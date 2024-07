Logos inscreve manifesto no maior bloco de Bitcoin de todos os tempos

Logotipos para apoiar apoiadores em sua pilha de tecnologia de estado de rede com coleção Bitcoin Ordinals e inscrição de bloco recorde.





O Bitcoin mostrou ao mundo que uma saída das instituições monopolizadas pelo Estado é possível mesmo em ambientes hostis, provando que a “saída” é um catalisador eficaz para a mudança. A pilha de tecnologia Logos foi projetada para estender as propriedades do Bitcoin para permitir a implantação de outras instituições governamentais, preservando a privacidade em todo o design.





Para demonstrar o nosso compromisso com os nossos princípios e missão, inscrevemos o nosso manifesto na blockchain Bitcoin. O Bitcoin validou o sonho cypherpunk e inspirou o Logos. É apropriado que salvaguardará a nossa visão para as gerações vindouras. Simbolicamente, a nossa Declaração de Independência no Ciberespaço está inscrita num satoshi Nakamoto que foi criado em 2009 no bloco 3.479. Nossa inscrição ocupa o maior bloco até o momento — 3,969430 MB.





Nossa homenagem se estende a uma coleção de ordinais Bitcoin para nossos apoiadores. A colecção de inscrições, denominada operadores Logos, servirá como um ponto de entrada para o ecossistema que permitirá às pessoas sair do sistema de Internet existente e das instituições de governação legadas. Os blocos de construção da pilha Logos devem estar ativos até o final do ano, incluindo as funcionalidades básicas da camada 1 do Nomos na testnet.





A Operadora de Saída Logos entregará mais informações sobre as inscrições da operadora nas próximas semanas e meses. Os interessados em moldar o futuro território virtual soberano podem começar aqui: exit.logos.co .

A pilha de tecnologia Logos

A construção de comunidades digitais soberanas, como estados em rede, requer a arquitectura de uma infra-estrutura escalável e dos seus componentes principais. Essa infraestrutura consiste em uma pilha de tecnologias de camada base, sobre a qual os engenheiros podem construir, adjacentes e ao redor.





A pilha de tecnologia inclui – mas não está limitada a – uma blockchain ou camada de consenso, uma camada de comunicação e armazenamento descentralizado de arquivos. Este artigo fornece uma visão geral de alto nível de cada camada e como ela contribui para o desenvolvimento do estado da rede. Antes de descompactar essas peças, todos devem compreender as considerações críticas da infraestrutura de estado da rede, especialmente para a pilha do Logos. Estas considerações incluem a neutralidade política e o desenvolvimento de bens públicos.





A neutralidade política em estados de rede significa que a infraestrutura tecnológica promove o desenvolvimento de estados de rede que satisfaçam os objetivos políticos ou filosóficos dos utilizadores. Em outras palavras, uma pilha politicamente neutra permite que os engenheiros incorporem valores diretamente em sua visão de estado de rede, independentemente do valor. O desenvolvimento baseado em princípios exige que a infraestrutura permaneça privada (quando apropriado), descentralizada, sem permissão, de código aberto e acessível. O desenvolvimento de bens públicos significa criar tecnologia de código aberto que todos possam ver, copiar, aumentar ou modificar – dependendo se a comunidade concorda através de consenso na rede. A tecnologia não é proprietária e não pertence a nenhum indivíduo ou grupo. Esse espírito de desenvolvimento aberto cria um ambiente onde é inviável incorporar explorações, backdoors ou algoritmos prejudiciais à tecnologia. Este foco nos bens públicos mantém a honestidade da tecnologia e de todos os intervenientes envolvidos. Qualquer um pode revisar rapidamente o código, fazer alterações ou denunciar comportamentos incompletos.





Vamos mergulhar nas três principais peças vitais da infraestrutura do estado da rede, começando com a camada blockchain.

