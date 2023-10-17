Opside Artık Lumoz, ZK-RaaS Dönemini Başlatıyor





12 Ekim'de Opside'ın resmi olarak Lumoz'a geçiş yaptığını duyurmanın heyecanını yaşıyoruz! Bu, Lumoz'un gelişim yolculuğunda ileriye doğru atılmış önemli bir adıma işaret ediyor. Aynı zamanda, küresel kullanıcıların ZK-Rollup teknolojisini daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak, zkEVM tabanlı uygulama zincirlerinin büyük ölçekli uygulanmasını kolaylaştırmak ve ZK teknolojisindeki yeniliği daha da artırmak için bu fırsatı değerlendirmeyi umuyoruz.





Lumoz (eski adıyla Opside), Testnet'ini bu yılın Mayıs ayının sonunda resmi olarak başlattı ve küresel topluluğun güçlü katılımıyla beş aydır sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu an itibariyle 240.000'den fazla bağımsız kullanıcı, 25.000'den fazla PoS Doğrulayıcı ve 100'den fazla PoW madencisi biriktirdik. Ek olarak, 15'ten fazla proje resmi incelemeyi geçti ve Lumoz (eski adıyla Opside) platformunda özelleştirilmiş zkEVM uygulama zincirleri oluşturdu.

Neden Yeniden Markalama?

Geçtiğimiz yıl Lumoz (eski adıyla Opside) dikkate değer bir başarı elde etti. Mevcut RaaS (Hizmet Olarak Toplama) ortamında Lumoz (eski adıyla Opside), Hizmet olarak ZK-Rollup'a adanmış ilk ve tek platformdur ve temel hesaplama gücü sağlar.





Opside adı "Operatör"den gelmektedir, ancak İyimser Toplama giderek daha fazla ilgi görmeye başladıkça, artan sayıda kullanıcının Opside'ı İyimser Toplama alanının bir parçası olarak hatalı bir şekilde sınıflandırdığını fark ettik.





Ayrıca Opside, Pre-Alpha test ağını, ZK-Rollup Launchbase'i, ZKP İki Adımlı Algoritmayı, NCRC protokolünü ve diğer önemli kullanıcı özelliklerini başarıyla başlatarak 2023'te istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Ayrıca, ZK alanı içindeki çok sayıda önde gelen zkEVM projesi, modüler bileşen ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla, bu alandaki dikey yönün önemli bir bölümünü kapsayan ve kapsayan iyi bir iletişim ve işbirliği kurduk.





Özetle, Opside'ın sunduğu işlevsellik ve teklifler artık basitçe "Operatör" terimiyle özetlenemeyecek ve orijinal adı gereksiz kafa karışıklığına yol açabilecektir. Bu nedenle kapsamlı bir yeniden markalaşmanın gerekli olduğuna inanıyoruz.

Neden Lumoz?

Ekip, yeniden markalaşmaya karar verdikten sonra hemen harekete geçti ve şirket içinde çok sayıda beyin fırtınası oturumu gerçekleştirdi. Ayrıca dünya çapında yüzlerce topluluk kullanıcısından ve sektör uzmanından tavsiye aldık. Sonuç olarak yeni isim "Lumoz" seçildi.





Lumoz, "ışık" veya "parlaklık" anlamına gelen Latince "Lumos" kelimesinden türetilmiştir. JK Rowling'in çok satan roman serisi "Harry Potter"dan ilham alıyor; burada "Lumos", sihirli bir asanın ucunu aydınlatarak ışık yaratmak için kullanılan bir büyüdür. "Lumoz", "s" harfini "z" ile değiştirerek akıllıca "zk" (Sıfır Bilgi) teknolojisiyle ilişkilendirerek benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur.





