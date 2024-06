Warum Menschen sich zu Spielen hingezogen fühlen

Nehmen Sie die Dinge oft zu ernst? Sind Sie oft ängstlich?





Ängste entstehen durch einen Mangel an Perspektive.





Wenn Ihnen die Perspektive fehlt, können Sie das Gesamtbild nicht sehen. Perspektive verschafft Ihnen Klarheit im Denken.





Ohne sie sind Sie nicht in der Lage, Probleme zu lösen. Sie fühlen sich festgefahren. Negative Emotionen überwiegen positive Erfahrungen. Sie haben das Gefühl, als ob ständig eine unsichtbare Wolke um Sie herum wäre, die Ihre geistige Schärfe behindert.





Du spürst es tief in deinem Inneren. Du willst unbedingt ausbrechen, aber es fällt dir schwer.





Ich wurde immer als „zu ernst“ bezeichnet. Und das aus gutem Grund: Denn das war ich. Mir fehlte die Perspektive und ich fühlte mich gefangen in dem mentalen Gefängnis, das ich mir selbst geschaffen hatte.





Sie kennen dieses Gefühl wahrscheinlich, weil Sie es auch haben – das geht uns allen so. Wir geraten in den Alltagsstress. Es fühlt sich an, als ob uns etwas fehlt, aber wir können nicht genau begreifen, was es ist.





Jetzt mache ich.





Was mir nicht klar war, war, dass ich die ganze Zeit an einem Spiel teilnahm. Und ich tat es, ohne die Regeln zu kennen.





Wenn es Ihnen immer noch so geht, liegt es daran, dass Sie es noch nicht herausgefunden haben.





Wir spielen alle ein Spiel.





Das Spiel des Lebens.





Manche würden sogar sagen, wir leben in einer Simulation. Ob Sie das glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Das Spiel des Lebens ist hier. Es liegt an Ihnen, ob Sie die Regeln lernen oder zurückgelassen werden.





Machen Sie es also nicht wie ich und warten Sie nicht 36 Jahre, um dies zu entdecken.





Sobald ich diese Veränderung vorgenommen hatte, war ich bei allem, was ich tat, engagierter. Ich war 150 % motivierter. Heute erbringe ich immer mehr Leistung. Alles macht Spaß, ist einfach und aufregend.





Wenn es schwierig wird, ist es einfach Treibstoff für zusätzliche Motivation.





Der Grund, warum ich das tun kann, ist, dass ich endlich die Spielregeln des Lebens verstanden habe. Und diese Regeln möchte ich Ihnen beibringen, weil es sonst niemand tut.





Überlegen Sie, woher wir oft unsere Führung beziehen. Wenn Sie wie ich sind:





Die Eltern waren unsere ersten Lehrer.





Sie wollten das Beste für uns, aber manchmal hatten sie nicht alle Antworten parat. Sie lehrten uns, was sie wussten, was vielleicht nicht ausreichte.





In der Schule ging es um die akademische Ausbildung.





Mathematik, Naturwissenschaften und mehr. Aber es fehlten die wirklichen Dinge, wie der Umgang mit den Überraschungen des Lebens. Die Schule füllt unsere Köpfe mit Fakten, die wir uns merken müssen, aber selten mit einem vollständigen Verständnis dessen, was danach kommt.





Freunde gingen ihren eigenen Weg.





Sie gingen auf dieselben Schulen, hatten Eltern aus derselben Generation und waren gleichermaßen damit beschäftigt, Dinge herauszufinden.





Zwei Dinge sind dabei entscheidend: Erstens muss man erkennen, dass das Leben ein Spiel ist. Zweitens muss man sich mit den ungeschriebenen Regeln wappnen.





Wenn Sie das tun, werden die scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen zu spannenden Rätseln, die darauf warten, gelöst zu werden. Der Alltagstrott verwandelt sich in eine zielgerichtete Suche nach Wachstum und Selbstfindung.





Stellen Sie sich vor, Sie wachen jeden Morgen nicht mit Angst auf, sondern mit brennender Vorfreude auf die Herausforderungen des Tages.

Stellen Sie sich vor, Sie würden diese Vorfreude genießen.





