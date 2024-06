Por que os humanos são atraídos pelos jogos

Você costuma levar as coisas muito a sério? Você fica muito ansioso?





A ansiedade vem da falta de perspectiva.





Se você estiver perdendo perspectiva, não conseguirá ver o quadro geral. A perspectiva lhe dá clareza de pensamento.





Sem ele, você não consegue resolver problemas. Você se sente preso. As emoções negativas superam as experiências positivas. Você sente como se uma nuvem invisível estivesse sempre presente ao seu redor, obstruindo sua acuidade mental.





Você sente isso no fundo. Você realmente quer se libertar, mas parece difícil.





Sempre fui chamado de 'muito sério'. E por boas razões: porque eu estava. Eu não tinha perspectiva e me sentia preso na prisão mental que criei para mim mesmo.





Você provavelmente conhece esse sentimento porque também o tem - todos nós temos. Ficamos presos no estresse diário. Parece que estamos perdendo alguma coisa, mas não conseguimos entender o que é.





Agora eu faço.





O que eu não percebi é que estava jogando o tempo todo. E eu estava fazendo isso sem conhecer as regras.





Se você ainda está se sentindo da mesma maneira, é porque ainda não percebeu.





Estamos todos jogando um jogo.





O jogo da vida.





Alguns podem até dizer que estamos vivendo uma Simulação. Quer você acredite nisso ou não, não importa. O jogo da vida está aqui. Cabe a você decidir aprender as regras ou ficar para trás.





Então não seja como eu e espere 36 anos para descobrir isso.





Assim que fiz essa mudança, fiquei mais envolvido em tudo o que fazia. Tive 150% mais motivação. Hoje em dia, sempre atuo em um nível superior. Tudo é divertido, fácil e emocionante.





Quando as coisas ficam difíceis, é apenas combustível para motivação extra.





A razão pela qual sou capaz de fazer isso é porque finalmente entendi as regras do jogo da vida. E essas regras, quero ensiná-las a você, porque ninguém mais o fará.





Pense sobre onde frequentemente obtemos nossa orientação. Se você é como eu:





Os pais foram nossos primeiros professores.





Eles queriam o melhor para nós, mas às vezes não tinham todas as respostas. Eles nos ensinaram o que sabiam, o que pode não ter sido suficiente.





A escola era sobre acadêmicos.





Matemática, ciências e muito mais. Mas faltou a coisa real, como lidar com os desafios da vida. As escolas enchem-nos a cabeça com factos para recordar, raramente com uma compreensão completa do que vem depois.





Os amigos estavam seguindo seu próprio caminho.





Eles frequentavam as mesmas escolas, tinham pais da mesma geração e estavam igualmente ocupados resolvendo as coisas.





Duas coisas são fundamentais aqui: a primeira é perceber que a vida é um jogo, a segunda é se armar com regras não escritas.





Depois de fazer isso, os desafios que pareciam intransponíveis tornam-se quebra-cabeças emocionantes esperando para serem resolvidos. A rotina diária se transforma em uma busca proposital por crescimento e autodescoberta.





Quero que você se imagine acordando todas as manhãs, não com medo, mas com uma ardente expectativa pelos desafios do dia.

Imagine abraçar essa antecipação.





Visualize ver cada obstáculo como um trampolim para o sucesso.





Visualize comandar seu destino com determinação destemida e autoridade absoluta.





Isto é o que eu quero que você obtenha desta carta.





Antes eu estava estressado. - O tempo todo. Eu sentia que estava envelhecendo rápido demais e não tinha controle sobre meu próprio destino.





Tudo parecia difícil e doloroso.





Agora estou me divertindo. E estou ganhando o jogo.





Então aprenda as regras comigo e ganhe o jogo da vida.





1. A maioria das empresas já descobriu isso. É hora de você também.





Você já percebeu que os jogos estão ao seu redor? Até mesmo as empresas para as quais você trabalha ou faz compras?





A gamificação é uma estratégia comprovada. Ele transforma a forma como trabalhamos, compramos e interagimos.





A Microsoft aumentou a produtividade e o envolvimento do contact center introduzindo um sistema de pontos, emblemas e metas personalizadas.





O resultado? Queda de 12% no absentismo e aumento da produtividade.





Os aplicativos de namoro transformaram a busca por um par em um jogo envolvente, com mecanismos como:





Deslizar decisões

Recompensas por logins diários

Distintivos de Conquista

Sistemas de progressão

Testes de personalidade



Através destas técnicas de gamificação, tornam o processo de encontrar um par mais divertido. Você é incentivado a passar mais tempo na plataforma e se envolver mais profundamente.





E isso não se limita apenas aos gigantes da tecnologia.





Varejistas e locais de trabalho também estão fazendo isso. Eles usam tabelas de classificação, pontos e emblemas para motivar e envolver funcionários e clientes.





Veja, a gamificação explora nossos desejos naturais de realização, aprendizado e socialização.





O que estou tentando enfatizar aqui é que muitas empresas descobriram isso. Eles estão aplicando a gamificação para envolver e aproveitar os desejos naturais das pessoas por coisas como:





autoexpressão

socializar

aprendizado

concorrência

status



Mas a atração pelos jogos vai além do simples entretenimento; ele atinge o âmago do nosso ser.





