你是否经常把事情看得太严肃？你是否经常感到焦虑？





焦虑源自于缺乏洞察力。





如果你缺乏洞察力，你就看不到更大的图景。洞察力让你思路清晰。





没有它，你就无法解决问题。你会感到陷入困境。消极情绪压倒了积极体验。你感觉好像有一片看不见的云一直笼罩着你，阻碍着你的思维敏锐度。





你内心深处有这种感觉。你真的想挣脱，但感觉很难。





我总是被说“太严肃”。理由很充分：因为我就是太严肃。我缺乏洞察力，感觉被困在自己创造的精神牢笼中。





你可能也经历过这种感觉，因为你也有过这种感觉——我们都是这样的。我们每天都被压力所困扰。感觉好像我们失去了什么，但我们又不知道那是什么。





现在我知道了。





我没有意识到，我一直都在玩游戏。而且我并不知道游戏规则。





如果您仍然有同样的感觉，那是因为您还没有弄清楚。





我们都在玩游戏。





生命的游戏。





有些人甚至会说我们生活在模拟中。无论你是否相信这一点，这都无关紧要。人生游戏就在这里。你可以选择学习规则，或者被淘汰。





所以不要像我一样等待 36 年才发现这一点。





在我做出这一转变后，我变得更加投入于所做的一切。我的动力增加了 150%。如今，我的表现总是更高。一切都变得有趣、轻松和令人兴奋。





当事情变得艰难时，它只是额外动力的燃料。





我之所以能做到这一点，是因为我终于明白了人生游戏的规则。我想把这些规则教给你们，因为没有人愿意教你们。





想想我们经常从哪里获得指导。如果你和我一样：





父母是我们的第一任老师。





他们希望我们得到最好的，但有时他们也不知道所有答案。他们教给我们的知识可能还不够。





学校注重学术。





数学、科学等等。但它忽略了真正的东西，比如处理生活中的意外事件。学校让我们的头脑里充满了需要记住的事实，却很少让我们完全理解接下来会发生什么。





朋友们都走自己的路。





他们上的是同一所学校，父母是同一代人，也同样忙于解决问题。





这里有两点很关键：第一，要认识到生活就是一场游戏；第二，要掌握不成文的规则。





一旦你做到了，那些看似无法克服的挑战就会变成令人兴奋的谜题，等待你去解决。日常的辛苦工作变成了一种有目的的成长和自我发现之旅。





我希望你想象自己每天早晨醒来时，没有恐惧，而是对一天的挑战充满热切的期待。

想象一下拥抱这种期待。





想象将每个障碍视为成功的垫脚石。





设想以无畏的决心和绝对的权威来掌握自己的命运。





这就是我希望你从这封信中得到的东西。





以前，我压力很大。——无时无刻。我感觉自己衰老得太快，无法掌控自己的命运。





一切看上去都很困难、很痛苦。





现在，我很开心。而且我赢得了比赛。





所以，跟我一起学习规则，赢得人生的游戏。





1. 大多数公司已经意识到了这一点。现在您也该明白了。





你有没有注意到，你身边到处都是游戏？甚至你工作或购物的公司也是如此？





游戏化是一种行之有效的策略。它改变了我们的工作、购物和互动方式。





微软通过引入积分、徽章和个性化目标系统提高了联络中心的生产力和参与度。





结果如何？旷工率下降了 12%，生产效率提高了。





约会应用程序将寻找伴侣变成了一场引人入胜的游戏，其机制如下：





滑动决策

每日登录奖励

成就徽章

进阶系统

性格测试



通过这些游戏化技术，他们让寻找伴侣的过程变得更加有趣。鼓励你在平台上花更多时间并更深入地参与。





而这不仅限于科技巨头。





零售商和工作场所也在这么做。他们使用排行榜、积分和徽章来激励和吸引员工和顾客。





你看，游戏化满足了我们对成就、学习和社交的自然渴望。





我想说的是，很多公司已经意识到了这一点。他们正在应用游戏化来吸引和利用人们的自然欲望，例如：





自我表达

社交

学习

竞赛

地位



但游戏的吸引力不仅仅在于简单的娱乐；它触及了我们存在的核心。





当我们参与积分、级别、进度条、目标和即时反馈时，我们不只是在参与一场游戏，我们还在参与人类本质的一个基本部分。





2. 人类为何会被游戏吸引？





游戏化利用了我们最深层的动机，这是有原因的。事实证明，我们可以追溯到 6 个主要生物学因素。









1 -多巴胺释放：玩游戏会触发多巴胺的释放，多巴胺是一种与快乐和奖励有关的神经递质。当您通过以下方式在游戏中取得成功时：





解决难题

完成一个关卡

战胜对手



2 -学习和大脑可塑性：你有不断学习和探索的欲望。这得益于大脑的可塑性。游戏可以刺激认知过程，例如：





解决问题

空间导航

战略

快速决策



当你参与这些活动时，它会增强你的大脑功能和神经可塑性。





3 -压力反应和玩耍：玩游戏可以减轻压力，因为可以刺激内啡肽的释放。这是身体的天然止痛药和情绪提升剂。动物也会玩耍。这通常是它们（以及你和我）自然学习社交技能的方式。