Stellen Sie sich vor, jedes Hindernis sei ein Sprungbrett zum Erfolg.





Stellen Sie sich vor, Sie bestimmen Ihr Schicksal mit furchtloser Entschlossenheit und absoluter Autorität.





Dies ist es, was ich Ihnen mit diesem Brief mitteilen möchte.





Früher war ich ständig gestresst. Ich hatte das Gefühl, zu schnell zu altern und keine Kontrolle über mein eigenes Schicksal zu haben.





Alles schien schwierig und schmerzhaft.





Jetzt habe ich Spaß. Und ich gewinne das Spiel.





Lernen Sie also mit mir die Regeln und gewinnen Sie das Spiel des Lebens.





1. Die meisten Unternehmen haben es bereits begriffen. Es ist an der Zeit, dass auch Sie es tun.





Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie überall von Spielen umgeben sind? Sogar in den Unternehmen, für die Sie arbeiten oder bei denen Sie einkaufen?





Gamification ist eine bewährte Strategie. Sie verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, einkaufen und interagieren.





Microsoft steigerte die Produktivität und das Engagement im Contact Center durch die Einführung eines Punktesystems, Abzeichen und personalisierter Ziele.





Das Ergebnis? Ein Rückgang der Fehlzeiten um 12 % und eine Steigerung der Produktivität.





Dating-Apps haben die Suche nach einem Partner in ein spannendes Spiel verwandelt, mit Mechanismen wie:





Entscheidungen per Wischbewegung

Belohnungen für tägliche Anmeldungen

Leistungsabzeichen

Fortschrittssysteme

Persönlichkeitstests



Durch diese Gamification-Techniken wird der Prozess der Partnersuche unterhaltsamer. Sie werden ermutigt, mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen und sich stärker zu engagieren.





Und dies ist nicht nur auf die Technologiegiganten beschränkt.





Auch Einzelhändler und Unternehmen tun dies. Sie nutzen Bestenlisten, Punkte und Auszeichnungen, um Mitarbeiter und Kunden zu motivieren und einzubinden.





Sie sehen, Gamification spricht unseren natürlichen Wunsch nach Leistung, Lernen und Geselligkeit an.





Was ich damit sagen möchte, ist, dass viele Unternehmen das erkannt haben. Sie wenden Gamification an, um die natürlichen Wünsche der Menschen nach Dingen wie diesen anzusprechen und zu nutzen:





Selbstdarstellung

Geselligkeit

Lernen

Wettbewerb

Status



Doch die Anziehungskraft von Spielen geht über einfache Unterhaltung hinaus: Sie berühren uns im Innersten.





Wenn wir uns mit Punkten, Levels, Fortschrittsbalken, Zielen und sofortigem Feedback beschäftigen, nehmen wir nicht einfach nur an einem Spiel teil – wir beschäftigen uns mit einem grundlegenden Teil dessen, was uns zu Menschen macht .





2. Warum fühlen sich Menschen zu Spielen hingezogen?





Gamification nutzt unsere tiefsten Motivationen und dafür gibt es einen Grund. Es stellt sich heraus, dass es sechs biologische Hauptfaktoren gibt, auf die wir zurückführen können.









1 - Dopaminausschüttung : Beim Spielen wird Dopamin ausgeschüttet, ein Neurotransmitter, der mit Freude und Belohnung verbunden ist. Wenn Sie in einem Spiel erfolgreich sind, indem Sie:





Ein Rätsel lösen

Abschließen eines Levels

Gegen einen Gegner gewinnen



2 - Lernen und Plastizität des Gehirns : Sie haben ein ständiges Verlangen zu lernen und zu erforschen. Dies wird durch die Plastizität Ihres Gehirns unterstützt. Spiele stimulieren die kognitiven Prozesse wie:





Probleme lösen

Räumliche Navigation

Strategie

Schnelle Entscheidungsfindung



Wenn Sie diese Aktivitäten ausüben, verbessert dies die Funktion und Neuroplastizität Ihres Gehirns.





