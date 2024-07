Os melhores e piores estados para trabalho remoto nos EUA

Para muitos trabalhadores do conhecimento, o trabalho remoto consolidou-se como preferencial nos últimos cinco anos. No entanto, nos EUA nem todos os locais são criados iguais.





Aqueles que procuram trabalho remoto estão atualmente enfrentando obstáculos geográficos; embora alguns empregos sejam remotos, eles só podem ser encontrados em um estado ou estados específicos.





Portanto, apesar de poder realizar seu trabalho em qualquer lugar do mundo com conexão à Internet, o estado em que você reside é considerado no processo de inscrição.





Existem várias razões para isto, mas essencialmente as leis laborais, os impostos, as licenças comerciais e os regulamentos diferem de estado para estado, e o poder popular necessário para garantir o cumprimento interestadual é considerável.





Por esse motivo, as organizações limitam as inscrições a pessoas que residem em determinados estados.





Piores estados WFH

Nova análise de dados conduzida por provedor de hospedagem web Hospedeiro , usando informações do US Census Bureau de 9 de janeiro a 5 de fevereiro deste ano, revela que o Mississippi tem o menor número de pessoas trabalhando remotamente, com apenas 11,38%.





O estado de Magnólia é seguido de perto por Wyoming (15,6%) e Dakota do Norte (17,8%), Novo México (18,53%) e Louisiana (18,75%).





Também nos dez estados mais baixos em números de WFH estão Oklahoma (20,13%), Alabama (20,25%), Indiana (20,83%), Arkansas (21,03%) e Carolina do Sul (21,44%)





Um porta-voz da Hostinger comentou: “É fascinante ver uma diferença tão grande no número de trabalhadores remotos em cada estado. Muitos estados com menos trabalhadores remotos, como o Mississippi, têm economias que dependem fortemente de indústrias como a agricultura, a indústria transformadora e os serviços que requerem presença física.





“Isso limita as oportunidades de trabalho remoto em comparação com setores como tecnologia ou finanças, que são mais prevalentes em estados como Maryland.”





Os dez principais estados WFH nos EUA

Foi a América em Miniatura que liderou a lista, com 44,2% da população trabalhadora em Maryland trabalhando em casa, seguida por Colorado (38,6%), Vermont (38,2%), Utah (37,2%) e Massachusetts (36,6%).





Completando os dez primeiros estão New Hampshire (35,8%), Virgínia (34,9%), Nova Jersey (33,8%), Minnesota (33,4%) e Washington (32,7%).





“Para muitos, a ideia do trabalho remoto começou durante a pandemia da COVID-19, que obrigou os trabalhadores a ficarem em casa. Desde então, mais e mais empresas começaram a adotá-lo permanentemente”, afirma o porta-voz do serviço de hospedagem web.





“A mudança para o trabalho remoto destacou os seus muitos benefícios, particularmente o aumento do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Elimina deslocamentos diários, permitindo que os trabalhadores recuperem um tempo valioso.





“Além disso, trabalhar remotamente oferece flexibilidade para os indivíduos projetarem seu próprio espaço de trabalho, o que promove um ambiente de trabalho mais personalizado e confortável.”





Por Amanda Kavanagh