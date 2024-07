Die besten und schlechtesten Bundesstaaten für Remote-Arbeit in den USA

Für viele Wissensarbeiter hat sich die Telearbeit in den letzten fünf Jahren als bevorzugte Arbeitsform etabliert. In den USA sind jedoch nicht alle Standorte gleich.





Wer nach einer Telearbeit sucht, stößt derzeit auf geografische Hindernisse: Manche Jobs sind zwar Telearbeit, aber nur in einem oder mehreren bestimmten Bundesstaaten zu finden.





Auch wenn Sie Ihre Arbeit an jedem beliebigen Ort der Welt mit einem Internetanschluss erledigen können, wird bei der Bewerbung der Staat berücksichtigt, in dem Sie Ihren Hauptwohnsitz haben.





Dafür gibt es mehrere Gründe. Im Wesentlichen sind Arbeitsgesetze, Steuern, Gewerbelizenzen und Vorschriften von Staat zu Staat unterschiedlich und es ist ein erheblicher Personalaufwand erforderlich, um die Einhaltung der Vorschriften zwischen den Staaten sicherzustellen.





Aus diesem Grund beschränken Organisationen die Bewerbungen auf Personen mit Wohnsitz in bestimmten Staaten.





Die schlimmsten WFH-Zustände

Neue Datenanalyse beim Webhosting-Anbieter Hostinger , die Daten des US Census Bureau vom 9. Januar bis 5. Februar dieses Jahres verwendet, zeigt, dass Mississippi mit nur 11,38 % die niedrigste Zahl an Menschen aufweist, die von zu Hause aus arbeiten.





Dicht gefolgt vom Magnolia State sind Wyoming (15,6 %), North Dakota (17,8 %), New Mexico (18,53 %) und Louisiana (18,75 %).





Ebenfalls zu den zehn Bundesstaaten mit den niedrigsten Homeoffice-Werten zählen Oklahoma (20,13 %), Alabama (20,25 %), Indiana (20,83 %), Arkansas (21,03 %) und South Carolina (21,44 %).





Ein Sprecher von Hostinger kommentierte: „Es ist faszinierend, einen so großen Unterschied bei der Anzahl der Telearbeiter in jedem Bundesstaat zu sehen. Viele Bundesstaaten mit weniger Telearbeitern, wie Mississippi, haben Volkswirtschaften, die stark auf Branchen wie Landwirtschaft, Fertigung und Dienstleistungen angewiesen sind, die physische Präsenz erfordern.





„Dies schränkt die Möglichkeiten zur Fernarbeit im Vergleich zu Sektoren wie Technologie oder Finanzen ein, die in Staaten wie Maryland stärker verbreitet sind.“





Die zehn besten Home-Office-Staaten in den USA

An der Spitze der Liste stand „America in Miniature“, wo in Maryland 44,2 % der berufstätigen Bevölkerung von zu Hause aus arbeiten, gefolgt von Colorado (38,6 %), Vermont (38,2 %), Utah (37,2 %) und Massachusetts (36,6 %).





Die Top Ten werden komplettiert durch New Hampshire (35,8 %), Virginia (34,9 %), New Jersey (33,8 %), Minnesota (33,4 %) und Washington (32,7 %).





„Für viele entstand die Idee der Fernarbeit während der COVID-19-Pandemie, die die Arbeitnehmer zwang, zu Hause zu bleiben. Seitdem haben immer mehr Unternehmen begonnen, sie dauerhaft einzuführen“, sagt der Sprecher des Webhosting-Dienstes.





„Der Übergang zur Fernarbeit hat viele Vorteile aufgezeigt, insbesondere die Verbesserung der Work-Life-Balance. Das tägliche Pendeln entfällt, sodass die Arbeitnehmer wertvolle Zeit zurückgewinnen können.





„Darüber hinaus bietet die Fernarbeit den einzelnen Mitarbeitern die Flexibilität, ihren eigenen Arbeitsbereich zu gestalten, was zu einer persönlicheren und angenehmeren Arbeitsumgebung beiträgt.“





Von Amanda Kavanagh