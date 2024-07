Logos schreibt Manifest in den größten Bitcoin-Block aller Zeiten

Logos, um Unterstützer in seinen Netzwerkstatus-Technologie-Stack mit Bitcoin-Ordinals-Sammlung und rekordverdächtiger Blockinschrift zu holen.





Bitcoin hat der Welt gezeigt, dass ein Ausstieg aus staatlich monopolisierten Institutionen auch in feindlichen Umgebungen möglich ist, und bewiesen, dass „Ausstieg“ ein wirksamer Katalysator für Veränderungen ist. Der Logos-Technologie-Stack ist darauf ausgelegt, die Eigenschaften von Bitcoin zu erweitern, um den Einsatz anderer Regierungsinstitutionen zu ermöglichen und gleichzeitig die Privatsphäre im gesamten Design zu wahren.





Um unser Engagement für unsere Prinzipien und unsere Mission zu demonstrieren, haben wir unser Manifest in die Bitcoin-Blockchain eingeschrieben. Bitcoin hat den Cypherpunk-Traum bestätigt und Logos inspiriert. Es ist angemessen, dass es unsere Vision für kommende Generationen bewahren wird. Symbolisch ist unsere Unabhängigkeitserklärung im Cyberspace in einen Nakamoto-Satoshi eingeschrieben , der 2009 in Block 3.479 erstellt wurde. Unsere Inschrift nimmt den bislang größten Block ein – 3,969430 MB.





Unsere Hommage erstreckt sich auf eine Sammlung von Bitcoin-Ordinalzahlen für unsere Unterstützer. Die Sammlung von Inschriften, die Logos-Operatoren genannt werden, dient als Einstiegspunkt in das Ökosystem, das es den Menschen ermöglicht, das bestehende Internetsystem und die traditionellen Governance-Institutionen zu verlassen. Die Bausteine des Logos-Stacks sollen bis Ende des Jahres live sein, einschließlich der grundlegenden Funktionen der Nomos- Schicht 1 im Testnetz.





Der Logos Exit Operator wird in den kommenden Wochen und Monaten weitere Informationen zu den Operator-Inschriften liefern. Wer Interesse hat, das kommende souveräne virtuelle Territorium mitzugestalten, kann hier beginnen: exit.logos.co .

Der Logos-Technologie-Stack

Der Aufbau souveräner digitaler Gemeinschaften wie Netzwerkstaaten erfordert die Entwicklung einer skalierbaren Infrastruktur und ihrer Kernkomponenten. Diese Infrastruktur besteht aus einem Basis-Stack von Technologien, auf dem, daneben und um den herum die Ingenieure aufbauen können.





Der Technologie-Stack umfasst – ist aber nicht beschränkt auf – eine Blockchain- oder Konsensschicht, eine Kommunikationsschicht und einen dezentralen Dateispeicher. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über jede Schicht und wie sie zur Entwicklung des Netzwerkzustands beiträgt. Bevor diese Teile ausgepackt werden, muss jeder die kritischen Überlegungen zur Netzwerkzustandsinfrastruktur verstehen, insbesondere für den Logos-Stack. Zu diesen Überlegungen gehören politische Neutralität und die Entwicklung öffentlicher Güter.





Politische Neutralität in Netzwerkzuständen bedeutet, dass die technische Infrastruktur die Entwicklung von Netzwerkzuständen fördert, die den politischen oder philosophischen Zielen der Benutzer gerecht werden. Mit anderen Worten: Ein politisch neutraler Stack ermöglicht es Ingenieuren, Werte direkt in ihre Netzwerkzustandsvision einzubauen, unabhängig von deren Wert. Eine prinzipientreue Entwicklung erfordert, dass die Infrastruktur privat (wo angemessen), dezentralisiert, erlaubnisfrei, Open Source und zugänglich bleibt. Die Entwicklung öffentlicher Güter bedeutet die Schaffung von Open-Source-Technologie, die jeder ansehen, kopieren, erweitern oder ändern kann – je nachdem, ob die Community im Netzwerk zustimmt. Die Technologie ist nicht proprietär und gehört keiner Einzelperson oder Gruppe. Dieses offene Entwicklungsethos schafft eine Umgebung, in der es nicht möglich ist, Exploits, Hintertüren oder schädliche Algorithmen in die Technologie einzubauen. Dieser Fokus auf öffentliche Güter sorgt dafür, dass die Technologie und alle beteiligten Akteure ehrlich bleiben. Jeder kann den Code schnell überprüfen, Änderungen vornehmen oder verdächtiges Verhalten melden.





Lassen Sie uns einen Blick auf die drei wichtigsten Teile der Netzwerkzustandsinfrastruktur werfen und dabei mit der Blockchain-Ebene beginnen.

Blockchain-Schicht

Die Blockchain- Schicht besteht aus den Konsens- und Finanzschichten des Netzwerkzustands. Eine Blockchain ist ein dezentrales Hauptbuch, das private und vertrauensminimierte Transaktionen ermöglicht. Diese Blockchain sollte auch anpassbar und modularisiert sein, was bedeutet, dass Ingenieure und Entwickler mithilfe der Technologie Institutionen des Netzwerkzustands aufbauen können. Die Blockchain sollte problemlos mit anderen Blockchains und Anwendungen interagieren und über das entstehende Web3-Ökosystem ein Netz der Konnektivität schaffen. Aber was ist Web3? Chris Dixon von der Risikokapitalgesellschaft a16z sagt: „Web3 ist das Internet, das den Erstellern und Benutzern gehört und mit Token orchestriert wird.“ Mit anderen Worten: Web3 ist das Internet, das durch die Blockchain-Technologie erweitert und verstärkt wird, insbesondere durch die Verwendung dezentraler Anwendungen oder kurz „Dapps“. Aber warum brauchen Netzwerkzustände überhaupt eine Blockchain-Schicht?





