Opside ist jetzt Lumoz und leitet die ZK-RaaS-Ära ein

Am 12. Oktober freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Opside offiziell auf Lumoz aktualisiert wurde! Dies stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts auf dem Entwicklungsweg von Lumoz dar. Gleichzeitig hoffen wir, diese Gelegenheit zu nutzen, um globalen Benutzern ein besseres Verständnis und eine bessere Anwendung der ZK-Rollup-Technologie zu ermöglichen, die groß angelegte Implementierung von zkEVM-basierten Anwendungsketten zu erleichtern und die Innovation in der ZK-Technologie weiter voranzutreiben.





Lumoz (ehemals Opside) hat sein Testnet Ende Mai dieses Jahres offiziell gestartet und läuft seit fünf Monaten reibungslos, mit anhaltend starker Beteiligung der globalen Community. Bislang haben wir über 240.000 unabhängige Benutzer, mehr als 25.000 PoS-Validatoren und mehr als 100 PoW-Miner. Darüber hinaus haben mehr als 15 Projekte die offizielle Prüfung bestanden und maßgeschneiderte zkEVM-Anwendungsketten auf der Lumoz-Plattform (ehemals Opside) generiert.

Warum Rebranding?

Im vergangenen Jahr hat Lumoz (ehemals Opside) bemerkenswerte Erfolge erzielt. In der aktuellen RaaS-Landschaft (Rollup as a Service) ist Lumoz (ehemals Opside) die erste und einzige Plattform, die sich auf ZK-Rollup as a Service spezialisiert hat und die zugrunde liegende Rechenleistung bereitstellt.





Der Name Opside stammt ursprünglich von „Operator“, aber als Optimistic Rollup allmählich mehr Aufmerksamkeit erlangte, stellten wir fest, dass immer mehr Benutzer Opside fälschlicherweise als Teil des Optimistic Rollup-Felds klassifizierten.





Darüber hinaus hat Opside im Jahr 2023 stetige Fortschritte gemacht und das Pre-Alpha-Testnetz, die ZK-Rollup-Launchbase, den zweistufigen ZKP-Algorithmus, das NCRC-Protokoll und andere wichtige Benutzerfunktionen erfolgreich eingeführt. Darüber hinaus haben wir eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit mit zahlreichen führenden zkEVM-Projekten, modularen Komponenten und Drittanbietern im ZK-Bereich aufgebaut und decken einen erheblichen Teil der vertikalen Ausrichtung in diesem Bereich ab.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die von Opside bereitgestellten Funktionen und Angebote nicht mehr einfach mit dem Begriff „Betreiber“ zusammengefasst werden können und der ursprüngliche Name zu unnötiger Verwirrung führen kann. Deshalb halten wir ein umfassendes Rebranding für notwendig.

Warum Lumoz?

Nach der Entscheidung für das Rebranding ergriff das Team umgehend Maßnahmen und führte intern mehrere Brainstorming-Sitzungen durch. Wir haben auch Hunderte von Community-Benutzern und Branchenexperten weltweit um Rat gebeten. Infolgedessen wurde der neue Name „Lumoz“ gewählt.





Lumoz leitet sich vom lateinischen Wort „Lumos“ ab und bedeutet „Licht“ oder „Helligkeit“. Es ist von JK Rowlings Bestseller-Romanreihe „Harry Potter“ inspiriert, in der „Lumos“ ein Zauberspruch ist, mit dem die Spitze eines Zauberstabs beleuchtet und so Licht erzeugt wird. Durch das Ersetzen des „s“ durch „z“ verbindet sich „Lumoz“ geschickt mit der „zk“-Technologie (Zero-Knowledge) und bildet so eine eindeutige Kennung.





Darüber hinaus ähnelt es für diejenigen, die mit Lumo vertraut sind, dem Orbital eines Moleküls, ähnlich einem L2. Wir hoffen, dass Lumoz ein Leuchtturm auf der ZK-Strecke werden und den Weg für die weitverbreitete Einführung der ZK-Rollup-Technologie ebnen kann.

Die Vision von Lumoz: ZK-Rollup in greifbare Nähe bringen

Seit seiner Gründung im Jahr 2022 hat sich Lumoz (ehemals Opside) seiner Mission verschrieben, die ZK-Rollup-Technologie zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen. Um dies zu erreichen, gehörte Lumoz (ehemals Opside) zu den Ersten in der Branche, die das Konzept von ZK-RaaS (ZK-Rollup as a Service) einführten und auf die Bedürfnisse von Entwicklern eingingen, maßgeschneiderte ZK-Rollup-Anwendungen (zkEVM-Anwendungsketten) zu erstellen. über mehrere L1-Netzwerke hinweg.





Im Laufe von mehr als einem Jahr seit der Gründung von Lumoz (ehemals Opside) hat das Team beharrlich daran gearbeitet, Herausforderungen zu meistern und wichtige Meilensteine zu erreichen. Im Mai 2023, mit dem Start des Pre-Alpha-Testnetzes, wurde die Funktionalität der Ein-Klick-Bereitstellung von zkEVM-Anwendungsketten erfolgreich in kleinem Maßstab getestet. Im August desselben Jahres nahm Lumoz (ehemals Opside) auch bedeutende Aktualisierungen an der ZK-Rollup Launchbase vor, indem es Unterstützung für ETH/BSC/Polygon-Testnetze als Optionen für die Rollup-L1-Hauptkette hinzufügte und verschiedene modulare Komponenten wie DA/Shared bereitstellte Sequenzer.