3 - Stressreaktion und Spielen : Spielen reduziert den Stresspegel, da die Freisetzung von Endorphinen angeregt wird. Dies sind die natürlichen Schmerzmittel und Stimmungsaufheller Ihres Körpers. Tiere spielen auch. Auf diese Weise erlernen sie (und Sie und ich) oft auf natürliche Weise soziale Fähigkeiten.





4 – Wettbewerb und Kooperation : Dies war schon immer entscheidend für unser Überleben als Spezies. Spiele simulieren diese Aspekte der sozialen Interaktion und aktivieren uralte Gehirnbereiche, die für die Navigation in sozialen Hierarchien, Allianzen und Rivalitäten verantwortlich sind.





5 – Belohnungskreisläufe und Feedbackschleifen : Spiele bieten unmittelbares Feedback und Belohnungen. Sie sind darauf ausgelegt, die Belohnungskreisläufe effektiv auszunutzen. Dadurch entsteht eine Schleife, die das Engagement fördert. Genau wie bei der Nahrungssuche oder bei sozialer Interaktion.





6 – Risiko- und Ertragsbewertung : Der präfrontale Kortex wird stimuliert, wenn Strategie und Unsicherheit im Spiel sind.





Bevor wir unsere natürliche Vorliebe für Spiele mit der Anwendung in der realen Welt verbinden, muss ich den heiligen Gral der Spiele ansprechen.





Diejenigen, die am süchtigsten machen, am lohnendsten und am lukrativsten sind: Videospiele.





Was wir von Videospielen lernen können.





Der Grund, warum ich sie untersuchen wollte, liegt darin, dass sie speziell darauf ausgelegt sind, Ihr Interesse zu wecken, damit Sie möglichst lange auf der Plattform bleiben, um Ihnen Werbung anzuzeigen oder Produkte zu kaufen.





Videospiele fesseln uns auf eine Weise, die im echten Leben oft nicht der Fall ist.





Ich möchte insbesondere drei Aspekte hervorheben, die sie von anderen unterscheiden.

Bei Videospielen sind die Ziele klarer definiert.

Meistens wissen wir genau, was zu tun ist. Die Schritte werden in kleinere Schritte unterteilt.





Im echten Leben läuft alles eher nach dem Zufallsprinzip ab. Normalerweise ist man sich nicht bewusst, dass man das Spiel spielt.





Sie werden in eine zufällige Familie hineingeboren. Sie erhalten keine klare Anleitung, was zu tun ist oder was das Spiel ist. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie es selbst herausfinden, mit kaum oder gar keiner Anleitung.





Das Schlimmste ist, dass die Leute um Sie herum Ihnen sagen, Sie sollen sich einen guten Job suchen, sich niederlassen, ein Haus kaufen. Das ist völlig unklar. Es gibt keine klare Vision.





Videospiele sind weniger reibungslos.

In einem Videospiel genügt ein paar Mausklicks oder ein paar Klicks auf dem Bildschirm, um neue Fähigkeiten zu erlangen. Nehmen wir zum Beispiel Ihr Aussehen.





In einem Videospiel können Sie einfach Ihren Charaktertyp auswählen. Wenn Sie möchten, dass er aufgebockt wird, wählen Sie einfach diese Option aus. So einfach ist das.





Im echten Leben dauern die Dinge länger, es gibt viel mehr Reibung. Es gibt mehrere Iterationen. Die Dinge dauern viel länger.





Um die richtige Beziehung zu finden, sind höchstwahrscheinlich mehrere Versuche erforderlich.

Das Erlernen einer wertvollen Fähigkeit erfordert Zeit und oft auch Opfer – beispielsweise die Entscheidung, nicht mit Freunden auszugehen, um den gekauften Kurs abzuschließen.

Um Muskeln aufzubauen, müssen Sie genügend Proteine zu sich nehmen und regelmäßig trainieren.

Die Ergebnisse werden mit der Zeit angezeigt, nicht nach ein paar Klicks.

Videospiele bergen weniger Risiken .

Wenn Sie in einem Videospiel sterben, können Sie einfach von vorne beginnen. So einfach ist das. Risiken sind virtuell, sie haben keine Konsequenzen im realen Leben.