4 -竞争与合作：这对我们作为一个物种的生存来说一直至关重要。游戏模拟了社交互动的这些方面，并激活了负责处理社会等级、联盟和竞争的古老大脑区域。





5 -奖励回路和反馈循环：游戏提供即时反馈和奖励。它们旨在有效利用奖励回路。这创造了一个促进参与的循环。就像寻找食物或社交互动一样。





6 -风险和回报评估：当涉及策略和不确定性时，前额叶皮层会受到刺激。





在我们将对游戏的自然吸引力的理解融入现实世界的应用之前，我必须提一下游戏的圣杯。





最容易上瘾、最有回报、最赚钱的是：电子游戏。





我们可以从电子游戏中学到什么。





我想研究它们的原因是，它们经过专门设计，可以让你参与其中，从而让你尽可能长时间地停留在平台上，以便你看到广告或在平台上购买产品。





电子游戏以现实生活往往无法做到的方式吸引着我们。





我想特别指出它们之间的三个区别。

电子游戏的目标更加明确。

大多数时候，我们清楚地知道该做什么。步骤被分解成更小的步骤。





在现实生活中，游戏更加随机。你通常不知道自己在玩游戏。





你出生在一个随机家庭。你没有得到明确的教程来告诉你该做什么，或者游戏是什么。你只能自己摸索，几乎没有任何指导。





最糟糕的是，你周围的人会告诉你要找一份好工作，安定下来，买栋房子。他们对此没有明确的目标。没有清晰的愿景。





电子游戏的摩擦较少。

在电子游戏中，获得新技能相当于点击几下鼠标或屏幕。让我们以你的外表为例。





在电子游戏中，你只需选择角色类型即可。如果你想让他变得强大，只需选择该选项即可。就这么简单。





在现实生活中，事情需要更长的时间，摩擦也更多。有多次迭代。事情需要更长的时间。





寻找正确的关系很可能需要多次尝试。

学习一项有价值的技能需要时间，而且往往需要做出牺牲——比如为了完成你购买的课程而选择不和朋友出去。

想要健美，你需要摄入足够的蛋白质并坚持锻炼。

结果将随着时间的推移而出现，而不是只需点击几次即可。

电子游戏的风险较小。

如果你在电子游戏中死了，你就可以重新开始。就这么简单。风险是虚拟的，不会对现实生活产生影响。





这是一种美妙的自由，让你犯错、重新站起来，然后重新开始。在游戏中，你被鼓励跳入未知世界，大胆探索，体验你在现实世界中做梦也想不到的场景。





现实生活有后果和不可逆转的道路。它不会提供同样的奢侈。社会、父母、学校、朋友也常常提醒我们这一点。









4.人生游戏的规则。





好吧。





您期盼的时刻已经到来。让我们开始吧。





无论手上拿着什么牌，如何才能成为最好的玩家？





让我们利用最好的视频游戏，将其应用到现实生活中。





生活中我们想要掌握的永恒领域是：





健康

财富

知识

关系。



自人类诞生以来，情况一直如此，并将永远如此。这使得这些规则经久不衰。









创建你的角色。 通过自我教育、反思以及使自己的行为与自己的价值观和目标保持一致来积极塑造自己。





创造动力 就像在大富翁游戏中购买房屋来获得收入一样，健康、财富和知识的动力是关键。 持续的努力会带来成果。





培养坚持不懈的知识。不断获取更多知识。阅读和写作以掌握你的思想。这个游戏没有尽头。你永远不能停止学习。





