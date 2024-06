Opside s'appelle désormais Lumoz, initiant l'ère ZK-RaaS

Le 12 octobre, nous sommes ravis d' annoncer qu'Opside est officiellement passé à Lumoz ! Cela marque une avancée significative dans le parcours de développement de Lumoz. Dans le même temps, nous espérons également profiter de cette opportunité pour permettre aux utilisateurs du monde entier de mieux comprendre et appliquer la technologie ZK-Rollup, de faciliter la mise en œuvre à grande échelle de chaînes d'applications basées sur zkEVM et de stimuler davantage l'innovation dans la technologie ZK.





Lumoz (anciennement Opside) a officiellement lancé son Testnet fin mai de cette année et fonctionne sans problème depuis cinq mois avec une forte participation continue de la communauté mondiale. À ce jour, nous avons accumulé plus de 240 000 utilisateurs indépendants, plus de 25 000 validateurs PoS et plus de 100 mineurs PoW. De plus, plus de 15 projets ont passé l'examen officiel et généré des chaînes d'applications zkEVM personnalisées sur la plateforme Lumoz (anciennement Opside).

Pourquoi un changement de marque ?

Au cours de l'année écoulée, Lumoz (anciennement Opside) a connu un succès remarquable. Dans le paysage actuel du RaaS (Rollup as a Service), Lumoz (anciennement Opside) est la première et unique plateforme dédiée au ZK-Rollup as a Service, fournissant une puissance de calcul sous-jacente.





Le nom Opside vient de « Operator », mais à mesure que le cumul optimiste gagnait progressivement en attention, nous avons remarqué qu'un nombre croissant d'utilisateurs classaient à tort Opside dans le champ du cumul optimiste.





De plus, Opside a réalisé des progrès constants en 2023, en lançant avec succès le testnet pré-Alpha, la base de lancement ZK-Rollup, l'algorithme en deux étapes ZKP, le protocole NCRC et d'autres fonctionnalités utilisateur importantes. Nous avons également établi une bonne communication et collaboration avec de nombreux projets zkEVM de premier plan, des composants modulaires et des fournisseurs de services tiers au sein de l'espace ZK, couvrant et impliquant une partie importante de la direction verticale dans ce domaine.





En résumé, les fonctionnalités et les offres fournies par Opside ne peuvent plus être simplement résumées par le terme « Opérateur », et le nom d'origine peut prêter à confusion inutile. C’est pourquoi nous pensons qu’un changement complet de marque est nécessaire.

Pourquoi Lumoz ?

Après avoir décidé du changement de marque, l'équipe a agi rapidement et a mené plusieurs séances de brainstorming en interne. Nous avons également demandé conseil à des centaines d'utilisateurs communautaires et d'experts du secteur dans le monde entier. En conséquence, le nouveau nom « Lumoz » a été choisi.





Lumoz est dérivé du mot latin « Lumos », qui signifie « lumière » ou « luminosité ». Il s'inspire de la série de romans à succès de JK Rowling, "Harry Potter", dans laquelle "Lumos" est un sort utilisé pour éclairer la pointe d'une baguette magique, créant ainsi de la lumière. En remplaçant le « s » par « z », « Lumoz » s'associe intelligemment à la technologie « zk » (Zero-Knowledge), formant un identifiant unique.





De plus, pour ceux qui connaissent Lumo, il ressemble à l’orbitale d’une molécule, semblable à un L2. Nous espérons que Lumoz pourra devenir un phare de lumière sur la piste ZK, ouvrant la voie à l'adoption généralisée de la technologie ZK-Rollup.

La vision de Lumoz : rendre le ZK-Rollup à portée de main

Depuis sa création en 2022, Lumoz (anciennement Opside) s'est engagé dans sa mission de rendre la technologie ZK-Rollup plus accessible et conviviale. Pour y parvenir, Lumoz (anciennement Opside) a été parmi les premiers du secteur à introduire le concept de ZK-RaaS (ZK-Rollup as a Service), répondant aux besoins des développeurs pour créer des ZK-Rollup personnalisés (chaînes d'applications zkEVM) sur plusieurs réseaux L1.





Pendant plus d'un an depuis la création de Lumoz (anciennement Opside), l'équipe est restée persévérante pour surmonter les défis et franchir des étapes importantes. En mai 2023, avec le lancement du réseau de test incitatif pré-Alpha, la fonctionnalité de déploiement en un clic des chaînes d'applications zkEVM a subi avec succès des tests à petite échelle. En août de la même année, Lumoz (anciennement Opside) a également apporté des mises à jour importantes à la base de lancement ZK-Rollup, ajoutant la prise en charge des réseaux de test ETH/BSC/Polygon comme options pour la chaîne principale Rollup L1 et fournissant divers composants modulaires tels que DA/shared. séquenceurs.





