美国远程工作最佳和最差的州

对于许多知识型员工来说，过去五年来远程办公已成为首选。然而，在美国，并非所有地点都具有同等优势。
那些寻找远程工作的人目前正在努力克服地理障碍；虽然有些工作是远程的，但只能在特定的一个或多个州找到。
因此，尽管您可以在世界任何地方通过互联网连接完成工作，但您主要居住的州仍会被考虑在申请过程中。
造成这种情况的原因有很多，但本质上，各州的就业法、税收、营业执照和法规都有所不同，而确保州际合规所需的人力是相当大的。
出于这个原因，组织将申请限制在居住在特定州的人们。
无论您在美国哪里寻找工作，您都可以
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紧随其后的是怀俄明州（15.6%）、北达科他州（17.8%）、新墨西哥州（18.53%）和路易斯安那州（18.75%）。
居家办公比例最低的 10 个州还包括俄克拉荷马州（20.13%）、阿拉巴马州（20.25%）、印第安纳州（20.83%）、阿肯色州（21.03%）和南卡罗来纳州（21.44%）
Hostinger 的一位发言人评论道：“看到各州远程工作者的数量如此之大，真是令人着迷。许多远程工作者较少的州，如密西西比州，其经济严重依赖农业、制造业和服务业等需要实际到场的行业。
“与在马里兰州等州更为普遍的科技或金融等行业相比，这限制了远程工作的机会。”
《美国微缩模型》位居榜首，马里兰州44.2% 的劳动人口在家工作，其次是科罗拉多州（38.6%）、佛蒙特州（38.2%）、犹他州（37.2%）和马萨诸塞州（36.6%）。
排名前十的还有新罕布什尔州（35.8%）、弗吉尼亚州（34.9%）、新泽西州（33.8%）、明尼苏达州（33.4%）和华盛顿州（32.7%）。
“对许多人来说，远程工作的想法始于新冠疫情期间，当时人们被迫待在家里。自那时起，越来越多的公司开始永久接受远程工作，”网络托管服务发言人说。
“远程办公的转变凸显了其诸多好处，尤其是工作与生活的平衡。远程办公消除了日常通勤，让员工可以节省宝贵的时间。
“此外，远程工作为个人提供了设计自己的工作空间的灵活性，从而营造了更加个性化和舒适的工作环境。”
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作者：Amanda Kavanagh