Heutzutage nutzen immer mehr Entwickler/Benutzer die No-Code-ZK-Rollup-Launchbase von Lumoz (ehemals Opside), um benutzerdefinierte zkEVM-Anwendungsketten zu erstellen. Darüber hinaus stellt Lumoz (ehemals Opside) während des Betriebs über das dezentrale Prover-Netzwerk die zugrunde liegende Rechenleistung für allgemeine ZKP-Berechnungen bereit, sodass sich Projektteams auf nachfolgende Vorgänge konzentrieren können. Dadurch werden die Hürden für den Einsatz der ZK-Technologie erheblich gesenkt, die Betriebskosten für Projektteams gesenkt und gleichzeitig die weit verbreitete Einführung der ZK-Rollup-Technologie effektiv gefördert.

Auf dem Weg zum „Licht“ hat Lumoz eine glänzende Zukunft

Mit dieser Umbenennung wird der Welt deutlich, dass Lumoz (ehemals Opside) entschlossen ist, seinen langfristigen Aufbau in Richtung ZK-RaaS fortzusetzen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns strikt an den Plan der Roadmap halten:





Unterstützung weiterer zkEVM-Typen: Derzeit unterstützt Lumoz (ehemals Opside) zkEVM-Typen wie Polygon zkEVM und zkSync. Im vierten Quartal ist die Unterstützung von Scroll, StarkNet und anderen geplant. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Unterstützung für zkEVM-Typen möchte Lumoz (ehemals Opside) den Anforderungen verschiedener Entwickler und Projekte gerecht werden und so die breite Akzeptanz der ZK-Rollup-Technologie fördern.

Optimierung der ZK-Rollup Launchbase: Während die aktuelle ZK-Rollup Launchbase bereits die Anforderungen der meisten Menschen erfüllt, sind dies in unseren Plänen nur die Grundlagen. Zukünftig plant Lumoz (ehemals Opside) die Bereitstellung modularerer Komponenten (z. B. die Integration weiterer DAs von Drittanbietern) und Funktionalitäten, um die Bereitstellung von zkEVM-Anwendungsketten weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Kontinuierlicher Ausbau der Ökosystemkooperationen: Bislang hat Lumoz (ehemals Opside) erhebliche Fortschritte in der Ökosystementwicklung gemacht, mit fast hundert Ökosystemprojekten, die verschiedene Bereiche wie GameFi, DeFi, NFT, Social und Tool abdecken. In Zukunft werden wir aktiv nach Möglichkeiten suchen, mit mehr hochwertigen Projekten zusammenzuarbeiten und innovative Anwendungen auf praktischer Ebene zu stärken, während wir gleichzeitig Ressourcen und Datenverkehr teilen und so die Einführung der ZK-Rollup-Technologie effektiv vorantreiben.

Entwicklung des Miner-Ökosystems und Senkung der CPU- und GPU-Eintrittsbarrieren: Mit der allmählichen Reifung der ZK-Rollup-Technologie wird es in Zukunft möglicherweise Hunderte oder sogar Tausende von ZK-Rollups geben, was zu einer erheblichen Nachfrage nach ZKP-Rechenleistung führen wird. Lumoz (ehemals Opside) bietet Minern derzeit Anreize, ZKP-Rechenleistung über den ZK-PoW-Mechanismus bereitzustellen und stellt so eine vollständige Hardware-Infrastruktur für ZK-Rollup bereit. Daher werden Miner ein wichtiger Bestandteil des gesamten Ökosystems sein. Zu diesem Zweck haben wir die Eintrittsbarrieren für CPUs und GPUs aktiv angepasst. Der von unserem Team vorgeschlagene zweistufige ZKP-Commitment-Algorithmus hat die Effizienz der ZKP-Generierung erheblich verbessert. Auch in Zukunft werden wir sowohl auf Software- als auch auf Hardwareebene Anstrengungen unternehmen, um die Rechte und Interessen der Bergleute bestmöglich zu schützen.

Erleichterung der Popularisierung und Förderung der ZK-Rollup-Technologie: Während wir ständig nach technologischen Durchbrüchen suchen, wollen wir auch mehr Menschen auf ZK-Rollup aufmerksam machen und es nutzen, um es an die Spitze breiterer Anwendungen zu rücken. Daher wird Lumoz (ehemals Opside) in unseren Zukunftsplänen nicht nur an weiteren Branchengipfeln/Austauschen teilnehmen, sondern auch durch Hackathons, RaaS-Tage und andere Mittel aktiv Wissen über ZK-Rollup an Entwickler und Benutzer weitergeben und ihnen Unterstützung und Anleitung bieten Sie können sie mithilfe der ZK-Technologie besser dabei unterstützen, in ihren jeweiligen Bereichen Innovationen zu erzielen.

Abschließend

Das Potenzial der ZK-Rollup-Technologie steht außer Frage und Lumoz (ehemals Opside) glaubt fest daran. Mit diesem Marken-Upgrade demonstrieren wir nicht nur unsere unerschütterliche Entschlossenheit, sondern vermitteln auch unsere Denkweise. Wir laden alle Web3-Builder von ganzem Herzen ein, sich dem Lumoz-Netzwerk (ehemals Opside) anzuschließen, diese transformative Reise mitzuerleben und ein integraler Bestandteil der ZK-Rollup-Revolution zu werden.





Derzeit bleibt das Testnetz von Lumoz (ehemals Opside) geöffnet und heißt Community-Benutzer, Entwickler und Branchenbegeisterte willkommen, die an einer Teilnahme interessiert sind. Indem sie ihre Bemühungen einbringen, haben sie die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, die bei der Einführung im nächsten Jahr gegen Lumoz (ehemals Opside) Mainnet-Token eingetauscht werden können.