Es besteht diese wunderbare Freiheit, Fehler zu machen, sich wieder aufzurappeln und wieder einzutauchen. In einem Spiel werden Sie ermutigt, sich ins Unbekannte zu wagen, auf Entdeckungsreise zu gehen und Szenarien durchzuleben, von denen Sie in der realen Welt nicht einmal träumen würden.





Das wirkliche Leben hat Konsequenzen und unumkehrbare Wege. Es bietet nicht denselben Luxus. Und die Gesellschaft, Eltern, Schule und Freunde erinnern uns zu oft daran.









4. Die Spielregeln des Lebens.





In Ordnung.





Der Moment, auf den Sie gewartet haben, ist da. Lassen Sie uns eintauchen.





Wie werden Sie Ihr bestmöglicher Spieler, unabhängig von den Karten, die Sie bekommen?





Lassen Sie uns die besten Videospiele auf das echte Leben anwenden.





Die zeitlosen Bereiche, die wir im Leben meistern wollen, sind:





Gesundheit

Reichtum

Wissen

Beziehungen.



Das ist seit Anbeginn der Menschheit so und wird für immer so bleiben. Das macht diese Regeln zeitlos.









Erstelle deinen Charakter. Gestalten Sie sich aktiv durch Selbstbildung, Reflexion und indem Sie Ihr Handeln an Ihren Werten und Zielen ausrichten.





Impulse setzen Wie beim Erwerb von Häusern bei Monopoly zur Erzielung von Einkommen sind Gesundheit, Wohlstand und Wissen der Schlüssel. Regelmäßige Anstrengung bringt Ergebnisse.





Fördern Sie Ausdauer und Wissen. Immer mehr Wissen. Lesen und schreiben Sie, um Ihre Gedanken zu beherrschen. Dieses Spiel hat kein Ende. Sie dürfen nie aufhören zu lernen.





Definieren Sie Ihre Ziele . Definieren Sie Ihre Ziele und legen Sie Schritte fest, um diese zu erreichen. Definieren Sie die Belohnung, die Sie für das Erreichen dieses Ziels erhalten.

Reduzieren Sie den Schwierigkeitsgrad . Setzen Sie sich konkrete Ziele (teilen Sie die Ziele in kleine tägliche Aufgaben auf, um Schwung zu gewinnen). Das macht es einfacher und steigert den Erfolg.

Kontrollieren Sie Ihre Aufmerksamkeit . Lernen Sie, zu kontrollieren, wohin Ihre Aufmerksamkeit geht. Vermeiden Sie Vergleiche, die zu Leid führen, und konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Ignorieren Sie gesellschaftliche Programmierung . Die Karten, die Ihnen bei der Geburt ausgeteilt wurden, bestimmen nicht Ihr Erfolgspotenzial. Die Geschichte ist voller Geschichten von Menschen, die ihre Anfänge überwunden haben.

Umarme unendliche Pfade . Machen Sie sich bewusst, dass es im Leben unendlich viele Möglichkeiten und Wege gibt. Wie bei der Charakteranpassung in Videospielen haben Sie die Macht, Ihr Aussehen, Ihre Rolle und vor allem Ihre Handlungen zu bestimmen. Also sorgen Sie dafür, dass sie zählen.

Streben Sie nach kontinuierlichem Wachstum . Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich weiter, um komplexere Herausforderungen anzunehmen. Diese Entwicklung ist wie das Aufsteigen in ein höheres Level in einem Spiel.

Bringen Sie Können und Herausforderung ins Gleichgewicht . Passen Sie Ihre Fähigkeiten den Herausforderungen an, denen Sie gegenüberstehen, um motiviert zu bleiben und Langeweile oder überwältigende Angst zu vermeiden. Streben Sie nach dem nächsten Level, ohne Schritte zu überspringen.

Kontrollieren Sie Ihre Gedanken . Ihre Gedanken und Handlungen bestimmen Ihre Realität im Spiel. Nehmen Sie eine positive Einstellung an, sowohl durch Worte als auch durch Gedanken. Machen Sie dies zu einer täglichen Übung, idealerweise bevor Sie in den Tag starten.









5. Lass uns über Cheat-Codes reden.





Genau wie in Videospielen gibt es auch im Leben Cheat-Codes.