Ayrıca Lumo'ya aşina olanlar için L2'ye benzer şekilde bir molekülün yörüngesine benzemektedir. Lumoz'un ZK yolunda bir ışık feneri haline gelerek ZK-Rollup teknolojisinin yaygın şekilde benimsenmesine giden yolu aydınlatacağını umuyoruz.

Lumoz'un Vizyonu: ZK-Rollup'ı Ulaşılabilir Hale Getirmek

Lumoz (eski adıyla Opside), 2022'deki başlangıcından bu yana ZK-Rollup teknolojisini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirme misyonuna kendini adamıştır. Bunu başarmak için Lumoz (eski adıyla Opside), geliştiricilerin özelleştirilmiş ZK-Rollup (zkEVM uygulama zincirleri) oluşturma ihtiyaçlarını karşılayan ZK-RaaS (Hizmet olarak ZK-Rollup) konseptini sektöre tanıtan ilk şirketler arasında yer aldı. birden fazla L1 ağında.





Lumoz'un (eski adıyla Opside) kuruluşundan bu yana geçen bir yılı aşkın süre boyunca ekip, zorlukların üstesinden gelme ve önemli kilometre taşlarına ulaşma konusundaki kararlılığını sürdürdü. Mayıs 2023'te, Alfa Öncesi teşvikli test ağının piyasaya sürülmesiyle birlikte, zkEVM uygulama zincirlerinin tek tıklamayla dağıtımının işlevselliği, küçük ölçekli başarılı testlerden geçti. Aynı yılın Ağustos ayında Lumoz (eski adıyla Opside), ZK-Rollup Launchbase'te de önemli güncellemeler yaparak, Rollup L1 ana zincirine seçenek olarak ETH/BSC/Polygon test ağlarına destek ekledi ve DA/paylaşılan gibi çeşitli modüler bileşenler sağladı. sıralayıcılar.





Günümüzde giderek artan sayıda geliştirici/kullanıcı, özelleştirilmiş zkEVM uygulama zincirleri oluşturmak için Lumoz'un (eski adıyla Opside) kodsuz ZK-Rollup Launchbase'ini kullanıyor. Ek olarak, operasyon sırasında Lumoz (eski adıyla Opside), Merkezi Olmayan Prover Ağı aracılığıyla genel ZKP hesaplamaları için temel hesaplama gücü sağlayarak proje ekiplerinin sonraki operasyonlara odaklanmasına olanak tanır. Bu, ZK teknolojisinin kullanımının önündeki engelleri önemli ölçüde azaltır ve proje ekiplerinin operasyonel maliyetlerini azaltırken aynı zamanda ZK-Rollup teknolojisinin yaygın şekilde benimsenmesini de etkili bir şekilde teşvik eder.

"Işığa" doğru Lumoz'un parlak bir geleceği var

Bu yeniden markalaşmayla Lumoz'un (eski adıyla Opside) uzun vadeli yapısını ZK-RaaS yönünde sürdürmeye kararlı olduğu tüm dünya tarafından açıkça görülüyor. İleriye baktığımızda, yol haritasının planına sıkı sıkıya bağlı kalacağız:





Daha fazla zkEVM türünün desteklenmesi: Şu anda Lumoz (eski adıyla Opside), Polygon zkEVM ve zkSync gibi zkEVM türlerini desteklemektedir ve 4. çeyrekte Scroll, StarkNet ve diğerlerini desteklemeyi planlamaktadır. Lumoz (eski adıyla Opside), zkEVM türlerine yönelik desteğini sürekli olarak genişleterek, farklı geliştiricilerin ve projelerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve böylece ZK-Rollup teknolojisinin yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

ZK-Rollup Başlatma Tabanının Optimizasyonu: Mevcut ZK-Rollup Başlatma Tabanı zaten çoğu insanın taleplerini karşılasa da, planlarımızda bunlar yalnızca temel bilgilerdir. Gelecekte Lumoz (eski adıyla Opside), zkEVM uygulama zincirlerinin dağıtımını daha da basitleştirmek ve hızlandırmak için daha fazla modüler bileşen (daha fazla üçüncü taraf DA'nın entegrasyonu gibi) ve işlevler sağlamayı planlıyor.