Camada Blockchain

A camada blockchain consiste nas camadas de consenso e financeiras do estado da rede. Um blockchain é um livro-razão descentralizado que permite transações privadas e com confiança minimizada. Este blockchain também deve ser adaptável e modularizado, o que significa que engenheiros e desenvolvedores podem construir instituições estatais em rede usando a tecnologia. A blockchain deve interagir facilmente com outras blockchains e aplicações, criando uma rede de conectividade através do emergente ecossistema web3. Mas o que é web3? Chris Dixon, da empresa de capital de risco a16z, diz: “Web3 é a Internet de propriedade dos construtores e usuários, orquestrada com tokens”. Em outras palavras, web3 é a internet ampliada e amplificada pela tecnologia blockchain, especialmente pelo uso de aplicativos descentralizados ou “dapps”, abreviadamente. Mas por que os estados da rede precisam de uma camada blockchain?





O objetivo de uma camada blockchain para estados de rede é finalizar decisões de grupo e gerar provas de transações. Essas transações podem incluir votos para adesão ao estado da rede, compartilhamentos alocados ou um token para transações dentro desse estado da rede. No entanto, como a camada blockchain é uma camada base, é viável para os estados da rede cunharem seus próprios tokens, compartilhamentos ou outros instrumentos transacionais exclusivos, relevantes para a tokenomia e a governança desse estado de rede específico. Além disso, com a ajuda de contratos inteligentes , uma blockchain também pode ser usada para ajudar a construir regras sociais e executar certos acordos com base na constituição ou conjuntos de regras específicos do estado da rede.

Camada de comunicação

Um estado de rede também requer vários esforços de comunicação, especialmente entre os seus membros. Esta comunicação pode ser privada ou transparente, dependendo dos objetivos e motivações dos utilizadores. Por exemplo, os membros podem necessitar de interagir uns com os outros como uma organização colectiva e organizar as suas actividades de uma forma que aproveite os modernos sistemas de mensagens online com garantias adicionais de preservação da privacidade. A camada de comunicação também deve ser peer-to-peer ou totalmente descentralizada para reforçar a sua resistência à censura e permanecer politicamente neutra.





A camada de comunicação deve permitir a comunicação homem-máquina ou máquina-máquina. Por exemplo, sempre que alguém interage com o blockchain do estado da rede ou com seus dapps, ele precisa fazer um “aperto de mão” e assinar uma transação com esse aplicativo para acessá-lo. Esta camada de comunicação permitirá todos esses tipos de comunicações e interações com o ambiente web3 do estado da rede.

Armazenamento descentralizado de arquivos

O armazenamento descentralizado durável é outro componente crítico do desenvolvimento de infra-estruturas de bens públicos politicamente neutras. Atualmente, quase todos os dados na Internet são armazenados em servidores centralizados e estão sujeitos a hacks e vazamentos de dados. Esses servidores abrigam um único ponto de falha. Para que os estados da rede permaneçam viáveis e resistentes aos atacantes, quaisquer ficheiros ou dados que contenham devem manter uma descentralização adequada.





Os sistemas descentralizados de armazenamento de arquivos usarão novas técnicas de criptografia de conhecimento zero para fins de auditoria remota e novas otimizações de largura de banda que tornam esse tipo de armazenamento baseado em nós uma realidade. De certa forma, as aplicações de armazenamento descentralizado representam a infra-estrutura para um novo tipo de Internet, onde os dados não se acumulam em potes de mel facilmente comprometíveis.

Infraestrutura de logotipos e design de escalabilidade

A equipe do coletivo Logos está construindo ativamente a infraestrutura para estados de rede, incluindo a camada blockchain, a camada de comunicação e o armazenamento descentralizado. Eles são chamados:

Nomos : blockchain privado, soberano e modular Waku : mensagens privadas, resistentes à censura e escaláveis Codex : armazenamento de dados resistente à censura que oferece persistência de dados





A camada de comunicação, Waku, já está funcionando e é utilizada por diversos projetos. No entanto, a sua expansão continua a ser um desafio central, juntamente com as outras camadas que estão atualmente em desenvolvimento ativo como parte da prova de conceito. Atualmente, o Waku não pode escalar rapidamente para milhões de pessoas e ao mesmo tempo preservar a privacidade. O mesmo problema se aplica ao protocolo de armazenamento descentralizado, Codex, e à camada modularizada de blockchain, Nomos. No entanto, uma vez que os engenheiros resolvam os problemas e façam concessões relacionadas à escalabilidade para todas as camadas da infraestrutura, os empreendedores poderão construir livremente o estado de rede de sua visão sobre a infraestrutura de estado da rede Logos.





