux jouent aussi. C’est souvent ainsi qu’ils (ainsi que vous et moi) acquièrent naturellement des compétences sociales.





4 - Compétition et coopération : Cela a toujours été crucial pour notre survie en tant qu'espèce. Les jeux simulent ces aspects de l’interaction sociale et activent d’anciennes zones cérébrales responsables de la navigation dans les hiérarchies sociales, les alliances et les rivalités.





5 - Circuits de récompense et boucles de rétroaction : Les jeux fournissent des commentaires et des récompenses immédiats. Ils sont conçus pour exploiter efficacement les circuits de récompense. Cela crée une boucle qui favorise l’engagement. Tout comme trouver de la nourriture ou une interaction sociale.





6 - Évaluation des risques et des récompenses : Le cortex préfontal est stimulé lorsque la stratégie et l'incertitude sont impliquées.





Avant de relier la compréhension de notre attirance naturelle pour les jeux à l’application du monde réel, je dois évoquer le Saint Graal des jeux.





Ceux qui sont les plus addictifs, les plus gratifiants et les plus lucratifs : les jeux vidéo.





Ce que nous pouvons apprendre des jeux vidéo.





La raison pour laquelle je voulais les étudier est qu'ils sont spécifiquement conçus pour vous maintenir engagé afin que vous restiez sur la plate-forme le plus longtemps possible afin que vous puissiez voir des publicités ou acheter des produits à l'intérieur.





Les jeux vidéo nous captivent bien plus que la vraie vie.





Je souhaite spécifiquement souligner trois aspects qui les distinguent.

Les jeux vidéo ont une meilleure clarté des objectifs.

La plupart du temps, nous savons exactement quoi faire. Les étapes sont divisées en étapes plus petites.





Dans la vraie vie, c'est plus aléatoire. En général, vous ne savez pas que vous jouez au jeu.





Vous êtes né dans une famille aléatoire. Vous ne recevez pas de didacticiel clair sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'est le jeu. Vous êtes censé le découvrir par vous-même, avec peu ou pas de conseils.





Le pire, c'est que les gens autour de vous vous disent de trouver un bon travail, de vous installer, de trouver une maison. Il n’y a aucune clarté à ce sujet. Il n’y a pas de vision claire.





Les jeux vidéo ont moins de frictions.

Dans un jeu vidéo, acquérir de nouvelles compétences équivaut à quelques clics sur la souris ou sur l'écran. Prenons par exemple votre apparence physique.





Dans un jeu vidéo, vous choisissez simplement votre type de personnage. Si vous voulez qu'il soit braqué, sélectionnez simplement cette option. C'est si facile.





Dans la vraie vie, les choses prennent plus de temps, il y a beaucoup plus de frictions. Il existe plusieurs itérations. Les choses prennent beaucoup plus de temps.





Trouver la bonne relation nécessitera probablement plusieurs tentatives.

Apprendre une compétence précieuse demandera du temps et souvent des sacrifices, comme choisir de ne pas sortir avec vos amis afin de terminer le cours que vous avez acheté.

Pour vous faire prendre, vous devrez manger suffisamment de protéines et vous entraîner régulièrement.

Les résultats apparaîtront au fil du temps, et non après quelques clics.

Les jeux vidéo comportent moins de risques .

Si vous mourez dans un jeu vidéo, vous n’avez qu’à recommencer. C'est si simple. Les risques sont virtuels, ils n’ont pas de conséquences réelles.





Il y a cette belle liberté de gâcher, de se dépoussiérer et de replonger. Dans un jeu, vous êtes encouragé à vous lancer dans l'inconnu, à explorer de manière extravagante et à vivre des scénarios dont vous n'auriez jamais rêvé dans le monde réel.





La vraie vie a des conséquences et des chemins irréversibles. Il n'offre pas le même luxe. Et la société, les parents, l’école, les amis nous le rappellent trop souvent.









4. Les règles du jeu de la vie.





Bien.





Le moment que vous attendiez est arrivé. Allons-y.





Comment devenir le meilleur joueur possible, quelles que soient les cartes qui vous ont été distribuées ?





Utilisons le meilleur des jeux vidéo, appliquons-les à la vraie vie.





Les domaines intemporels que nous voulons maîtriser dans la vie sont :





Santé

Richesse

Connaissance

Des relations.



C'est ainsi depuis le début de l'humanité et cela le restera pour toujours. Cela rend ces règles persistantes.









Créez votre personnage. Façonnez-vous activement par l’auto-éducation, la réflexion et en alignant vos actions sur vos valeurs et vos objectifs.





Créer une dynamique Tout comme l’acquisition de maisons au Monopoly pour générer des revenus, l’élan en matière de santé, de richesse et de connaissances est essentiel. Un effort régulier engendre des résultats.





Favoriser la connaissance de la persistance . Plus de connaissances, tout le temps. Lisez et écrivez pour maîtriser vos pensées. Il n'y a pas de fin à ce jeu. Vous ne devez jamais arrêter d'apprendre.





