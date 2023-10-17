Opside更名为Lumoz，开启ZK-RaaS时代





10 月 12 日，我们很高兴地宣布Opside 已正式升级为 Lumoz！这标志着 Lumoz 的开发之旅向前迈出了重要一步。同时，我们也希望以此为契机，让全球用户更好地了解和应用ZK-Rollup技术，促进基于zkEVM的应用链的大规模落地，进一步推动ZK技术的创新。





Lumoz（原Opside）于今年5月底正式上线测试网，并在全球社区的持续大力参与下平稳运行了五个月。截至目前，我们已经积累了超过24万独立用户、25,000+ PoS验证者和100+ PoW矿工。此外，超过15个项目已通过官方审核并在Lumoz（原Opside）平台上生成定制的zkEVM应用链。

为什么要重塑品牌？

在过去的一年里，Lumoz（原Opside）取得了令人瞩目的成功。在当前 RaaS（Rollup as a Service）的格局中，Lumoz（以前称为 Opside）是第一个也是唯一一个致力于 ZK-Rollup as a Service 的平台，提供底层计算能力。





Opside 这个名字起源于“Operator”，但随着 Optimistic Rollup 逐渐受到更多关注，我们注意到越来越多的用户错误地将 Opside 归类为 Optimistic Rollup 领域的一部分。





此外，Opside在2023年稳步推进，成功上线了Pre-Alpha测试网、ZK-Rollup Launchbase、ZKP两步算法、NCRC协议等重要用户功能。我们还与ZK领域内众多领先的zkEVM项目、模块化组件和第三方服务提供商建立了良好的沟通和协作，涵盖并涉及该领域垂直方向的很大一部分。





综上所述，Opside提供的功能和产品不能再简单地用“运营商”这个术语来概括，而且原来的名称可能会导致不必要的混乱。因此，我们认为全面的品牌重塑是必要的。

为什么是卢莫兹？

在决定更名后，团队迅速采取行动，并在内部进行了多次头脑风暴会议。我们还向全球数百名社区用户和行业专家寻求建议。结果，选择了新名字“Lumoz”。





Lumoz 源自拉丁语“Lumos”，意思是“光”或“亮度”。它的灵感来自 JK 罗琳的畅销小说系列《哈利·波特》，其中“Lumos”是一种咒语，用于照亮魔杖的尖端，从而产生光。通过将“s”替换为“z”，“Lumoz”巧妙地与“zk”（零知识）技术关联起来，形成了唯一的标识符。





此外，对于熟悉 Lumo 的人来说，它类似于分子的轨道，类似于 L2。我们希望Lumoz能够成为ZK赛道上的一盏灯塔，照亮ZK-Rollup技术广泛采用的道路。

Lumoz 的愿景：让 ZK-Rollup 触手可及

自 2022 年成立以来，Lumoz（原 Opside）一直致力于实现让 ZK-Rollup 技术更易于使用和用户友好的使命。为了实现这一目标，Lumoz（原Opside）在业界率先引入了ZK-RaaS（ZK-Rollup as a Service）的概念，满足开发者创建定制ZK-Rollup（zkEVM应用链）的需求。跨多个 L1 网络。





自 Lumoz（原 Opside）成立一年多以来，该团队始终坚持不懈地克服挑战并实现重大里程碑。 2023年5月，随着Pre-Alpha激励测试网的上线，zkEVM应用链一键部署功能成功小规模测试。同年8月，Lumoz（原Opside）还对ZK-Rollup Launchbase进行了重大更新，增加了对ETH/BSC/Polygon测试网的支持作为Rollup L1主链的选项，并提供DA/共享等各种模块化组件测序仪。





如今，越来越多的开发人员/用户正在利用 Lumoz（以前称为 Opside）的无代码 ZK-Rollup Launchbase 来创建定制的 zkEVM 应用程序链。此外，在运行过程中，Lumoz（原Opside）通过去中心化Prover网络为通用ZKP计算提供底层计算能力，使项目团队能够专注于后续操作。这显着降低了ZK技术的使用门槛，降低了项目团队的运营成本，同时也有效促进了ZK-Rollup技术的广泛采用。

迈向“光”，Lumoz前途光明

通过此次品牌重塑，Lumoz（前身为 Opside）向世界表明，Lumoz（原 Opside）决心继续朝着 ZK-RaaS 方向进行长期建设。展望未来，我们将严格遵循路线图的计划：





支持更多zkEVM类型：目前，Lumoz（原Opside）支持Polygon zkEVM和zkSync等zkEVM类型，计划在第四季度支持Scroll、StarkNet等。 Lumoz（原Opside）通过不断扩展对zkEVM类型的支持，旨在满足不同开发者和项目的需求，从而促进ZK-Rollup技术的广泛采用。

ZK-Rollup Launchbase 的优化：虽然目前的 ZK-Rollup Launchbase 已经满足了大多数人的需求，但在我们的计划中，这些只是基础。未来，Lumoz（原Opside）计划提供更多模块化组件（例如集成更多第三方DA）和功能，以进一步简化和加速zkEVM应用链的部署。

生态合作持续拓展：截至目前，Lumoz（原Opside）生态建设取得重大进展，生态项目近百个，涵盖GameFi、DeFi、NFT、Social、Tool等多个领域。未来，我们将积极寻找与更多优质项目合作的机会，加强实践层面的创新应用，同时共享资源和流量，有效推动ZK-Rollup技术的落地。

发展矿机生态，降低CPU、GPU进入门槛：随着ZK-Rollup技术的逐渐成熟，未来可能会有数百甚至数千个ZK-Rollup，这将对ZKP算力产生巨大的需求。 Lumoz（原Opside）目前通过ZK-PoW机制激励矿工提供ZKP算力，从而为ZK-Rollup提供完整的硬件基础设施。因此，矿工将是整个生态系统的重要组成部分。为此，我们一直在积极调整CPU和GPU的准入门槛。我们团队提出的ZKP两步承诺算法极大地提高了ZKP生成的效率。未来，我们将继续在软件和硬件层面做出努力，最大程度地保护矿工的权益。

促进ZK-Rollup技术的普及和推广：在不断寻求技术突破的同时，我们也致力于让更多的人认识和使用ZK-Rollup，将其推向更广泛应用的前沿。因此，在我们未来的计划中，Lumoz（原Opside）不仅会参加更多的行业峰会/交流，还将通过黑客马拉松、RaaS Days等方式积极向开发者和用户传播ZK-Rollup的知识，为ZK-Rollup的开发者和用户提供支持和指导。更好地帮助他们利用ZK技术在各自领域实现创新。

综上所述

ZK-Rollup 技术的潜力是毋庸置疑的，Lumoz（原 Opside）对此坚信不疑。通过这次品牌升级，我们不仅展示了坚定不移的决心，也传达了我们的心态。我们竭诚邀请所有 Web3 构建者加入 Lumoz（原 Opside）网络，见证这一变革之旅，并成为 ZK-Rollup 革命不可或缺的一部分。





目前，Lumoz（原Opside）测试网仍然开放，欢迎有兴趣的社区用户、开发者和行业爱好者参与。通过贡献自己的努力，他们有机会赚取积分，这些积分可以在明年推出时兑换 Lumoz（以前称为 Opside）主网代币。