Der Zweck einer Blockchain-Schicht für Netzwerkzustände besteht darin, Gruppenentscheidungen abzuschließen und Transaktionsnachweise zu generieren. Diese Transaktionen können Stimmen für die Mitgliedschaft in einem Netzwerkzustand, zugeteilte Anteile oder ein Token für Transaktionen innerhalb dieses Netzwerkzustands umfassen. Da die Blockchain-Schicht jedoch eine Basisschicht ist, ist es für Netzwerkzustände möglich, ihre eigenen einzigartigen Token, Anteile oder andere Transaktionsinstrumente zu prägen, die für die Tokenomics und Governance dieses bestimmten Netzwerkzustands relevant sind. Darüber hinaus kann eine Blockchain mithilfe von Smart Contracts auch dazu verwendet werden, gesellschaftliche Regeln zu erstellen und bestimmte Vereinbarungen basierend auf der jeweiligen Verfassung oder den Regelsätzen des Netzwerkzustands auszuführen.

Kommunikationsschicht

Ein Netzwerkstaat erfordert auch verschiedene Kommunikationsanstrengungen, insbesondere zwischen seinen Mitgliedern. Diese Kommunikation kann privat oder transparent sein, abhängig von den Zielen und Motivationen der Benutzer. Beispielsweise müssen die Mitglieder möglicherweise als kollektive Organisation miteinander interagieren und ihre Aktivitäten auf eine Weise organisieren, die moderne Online-Messaging-Systeme mit zusätzlichen Datenschutzgarantien nutzt. Die Kommunikationsebene muss außerdem Peer-to-Peer oder vollständig dezentralisiert sein, um ihre Zensurresistenz zu stärken und politisch neutral zu bleiben.





Die Kommunikationsschicht sollte Mensch-Maschine- oder Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ermöglichen. Wenn beispielsweise jemand mit der Netzwerkstatus-Blockchain oder ihren Dapps interagiert, muss er einen „Handshake“ durchführen und eine Transaktion mit dieser App unterzeichnen, um darauf zugreifen zu können. Diese Kommunikationsschicht ermöglicht alle diese Arten von Kommunikation und Interaktion mit der Netzwerkstatus-Web3-Umgebung.

Dezentrale Dateispeicherung

Eine dauerhafte dezentrale Speicherung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Entwicklung einer politisch neutralen Infrastruktur für öffentliche Güter. Derzeit werden fast alle Daten im Internet auf zentralen Servern gespeichert und sind anfällig für Hackerangriffe und Datenlecks. Diese Server bergen einen einzigen Ausfallpunkt. Damit Netzwerkzustände praktikabel und widerstandsfähig gegen Angreifer bleiben, müssen alle darin enthaltenen Dateien und Daten ausreichend dezentralisiert bleiben.





Dezentrale Dateispeichersysteme werden neuartige Zero-Knowledge-Verschlüsselungstechniken für Remote-Auditing-Zwecke und neuartige Bandbreitenoptimierungen verwenden, die diese Art von knotenbasiertem Speicher Wirklichkeit werden lassen. In gewisser Weise stellen dezentrale Speicheranwendungen die Infrastruktur für eine neue Art von Internet dar, bei dem sich Daten nicht in leicht kompromittierbaren Honeypots ansammeln.

Logos Infrastruktur und Skalierbarkeitsdesign

Das Team des Logos-Kollektivs arbeitet aktiv an der Infrastruktur für Netzwerkzustände, einschließlich der Blockchain-Schicht, der Kommunikationsschicht und des dezentralen Speichers. Sie heißen:

Nomos : Private, souveräne und modulare Blockchain Waku : Private, zensurresistente und skalierbare Nachrichtenübermittlung Codex : Zensurresistenter Datenspeicher mit Datenpersistenz





Die Kommunikationsschicht Waku ist bereits funktionsfähig und wird von verschiedenen Projekten verwendet. Ihre Skalierung bleibt jedoch eine zentrale Herausforderung, ebenso wie die der anderen Schichten, die derzeit im Rahmen des Proof of Concept aktiv entwickelt werden. Derzeit kann Waku nicht schnell auf Millionen von Menschen skaliert werden, ohne die Privatsphäre zu wahren. Dasselbe Problem besteht für das dezentrale Speicherprotokoll Codex und die modularisierte Blockchain-Schicht Nomos. Sobald die Ingenieure jedoch Probleme gelöst und Kompromisse in Bezug auf die Skalierbarkeit für alle Infrastrukturschichten eingegangen sind, können Unternehmer den Netzwerkzustand ihrer Vision frei auf der Netzwerkzustandsinfrastruktur von Logos aufbauen.





Möchten Sie mehr über Logos erfahren? Besuchen Sie die Website und folgen Sie uns auf X .





Interessiert an der Logos-Ordinalzahlensammlung? Besuchen Sie das Exit Game .