Dies hat zwar unmittelbare Auswirkungen, ist jedoch immer auch mit Nachteilen verbunden.





Wenn Sie Ihre Gesundheit durch die Einnahme von Steroiden betrügen , werden Sie zwar schneller wachsen, Ihr Körper wird jedoch Schaden nehmen.





Betrug im Geschäftsleben bringt Ihnen schneller Geld, endet mit Geldstrafen und möglicherweise im Gefängnis.





Untreue in Beziehungen bereitet Ihnen zwar unmittelbares Vergnügen, ermöglicht Ihnen aber keine bedeutungsvolle Beziehung. Schlimmer noch: Sie sabotieren die Grundlage für tiefe Bindungen.





Und vergessen wir nicht eine der wichtigsten Möglichkeiten zum Schummeln:





Sich selbst zu betrügen – Die größte Täuschung.





Dies ist die weniger offensichtliche, aber viel zu häufige und schädliche Variante. Und die, mit der ich am meisten zu kämpfen hatte.





Sich selbst zu betrügen ist ein stiller Dieb der Freude, der Sie langsam bei lebendigem Leibe auffressen wird. Sie ignorieren Ihre wahren Bestrebungen, Sie unterdrücken Ihre innere Stimme, Sie verbergen Ihre Fehler. Diese Akte des Selbstverrats nagen nicht nur an Ihrem Glück; sie zerstören Ihr Selbstwertgefühl völlig.





Der Punkt ist, dass es immer eine Möglichkeit gibt, zu schummeln und sich vorübergehend einen Vorsprung zu verschaffen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Sie noch weiter zurückwirft als zu Ihrem Ausgangspunkt.





Und ist es nicht lohnender, ein Spiel zu gewinnen, indem man sich an die Regeln hält, als es durch Schummeln zu gewinnen?









6. Dies ist kein Nullsummenspiel.





Im Leben zu gewinnen bedeutet nicht, dass alle anderen verlieren.





Auch wenn das Spielbrett begrenzt ist, geht das Spiel ewig weiter.





Selbst der reichste oder glücklichste Mensch kann nicht für immer alles haben. Jeder stirbt eines Tages.





Es gibt genug Gewinnchancen für jeden. Es gibt genug Geld, damit jeder reich wird. Es gibt genug Menschen, damit jeder die Liebe finden kann.





Der beste Teil?





Anderen zum Sieg zu verhelfen ist der schnellste Weg, im Spiel des Lebens voranzukommen. Erfolgreiche Unternehmen sind erfolgreich, weil ihre Kunden gewinnen.

Erfolgreiche Beziehungen sind erfolgreich, weil beide Parteien gewinnen.





7. Abschließende Gedanken





Nehmen Sie das Spiel des Lebens ohne Angst oder Zögern an.





Machen Sie sich bewusst, dass jede Herausforderung kein Rückschlag ist, sondern ein Schritt vorwärts bei der Beherrschung der ungeschriebenen Regeln, die unseren Weg bestimmen.





Wenn Sie die Perspektive ändern und das Leben nicht als eine Aneinanderreihung von Hindernissen, sondern als Chance zum Wachstum betrachten, ändert sich alles.





Ihre Motivation steigt, die Aufgaben werden spannend und jeder Tag bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihrer persönlichen Reise das nächste Level zu erreichen.





Wenden Sie diese Regeln an und Sie werden feststellen, dass Sie süchtig nach dem Spiel des Lebens sind.





In diesem großen Spiel sind Sie sowohl Spieler als auch Spielemacher. Denken Sie daran: Die Regeln des Lebens sind nicht dazu da, Sie zu binden, sondern um in Ihnen die Kraft zu schmieden, zu erschaffen, zu erobern und zu gedeihen.





Spielen Sie nicht nur, um mitzumachen – hinterlassen Sie Ihren Eindruck.





Hinterlassen Sie nicht nur Ihre Fußspuren – hinterlassen Sie ein Vermächtnis.





Wenden Sie diese Regeln mit Bedacht an. Fordern Sie das Spiel heraus.





Bis zum nächsten Mal.





Ben.