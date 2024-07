Logos inscrit un manifeste dans le plus gros bloc Bitcoin jamais créé

Des logos pour intégrer les supporters à sa pile technologique d'état de réseau avec la collection Bitcoin Ordinals et une inscription de bloc record.





Bitcoin a montré au monde qu'une sortie des institutions monopolisées par l'État est possible même dans des environnements hostiles, prouvant que la « sortie » est un catalyseur efficace de changement. La pile technologique Logos est conçue pour étendre les propriétés de Bitcoin afin de permettre le déploiement d'autres institutions gouvernementales tout en préservant la confidentialité tout au long de la conception.





Pour démontrer notre engagement envers nos principes et notre mission, nous avons inscrit notre manifeste sur la blockchain Bitcoin. Bitcoin a validé le rêve cypherpunk et inspiré Logos. Il est tout à fait normal que cela sauvegarde notre vision pour les générations à venir. Symboliquement, notre Déclaration d'indépendance dans le cyberespace est inscrite sur un satoshi Nakamoto créé en 2009 dans le bloc 3 479. Notre inscription occupe le plus grand bloc à ce jour — 3,969430 Mo.





Notre hommage s'étend à une collection d'ordinaux Bitcoin pour nos supporters. La collection d’inscriptions, appelées opérateurs Logos, servira de point d’entrée à l’écosystème qui permettra aux gens de sortir du système Internet existant et des institutions de gouvernance héritées. Les éléments constitutifs de la pile Logos devraient être opérationnels d'ici la fin de l'année, y compris les fonctionnalités de base de Nomos Layer 1 sur testnet.





L' opérateur de sortie Logos fournira plus d'informations sur les inscriptions des opérateurs au cours des semaines et des mois à venir. Ceux qui souhaitent façonner le futur territoire virtuel souverain peuvent commencer ici : exit.logos.co .

La pile technologique Logos

Construire des communautés numériques souveraines telles que les États des réseaux nécessite la conception d’une infrastructure évolutive et de ses composants de base. Cette infrastructure consiste en une pile de technologies de base, sur laquelle les ingénieurs peuvent construire par-dessus, à côté et autour.





La pile technologique comprend, sans toutefois s'y limiter, une couche blockchain ou consensus, une couche de communication et un stockage de fichiers décentralisé. Cet article fournit une présentation générale de chaque couche et de la manière dont elle contribue au développement de l'état du réseau. Avant de déballer ces éléments, chacun doit comprendre les considérations critiques de l’infrastructure de l’état du réseau, en particulier pour la pile Logos. Ces considérations incluent la neutralité politique et le développement des biens publics.





La neutralité politique dans les États de réseau signifie que l'infrastructure technologique favorise le développement d'États de réseau qui satisfont les objectifs politiques ou philosophiques des utilisateurs. En d’autres termes, une pile politiquement neutre permet aux ingénieurs d’intégrer des valeurs directement dans leur vision de l’état du réseau, quelle que soit la valeur. Un développement fondé sur des principes nécessite que l'infrastructure reste privée (le cas échéant), décentralisée, sans autorisation, open source et accessible. Le développement des biens publics signifie créer une technologie open source que tout le monde peut visualiser, copier, augmenter ou modifier, selon que la communauté est d'accord via un consensus sur le réseau. La technologie n’est pas exclusive et n’appartient à aucun individu ou groupe. Cette philosophie de développement ouverte crée un environnement dans lequel il est impossible d’intégrer des exploits, des portes dérobées ou des algorithmes nuisibles dans la technologie. Cette focalisation sur les biens publics garantit l’honnêteté de la technologie et de tous les acteurs impliqués. N’importe qui peut rapidement réviser le code, apporter des modifications ou dénoncer un comportement peu précis.





Plongeons-nous dans les trois principaux éléments essentiels de l’infrastructure de l’état du réseau, en commençant par la couche blockchain.

