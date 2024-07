Les meilleurs et les pires États pour le travail à distance aux États-Unis

Pour de nombreux travailleurs du savoir, le travail à distance s’est imposé comme une priorité au cours des cinq dernières années. Cependant, aux États-Unis, tous les endroits ne sont pas égaux.





Ceux qui recherchent du travail à distance se heurtent actuellement à des obstacles géographiques ; bien que certains emplois soient éloignés, ils ne peuvent être trouvés que dans un ou plusieurs États spécifiques.





Ainsi, même si vous pouvez effectuer votre travail n'importe où dans le monde avec une connexion Internet, l'État dans lequel vous résidez principalement est pris en compte dans le processus de candidature.





Il y a plusieurs raisons à cela, mais essentiellement les lois sur le travail, les impôts, les licences commerciales et les réglementations diffèrent d'un État à l'autre, et le pouvoir populaire requis pour garantir la conformité entre les États est considérable.





Pour cette raison, les organisations limitent les candidatures aux personnes résidant dans certains États.





Peu importe où aux États-Unis vous cherchez un emploi, vous pouvez découvrez un candidat idéal sur le Job Board de HackerNoon .





Les pires états de la FMH

Nouvelle analyse de données effectuée par le fournisseur d'hébergement Web Hébergeur , utilisant les informations du US Census Bureau du 9 janvier au 5 février de cette année, révèle que le Mississippi compte le plus faible nombre de personnes travaillant à distance, à seulement 11,38 %.





L'État de Magnolia est suivi de près par le Wyoming (15,6 %) et le Dakota du Nord (17,8 %), le Nouveau-Mexique (18,53 %) et la Louisiane (18,75 %).





Parmi les dix États les plus bas pour les chiffres de la FMH figurent également l'Oklahoma (20,13 %), l'Alabama (20,25 %), l'Indiana (20,83 %), l'Arkansas (21,03 %) et la Caroline du Sud (21,44 %).





Un porte-parole de Hostinger a commenté : « Il est fascinant de voir une si grande différence dans le nombre de travailleurs à distance dans chaque État. De nombreux États comptant moins de travailleurs à distance, comme le Mississippi, ont des économies qui s'appuient fortement sur des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services qui nécessitent une présence physique.





"Cela limite les possibilités de travail à distance par rapport à des secteurs comme la technologie ou la finance, qui sont plus répandus dans des États comme le Maryland."





Les dix principaux États de la FMH aux États-Unis

C'est l'Amérique en miniature qui arrive en tête de liste, avec 44,2 % de la population active du Maryland travaillant à domicile, suivi du Colorado (38,6 %), du Vermont (38,2 %), de l'Utah (37,2 %) et du Massachusetts (36,6 %).





Le New Hampshire (35,8 %), la Virginie (34,9 %), le New Jersey (33,8 %), le Minnesota (33,4 %) et Washington (32,7 %) complètent le top dix.





« Pour beaucoup, l’idée du travail à distance est née pendant la pandémie de COVID-19, qui a obligé les travailleurs à rester chez eux. Depuis, de plus en plus d’entreprises ont commencé à l’adopter de manière permanente », explique le porte-parole du service d’hébergement Web.





« Le passage au travail à distance a mis en lumière ses nombreux avantages, notamment l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il élimine les déplacements quotidiens, permettant aux travailleurs de récupérer un temps précieux.





« De plus, le travail à distance offre aux individus la possibilité de concevoir leur propre espace de travail, ce qui favorise un environnement de travail plus personnalisé et plus confortable.





Si vous hochez la tête en signe d'accord et que vous souhaitez trouver un poste à distance, visitez le Tableau d'emploi HackerNoon .





Là, vous pouvez rechercher et choisir « À distance, États-Unis » au lieu de choisir une ville, et cela vous mènera à des postes techniques à distance proposés, comme ces trois :

Ingénieur Fiabilité de Site - Plateforme Client, Coinbase, Remote

Aidez à construire l'avenir de la finance et du Web3 pour les utilisateurs de Coinbase à travers le monde en tant que Ingénieur Fiabilité de Site - Plateforme Client . Ce rôle implique des partenariats au sein de l'organisation pour créer et maintenir des architectures système performantes, fiables et sécurisées afin de prendre en charge une flotte diversifiée de clients macOS, iOS, Windows, ChromeOS et Android. Vous aurez besoin d'au moins deux ans d'expérience dans la gestion de flottes d'entreprise à grande échelle et d'une expérience pertinente dans la configuration et la mise en œuvre d'outils modernes de gestion des points de terminaison open source tels que Puppet, Munki, Autopkg, NanoMDM/MicroMDM et Crypt. Une liste complète des tâches et des exigences est disponible pour consulter les spécifications du poste. Lire tout de qui le concerne .

Ingénieur senior en sécurité cloud, acceptation de crédit, à distance

Rejoignez la fonction Engineering Security chez Credit Acceptance et vous protégerez les applications Web de pointe construites sur un cloud public tel qu'AWS et Azure. Maintenant, je fais de la publicité pour un Ingénieur senior en sécurité cloud , le candidat idéal doit posséder de solides compétences en matière de sécurité cloud, des concepts de réseau hybride/multi-cloud, une compréhension approfondie des méthodologies de cycle de vie de développement de logiciels sécurisés et un sens aigu du détail. Utilement, les spécifications du poste détaillent comment vous réussirez dans ce rôle et fournissent une liste de résultats et d'activités. En savoir plus .

Développeur Java, Blue Origin IT Staffing, à distance

Si vous êtes un ingénieur logiciel Java qui aime travailler sur des problèmes et des solutions complexes et que vous n'avez pas peur d'apprendre quelque chose de nouveau quotidiennement, jetez un œil à ceci développeur Java poste chez Blue Origin IT Staffing. Actuellement en train de transformer sa grande application Clojure en une architecture Java/Spring Boot plus moderne, ce rôle aidera l'organisation à transcrire et à travailler sur les détails de l'application Clojure, et à travailler aux côtés de l'équipe Java pour créer cette nouvelle application. Vous aurez besoin de cinq à huit ans d'expérience et ce poste à distance est disponible partout aux États-Unis. Appliquer ici .





Par Amanda Kavanagh