Aujourd'hui, un nombre croissant de développeurs/utilisateurs utilisent la base de lancement sans code ZK-Rollup de Lumoz (anciennement Opside) pour créer des chaînes d'applications zkEVM personnalisées. De plus, pendant l'exploitation, Lumoz (anciennement Opside) fournit une puissance de calcul sous-jacente pour les calculs généraux de ZKP via le réseau de preuves décentralisé, permettant aux équipes de projet de se concentrer sur les opérations ultérieures. Cela réduit considérablement les obstacles à l'utilisation de la technologie ZK et réduit les coûts opérationnels pour les équipes de projet, tout en favorisant efficacement l'adoption généralisée de la technologie ZK-Rollup.

Vers la « Lumière », Lumoz a un bel avenir

Avec ce changement de marque, il est évident pour le monde entier que Lumoz (anciennement Opside) est déterminé à poursuivre sa construction à long terme en direction de ZK-RaaS. Pour l’avenir, nous respecterons strictement le plan de la feuille de route :





Prise en charge de davantage de types zkEVM : actuellement, Lumoz (anciennement Opside) prend en charge les types zkEVM tels que Polygon zkEVM et zkSync, et prévoit de prendre en charge Scroll, StarkNet et d'autres au quatrième trimestre. En élargissant continuellement la prise en charge des types zkEVM, Lumoz (anciennement Opside) vise à répondre aux besoins de différents développeurs et projets, favorisant ainsi l'adoption généralisée de la technologie ZK-Rollup.

Optimisation de la base de lancement ZK-Rollup : bien que la base de lancement ZK-Rollup actuelle réponde déjà aux demandes de la plupart des gens, dans nos plans, ce ne sont que les bases. À l'avenir, Lumoz (anciennement Opside) prévoit de fournir des composants et des fonctionnalités plus modulaires (comme l'intégration de davantage de DA tiers) pour simplifier et accélérer davantage le déploiement des chaînes d'applications zkEVM.

Expansion continue des collaborations écosystémiques : À ce jour, Lumoz (anciennement Opside) a réalisé des progrès significatifs dans le développement de l'écosystème, avec près d'une centaine de projets d'écosystème couvrant divers domaines tels que GameFi, DeFi, NFT, Social et Tool. À l'avenir, nous rechercherons activement des opportunités de collaborer avec davantage de projets de haute qualité et de renforcer les applications innovantes au niveau pratique, tout en partageant les ressources et le trafic, favorisant ainsi efficacement l'adoption de la technologie ZK-Rollup.

Développer l'écosystème des mineurs et réduire les barrières à l'entrée des CPU et GPU : avec la maturation progressive de la technologie ZK-Rollup, il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de ZK-Rollups à l'avenir, ce qui créera une demande importante pour la puissance de calcul ZKP. Lumoz (anciennement Opside) incite actuellement les mineurs à fournir la puissance de calcul ZKP via le mécanisme ZK-PoW, fournissant ainsi une infrastructure matérielle complète pour ZK-Rollup. Les mineurs constitueront donc un élément important de l’ensemble de l’écosystème. À cette fin, nous avons activement ajusté les barrières à l’entrée pour les CPU et les GPU. L'algorithme d'engagement en deux étapes ZKP proposé par notre équipe a grandement amélioré l'efficacité de la génération de ZKP. À l’avenir, nous continuerons à déployer des efforts tant au niveau logiciel que matériel pour protéger au maximum les droits et les intérêts des mineurs.

Faciliter la vulgarisation et la promotion de la technologie ZK-Rollup : tout en recherchant constamment des percées technologiques, nous visons également à sensibiliser davantage de personnes et à l'utiliser, en le plaçant à l'avant-garde d'applications plus larges. Par conséquent, dans nos projets futurs, Lumoz (anciennement Opside) participera non seulement à davantage de sommets/échanges de l'industrie, mais diffusera également activement des connaissances sur ZK-Rollup aux développeurs et aux utilisateurs via des hackathons, des RaaS Days et d'autres moyens, en fournissant un soutien et des conseils à mieux les aider à innover dans leurs domaines respectifs en utilisant la technologie ZK.

En conclusion

Le potentiel de la technologie ZK-Rollup est incontestable et Lumoz (anciennement Opside) y croit fermement. Grâce à cette mise à niveau de la marque, nous démontrons non seulement notre détermination inébranlable, mais transmettons également notre état d'esprit. Nous invitons de tout cœur tous les Web3 Builders à rejoindre le réseau Lumoz (anciennement Opside), à être témoins de ce voyage transformateur et à devenir partie intégrante de la révolution ZK-Rollup.





Actuellement, le Testnet Lumoz (anciennement Opside) reste ouvert, accueillant les utilisateurs de la communauté, les développeurs et les passionnés de l'industrie intéressés à participer. En contribuant à leurs efforts, ils ont la possibilité de gagner des points, qui peuvent être échangés contre des jetons Lumoz (anciennement Opside) Mainnet lors de son lancement l'année prochaine.