Définissez quels sont vos objectifs . Définissez vos objectifs et établissez les étapes pour y parvenir. Définissez la récompense que vous obtiendrez pour atteindre cet objectif.

Réduisez la difficulté . Créez des objectifs spécifiques (décomposez les objectifs en petites tâches quotidiennes pour créer une dynamique). Cela rend les choses faciles et cela complique.

Contrôlez votre attention . Apprenez à contrôler où va votre attention. Évitez les comparaisons qui mènent à la souffrance et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous.

Ignorer la programmation sociétale . La main qui vous a été distribuée à la naissance ne dicte pas votre potentiel de réussite. L’histoire est remplie d’histoires d’individus qui ont surmonté leurs débuts.

Adoptez des chemins infinis . Reconnaissez qu’il existe une infinité de choix et de chemins dans la vie. Tout comme la personnalisation des personnages dans les jeux vidéo, vous avez le pouvoir de décider de votre apparence, de votre rôle et, surtout, de vos actions. Alors faites-les compter.

Poursuivre une croissance continue . Développez continuellement vos compétences et vos connaissances pour relever des défis plus complexes. Ce développement est comme passer au niveau supérieur dans un jeu.

Équilibrer les compétences et les défis . Faites correspondre vos compétences avec les défis auxquels vous êtes confrontés pour rester engagé et éviter l’ennui ou l’anxiété accablante. Efforcez-vous d’atteindre le niveau suivant sans sauter d’étapes.

Contrôlez vos pensées . Vos pensées et vos actions dictent votre réalité dans le jeu. Adoptez un état d’esprit positif, à la fois par les mots et par les pensées. Faites-en une pratique quotidienne, idéalement avant de commencer votre journée.









5. Parlons des codes de triche.





Tout comme dans les jeux vidéo, il existe des codes de triche disponibles dans la vie.





Mais même si cela aura un résultat immédiat, cela sera toujours associé à un inconvénient.





Tricher avec la santé en prenant des stéroïdes vous fera grandir plus vite, mais endommagera votre corps.





Tricher en affaires vous fera gagner de l'argent plus rapidement et vous entraînera dans des amendes, voire même en prison.





Tricher dans une relation vous procurera un plaisir immédiat, mais ne vous permettra pas d'avoir une relation significative. Pire encore, cela saboterait les fondations de liens profonds.





Et n'oublions pas l'un des moyens les plus importants de tricher :





Se tromper - La plus grande tromperie.





C’est la moins évidente, mais la plus courante et la plus dommageable. Celui avec lequel j’ai le plus lutté.





Se tromper est un voleur silencieux de joie qui vous dévorera lentement vivant. Vous ignorez vos véritables aspirations, vous supprimez votre voix intérieure, vous masquez vos défauts. Ces actes d’auto-trahison ne font pas que nuire à votre bonheur ; ils brisent complètement votre estime de soi.





Le fait est qu'il existe toujours un moyen de tricher et de prendre temporairement une longueur d'avance, mais ce n'est qu'une question de temps lorsque cela vous fera reculer plus loin que votre point de départ.





De plus, gagner un jeu en respectant les règles n'est-il pas plus gratifiant que le sentiment de le gagner en trichant ?









6. Ce n’est pas un jeu à somme nulle.





Gagner dans la vie ne signifie pas que tout le monde perd.





Même si le plateau est limité, le jeu continue indéfiniment.





Même la personne la plus riche ou la plus heureuse ne peut pas tout avoir pour toujours. Tout le monde meurt un jour.





Il y a suffisamment d’opportunités pour que tout le monde gagne. Il y a assez d’argent pour que tout le monde puisse devenir riche. Il y a suffisamment de monde pour que tout le monde trouve l'amour.





La meilleure partie?





Aider les autres à gagner est le moyen le plus rapide de progresser dans le jeu de la vie. Les entreprises qui réussissent réussissent parce que leurs clients gagnent.

Les relations fructueuses le sont parce que les deux parties gagnent.





7. Réflexions finales





Adoptez le jeu de la vie sans crainte ni hésitation.





Reconnaître que chaque défi n'est pas un revers mais un pas en avant dans la maîtrise des règles non écrites qui régissent nos chemins.





Lorsque vous changez de perspective, en considérant la vie non pas comme une série d’obstacles mais comme des opportunités de croissance, tout change.





Vous constaterez des poussées de motivation, les tâches deviennent engageantes et chaque jour est une chance de progresser dans votre parcours personnel.





Appliquez ces règles, voyez-vous accro au jeu de la vie.





Dans ce grand jeu, vous êtes à la fois le joueur et le créateur du jeu. N'oubliez pas : les règles de la vie ne sont pas destinées à vous lier, mais à forger en vous le pouvoir de créer, de conquérir et de prospérer.





Ne vous contentez pas de jouer pour participer : faites votre marque.





Ne vous contentez pas de laisser vos empreintes : laissez un héritage.





Appliquez ces règles avec intention. Défiez le jeu.





Jusqu'à la prochaine fois.





Ben.