Opside agora é Lumoz, iniciando a era ZK-RaaS

No dia 12 de outubro, temos o prazer de anunciar que o Opside foi oficialmente atualizado para o Lumoz! Isto marca um passo significativo na jornada de desenvolvimento da Lumoz. Ao mesmo tempo, também esperamos aproveitar esta oportunidade para permitir que os usuários globais compreendam e apliquem melhor a tecnologia ZK-Rollup, facilitem a implementação em larga escala de cadeias de aplicativos baseadas em zkEVM e impulsionem ainda mais a inovação na tecnologia ZK.





Lumoz (anteriormente Opside) lançou oficialmente sua Testnet no final de maio deste ano e está funcionando perfeitamente há cinco meses, com forte participação contínua da comunidade global. Até agora, acumulamos mais de 240.000 usuários independentes, mais de 25.000 validadores PoS e mais de 100 mineradores PoW. Além disso, mais de 15 projetos foram aprovados na revisão oficial e geraram cadeias de aplicativos zkEVM personalizadas na plataforma Lumoz (anteriormente Opside).

Por que reformular a marca?

No ano passado, Lumoz (anteriormente Opside) alcançou um sucesso notável. No cenário atual de RaaS (Rollup as a Service), Lumoz (anteriormente Opside) é a primeira e única plataforma dedicada ao ZK-Rollup as a Service, fornecendo poder computacional subjacente.





O nome Opside originou-se de "Operador", mas à medida que o Optimistic Rollup ganhou gradualmente mais atenção, percebemos que um número crescente de usuários classificava incorretamente o Opside como parte do campo Optimistic Rollup.





Além disso, a Opside fez progressos constantes em 2023, lançando com sucesso o testnet Pré-Alpha, ZK-Rollup Launchbase, algoritmo de duas etapas ZKP, protocolo NCRC e outros recursos importantes do usuário. Também estabelecemos boa comunicação e colaboração com vários projetos líderes de zkEVM, componentes modulares e prestadores de serviços terceirizados no espaço ZK, cobrindo e envolvendo uma parte significativa da direção vertical neste campo.





Em resumo, a funcionalidade e as ofertas fornecidas pela Opside não podem mais ser simplesmente resumidas pelo termo “Operador”, e o nome original pode levar a confusões desnecessárias. Portanto, acreditamos que uma reformulação abrangente da marca é necessária.

Por que Lumoz?

Depois de decidir sobre a mudança de marca, a equipe tomou medidas imediatas e conduziu diversas sessões de brainstorming internamente. Também buscamos aconselhamento de centenas de usuários da comunidade e especialistas do setor em todo o mundo. Como resultado, foi escolhido o novo nome "Lumoz".





Lumoz é derivado da palavra latina “Lumos”, que significa “luz” ou “brilho”. Ele se inspira na série de romances best-sellers de JK Rowling, "Harry Potter", onde "Lumos" é um feitiço usado para iluminar a ponta de uma varinha mágica, criando luz. Ao substituir o “s” por “z”, “Lumoz” associa-se habilmente à tecnologia “zk” (Zero-Knowledge), formando um identificador único.





Além disso, para quem conhece o Lumo, ele se assemelha ao orbital de uma molécula, semelhante a um L2. Esperamos que Lumoz possa se tornar um farol na pista ZK, iluminando o caminho para a ampla adoção da tecnologia ZK-Rollup.

A visão de Lumoz: Tornar o ZK-Rollup ao seu alcance

Desde a sua criação em 2022, a Lumoz (anteriormente Opside) está comprometida com a sua missão de tornar a tecnologia ZK-Rollup mais acessível e fácil de usar. Para conseguir isso, Lumoz (anteriormente Opside) foi um dos primeiros na indústria a introduzir o conceito de ZK-RaaS (ZK-Rollup as a Service), atendendo às necessidades dos desenvolvedores para criar ZK-Rollup personalizados (cadeias de aplicativos zkEVM) em múltiplas redes L1.





Ao longo de mais de um ano desde a fundação da Lumoz (anteriormente Opside), a equipe permaneceu persistente na superação de desafios e na conquista de marcos significativos. Em maio de 2023, com o lançamento da rede de testes incentivada Pré-Alfa, a funcionalidade de implantação com um clique de cadeias de aplicativos zkEVM passou por testes bem-sucedidos em pequena escala. Em agosto do mesmo ano, Lumoz (anteriormente Opside) também fez atualizações significativas no ZK-Rollup Launchbase, adicionando suporte para testnets ETH/BSC/Polygon como opções para a cadeia principal Rollup L1 e fornecendo vários componentes modulares, como DA/shared sequênciadores.