Ekosistem işbirliklerinin sürekli genişlemesi: Şu an itibariyle Lumoz (eski adıyla Opside), GameFi, DeFi, NFT, Social ve Tool gibi çeşitli alanları kapsayan yüze yakın ekosistem projesiyle ekosistem gelişiminde önemli ilerleme kaydetti. Gelecekte, kaynakları ve trafiği paylaşarak ZK-Rollup teknolojisinin benimsenmesini etkili bir şekilde teşvik ederken, daha yüksek kaliteli projelerle işbirliği yapma ve yenilikçi uygulamaları pratik düzeyde güçlendirme fırsatlarını aktif olarak arayacağız.

Madenci ekosisteminin geliştirilmesi ve CPU ve GPU giriş engellerinin azaltılması: ZK-Rollup teknolojisinin kademeli olarak olgunlaşmasıyla, gelecekte yüzlerce hatta binlerce ZK-Rollup olabilir ve bu da ZKP bilgi işlem gücüne önemli bir talep yaratacaktır. Lumoz (eski adıyla Opside), şu anda madencileri ZK-PoW mekanizması aracılığıyla ZKP bilgi işlem gücü sağlamaya teşvik ediyor ve böylece ZK-Rollup için eksiksiz donanım altyapısı sağlıyor. Dolayısıyla madenciler tüm ekosistemin önemli bir bileşeni olacak. Bu amaçla CPU'lar ve GPU'lar için giriş engellerini aktif olarak ayarlıyoruz. Ekibimiz tarafından önerilen ZKP iki adımlı taahhüt algoritması, ZKP oluşturmanın verimliliğini büyük ölçüde artırdı. Gelecekte de madencilerin hak ve çıkarlarını maksimum ölçüde korumak için hem yazılım hem de donanım düzeyinde çaba göstermeye devam edeceğiz.

ZK-Rollup teknolojisinin yaygınlaştırılmasını ve tanıtımını kolaylaştırmak: Sürekli olarak teknolojik atılımlar ararken, aynı zamanda daha fazla insanın ZK-Rollup'tan haberdar olmasını ve kullanmasını sağlayarak onu daha geniş uygulamalarda ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, gelecek planlarımızda, Lumoz (eski adıyla Opside) yalnızca daha fazla sektör zirvesine/değişimine katılmakla kalmayacak, aynı zamanda ZK-Rollup hakkındaki bilgileri hackathon'lar, RaaS Günleri ve diğer yollarla geliştiricilere ve kullanıcılara aktif olarak yayacak ve geliştiricilere destek ve rehberlik sağlayacak. ZK teknolojisini kullanarak kendi alanlarında inovasyona ulaşmalarına daha iyi yardımcı olmak.

Sonuç olarak

ZK-Rollup teknolojisinin potansiyeli tartışılmaz ve Lumoz (eski adıyla Opside) buna kesinlikle inanıyor. Bu marka yükseltmesiyle yalnızca sarsılmaz kararlılığımızı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda zihniyetimizi de aktarıyoruz. Tüm Web3 Geliştiricilerini Lumoz (eski adıyla Opside) ağına katılmaya, bu dönüştürücü yolculuğa tanık olmaya ve ZK-Rollup devriminin ayrılmaz bir parçası olmaya tüm kalbimizle davet ediyoruz.





Şu anda Lumoz (eski adıyla Opside) Testnet açık olmaya devam ediyor ve katılmak isteyen topluluk kullanıcılarını, geliştiricileri ve sektör meraklılarını ağırlıyor. Çabalarına katkıda bulunarak, gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde Lumoz (eski adıyla Opside) Mainnet tokenleri ile değiştirilebilecek puanlar kazanma fırsatına sahipler.