明确你的目标。明确你的目标，并制定实现目标的步骤。明确实现目标后你将获得的回报。

降低难度。制定具体目标（将目标分解为日常小任务以建立动力）。这会让事情变得简单，而且会复合。

控制你的注意力。学会控制你的注意力。避免导致痛苦的比较，专注于对你真正重要的事情。

忽略社会规划。出生时所拥有的天赋并不决定你成功的潜力。历史上充满了克服困难的个人故事。

拥抱无限的道路。 承认生活中有无数的选择和道路。就像电子游戏中的角色定制一样，你有权决定自己的外表、角色，最重要的是你的行为。所以要让它们发挥作用。

追求持续成长。不断发展你的技能和知识，以应对更复杂的挑战。这种发展就像游戏中的升级一样。

平衡技能和挑战。将您的技能与您面临的挑战相匹配，以保持参与度并避免无聊或过度焦虑。努力迈向下一个级别，不要跳过任何步骤。

控制你的思想。你的思想和行动决定了你在游戏中的现实。通过言语和思想养成积极的心态。将其作为日常练习，最好是在开始新的一天之前。









5. 让我们来谈论作弊码。





就像在电子游戏中一样，生活中也存在作弊码。





但是，虽然它会产生立竿见影的效果，却总是伴随着一些负面影响。





服用类固醇这种欺骗健康的手段虽然会让你长得更快，但会损害你的身体。





商业欺诈会让你更快赚钱，但最终会让你被罚款，甚至入狱。





恋爱中的出轨会给你带来即时的快感，但却无法让你拥有一段有意义的感情。更糟糕的是，它会破坏深厚感情的基础。





我们不要忘记最重要的作弊方法之一：





欺骗自己——最大的欺骗。





这是一种不太明显但极为常见且危害巨大的问题。也是我最头疼的问题。





欺骗自己就像是偷走快乐的无声小偷，它会慢慢吞噬你。你会忽视自己真正的愿望，压抑内心的声音，掩盖自己的缺点。这些自我背叛行为不仅会蚕食你的幸福，还会彻底摧毁你的自尊。





关键在于，总是有办法作弊并暂时领先，但当你落后时，这只是时间问题。





此外，遵守规则赢得游戏不是比通过作弊赢得游戏更有成就感吗？









6.这不是一个零和游戏。





生活中的胜利并不意味着其他人都失败。





尽管棋盘可能是有限的，但游戏却永远进行下去。





即使是最富有或最幸福的人也不可能永远拥有一切。每个人都终有一天会死去。





有足够的机会让每个人都获胜。有足够的钱让每个人都致富。有足够的人让每个人都找到爱情。





最好的部分？





帮助他人获胜是人生中进步最快的方式。成功的企业之所以成功，是因为他们的客户正在获胜。

成功的关系之所以成功是因为双方都是赢家。





7. 最后的想法





毫无畏惧、毫不犹豫地拥抱生活的游戏。





认识到每一个挑战都不是挫折，而是掌握支配我们道路的不成文规则的向前迈出的一步。





当你转变视角，将生活视为成长的机会而非一系列障碍时，一切都会改变。





您会发现动力大增，任务变得引人入胜，并且每一天都是您个人旅程升级的机会。





运用这些规则，看看自己是否沉迷于生活的游戏。





在这场盛大的游戏中，你既是玩家，也是游戏创造者。记住：生活的规则不是要束缚你，而是要在你内心铸就创造、征服和繁荣的力量。





不要只是为了参与而玩——要留下自己的印记。





不要只留下足迹，还要留下遗产。





有意识地运用这些规则。挑战游戏。





直到下一次。





本。