Quando nos envolvemos com pontos, níveis, barras de progresso, metas e feedback instantâneo, não estamos apenas participando de um jogo – estamos nos envolvendo com uma parte fundamental do que nos torna humanos .





2. Por que os humanos são atraídos pelos jogos?





A gamificação aproveita as nossas motivações mais profundas e há uma razão para isso. Acontece que existem 6 fatores biológicos principais que podemos rastrear.









1 - Liberação de Dopamina : Jogar desencadeia a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Quando você tem sucesso em um jogo:





Resolvendo um quebra-cabeça

Completando um nível

Ganhar contra um oponente



2 - Aprendizagem e Plasticidade Cerebral : Você tem uma vontade constante de aprender e explorar. Isto é apoiado pela plasticidade do seu cérebro. Os jogos estimulam os processos cognitivos como:





Solução de problemas

Navegação espacial

Estratégia

Tomada de decisão rápida



Quando você se envolve nessas atividades, melhora a função e a neuroplasticidade do cérebro.





3 - Resposta ao estresse e brincadeira : Jogar reduz os níveis de estresse porque a liberação de endorfinas é estimulada. Estes são os analgésicos naturais e elevadores de humor do seu corpo. Os animais também brincam. Muitas vezes é assim que eles (e você e eu) aprendem habilidades sociais naturalmente.





4 - Competição e Cooperação : Isto sempre foi crucial para a nossa sobrevivência como espécie. Os jogos simulam esses aspectos da interação social e ativam antigas áreas cerebrais responsáveis pela navegação em hierarquias sociais, alianças e rivalidades.





5 - Circuitos de recompensa e ciclos de feedback : os jogos fornecem feedback e recompensas imediatos. Eles são projetados para explorar eficazmente os circuitos de recompensa. Isso cria um ciclo que promove o engajamento. Assim como encontrar comida ou interação social.





6 - Avaliação de riscos e recompensas : O córtex pré-frontal é estimulado quando estratégia e incerteza estão envolvidas.





Antes de transpormos a compreensão de nossa atração natural por jogos para a aplicação no mundo real, preciso abordar o Santo Graal dos jogos.





Os mais viciantes, mais gratificantes e mais lucrativos: os videogames.





O que podemos aprender com os videogames.





A razão pela qual eu quis estudá-los é que eles são projetados especificamente para mantê-lo engajado, para que você permaneça na plataforma o maior tempo possível para que você veja anúncios ou compre produtos dentro dela.





Os videogames nos cativam de uma forma que a vida real muitas vezes não consegue.





Quero apontar especificamente três aspectos que os diferenciam.

Os videogames têm melhor clareza de objetivos.

Na maioria das vezes, sabemos exatamente o que fazer. As etapas são divididas em etapas menores.





Na vida real, é mais aleatório. Você geralmente não sabe que está jogando.





Você nasceu em uma família aleatória. Você não recebe um tutorial claro sobre o que fazer ou qual é o jogo. Espera-se que você descubra isso sozinho, com quase nenhuma orientação.





A pior parte é que as pessoas ao seu redor dizem para você conseguir um bom emprego, se estabelecer, conseguir uma casa. Não há clareza sobre isso. Não há uma visão clara.





Os videogames têm menos atrito.

Em um videogame, obter novas habilidades equivale a alguns cliques no mouse ou na tela. Vejamos sua aparência física, por exemplo.





Em um videogame, você simplesmente escolhe o tipo de personagem. Se você quiser que ele seja roubado, basta selecionar essa opção. É tão fácil.





Na vida real as coisas demoram mais, há muito mais atrito. Existem várias iterações. As coisas demoram muito mais.





Encontrar o relacionamento certo provavelmente exigirá várias tentativas.

Aprender uma habilidade valiosa exigirá tempo e, muitas vezes, sacrifícios – como optar por não sair com seus amigos para terminar o curso que você comprou.

Ser levantado exigirá que você coma proteína suficiente e treine de forma consistente.

Os resultados aparecerão com o tempo, não após alguns cliques.

Os videogames apresentam menos riscos .

Se você morrer em um videogame, basta começar de novo. É simples assim. Os riscos são virtuais, não têm consequências na vida real.





Existe essa bela liberdade de bagunçar, tirar a poeira e mergulhar novamente. Em um jogo, você é encorajado a saltar para o desconhecido, a explorar de forma selvagem e a viver cenários com os quais nunca sonharia no mundo real.





A vida real tem consequências e caminhos irreversíveis. Não oferece o mesmo luxo. E a sociedade, os pais, a escola, os amigos muitas vezes nos lembram disso.









4. As regras do jogo da vida.





Tudo bem.





O momento que você estava esperando chegou. Vamos mergulhar.





Como se tornar o melhor jogador possível, independentemente das cartas que você usou?





Vamos usar o melhor dos videogames, aplicá-los na vida real.





As áreas atemporais que queremos dominar na vida são:





Saúde

Fortuna

Conhecimento

Relacionamentos.