Couche blockchain

La couche blockchain comprend les couches de consensus et financières de l’état du réseau. Une blockchain est un registre décentralisé qui permet des transactions privées et minimisant la confiance. Cette blockchain doit également être adaptable et modularisée, ce qui signifie que les ingénieurs et les développeurs peuvent créer des institutions d'État en réseau en utilisant cette technologie. La blockchain devrait facilement interagir avec d’autres blockchains et applications, créant ainsi un réseau de connectivité via l’écosystème émergent web3. Mais qu’est-ce que le web3 ? Chris Dixon de la société de capital-risque a16z déclare : « Web3 est l'Internet appartenant aux constructeurs et aux utilisateurs, orchestré avec des jetons. » En d’autres termes, le web3 est l’internet étendu et amplifié par la technologie blockchain, notamment en utilisant des applications décentralisées ou « dapps » en abrégé. Mais pourquoi les états du réseau ont-ils même besoin d’une couche blockchain ?





L’objectif d’une couche blockchain pour les états du réseau est de finaliser les décisions de groupe et de générer des preuves de transactions. Ces transactions peuvent inclure des votes pour l'adhésion à l'état du réseau, des actions allouées ou un jeton pour effectuer des transactions au sein de cet état du réseau. Cependant, étant donné que la couche blockchain est une couche de base, il est possible pour les États du réseau de créer leurs propres jetons, actions ou autres instruments transactionnels pertinents pour la tokenomics et la gouvernance de cet état du réseau particulier. En outre, avec l'aide de contrats intelligents , une blockchain peut également être utilisée pour aider à élaborer des règles sociétales et à exécuter certains accords basés sur la constitution ou les règles particulières de l'État du réseau.

Couche de communication

Un état de réseau nécessite également divers efforts de communication, notamment entre ses membres. Cette communication peut être privée ou transparente, en fonction des objectifs et des motivations des utilisateurs. Par exemple, les membres peuvent avoir besoin d'interagir les uns avec les autres en tant qu'organisation collective et d'organiser leurs activités de manière à tirer parti des systèmes de messagerie en ligne modernes avec des garanties supplémentaires en matière de préservation de la vie privée. La couche de communication doit également être peer-to-peer ou entièrement décentralisée pour renforcer sa résistance à la censure et rester politiquement neutre.





La couche de communication doit permettre la communication homme-machine ou machine à machine. Par exemple, chaque fois qu'une personne interagit avec la blockchain de l'état du réseau ou ses dapps, elle doit établir une « poignée de main » et signer une transaction avec cette application pour y accéder. Cette couche de communication permettra tous ces types de communications et d'interactions avec l'environnement web3 de l'état du réseau.

Stockage de fichiers décentralisé

Le stockage décentralisé et durable est un autre élément essentiel du développement d’une infrastructure de biens publics politiquement neutre. Actuellement, presque toutes les données sur Internet sont stockées via des serveurs centralisés et sont sujettes au piratage et aux fuites de données. Ces serveurs hébergent un point de défaillance unique. Pour que les états des réseaux restent réalisables et résistants aux attaquants, tous les fichiers ou données qu’ils contiennent doivent maintenir une décentralisation adéquate.





Les systèmes de stockage de fichiers décentralisés utiliseront de nouvelles techniques de chiffrement sans connaissance à des fins d'audit à distance et de nouvelles optimisations de bande passante qui feront de ce type de stockage basé sur des nœuds une réalité. D’une certaine manière, les applications de stockage décentralisées représentent l’infrastructure d’un nouveau type d’Internet, où les données ne s’accumulent pas dans des pots de miel facilement compromis.

Conception de l’infrastructure et de l’évolutivité des logos

L'équipe du collectif Logos construit activement l'infrastructure pour les états du réseau, y compris la couche blockchain, la couche de communication et le stockage décentralisé. Elles sont appelées:

Nomos : Blockchain privée, souveraine et modulaire Waku : messagerie privée, résistante à la censure et évolutive Codex : Stockage de données résistant à la censure offrant la persistance des données





La couche de communication, Waku, est déjà fonctionnelle et utilisée par divers projets. Cependant, sa mise à l’échelle reste un défi central, au même titre que les autres couches actuellement en développement actif dans le cadre de la preuve de concept. Actuellement, Waku ne peut pas s'adapter rapidement à des millions de personnes tout en préservant la confidentialité. Le même problème s’applique au protocole de stockage décentralisé, Codex, et à la couche blockchain modularisée, Nomos. Cependant, une fois que les ingénieurs ont résolu les problèmes et fait des compromis liés à l'évolutivité de toutes les couches d'infrastructure, les entrepreneurs peuvent librement construire l'état du réseau de leur vision au-dessus de l'infrastructure de l'état du réseau Logos.