Hoje, um número crescente de desenvolvedores/usuários está utilizando o ZK-Rollup Launchbase sem código da Lumoz (anteriormente Opside) para criar cadeias de aplicativos zkEVM personalizadas. Além disso, durante a operação, Lumoz (anteriormente Opside) fornece poder computacional subjacente para cálculos gerais de ZKP por meio da Rede de Provadores Descentralizada, permitindo que as equipes de projeto se concentrem nas operações subsequentes. Isto reduz significativamente as barreiras ao uso da tecnologia ZK e reduz os custos operacionais para as equipes de projeto, ao mesmo tempo que promove efetivamente a adoção generalizada da tecnologia ZK-Rollup.

Rumo à “Luz”, Lumoz tem um futuro brilhante

Com esta mudança de marca, fica evidente para o mundo que a Lumoz (anteriormente Opside) está determinada a continuar sua construção de longo prazo na direção do ZK-RaaS. Olhando para o futuro, seguiremos rigorosamente o plano do roteiro:





Suportando mais tipos de zkEVM: Atualmente, Lumoz (anteriormente Opside) oferece suporte a tipos de zkEVM, como Polygon zkEVM e zkSync, com planos para oferecer suporte a Scroll, StarkNet e outros no quarto trimestre. Ao expandir continuamente o suporte aos tipos zkEVM, a Lumoz (anteriormente Opside) visa atender às necessidades de diferentes desenvolvedores e projetos, promovendo assim a ampla adoção da tecnologia ZK-Rollup.

Otimização do ZK-Rollup Launchbase: Embora o ZK-Rollup Launchbase atual já atenda às demandas da maioria das pessoas, em nossos planos, isso é apenas o básico. No futuro, a Lumoz (anteriormente Opside) planeja fornecer componentes mais modulares (como a integração de mais DAs de terceiros) e funcionalidades para simplificar e acelerar ainda mais a implantação de cadeias de aplicativos zkEVM.

Expansão contínua das colaborações de ecossistemas: Até agora, Lumoz (anteriormente Opside) fez progressos significativos no desenvolvimento de ecossistemas, com quase uma centena de projetos de ecossistemas cobrindo vários domínios, como GameFi, DeFi, NFT, Social e Tool. No futuro, procuraremos ativamente oportunidades para colaborar com mais projetos de alta qualidade e fortalecer aplicações inovadoras a nível prático, ao mesmo tempo que partilhamos recursos e tráfego, impulsionando efetivamente a adoção da tecnologia ZK-Rollup.

Desenvolvimento do ecossistema minerador e redução das barreiras de entrada de CPU e GPU: Com o amadurecimento gradual da tecnologia ZK-Rollup, poderá haver centenas ou até milhares de ZK-Rollups no futuro, o que criará uma demanda significativa por poder de computação ZKP. Lumoz (anteriormente Opside) atualmente incentiva mineradores a fornecer poder de computação ZKP por meio do mecanismo ZK-PoW, fornecendo assim infraestrutura de hardware completa para ZK-Rollup. Portanto, os mineradores serão um componente importante de todo o ecossistema. Para isso, temos ajustado ativamente as barreiras de entrada para CPUs e GPUs. O algoritmo de comprometimento de duas etapas do ZKP proposto por nossa equipe melhorou muito a eficiência da geração do ZKP. No futuro, continuaremos a fazer esforços tanto a nível de software como de hardware para proteger ao máximo os direitos e interesses dos mineiros.

Facilitar a popularização e promoção da tecnologia ZK-Rollup: Ao mesmo tempo em que buscamos constantemente avanços tecnológicos, também pretendemos conscientizar mais pessoas e utilizar o ZK-Rollup, levando-o à vanguarda de aplicações mais amplas. Portanto, em nossos planos futuros, a Lumoz (anteriormente Opside) não apenas participará de mais conferências/intercâmbios do setor, mas também disseminará ativamente o conhecimento sobre o ZK-Rollup para desenvolvedores e usuários por meio de hackathons, RaaS Days e outros meios, fornecendo suporte e orientação para melhor ajudá-los a alcançar a inovação em seus respectivos campos usando a tecnologia ZK.

Para concluir

O potencial da tecnologia ZK-Rollup é inquestionável e a Lumoz (anteriormente Opside) acredita firmemente nela. Através desta atualização da marca, não só demonstramos a nossa determinação inabalável, mas também transmitimos a nossa mentalidade. Convidamos de todo o coração todos os Web3 Builders a se juntarem à rede Lumoz (anteriormente Opside), testemunhar esta jornada transformadora e se tornar parte integrante da revolução ZK-Rollup.





Atualmente, o Testnet Lumoz (anteriormente Opside) permanece aberto, acolhendo usuários da comunidade, desenvolvedores e entusiastas da indústria que estejam interessados em participar. Ao contribuir com seus esforços, eles têm a oportunidade de ganhar pontos, que podem ser trocados por tokens Lumoz (anteriormente Opside) Mainnet após seu lançamento no próximo ano.