Tem sido assim desde o início da humanidade e assim permanecerá para sempre. Isso torna essas regras perenes.









Crie seu personagem. Molde-se ativamente por meio da autoeducação, da reflexão e do alinhamento de suas ações com seus valores e objetivos.





Criar impulso Assim como adquirir casas no Monopólio para gerar renda, o impulso na saúde, na riqueza e no conhecimento é fundamental. Esforço regular gera resultados.





Promova o conhecimento da persistência . Mais conhecimento, o tempo todo. Leia e escreva para dominar seus pensamentos. Não há fim para este jogo. Você nunca deve parar de aprender.





Defina quais são seus objetivos . Defina seus objetivos e estabeleça etapas para chegar lá. Defina a recompensa que você receberá por atingir esse objetivo.

Reduza a dificuldade . Crie metas específicas (divida as metas em pequenas tarefas diárias para ganhar impulso). Isso torna tudo mais fácil e compensa.

Controle sua atenção . Aprenda a controlar para onde vai sua atenção. Evite comparações que levam ao sofrimento e concentre-se no que realmente importa para você.

Ignore a programação social . A mão que você recebeu ao nascer não determina seu potencial de sucesso. A história está repleta de histórias de indivíduos que superaram seus primórdios.

Abrace caminhos infinitos . Reconheça que existem infinitas escolhas e caminhos na vida. Assim como a personalização de personagens em videogames, você tem o poder de decidir sua aparência, seu papel e, o mais importante, suas ações. Então faça-os contar.

Buscar o crescimento contínuo . Desenvolva continuamente suas habilidades e conhecimentos para enfrentar desafios mais complexos. Este desenvolvimento é como subir de nível em um jogo.

Equilibre habilidade e desafio . Combine suas habilidades com os desafios que você enfrenta para se manter engajado e evitar o tédio ou a ansiedade avassaladora. Esforce-se para o próximo nível sem pular etapas.

Controle seus pensamentos . Seus pensamentos e ações ditam sua realidade no jogo. Adote uma mentalidade positiva, tanto por meio de palavras quanto de pensamentos. Faça disso uma prática diária, de preferência antes de começar o dia.









5. Vamos falar sobre códigos de trapaça.





Assim como nos videogames, existem códigos de trapaça disponíveis na vida.





Mas embora tenha um resultado imediato, está sempre associado a um lado negativo.





Trair a saúde ao tomar esteróides fará com que você cresça mais rápido, mas prejudicará seu corpo.





Trapacear nos negócios fará com que você ganhe dinheiro mais rápido e acabará com multas, possivelmente na prisão.





Trair nos relacionamentos lhe dará prazer imediato, mas não permitirá que você tenha um relacionamento significativo. Pior, sabotará a base para conexões profundas.





E não vamos esquecer uma das formas mais importantes de trapacear:





Enganando-se – O maior engano.





Este é o menos óbvio, mas muito comum e prejudicial. Aquele com quem mais lutei.





Enganar-se é um ladrão silencioso de alegria que lentamente o comerá vivo. Você ignora suas verdadeiras aspirações, suprime sua voz interior, mascara suas falhas. Esses atos de autotraição não apenas prejudicam sua felicidade; eles destroem completamente sua auto-estima.





A questão é que sempre há uma maneira de trapacear e ficar temporariamente à frente do jogo, mas é apenas uma questão de tempo até que isso o atrase ainda mais do que onde começou.





Além disso, vencer um jogo seguindo as regras não é mais gratificante do que a sensação de vencê-lo trapaceando?









6. Este não é um jogo de soma 0.





Vencer na vida não significa que todos perdem.





Embora o tabuleiro possa ser finito, o jogo continua para sempre.





Mesmo a pessoa mais rica ou feliz não pode ter tudo para sempre. Todo mundo morre um dia.





Existem oportunidades suficientes para que todos ganhem. Há dinheiro suficiente para todos ficarem ricos. Existem pessoas suficientes para que todos encontrem o amor.





A melhor parte?





Ajudar os outros a vencer é o caminho mais rápido para avançar no jogo da vida. Empresas de sucesso são bem-sucedidas porque seus clientes estão ganhando.

Relacionamentos bem-sucedidos são bem-sucedidos porque ambas as partes ganham.





7. Considerações finais





Abrace o jogo da vida sem medo ou hesitação.





Reconheça que cada desafio não é um retrocesso, mas um passo em frente no domínio das regras não escritas que regem os nossos caminhos.





Quando você muda de perspectiva, vendo a vida não como uma série de obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, tudo muda.





Você encontrará picos de motivação, as tarefas se tornarão envolventes e cada dia será uma chance de subir de nível em sua jornada pessoal.





Aplique essas regras, veja-se viciado no jogo da vida.





Neste grande jogo, você é tanto o jogador quanto o criador do jogo. Lembre-se: as regras da vida não servem para prendê-lo, mas para forjar dentro de você o poder de criar, conquistar e prosperar.





Não jogue apenas para participar – deixe sua marca.





Não deixe apenas suas pegadas – deixe um legado.





Aplique essas regras com intenção. Desafie o jogo.





Até a próxima vez.





Bem.